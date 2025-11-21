Ambasadorul Poloniei în Rusia, agresat la Sankt Petersburg. Varșovia: „Comportament revoltător”

19:10

Sindicatele din educație cer majorarea salariilor pentru cadrele didactice și personalul auxiliar, atenționând că veniturile actuale nu mai acoperă costurile reale ale vieții și tot mai mulți profesori părăsesc sistemul. În timp ce Federația solicită intervenții urgente în proiectul bugetului de stat pentru 2026, Ministerul Educației și Cercetării afirmă că, în ultimii patru ani, salariile din sistemul educațional au crescut cu peste 60% și dă asigurări că majorările vor continua.