Un grup de elevi, atacat de urs. Profesorul care îi însoțea a suferit cel mai mult, încercând să-i salveze
Realitatea.md, 21 noiembrie 2025 17:50
Un urs a atacat un grup de elevi și profesori într-o zonă rurală din vestul Canadei. În total, 11 persoane au fost rănite, iar unele dintre victime se află în stare gravă. Incidentul a avut loc joi după-amiază, în localitatea Bella Coola, conform Agerpres. Satul se află la circa 700 kilometri de Vancouver. Două persoane […] Articolul Un grup de elevi, atacat de urs. Profesorul care îi însoțea a suferit cel mai mult, încercând să-i salveze apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
18:00
Centrala nucleară uriașă a Japoniei pornește din nou: decizie controversată la Niigata # Realitatea.md
Guvernatorul prefecturii japoneze Niigata, Hideyo Hanazumi, a aprobat vineri repornirea parțială a centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa. Aceasta este considerată cea mai mare centrală nucleară din lume. Decizia guvernatorului deschide calea pentru compania Tokyo Electric Power Co (TEPCO), operatorul centralei, să repornească unul sau două dintre cele mai mari reactoare ale facilității. TEPCO este compania japoneză de […] Articolul Centrala nucleară uriașă a Japoniei pornește din nou: decizie controversată la Niigata apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Au venit pe lume într-o zi specială! O femeie a născut două fetițe gemene în ambulanță # Realitatea.md
Au venit pe lume chiar de sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril! O femeie din Glodeni a născut două fetițe gemene în ambulanță. La ora 10:50, CNAMUP a recepționat un apel pentru o gravidă de 33 ani, care prezenta semnele caracteristice debutului nașterii. Medicii de pe ambulanță au ajuns la domiciliul pacientei în opt minute. […] Articolul Au venit pe lume într-o zi specială! O femeie a născut două fetițe gemene în ambulanță apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
17:50
Un grup de elevi, atacat de urs. Profesorul care îi însoțea a suferit cel mai mult, încercând să-i salveze # Realitatea.md
Un urs a atacat un grup de elevi și profesori într-o zonă rurală din vestul Canadei. În total, 11 persoane au fost rănite, iar unele dintre victime se află în stare gravă. Incidentul a avut loc joi după-amiază, în localitatea Bella Coola, conform Agerpres. Satul se află la circa 700 kilometri de Vancouver. Două persoane […] Articolul Un grup de elevi, atacat de urs. Profesorul care îi însoțea a suferit cel mai mult, încercând să-i salveze apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
VIDEO Strigătul lui Zelenski către ucraineni: „Și cel mai puternic metal se poate rupe!” # Realitatea.md
Pe fondul intensificării tensiunilor din jurul Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski a publicat un mesaj video adresat cetățenilor, în care avertizează că țara sa traversează „unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră”. Liderul ucrainean a subliniat că presiunea asupra Ucrainei este „una dintre cele mai severe”, în contextul discuțiilor internaționale privind un posibil plan […] Articolul VIDEO Strigătul lui Zelenski către ucraineni: „Și cel mai puternic metal se poate rupe!” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
17:30
Accidentele de muncă rămân o problemă gravă: 56 de decese în primele nouă luni ale anului 2025 # Realitatea.md
În Republica Moldova, sănătatea și securitatea la locul de muncă rămân o problemă majoră. Potrivit Ministerului Muncii și protecției Sociale, în primele nouă luni ale anului 2025 au fost raportate 515 incidente de muncă, dintre care 56 s-au soldat cu decese. Cele mai multe tragedii au loc în sectoarele cu activitate fizică intensă și risc […] Articolul Accidentele de muncă rămân o problemă gravă: 56 de decese în primele nouă luni ale anului 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Postul public din autonomia găgăuză GRT, aflat în ultimii ani sub controlul grupării criminale Șor, ar putea să fie închis. Avertizarea a fost lansată de Comisia juridică din Adunarea Populară de la Comrat după ce a examinat raportul privind modul în care televiziunea publică găgăuză a reflectat procesul electoral. Documentul a generat un amplu ecou […] Articolul Televiziunea lui Șor din autonomia găgăuză, la un pas de a fi închisă apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Procuratura știe din septembrie despre amânarea ședinței privind extrădarea lui Platon. Explicații de ce nu s-a anunțat # Realitatea.md
Procurorii din Moldova au fost notificați în septembrie 2025 de către oficialii britanici despre faptul că ședința privind extrădarea lui Veaceslav Platon va fi amânată. Audierile urmează să aibă loc în perioada 11 – 15 mai 2026. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către serviciul de presă al Procuraturii Generale. Conform responsabililor, avocații lui […] Articolul Procuratura știe din septembrie despre amânarea ședinței privind extrădarea lui Platon. Explicații de ce nu s-a anunțat apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
17:00
Comisia TUX în Parlament?! O fracțiune propune deputaților să investigheze schema de escrocherie # Realitatea.md
Comisia de anchetă care să investigheze fenomenul TUX ar putea fi creată în Parlament. Propunerea de a o forma a fost înregistrată de fracțiunea partidului „Democrația Acasă”. Membrii comisiei ar trebui să analizeze structura TUX, mecanismul de plată, promisiunile de câștig, modul de recrutare, depunerile utilizatorilor și blocarea retragerilor. Responsabilii ar urma să colaboreze cu […] Articolul Comisia TUX în Parlament?! O fracțiune propune deputaților să investigheze schema de escrocherie apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Președintele României: Extinderea UE către Moldova este o investiție în securitatea Europei # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că extinderea Uniunii Europene către Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest reprezintă o investiție în securitate, nu un gest de caritate. Afirmația a fost făcută în cadrul conferinței „High-Level Conference Cohesion2027+”, transmite IPN. Șeful statului român a subliniat că România va susține ferm aderarea Republicii Moldova […] Articolul Președintele României: Extinderea UE către Moldova este o investiție în securitatea Europei apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Presiunea asupra Ucrainei continuă, după ce liderii de la Kremlin l-au îndemnat pe președintele Volodimir Zelenski să înceapă negocierile „chiar acum”, în contextul în care riscul pierderii unor noi teritorii crește. Declarațiile au fost făcute la o zi după publicarea planului secret elaborat de SUA, care conține 28 de puncte privind negocierile dintre Rusia și […] Articolul Kremlinul îl forțează pe Zelenski să negocieze „chiar acum” apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
VIDEO Coliziune gravă la Sîngerei: Două mașini avariate din cauza neatenției la volan # Realitatea.md
Două mașini au fost grav avariate după ce s-au lovit astăzi, 21 noiembrie, la Sîngerei. La fața locului au intervenit polițiștii. Potrivit poliției, un automobil Volkswagen Caddy, care efectua o virare la stânga, a fost tamponat din spate de o Skoda ce se deplasa în spatele său și nu a respectat distanța de siguranță. Din […] Articolul VIDEO Coliziune gravă la Sîngerei: Două mașini avariate din cauza neatenției la volan apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Șofer suspectat de consum de droguri, oprit la Comrat. A refuzat testarea și s-a ales cu dosar penal # Realitatea.md
În dimineața zilei de vineri, 21 noiembrie, în localitatea Bugeac din municipiul Comrat, un echipaj de patrulare a oprit un automobil de marca Mercedes, condus de un bărbat de 55 de ani. Comportamentul neobișnuit al șoferului le-a trezit polițiștilor suspiciuni că acesta s-ar afla sub influența substanțelor interzise. Bărbatul a fost escortat la dispensar pentru […] Articolul Șofer suspectat de consum de droguri, oprit la Comrat. A refuzat testarea și s-a ales cu dosar penal apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a amendat compania de asigurări Transelit cu 4 000 de lei, după ce asiguratorul nu a respectat în termen decizia privind regularizarea unui dosar de daună legat de o poliță de asigurare de sănătate pentru călătorii în străinătate. Potrivit instituției, Transelit avea obligația de a lua măsurile necesare pentru […] Articolul CNPF a amendat o companie de asigurări cu 4.000 de lei. Motivul? apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Salariații din Moldova ar putea beneficia de tichete pentru vacanțe. Condiția – să se odihnească în țară # Realitatea.md
Salariații din Moldova ar putea beneficia de tichete pentru vacanțe. Ministerul Culturii pregătește un proiect de lege care să reglementeze această facilitate. Biletele urmează să aibă termen de valabilitate de un an. Acestea se vor acorda prin intermediul unui operator autorizat, în baza ordinului semnat de conducerea companiei sau instituției. Angajatorul nu va avea dreptul […] Articolul Salariații din Moldova ar putea beneficia de tichete pentru vacanțe. Condiția – să se odihnească în țară apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Pasagerii agresivi sau nepoliticoși riscă amenzi uriașe și interdicții de zbor în Franța # Realitatea.md
Franța a adoptat unele dintre cele mai dure măsuri din Europa împotriva pasagerilor turbulenți, după ce autoritățile au avertizat că astfel de comportamente reprezintă „o amenințare tot mai mare la adresa siguranței zborurilor”. Persoanele care încalcă regulile esențiale din timpul zborurilor pot primi amenzi de zeci de mii de euro. Guvernul francez a arătat că […] Articolul Pasagerii agresivi sau nepoliticoși riscă amenzi uriașe și interdicții de zbor în Franța apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
16:00
Carambol pe bulevardul Dacia: Trei mașini s-au lovit. Imagini VIDEO de la fața locului # Realitatea.md
Trei automobile s-au lovit astăzi, 21 noiembrie, pe bulevardul Dacia din Capitală. În accident au fost implicate un BMW, un Renault și un BYD. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, iar autovehiculele au fost doar ușor avariate. Circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite de oamenii legii. În urma coliziunii, în […] Articolul Carambol pe bulevardul Dacia: Trei mașini s-au lovit. Imagini VIDEO de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Elon Musk: În 10-20 de ani, munca va fi opțională, iar banii nu vor mai conta datorită AI și roboților # Realitatea.md
Elon Musk susține că, în următorii 10-20 de ani, munca va deveni opțională, iar banii își vor pierde relevanța, datorită inteligenței artificiale și roboticii. Predicția, inspirată din universul SF „Culture”, ridică însă mari semne de întrebare în rândul economiștilor, care avertizează că tehnologia și societatea nu sunt pregătite pentru o asemenea transformare radicală. Elon Musk, […] Articolul Elon Musk: În 10-20 de ani, munca va fi opțională, iar banii nu vor mai conta datorită AI și roboților apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Limba chineză va fi predată în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, ca urmare a unui acord semnat între Ministerul Educației și Cercetării de la Chișinău și Ministerul Educației din China, transmite IPN. Potrivit MEC, partea chineză va susține elaborarea curriculumului, dezvoltarea materialelor didactice și formarea profesorilor prin programe specializate. Acordul oferă universităților din Moldova […] Articolul Moldova va introduce limba chineză în școli, în baza unui acord cu Beijingul apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Zelenski sună alarma: discuții de urgență cu Macron, Starmer și Merz după planul Trump–Putin # Realitatea.md
Aliații europeni au ridicat nivelul de alertă la Kiev după apariția unui plan secret elaborat de Statele Unite și Rusia. Cancelarul german Friedrich Merz și-a anulat toate planurile prevăzute pentru ziua de vineri. Decizia a fost luată pentru ca Merz să poată discuta cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. La discuții urmează să participe și prim-ministrul […] Articolul Zelenski sună alarma: discuții de urgență cu Macron, Starmer și Merz după planul Trump–Putin apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
În dosarul contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare depistat la Vama Leușeni, oamenii legii anunță că a fost reținută a treia persoană implicată în schemă. Toți cei trei reținuți sunt din Chișinău. Potrivit procurorilor, persoanele reținute aveau următoarele roluri în rețeaua de contrabandă: conducătorul întreprinderii care a comandat transportarea mărfii – cea de-a treia […] Articolul A fost reținută a treia persoană în dosarul contrabandei cu arme de la Vama Albița apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Uniunea Europeană continuă să mențină angajamentul față de Ucraina în fața agresiunii ruse # Realitatea.md
Uniunea Europeană a afirmat că își menține angajamentul față de Ucraina, subliniind că sprijinul nu se reduce, deoarece Ucraina reprezintă partea atacată în conflictul cu Rusia. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, confirmă aceste declarații, în contextul în care sancțiunile împotriva Rusiei continuă să crească, scrie MediaFax.ro. „Ucraina se poate baza pe noi, deoarece […] Articolul Uniunea Europeană continuă să mențină angajamentul față de Ucraina în fața agresiunii ruse apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Problema clădirilor abandonate din capitală revine în atenția publică după tragedia produsă la fostul Hotel Național, acolo unde o minoră și-a pierdut viața după ce a căzut de la etaj. De ani la rând, aceste imobile părăsite stau deschise, nesupravegheate și extrem de periculoase, însă autoritățile pasează responsabilitatea de la unii la alții. Echipa REALITATEA […] Articolul Realitatea Săptămânii: Scheletele de beton, care amenință capitala apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Alertă sanitară! Mai multe localități din Ialoveni, în Zona de supraveghere după un focar de pestă porcină la mistreți # Realitatea.md
În șase localități din raionul Ialoveni a fost instituită Zona de supraveghere, după ce a fost depistat un caz de pestă porcină africană la mistreți în padurea satului Zloți, raionul Cimișlia. Măsura a fost luată joi, 20 noiembrie, de Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ialoveni. „Membrii Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Ialoveni au […] Articolul Alertă sanitară! Mai multe localități din Ialoveni, în Zona de supraveghere după un focar de pestă porcină la mistreți apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
VIDEO Forțele ruse preiau controlul asupra orașului Kupiansk și avansează în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin a vizitat ieri, 20 noiembrie, un centru de comandă al armatei și a ascultat rapoartele ofițerilor despre situația de pe frontul din Ucraina, scrie Reuters citând presa rusă. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că președintele și comandantul suprem a vizitat unul dintre posturile de comandă ale grupării […] Articolul VIDEO Forțele ruse preiau controlul asupra orașului Kupiansk și avansează în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
14:00
Grosu nu exclude că transportarea armelor pe la Albița a fost tentativă de destabilizare. Au existat și alte cazuri? # Realitatea.md
Transportarea armelor pe la Albița putea fi o tentativă de destabilizare, consideră Igor Grosu, potrivit unei secvențe video publicate de Agora. Speakerul a spus că nu își amintește să fi existat cazuri similare. Președintele Parlamentului a mai relatat jurnaliștilor că autoritățile de la Chișinău așteaptă mai multe detalii despre incident. Oficialul a reiterat că un […] Articolul Grosu nu exclude că transportarea armelor pe la Albița a fost tentativă de destabilizare. Au existat și alte cazuri? apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Laura Codruța Kövesi reafirmă disponibilitatea Parchetului European de a sprijini R. Moldova # Realitatea.md
Parchetul European este dispus să sprijine Republica Moldova pentru a combate corupția, a proteja fondurile europene și a consolida mecanismele instituționale, inclusiv prin expertiză, formare profesională și colaborare. Potrivit postului public de radio, asigurările i-au fost date ministrului Justiției de la Chișinău, Vladislav Cojuhari, de către Laura Codruța Kövesi, procurorul-șef al Parchetului European (EPPO), în […] Articolul Laura Codruța Kövesi reafirmă disponibilitatea Parchetului European de a sprijini R. Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Primarul Ion Ceban a propus două candidaturi la funcția de viceprimari în locul Angelei Cutasevici și Olgăi Ursu # Realitatea.md
Olesea Psenițchi și Victor Pruteanu au fost propuși de primarul general Ion Ceban la funcția de viceprimari ai municipiului Chișinău în cadrul ședinței CMC din 21 noiembrie curent. PAS este confuz privind candidatura lui Victor Pruteanu și portofoliul de care va fi responsabil. Consilierii au făcut haz de el: „Soldat universal”. Pe ordina de zi […] Articolul Primarul Ion Ceban a propus două candidaturi la funcția de viceprimari în locul Angelei Cutasevici și Olgăi Ursu apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Ziua Mondială a Televiziunii este marcată anual pe 21 noiembrie, pentru a sublinia rolul esențial pe care acest mijloc de comunicare îl are în informarea publicului și în reflectarea realităților globale. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, televiziunea rămâne cea mai utilizată sursă de conținut video, chiar dacă formele de consum s-au diversificat odată cu apariția platformelor […] Articolul Ziua Mondială a Televiziunii, sărbătorită astăzi la nivel global apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Un accident aviatic major s-a produs în această dimineață la Dubai, după ce un avion s-a prăbușit în timpul unei demonstrații aeriene. Avionul indian HAL Tejas s-a prăbușit în jurul orei 14:10, ora locală, în timpul unui zbor demonstrativ pentru public, informează Digi24.ro. Pilotul aeronavei nu a supraviețuit impactului, potrivit sursei citate. Pe rețelele sociale […] Articolul VIDEO Groază la Dubai Air Show: avion indian se prăbușește în fața spectatorilor apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Elevii cu note de 1 și 2 la matematică, vor beneficia anul viitor de 60 de ore suplimentare de pregătire, față de 40 de ore cât se oferă în mod normal. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Dan Perciun, care spune că măsura are scopul de a sprijini elevii aflați în risc de nepromovare. […] Articolul Ministerul anunță un program special pentru elevii cu note de 1 și 2 la matematică apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Din 2026, grădinițele din Moldova vor fi finanțate în funcție de numărul de copii înscriși # Realitatea.md
Din 2026, grădinițele din Republica Moldova vor fi finanțate în baza unor reguli noi, potrivit cărora bugetul fiecărei instituții va fi calculat în funcție de numărul de copii înscriși, nevoile acestora și cheltuielile necesare pentru funcționarea instituției. Instrucțiunea pentru aplicarea noii Metodologii de finanțare pe bază de cost standard a instituțiilor de învățământ preșcolar a […] Articolul Din 2026, grădinițele din Moldova vor fi finanțate în funcție de numărul de copii înscriși apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Carp dezvăluie ce fel de muniții au fost găsite la Albița: Scurgerea imaginilor ar fi fost pe partea română # Realitatea.md
În camionul reținut de la vama Albița au fost depistate echipamente militare rusești și de producție sovietică. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei apărare și ordine publică, Lilian Carp. Carp a precizat la TVR Moldova că, deoarece este vorba despre un punct comun de trecere a vămii, scanările se fac cu echipamentele de pe […] Articolul Carp dezvăluie ce fel de muniții au fost găsite la Albița: Scurgerea imaginilor ar fi fost pe partea română apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Summit G20: Liderii europeni discută planul de pace al lui Trump și pregătesc propriul plan # Realitatea.md
Liderii europeni urmează să discute mâine planul de pace propus președintele american Donald Trump în culisele summit-ului G20 din Africa de Sud, informează Financial Times. O sursă europeană a declarat că situația evoluează mult mai rapid decât s-a anticipat, sugerând că acest lucru ar putea echivala cu o „capitulare în fața Moscovei”. Un alt oficial […] Articolul Summit G20: Liderii europeni discută planul de pace al lui Trump și pregătesc propriul plan apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Noua lege a medierii, sprijinită de CCI: beneficii economice și proceduri mai rapide pentru companii # Realitatea.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) reacționează la dezbaterile publice privind proiectul Legii medierii și statutului mediatorului, după ce în spațiul public au apărut interpretări eronate ale conținutului acestuia. Instituția subliniază că susține proiectul de lege aprobat de Guvern pe 18 iunie 2025, argumentând că mediul de afaceri are nevoie […] Articolul Noua lege a medierii, sprijinită de CCI: beneficii economice și proceduri mai rapide pentru companii apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
RAPORT Hainele Shein conțin substanțe toxice peste limitele admise. Articolele pentru copii, cele mai periculoase # Realitatea.md
Greenpeace a descoperit substanțe chimice periculoase în articole de îmbrăcăminte vândute de gigantul online Shein, inclusiv în haine pentru copii. Organizația a testat 56 de produse și a găsit probleme serioase în 18 dintre ele, unde nivelurile unor substanțe toxice depășeau chiar și „extrem” limitele admise de regulamentul european privind chimicalele. Greenpeace Germania spune că […] Articolul RAPORT Hainele Shein conțin substanțe toxice peste limitele admise. Articolele pentru copii, cele mai periculoase apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Ouăle s-au scumpit cu peste 20%. Crescătorii dau vina pe exporturile mai mari către UE # Realitatea.md
Ouăle de găină s-au scumpit cu 20-25% în retailul din Republica Moldova, iar în luna noiembrie prețul a depășit 40 de lei pentru o cutie de 10 ouă, potrivit crescătorilor de păsări, transmite bani.md. Crescătorii de păsări spun că ouăle s-au scumpit pentru că o cantitate tot mai mare este exportată în Uniunea Europeană, unde […] Articolul Ouăle s-au scumpit cu peste 20%. Crescătorii dau vina pe exporturile mai mari către UE apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Sute de turiști ruși aflați pe vasul de croazieră Astoria Grande au fost blocați în largul Turciei, după ce autoritățile locale au refuzat să permită acostarea navei în portul Istanbul. Vasul transporta peste 600 de turiști ruși și a ancorat inițial în zona Galataport, însă nu a primit permisiunea de debarcare planificată. Pasagerii trebuiau să […] Articolul Vasul de croazieră Astoria Grande cu turiști ruși, blocat în largul Turciei apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Contrabanda cu armament la Albița: În camion erau 18 rachete antitanc și opt lansatoare de grenade # Realitatea.md
Procurorii Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România au oferit noi detalii, dar și imagini foto și video, după reținerea camionului cu armament la Vama Albița. Autoritățile din țara vecină anunță că au reținut pe acest caz un cetățean moldovean de 37 de ani, suspectat că făcea parte dintr-un grup infracțional […] Articolul Contrabanda cu armament la Albița: În camion erau 18 rachete antitanc și opt lansatoare de grenade apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
DOC Compania care transporta arme pe la Albița, cu 3 angajați, a beneficiat de contracte cu statul # Realitatea.md
Compania despre care se spune că transporta arme pe la Albița a beneficiat de contracte cu statul. Solar System S. R. L. a beneficiat de vouchere investiționale în valoare de 200.000 de lei, pentru a implementa două proiecte în parteneriat cu Colegiul de Inginerie din Strășeni. Companiei i-au fost în retribuite două din cinci proiecte, […] Articolul DOC Compania care transporta arme pe la Albița, cu 3 angajați, a beneficiat de contracte cu statul apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
VIDEO Imagini ȘOCANTE: clădire prăbușită și oameni prinși în flăcări după explozia din Pakistan # Realitatea.md
Cel puțin 15 persoane au murit, printre care și patru copii, în urma exploziei unei fabrici chimice din provincia Faisalabad din Pakistan, transmite Digi24.ro. Imaginile video apărute pe rețelele de socializare arată cum explozia a prăbușit clădirea și a avariat alte structuri din apropiere. Mai mulți oameni au fost răniți și transportați în stare gravă […] Articolul VIDEO Imagini ȘOCANTE: clădire prăbușită și oameni prinși în flăcări după explozia din Pakistan apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
11:50
Ultimatum pentru Ucraina: Trump vrea răspuns la planul secret chiar de Ziua Recunoștinței # Realitatea.md
Administrația președintelui american Donald Trump exercită o presiune puternică asupra Ucrainei pentru a accepta cât mai rapid planul de pace americano-rus, relatează Digi24.ro. Potrivit sursei, Washingtonul insistă ca Kievul să ofere un răspuns într-un termen stabilit. Financial Times notează că există o dată limită pentru reacția Ucrainei, iar aceasta ar fi 27 noiembrie 2025, Ziua […] Articolul Ultimatum pentru Ucraina: Trump vrea răspuns la planul secret chiar de Ziua Recunoștinței apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Drogurile să fie recunoscute ca problemă națională: Ion Ceban cere declararea stării de urgență # Realitatea.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, solicită instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul de droguri, iar toate autoritățile să recunoască acest fenomen ca problemă națională. „Astăzi vreau să atenționez o dată în plus asupra unui proces care ia amplare largă în continuare și care este trecut cu vederea de autoritățile naționale. […] Articolul VIDEO Drogurile să fie recunoscute ca problemă națională: Ion Ceban cere declararea stării de urgență apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Ucraina modifică un punct din planul secret american, în timp ce Europa pregătește o contra-propunere # Realitatea.md
În urma ce Statele Unite l-au informat pe Volodimir Zelenski despre planul secret realizat în 28 de puncte, în care este stabilit că Kievul ar trebui să renunțe la întreaga regiune Donbas și să-și reducă semnificativ armata la 600.000 de soldați, apar noi detalii despre negocieri. Conform proiectului, Crimeea, Luhansk și Donețk ar fi recunoscute […] Articolul Ucraina modifică un punct din planul secret american, în timp ce Europa pregătește o contra-propunere apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Popșoi îl taxează pe Ozerov după incidentul cu drona: „Întreabă de ce el a fost convocat. Se preface că nu știe” # Realitatea.md
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a calificat drept „cinică” reacția ambasadorului agreat al Rusiei, Oleg Ozerov, după ce acesta a pus la îndoială motivele convocării sale la MAEIE în urma incidentului cu drona care a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. În cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, Popșoi a spus că răspunsul diplomatului […] Articolul Popșoi îl taxează pe Ozerov după incidentul cu drona: „Întreabă de ce el a fost convocat. Se preface că nu știe” apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
VIDEO Primarul Capitalei: Fenomenul drogurilor ia amploare, este nevoie de măsuri urgente # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că fenomenul consumului și vânzării de droguri a luat amploare atât în Capitală, cât și în întreaga țară. „Despre culcușurile celor care vând și celor care consumă droguri. O locație este chiar pe teritoriul unei grădinițe. Acest flagel a luat amploare atât în Chișinău, cât și în toată […] Articolul VIDEO Primarul Capitalei: Fenomenul drogurilor ia amploare, este nevoie de măsuri urgente apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Forțele ruse au lansat un atac asupra orașului Zaporojie în noaptea trecută, în urma căruia cinci persoane au murit, iar alte nouă au fost rănite, conform ukr.net. Potrivit autorităților ucrainene, loviturile au distrus o locuință, un magazin și o piață. Echipele de intervenție au ajuns la fața locului pentru a evacua oamenii care se aflau […] Articolul VIDEO Atacuri rusești asupra Zaporojiei și Odesei: cinci morți și zeci de răniți apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Popșoi îl taxează pe Ozerov după incidentul cu drona: „Se preface că nu știe a cui sunt” # Realitatea.md
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a calificat drept „cinică” reacția ambasadorului agreat al Rusiei, Oleg Ozerov, după ce acesta a pus la îndoială motivele convocării sale la MAEIE în urma incidentului cu drona care a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. În cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, Popșoi a spus că răspunsul diplomatului […] Articolul Popșoi îl taxează pe Ozerov după incidentul cu drona: „Se preface că nu știe a cui sunt” apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
O femeie de 50 de ani din Tiraspol s-a adresat la poliția capitalei, plângându-se că a fost agresată fizic de colega ei, chiar în propriul apartament, scrie presa din regiune. Potrivit femeii, într-o seară, prietena ei, în vârstă de 40 de ani, a venit în vizită. Femeile au stat de vorbă, au consumat alcool, iar […] Articolul Bătaie între prietene, după ce una a fost acuzată că a mâncat și băut pe gratis apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Sărăcia crește, salariul minim rămâne disputat: patronatele se opun sumei de 8 050 de lei propuse de sindicate # Realitatea.md
Confederația Națională a Patronatelor din Republica Moldova consideră că propunerea sindicatelor privind stabilirea unui salariu minim de 8 050 de lei este prea mare pentru economia țării. În paralel, Ministerul Finanțelor examinează un scenariu mai temperat, care ar ridica salariul minim la cel mult 6 300 de lei, transmite IPN. Vicepreședintele CNSM, Sergiu Sainciuc, a […] Articolul Sărăcia crește, salariul minim rămâne disputat: patronatele se opun sumei de 8 050 de lei propuse de sindicate apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
O femeie de 50 de ani din Tiraspol s-a adresat la poliția capitalei, plângându-se că a fost agresată fizic de colega ei, chiar în propriul apartament, scrie presa din regiune. Potrivit femeii, într-o seară de toamnă, colega ei, în vârstă de 40 de ani, a venit în vizită. Femeile au stat de vorbă, au consumat […] Articolul Bătaie între prietene, după ce una a fost acuzată că a mânncat și băut pe gratis apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.