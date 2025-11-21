Procuratura știe din septembrie despre amânarea ședinței privind extrădarea lui Platon. Explicații de ce nu s-a anunțat

10:40

Un bărbat de 38 de ani din Capitală a fost reținut pentru 72 de ore, după ce în locuința sa au fost găsite 14 tuburi din plastic cu lei de cannabis, pachețele cu marijuana, un tub cu substanță vegetală de culoare verde, ciuperci halucinogene, precum și mai multe dispozitive destinate consumului de droguri. Valoarea totală […]