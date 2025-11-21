Ucraina exclusă din NATO, Rusia readmisă în G8. Ce prevede planul SUA pentru încheierea războiului

19:40

Noaptea trecută, în multe zone din Republica Moldova s-a depus primul strat de zăpadă din această iarnă. De aceea, ca în fiecare an, şoferii care au lăsat pe ultima sută de metri montarea anvelopelor de iarnă au făcut cozi în faţa vulcanizărilor. Aceste servicii costă de la câteva sute la câteva mii de lei, în funcție de dimensiunea pneurilor. Folosirea cauciucurilor speciale pentru temperaturi scăzute înseamnă, în primul rând, un plus de siguranţă în trafic. Iar lipsa lor se sancţionează.