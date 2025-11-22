Camionului cu armament la vamă: „V-au aruncat oase, căutați carnea”, reacționează directorul firmei
TVR Moldova, 22 noiembrie 2025 15:10
Cei trei bărbați reținuți în dosarul de contrabandă cu armament de la vama Albița au fost aduși sâmbătă în fața instanței. Procurorii au cerut câte 30 de zile de arest preventiv pentru fiecare dintre aceștia. Directorul firmei implicate a negat orice legătură cu transportul.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 10 minute
15:30
„Pacea amară, mai bună decât războiul”; Dodon critică mesajul Sandu despre planul de pace în Ucraina # TVR Moldova
Liderul partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a reacționat la mesajul președintei Maia Sandu privind sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dodon a afirmat că Maia Sandu „nu gândește independent” și că urmează „ideologia globalistă a lui Soros și clișeele propagandistice ale elitelor de la Bruxelles”.
Acum 30 minute
15:10
Belarus grațiază 31 de ucraineni și îi predă Kievului: gest calculat al regimului Lukașenko # TVR Moldova
Belarusul, aliat al Rusiei, a grațiat 31 de cetățeni ucraineni, a transmis sâmbătă televiziunea de stat, anunțul venind după un acord între președintele Alexander Lukașenko și omologul său american Donald Trump, scrie HotNews.ro.
15:10
Camionului cu armament la vamă: „V-au aruncat oase, căutați carnea”, reacționează directorul firmei # TVR Moldova
Cei trei bărbați reținuți în dosarul de contrabandă cu armament de la vama Albița au fost aduși sâmbătă în fața instanței. Procurorii au cerut câte 30 de zile de arest preventiv pentru fiecare dintre aceștia. Directorul firmei implicate a negat orice legătură cu transportul.
Acum 2 ore
14:10
Liderii europeni, mobilizare de urgență pentru răspuns la planul american de pace pentru Ucraina # TVR Moldova
Ucraina și aliații săi europeni se mobilizează sâmbătă pentru a găsi rapid un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei rusești care durează de aproape patru ani, după ce Donald Trump l-a somat pe Volodimir Zelenski să îl accepte în câteva zile, scrie HotNews.ro.
Acum 4 ore
13:10
Luptătorul de taekwondo Artiom Roșca a cucerit medalia de argint la Campionatul European U18, care s-a desfășurat în Elveția, informează Comitetul Național Olimpic și Sportiv.
12:10
Un șofer, în vârstă de 46 de ani, aflat la volanul unui tractor, a fost oprit în localitatea Moara Domnească de polițiștii de frontieră, în timp ce transporta ilegal lemne.
Acum 6 ore
11:10
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri că planul american de rezolvare a conflictului din Ucraina va trebui să îi convină omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a respins, scrie TVR Info.
10:10
Ediția din acest an a concursului internațional Wiki Loves Monuments Moldova l-a desemnat pe fotograful Vadim Șterbate câștigător al Marelui Premiu. Imaginea sa, care surprinde frumusețea patrimoniului arhitectural din Soroca, a impresionat juriul prin valoarea artistică și mesajul de protejare a monumentelor istorice. Despre această realizare și despre importanța acestei distincții ne va vorbi chiar Vadim Șterbate.
Acum 8 ore
09:10
Ministerul Apărării Naționale a transmis, sâmbătă, că în contextul unor noi atacuri cu drone pe timpul nopții în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, au fost ridicate de la sol două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon pentru a monitoriza situația aeriană. Un mesaj Ro-Alert a fost emis pentru nordul județului Tulcea, transmite TVR Info.
08:10
Elevii din școlile minorităților naționale pot obține nota 10, din oficiu, la proba de limba română # TVR Moldova
Scutirea de la proba de bacalaureat la limba română a absolvenților claselor cu predare în limba rusă, introducerea unei probe opționale pentru competențe digitale şi extinderea programelor remediale la matematică şi limba şi literatura română. Sunt principalele noutăţi din domeniul educaţiei pentru anul 2026, anunţate de ministrul Dan Perciun. Măsurile adoptate îşi propun să modernizeze procesul educaţional, conform standardelor europene.
Acum 24 ore
20:40
Zelenski, mesaj către popor: Fie pierderea demnității, fie pierderea unui partener cheie # TVR Moldova
Președintele Volodimir Zelenski s-a adresat poporului pe 21 noiembrie, ca răspuns la îngrijorările crescânde cu privire la noua propunere de pace. „Acesta este unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră”, a declarat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un mesaj video.
19:40
Mai multe fotografii care reflectă ororile Holodomorului din Ucraina în anii 1932-1933 a fost prezentate astăzi în satul Avdarma din autonomia găgăuză. Imaginile teribile au fost imortalizate de un inginer chimist austriac. La evenimentul de lansare a expoziţiei şi de comemorare a victimelor Holodomorului au participat autorităţi locale şi centrale, membrii Ambasadei Ucrainei la Chişinău dar şi reprezentanţi ai comunităţii de ucraineni şi găgăuzi.
19:30
„Nicio scuză pentru violență”: 13 mii de victime au sunat la poliție în ultimele zece luni # TVR Moldova
Amenințările cu moartea, furtul de imagini și hărțuirea online devin realități cotidiene pentru tot mai multe femei din Republica Moldova. Aproape jumătate dintre ele spun că au fost ținte ale violenței digitale, o formă de abuz care se extinde rapid și lasă traume adânci. Pentru a preveni astfel de cazuri, Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și UNFPA în Moldova lansează Campania "16 zile de activism", cu mesajul tranșant: NICIO SCUZĂ pentru violența digitală.
19:00
Parlamentul de la Chişinău a găzduit Reuniunea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # TVR Moldova
Parlamentul de la Chişinău a găzduit astăzi Reuniunea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la care au participat peste 60 parlamentari din statele membre. Sprijinul continuu pentru Ucraina, combaterea dezinformării, dar şi consolidarea valorilor democratice pe continent au fost subiectele cheie discutate. Această reuniune marchează, de altfel, preluarea preşedinţiei Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei de către Republica Moldova.
18:20
„Vor să-și bată joc de mine”, spune mama lui Mihăiță; Ciochină a cerut reluarea expertizei traseului # TVR Moldova
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de comiterea unui accident rutier, soldat cu moartea unui adolescent, s-a prezentat împreună cu avocatul la ședința de judecată, deși instanța a dispus aducerea silită după ce la ședința trecută a lipsit nemotivat de la proces. Ciochină a contestat amenda judiciară în valoare de 1500 de lei pe care instanța a aplicat-o pentru absența de la ședință. Astăzi urma să înceapă audierea inculpaţilro, însă avocatul lui Ciochina a cerut o expertiză a traseului și chimică a cioburilor mașinii implicate în accident. Solicitarea a fost respinsă de magistraţi.
17:50
Propuși de Ceban, respinși de CMC: Pruteanu și Psenițchi nu au fost aleși viceprimari ai Chișinăului # TVR Moldova
Cei doi candidați propuși de edilul Ion Ceban pentru funcțiile vacante de viceprimari ai municipiului Chișinău, Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu, nu au fost votaţi de către Consiliul municipal Chișinău. Ei au obținut doar 17 voturi din 26 necesare.
17:40
Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune majorarea salariului minim pe țară la 6.300 de lei începând cu anul 2026. Subiectul a fost discutat de Executiv împreună cu partenerii de dialog social, în cadrul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective (CNCNC), în ședința din 20 noiembrie.
17:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis vineri un mesaj către națiune în care a sugerat că respinge planul ruso-american de încheierea a războiului din Ucraina.
17:10
După doi ani de renovare, Teatrul ”Alexie Mateevici" și-a redeschis ușile pentru spectatori, prin inaugurarea Festivalului Internațional de Teatru Contemporan, ”Andrei Vartic".
17:00
Șase localități din raionul Ialoveni, sub supraveghere din cauza pestei porcine africane # TVR Moldova
Șase localități din raionul Ialoveni au fost plasate sub supraveghere după confirmarea pestei porcine la mistreţi, în apropierea zonei forestiere de lângă satul Zloți din raionul Cimișlia.
16:40
Diferențe de opinii în blocul „Alternativa” pe subiectul redenumirii străzii „Ilie Ilașcu” # TVR Moldova
Deputatul Blocului „Alternativa”, Ion Chicu, s-a arătat deschis față de posibilitatea ca o stradă din Chișinău să fie redenumită în memoria fostului luptător pentru independența R. Moldova și militant pentru unirea Basarabiei cu România, Ilie Ilașcu, în timp ce primarul de Chișinău Ion Ceban a evitat să își exprime o poziție clară pe acest subiect.
15:40
Cu toții știm când este hramul localității de baștină, dar mai puțini cunosc de unde provine denumirea locului sau ce personalități au pornit de acolo. Colegul nostru Alexandru Leahu a mers în comuna Mălăiești, din raionul Orhei, și i-a întrebat pe oameni ce cunosc despre istoria așezării.
Ieri
15:20
Un bărbat de 36 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost reținut la postul vamal Sculeni în timp ce încerca să scoată 480 de pachete de țigări din țară.
15:10
Protejarea furnizorilor și comerț echitabil, discutate la Conferința Twinning de la Chișinău # TVR Moldova
Practici comerciale neloiale, lipsa sesizărilor din partea producătorilor, atunci când li se încalcă drepturile, și necesitatea alinierii la standardele europene. Au fost principalele subiecte discutate astăzi la Conferința intermediară a proiectului Twinning România–Lituania–Polonia, organizată la Chișinău de Consiliul Concurenței. Experți și autorități din trei state membre ale UE au analizat provocările cu care se confruntă Republica Moldova în protejarea furnizorilor și asigurarea unui comerț echitabil.
14:50
Grosu cataloghează solicitarea lui Ceban privind starea de urgență anti-drog drept manevră politică # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat solicitarea primarului Chișinăului, Ion Ceban, de a institui starea de urgență pentru combaterea consumului și distribuției de droguri, catalogând inițiativa drept o manevră politică.
14:40
Doi bărbați, amendați cu 83 mii de lei pentru un sondaj ilegal despre unirea UTA Găgăuzia cu Rusia # TVR Moldova
Doi bărbați din municipiul Bălți au fost condamnați de instanță la câte 42.500 lei amendă fiecare pentru culegerea ilegală de informații în scopul stocării și utilizării acestora în detrimentul suveranității, independenței și securității Republicii Moldova.
14:10
Carambol pe strada Vasile Lupu, din sectorul Buiucani al Chişinăului.
13:30
„Linia de la Centrala Termoelectrică Moldovenească (Moldgres) către Vulcănești va rămâne în picioare, nu va fi tăiată sau dată la fier vechi” odată cu punerea în funcțiune, din această iarnă, a liniei electrice Vulcănești - Chișinău, numită și „linia independenței”, spune ministrului Energiei, Dorin Junghietu.
13:20
Noi detalii în cazul camionului cu armament depistat la vamă: Încă o persoană a fost reținută # TVR Moldova
Trei persoane au fost reţinute 72 de ore în dosarul privind contrabanda cu armament şi muniţii din vama Albiţa. Informaţia a fost confirmată, pentru TVR MOLDOVA, de şeful PCCOCS, Victor Furtună. Procurorii urmează să decidă dacă vor cere arestarea preventivă a suspecţilor, a mai spus oficialul. Între timp, Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, a declarat la emisiunea "Punctul pe Azi" de la TVR MOLDOVA că armamentul şi muniţiile este de producție sovietică sau rusească, și nu occidentală, iar camionul implicat nu a traversat frontiera cu Ucraina.
12:40
Igor Grosu: Europa este casa noastră și președinția Consiliului Europei e o responsabilitate # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat angajamentul ferm al R. Moldova pentru valorile europene și sprijinirea Ucrainei în discursul susținut la deschiderea Reuniunii Comitetului Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), găzduită de Parlamentul de la Chișinău.
12:30
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a explicat în cadrul unei emisiuni de la TV8 că diplomatul rus Oleg Ozerov este un ambasador agreat, dar încă neacreditat. Potrivit lui, tentativele de acreditare au eșuat din cauza unor situații „nefericite”, precum declarații provocatoare din partea unor oficiali ruși, explozii ale dronelor pe teritoriul R. Moldova sau survolarea spațiului aerian.
12:10
O rețea specializată în spălare de bani, activă în Regatul Unit, a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al unei bănci din Kîrgîzstan pentru a facilita eludarea sancțiunilor internaționale și a sprijini războiul dus de Rusia în Ucraina, a anunțat vineri Agenția Națională Britanică pentru Combaterea Infracționalității (NCA), scrie TVR Info.
11:00
Ucraina exclusă din NATO, Rusia readmisă în G8. Ce prevede planul SUA pentru încheierea războiului # TVR Moldova
Proiectul de plan al lui Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina ar presupune cedarea de teritorii către Moscova, reprimirea Rusiei în G8 și interzicerea aderării Ucrainei la NATO, potrivit unor versiuni ale propunerii consultate de Axios, AFP și Associated Press, relatează tvrinfo.ro.
10:20
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din cadrul posturilor de inspecție la frontieră au reținut 5.000 kg de bomboane care conțineau dioxid de titan (E 171), un aditiv alimentar interzis în Republica Moldova.
09:30
Ambasadorul Poloniei în Rusia, agresat la Sankt Petersburg. Varșovia: „Comportament revoltător” # TVR Moldova
Tensiuni între Varșovia și Moscova. Ambasadorul polonez în Rusia a fost agresat pe o arteră importantă din Sankt Petersburg de un grup de persoane care scandau sloganuri împotriva Poloniei și Ucrainei. A fost nevoie de intervenția personalului de securitate al ambasadei pentru protecția diplomatului, scrie TVR Info.
09:10
Creştinii ortodocşi de stil vechi îi sărbătoresc pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil # TVR Moldova
Creştinii ortodocşi de stil vechi îi sărbătoresc astăzi pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Tradiţia populară spune că cei doi sfinţi aduc ultimele zile calde din an. Astăzi, credincioşii merg la biserică şi aprind câte o lumânare care le va fi „lumina de veci” în lumea de apoi.
08:30
S-a format ceață densă, iar vizibilitatea este redusă: Recomandările Poliției pentru șoferi # TVR Moldova
La această oră, s-a format ceață densă în mai multe zone ale țării, iar vizibilitatea este redusă. În acest context, Poliția îndeamnă participanții la trafic să fie prudenți și să reducă viteza de deplasare.
08:10
Eficiență energetică în sănătate: trei spitale raionale vor fi dotate cu panouri solare moderne # TVR Moldova
Sistemul sanitar din Republica Moldova mai face câţiva paşi spre eficientizarea energetică. Spitalele raionale din Strășeni, Cimișlia și Anenii Noi sunt primele instituţii de acest fel care vor beneficia de panouri solare moderne și unități de stocare a energiei. Aceste sisteme vor creşte reziliența energetică și siguranța serviciilor medicale. Investiția, de peste 500 de mii de dolari, este realizată de Guvernul Italiei în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova.
20 noiembrie 2025
20:50
Carp face dezvăluiri despre persoanele reținute la vamă: „Arme rusești din perioada sovietică” # TVR Moldova
Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, a declarat că două persoane au fost reținute în cazul camionului cu armament depistat la vamă, ele sunt anchetate în prezent și speră că vineri vor fi mai multe detalii în acest caz. El a precizat că vehiculul nu a intrat în Moldova dinspre Ucraina.
19:30
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS)anunță că a fost pornită urmărirea penală în cazul camionului depistat cu armament în Vama Leușeni.
19:10
Târg educaţional, la Chişinău: Tinerii au putut discuta direct cu studenţi şi profesori din România # TVR Moldova
Studenţii din Republica Moldova pot studia în România și pot beneficia de burse, cazare şi programe de învățământ comune cu universităţi din tară. Oportunităţile de studiu au fost prezentate la un târg educaţional organizat la Chişinău unde tinerii au putut discuta direct cu studenţi şi profesori. Doar Universitatea din Galaţi pune la dispoziţie peste 600 de burse pentru tinerii basarabeni.
18:40
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis, joi, cele trei demersuri ale procurorilor privind prelungirea cu 30 de zile a arestului preventiv al lui Vladimir Plahotniuc, în cauzele aflate la faza de urmărire penală: Metalferos, Blanchetele pentru pașapoarte, Frauda Bancară.
18:40
În Republica Moldova este zi de doliu național în memoria celui care a luptat pentru visul unirii și libertății. Drapelul de stat a fost coborât în bernă pe întreg teritoriul ţării, iar la Palatul Naţional din Chişinău i-a fost adus un omagiu lui Ilie Ilașcu. Oficialități, veterani de război şi prieteni şi-au luat rămas-bun de la omul care şi-a dedicat viaţa pentru a apăra identitatea românească.
17:50
Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral cele trei demersuri ale procurorului privind prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii preventive – arestul preventiv aplicat în privința lui Vladimir Plahotniuc, pe cauzele aflate la faza de urmărire penală.
17:40
Extindere în RM: Facultatea Transfrontalieră a Universității „Dunărea de Jos” atrage mii de studenți # TVR Moldova
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își consolidează prezența în Republica Moldova prin intermediul Facultății Transfrontaliere, un proiect educațional de amploare, ce reunește peste 2000 de studenți în cadrul a 14 specializări. Despre importanța acestui proiect și despre planurile de viitor ne vor vorbi Marian Barbu, profesor universitar, dr. inginer habilitat și rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, și Carmelia Mariana Bălănică Dragomir, decanul Facultății Transfrontaliere.
17:40
Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral cele trei demersuri ale procurorului privind prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii preventive – arestul preventiv aplicat în privința lui Vladimir Plahotniuc, pe cauzele aflate la faza de urmărire penală.
17:10
Medicamente neautorizate de 450 mii lei, depistate la un membru al unei rețele ilegale # TVR Moldova
O rețea ilegală care comercializa pe internet medicamente și suplimente alimentare neautorizate a fost destructurată de polițiști. Sub pretextul distribuirii unor tratamente pentru diverse afecțiuni, produsele erau vândute pe piața neagră fără niciun control legal.
17:00
Lansatoare de grenade, un sistem rusesc portabil de rachete IGLA, transportoare rusești de rachete antitanc Kornet, precum și componente pentru drone de atac – acestea sunt munițiile depistate în camionul oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița, potrivit unor imagini analizate de Ziarul de Gardă. Șoferul un cetățean al R. Moldova, ar fi declarat că marfa urma să fie livrată în Israel.
16:40
Radu Albot s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de categoria challenger, în Egipt # TVR Moldova
Radu Albot s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de categoria challenger, organizat în Egipt. Reprezentantul Republicii Moldova a trecut de un tenismen aflat cu 114 poziții mai sus în ierarhia generală.
16:40
Liderul mercenarilor Horaţiu Potra a fost adus joi în România de autoritățile române și nu va mai fi nevoie de un proces de extrădare în Dubai, unde a fost arestat, luna trecută. Ministerul Justiţiei anunţă oficial, joi, extrădarea cetăţenilor români Horaţiu Potra, Alexandru Cosmin Potra şi Dorian Potra, potrivit TVRINFO.RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.