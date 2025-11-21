Propuși de Ceban, respinși de CMC: Pruteanu și Psenițchi nu au fost aleși viceprimari ai Chișinăului
TVR Moldova, 21 noiembrie 2025 17:50
Cei doi candidați propuși de edilul Ion Ceban pentru funcțiile vacante de viceprimari ai municipiului Chișinău, Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu, nu au fost votaţi de către Consiliul municipal Chișinău. Ei au obținut doar 17 voturi din 26 necesare.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
17:50
Propuși de Ceban, respinși de CMC: Pruteanu și Psenițchi nu au fost aleși viceprimari ai Chișinăului # TVR Moldova
Cei doi candidați propuși de edilul Ion Ceban pentru funcțiile vacante de viceprimari ai municipiului Chișinău, Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu, nu au fost votaţi de către Consiliul municipal Chișinău. Ei au obținut doar 17 voturi din 26 necesare.
17:40
Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune majorarea salariului minim pe țară la 6.300 de lei începând cu anul 2026. Subiectul a fost discutat de Executiv împreună cu partenerii de dialog social, în cadrul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective (CNCNC), în ședința din 20 noiembrie.
Acum o oră
17:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis vineri un mesaj către națiune în care a sugerat că respinge planul ruso-american de încheierea a războiului din Ucraina.
17:10
După doi ani de renovare, Teatrul ”Alexie Mateevici" și-a redeschis ușile pentru spectatori, prin inaugurarea Festivalului Internațional de Teatru Contemporan, ”Andrei Vartic".
Acum 2 ore
17:00
Șase localități din raionul Ialoveni, sub supraveghere din cauza pestei porcine africane # TVR Moldova
Șase localități din raionul Ialoveni au fost plasate sub supraveghere după confirmarea pestei porcine la mistreţi, în apropierea zonei forestiere de lângă satul Zloți din raionul Cimișlia.
16:40
Diferențe de opinii în blocul „Alternativa” pe subiectul redenumirii străzii „Ilie Ilașcu” # TVR Moldova
Deputatul Blocului „Alternativa”, Ion Chicu, s-a arătat deschis față de posibilitatea ca o stradă din Chișinău să fie redenumită în memoria fostului luptător pentru independența R. Moldova și militant pentru unirea Basarabiei cu România, Ilie Ilașcu, în timp ce primarul de Chișinău Ion Ceban a evitat să își exprime o poziție clară pe acest subiect.
Acum 4 ore
15:40
Cu toții știm când este hramul localității de baștină, dar mai puțini cunosc de unde provine denumirea locului sau ce personalități au pornit de acolo. Colegul nostru Alexandru Leahu a mers în comuna Mălăiești, din raionul Orhei, și i-a întrebat pe oameni ce cunosc despre istoria așezării.
15:20
Un bărbat de 36 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost reținut la postul vamal Sculeni în timp ce încerca să scoată 480 de pachete de țigări din țară.
15:10
Protejarea furnizorilor și comerț echitabil, discutate la Conferința Twinning de la Chișinău # TVR Moldova
Practici comerciale neloiale, lipsa sesizărilor din partea producătorilor, atunci când li se încalcă drepturile, și necesitatea alinierii la standardele europene. Au fost principalele subiecte discutate astăzi la Conferința intermediară a proiectului Twinning România–Lituania–Polonia, organizată la Chișinău de Consiliul Concurenței. Experți și autorități din trei state membre ale UE au analizat provocările cu care se confruntă Republica Moldova în protejarea furnizorilor și asigurarea unui comerț echitabil.
14:50
Grosu cataloghează solicitarea lui Ceban privind starea de urgență anti-drog drept manevră politică # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat solicitarea primarului Chișinăului, Ion Ceban, de a institui starea de urgență pentru combaterea consumului și distribuției de droguri, catalogând inițiativa drept o manevră politică.
14:40
Doi bărbați, amendați cu 83 mii de lei pentru un sondaj ilegal despre unirea UTA Găgăuzia cu Rusia # TVR Moldova
Doi bărbați din municipiul Bălți au fost condamnați de instanță la câte 42.500 lei amendă fiecare pentru culegerea ilegală de informații în scopul stocării și utilizării acestora în detrimentul suveranității, independenței și securității Republicii Moldova.
14:10
Carambol pe strada Vasile Lupu, din sectorul Buiucani al Chişinăului.
Acum 6 ore
13:30
„Linia de la Centrala Termoelectrică Moldovenească (Moldgres) către Vulcănești va rămâne în picioare, nu va fi tăiată sau dată la fier vechi” odată cu punerea în funcțiune, din această iarnă, a liniei electrice Vulcănești - Chișinău, numită și „linia independenței”, spune ministrului Energiei, Dorin Junghietu.
13:20
Noi detalii în cazul camionului cu armament depistat la vamă: Încă o persoană a fost reținută # TVR Moldova
Trei persoane au fost reţinute 72 de ore în dosarul privind contrabanda cu armament şi muniţii din vama Albiţa. Informaţia a fost confirmată, pentru TVR MOLDOVA, de şeful PCCOCS, Victor Furtună. Procurorii urmează să decidă dacă vor cere arestarea preventivă a suspecţilor, a mai spus oficialul. Între timp, Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, a declarat la emisiunea "Punctul pe Azi" de la TVR MOLDOVA că armamentul şi muniţiile este de producție sovietică sau rusească, și nu occidentală, iar camionul implicat nu a traversat frontiera cu Ucraina.
12:40
Igor Grosu: Europa este casa noastră și președinția Consiliului Europei e o responsabilitate # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat angajamentul ferm al R. Moldova pentru valorile europene și sprijinirea Ucrainei în discursul susținut la deschiderea Reuniunii Comitetului Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), găzduită de Parlamentul de la Chișinău.
12:30
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a explicat în cadrul unei emisiuni de la TV8 că diplomatul rus Oleg Ozerov este un ambasador agreat, dar încă neacreditat. Potrivit lui, tentativele de acreditare au eșuat din cauza unor situații „nefericite”, precum declarații provocatoare din partea unor oficiali ruși, explozii ale dronelor pe teritoriul R. Moldova sau survolarea spațiului aerian.
12:10
O rețea specializată în spălare de bani, activă în Regatul Unit, a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al unei bănci din Kîrgîzstan pentru a facilita eludarea sancțiunilor internaționale și a sprijini războiul dus de Rusia în Ucraina, a anunțat vineri Agenția Națională Britanică pentru Combaterea Infracționalității (NCA), scrie TVR Info.
Acum 8 ore
11:00
Ucraina exclusă din NATO, Rusia readmisă în G8. Ce prevede planul SUA pentru încheierea războiului # TVR Moldova
Proiectul de plan al lui Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina ar presupune cedarea de teritorii către Moscova, reprimirea Rusiei în G8 și interzicerea aderării Ucrainei la NATO, potrivit unor versiuni ale propunerii consultate de Axios, AFP și Associated Press, relatează tvrinfo.ro.
10:20
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din cadrul posturilor de inspecție la frontieră au reținut 5.000 kg de bomboane care conțineau dioxid de titan (E 171), un aditiv alimentar interzis în Republica Moldova.
Acum 12 ore
09:30
Ambasadorul Poloniei în Rusia, agresat la Sankt Petersburg. Varșovia: „Comportament revoltător” # TVR Moldova
Tensiuni între Varșovia și Moscova. Ambasadorul polonez în Rusia a fost agresat pe o arteră importantă din Sankt Petersburg de un grup de persoane care scandau sloganuri împotriva Poloniei și Ucrainei. A fost nevoie de intervenția personalului de securitate al ambasadei pentru protecția diplomatului, scrie TVR Info.
09:10
Creştinii ortodocşi de stil vechi îi sărbătoresc pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil # TVR Moldova
Creştinii ortodocşi de stil vechi îi sărbătoresc astăzi pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Tradiţia populară spune că cei doi sfinţi aduc ultimele zile calde din an. Astăzi, credincioşii merg la biserică şi aprind câte o lumânare care le va fi „lumina de veci” în lumea de apoi.
08:30
S-a format ceață densă, iar vizibilitatea este redusă: Recomandările Poliției pentru șoferi # TVR Moldova
La această oră, s-a format ceață densă în mai multe zone ale țării, iar vizibilitatea este redusă. În acest context, Poliția îndeamnă participanții la trafic să fie prudenți și să reducă viteza de deplasare.
08:10
Eficiență energetică în sănătate: trei spitale raionale vor fi dotate cu panouri solare moderne # TVR Moldova
Sistemul sanitar din Republica Moldova mai face câţiva paşi spre eficientizarea energetică. Spitalele raionale din Strășeni, Cimișlia și Anenii Noi sunt primele instituţii de acest fel care vor beneficia de panouri solare moderne și unități de stocare a energiei. Aceste sisteme vor creşte reziliența energetică și siguranța serviciilor medicale. Investiția, de peste 500 de mii de dolari, este realizată de Guvernul Italiei în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova.
Acum 24 ore
20:50
Carp face dezvăluiri despre persoanele reținute la vamă: „Arme rusești din perioada sovietică” # TVR Moldova
Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, a declarat că două persoane au fost reținute în cazul camionului cu armament depistat la vamă, ele sunt anchetate în prezent și speră că vineri vor fi mai multe detalii în acest caz. El a precizat că vehiculul nu a intrat în Moldova dinspre Ucraina.
19:30
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS)anunță că a fost pornită urmărirea penală în cazul camionului depistat cu armament în Vama Leușeni.
19:10
Târg educaţional, la Chişinău: Tinerii au putut discuta direct cu studenţi şi profesori din România # TVR Moldova
Studenţii din Republica Moldova pot studia în România și pot beneficia de burse, cazare şi programe de învățământ comune cu universităţi din tară. Oportunităţile de studiu au fost prezentate la un târg educaţional organizat la Chişinău unde tinerii au putut discuta direct cu studenţi şi profesori. Doar Universitatea din Galaţi pune la dispoziţie peste 600 de burse pentru tinerii basarabeni.
18:40
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis, joi, cele trei demersuri ale procurorilor privind prelungirea cu 30 de zile a arestului preventiv al lui Vladimir Plahotniuc, în cauzele aflate la faza de urmărire penală: Metalferos, Blanchetele pentru pașapoarte, Frauda Bancară.
18:40
În Republica Moldova este zi de doliu național în memoria celui care a luptat pentru visul unirii și libertății. Drapelul de stat a fost coborât în bernă pe întreg teritoriul ţării, iar la Palatul Naţional din Chişinău i-a fost adus un omagiu lui Ilie Ilașcu. Oficialități, veterani de război şi prieteni şi-au luat rămas-bun de la omul care şi-a dedicat viaţa pentru a apăra identitatea românească.
Ieri
17:50
Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral cele trei demersuri ale procurorului privind prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii preventive – arestul preventiv aplicat în privința lui Vladimir Plahotniuc, pe cauzele aflate la faza de urmărire penală.
17:40
Extindere în RM: Facultatea Transfrontalieră a Universității „Dunărea de Jos” atrage mii de studenți # TVR Moldova
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își consolidează prezența în Republica Moldova prin intermediul Facultății Transfrontaliere, un proiect educațional de amploare, ce reunește peste 2000 de studenți în cadrul a 14 specializări. Despre importanța acestui proiect și despre planurile de viitor ne vor vorbi Marian Barbu, profesor universitar, dr. inginer habilitat și rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, și Carmelia Mariana Bălănică Dragomir, decanul Facultății Transfrontaliere.
17:40
Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral cele trei demersuri ale procurorului privind prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii preventive – arestul preventiv aplicat în privința lui Vladimir Plahotniuc, pe cauzele aflate la faza de urmărire penală.
17:10
Medicamente neautorizate de 450 mii lei, depistate la un membru al unei rețele ilegale # TVR Moldova
O rețea ilegală care comercializa pe internet medicamente și suplimente alimentare neautorizate a fost destructurată de polițiști. Sub pretextul distribuirii unor tratamente pentru diverse afecțiuni, produsele erau vândute pe piața neagră fără niciun control legal.
17:00
Lansatoare de grenade, un sistem rusesc portabil de rachete IGLA, transportoare rusești de rachete antitanc Kornet, precum și componente pentru drone de atac – acestea sunt munițiile depistate în camionul oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița, potrivit unor imagini analizate de Ziarul de Gardă. Șoferul un cetățean al R. Moldova, ar fi declarat că marfa urma să fie livrată în Israel.
16:40
Radu Albot s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de categoria challenger, în Egipt # TVR Moldova
Radu Albot s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de categoria challenger, organizat în Egipt. Reprezentantul Republicii Moldova a trecut de un tenismen aflat cu 114 poziții mai sus în ierarhia generală.
16:40
Liderul mercenarilor Horaţiu Potra a fost adus joi în România de autoritățile române și nu va mai fi nevoie de un proces de extrădare în Dubai, unde a fost arestat, luna trecută. Ministerul Justiţiei anunţă oficial, joi, extrădarea cetăţenilor români Horaţiu Potra, Alexandru Cosmin Potra şi Dorian Potra, potrivit TVRINFO.RO.
16:30
Iulia Gorea-Costin, despre Ilașcu: Era măcinat de tristețe pentru camarazii săi rămași în închisoare # TVR Moldova
Eliberat la insistența Consiliului Europei, după 9 ani de detenție în închisoarea de la Hlinoaia, în celula nr. 13, cu inscripția „Condamnat la moarte”, în care a fost vizitat de raportorul Consiliului Europei, Josette Durrieu, și de Comisarul pentru Drepturile Omului, Álvaro Gil-Robles, ajuns la Strasbourg, era măcinat de tristețe pentru camarazii rămași în închisoare.
16:10
Astăzi, la Chișinău, va avea loc premiera filmului „Pădurea este a mea”, o producție românească ce aduce în atenție teme sociale și culturale actuale. Despre procesul de producție, distribuție și importanța acestei lansări ne va povesti actrița Andreea Lodbă, Petronel Gongleanu și Iulian Mehedinț, actori și producători ai filmului.
16:00
Dublu asasinat la Nisporeni: O femeie și fiica ei au fost omorâte; primele dezvăluiri ale poliției # TVR Moldova
Tragedie la Nisporeni. O femeie și fiica ei de 19 ani au fost găsite fără suflare în propria gospodărie. Anchetatorii suspectează că o rudă le-ar fi ucis și ar fi încercat să însceneze că tânăra și-a omorât mama înainte de a se sinucide.
15:50
România va da piept cu Turcia în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026. În cazul în care selecţionata pregătită de Mircea Lucescu va câştiga acest meci, ea se va duela cu echipa învingătoare dintre Slovacia şi Kosovo, tot în deplasare, potrivit primasport.ro.
15:10
Educația în schimbare: ce spune Dan Perciun despre donații, dotări și blocurile sanitare # TVR Moldova
În prezent, școlile din Republica Moldova beneficiază de un sprijin financiar mai transparent și mai simplu prin intermediul serviciului guvernamental MPay. Acest mecanism digital facilitează plățile și contribuțiile către instituțiile de învățământ, oferind părinților și comunității o modalitate sigură de a susține educație. Despre modul în care funcționează acest sistem și despre provocările actuale din domeniul educației ne va vorbi în această dimineață Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării.
15:10
Valeriu Pasat, dezvăluiri exclusive despre eliberarea lui Ilașcu: „Voronin a vrut Premiul Nobel” # TVR Moldova
Fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate, Valeriu Pasat (1999-2002), a dezvăluit, în premieră, că eliberarea lui Ilie Ilașcu, în mai 2001, din închisoarea din Tiraspol a fost posibilă în urma unui efort enorm al ofițerilor de Serviciului. Fostul președinte Vladimir Voronin nu ar fi avut, a subliniat Pasat, „absolut niciun un rol” în eliberarea luptătorului, dar a pus ambasadorii Republicii Moldova să convigă organismele internaționale să îi acorde Premiul Nobel pentru această faptă.
14:40
„Fabricat în Moldova 2026”: A fost dat startul înscrierilor participanţilor pentru expoziţie # TVR Moldova
S-a dat start înscrierii participanţilor pentru Expoziţia "Fabricat în Moldova" 2026. Președintele Camerei de Comerţ şi Industrie estimează că la ediţia de anul viitor vor participa aproape 400 de companii.
14:10
Șeful vămii, camionul cu armament la Albița – Leușeni: A fost descoperit de un funcționar moldovean # TVR Moldova
După ce într-un camion la vama Albița–Leușeni ar fi fost descoperite arme de foc și componente pentru lansatoare de rachete, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a precizat că „suspiciunile inițiale au fost semnalate de funcționarul vamal al Republicii Moldova” și că acesta „a informat colegii din cadrul autorității vamale române”. Urmare a celor constatate, a adăugat Serviciul Vamal, în Republica Moldova a fost inițiată urmărirea penală.
13:50
Echipele de salvare din oraşul vestic Ternopol, continuă să caute oameni dispăruţi sub dărâmăturile blocurilor de locuinţe lovite de rachete ruseşti cu o noapte mai devreme. Potrivit celui mai recent bilanţ, în urma atacurilor au murit cel puţin douăzeci şi şase de persoane, inclusiv trei copii. Peste nouăzeci de oameni au fost răniţi. Autoritățile au declarat trei zile de doliu, iar locuitorii afectați primesc sprijin, cazare temporară și asistență psihologică.
12:50
O tânără a decedat, iar alta a fost rănită într-un accident provocat de un șofer fără permis # TVR Moldova
O femeie a murit şi alta a fost grav rănită în urma unui accident rutier produs noaptea trecută pe șoseaua Rîșcani–Mihăileni. Un individ de 25 de ani, fără permis de conducere, a pierdut controlul volanului, iar automobilul în care se aflau şi cele două pasagere s-a răsturnat.
12:30
Oleg Ozerov încearcă, din nou, să mistifice incidentul cu drona rusească: „A fost doar un zumzăit” # TVR Moldova
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, consideră acuzațiile Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova la adresa Kremlinului drept „neîntemeiate” și susține că nici măcar nu a fost nicio dronă, doar „un zumzăit”. Chișinăul l-a convocat joi pe diplomatul rus în legătură cu incidentul din noaptea de 19 noiembrie, atunci când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă rusească.
11:50
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, în legătură cu incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă. Ambasadorului i-a fost transmis protestul ferm al părții moldovenești față de această încălcare gravă a suveranității naționale și față de riscurile create pentru securitatea cetățenilor.
11:20
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, pentru a-i transmite protestul ferm al Chișinăului, după incidentul din noaptea de 19 noiembrie, atunci când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți (Republica Moldova).
11:10
FOTO/VIDEO: Ilie Ilașcu, condus pe ultimul drum. Zeci de oameni îi aduc omagiu la Palatul Național # TVR Moldova
Foști camarazi, dar și simpli cetățeni îi aduc la Palatul Național „Nicolae Sulac” un ultim omagiu lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova.
11:10
Ambasadorul Ucrainei Paun Rohovei, despre drona rusească: „Consider necesară o reacție promptă” # TVR Moldova
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău Paun Rohovei susține că autoritățile moldovenești trebuie să aibă „o reacție promptă” în urma survolării spațiului aerian al Republicii Moldova, în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, de către o dronă rusească. Diplomatul ucrainean sugerează că prin asemenea acțiuni Kremlinul nu urmărește altceva decât să testeze felul în care reacționează Chișinăul.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.