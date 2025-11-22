„Pacea amară, mai bună decât războiul”; Dodon critică mesajul Sandu despre planul de pace în Ucraina

13:20

Trei persoane au fost reţinute 72 de ore în dosarul privind contrabanda cu armament şi muniţii din vama Albiţa. Informaţia a fost confirmată, pentru TVR MOLDOVA, de şeful PCCOCS, Victor Furtună. Procurorii urmează să decidă dacă vor cere arestarea preventivă a suspecţilor, a mai spus oficialul. Între timp, Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, a declarat la emisiunea "Punctul pe Azi" de la TVR MOLDOVA că armamentul şi muniţiile este de producție sovietică sau rusească, și nu occidentală, iar camionul implicat nu a traversat frontiera cu Ucraina.