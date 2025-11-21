Eficiență energetică în sănătate: trei spitale raionale vor fi dotate cu panouri solare moderne

13:50

Echipele de salvare din oraşul vestic Ternopol, continuă să caute oameni dispăruţi sub dărâmăturile blocurilor de locuinţe lovite de rachete ruseşti cu o noapte mai devreme. Potrivit celui mai recent bilanţ, în urma atacurilor au murit cel puţin douăzeci şi şase de persoane, inclusiv trei copii. Peste nouăzeci de oameni au fost răniţi. Autoritățile au declarat trei zile de doliu, iar locuitorii afectați primesc sprijin, cazare temporară și asistență psihologică.