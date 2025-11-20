A fost prelungit cu încă 30 de zile arestul preventiv al lui Plahotniuc
TVR Moldova, 20 noiembrie 2025 17:50
Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral cele trei demersuri ale procurorului privind prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii preventive – arestul preventiv aplicat în privința lui Vladimir Plahotniuc, pe cauzele aflate la faza de urmărire penală.
• • •
Extindere în RM: Facultatea Transfrontalieră a Universității „Dunărea de Jos” atrage mii de studenți # TVR Moldova
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își consolidează prezența în Republica Moldova prin intermediul Facultății Transfrontaliere, un proiect educațional de amploare, ce reunește peste 2000 de studenți în cadrul a 14 specializări. Despre importanța acestui proiect și despre planurile de viitor ne vor vorbi Marian Barbu, profesor universitar, dr. inginer habilitat și rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, și Carmelia Mariana Bălănică Dragomir, decanul Facultății Transfrontaliere.
Medicamente neautorizate de 450 mii lei, depistate la un membru al unei rețele ilegale # TVR Moldova
O rețea ilegală care comercializa pe internet medicamente și suplimente alimentare neautorizate a fost destructurată de polițiști. Sub pretextul distribuirii unor tratamente pentru diverse afecțiuni, produsele erau vândute pe piața neagră fără niciun control legal.
Lansatoare de grenade, un sistem rusesc portabil de rachete IGLA, transportoare rusești de rachete antitanc Kornet, precum și componente pentru drone de atac – acestea sunt munițiile depistate în camionul oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița, potrivit unor imagini analizate de Ziarul de Gardă. Șoferul un cetățean al R. Moldova, ar fi declarat că marfa urma să fie livrată în Israel.
Radu Albot s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de categoria challenger, în Egipt # TVR Moldova
Radu Albot s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de categoria challenger, organizat în Egipt. Reprezentantul Republicii Moldova a trecut de un tenismen aflat cu 114 poziții mai sus în ierarhia generală.
Liderul mercenarilor Horaţiu Potra a fost adus joi în România de autoritățile române și nu va mai fi nevoie de un proces de extrădare în Dubai, unde a fost arestat, luna trecută. Ministerul Justiţiei anunţă oficial, joi, extrădarea cetăţenilor români Horaţiu Potra, Alexandru Cosmin Potra şi Dorian Potra, potrivit TVRINFO.RO.
Iulia Gorea-Costin, despre Ilașcu: Era măcinat de tristețe pentru camarazii săi rămași în închisoare # TVR Moldova
Eliberat la insistența Consiliului Europei, după 9 ani de detenție în închisoarea de la Hlinoaia, în celula nr. 13, cu inscripția „Condamnat la moarte”, în care a fost vizitat de raportorul Consiliului Europei, Josette Durrieu, și de Comisarul pentru Drepturile Omului, Álvaro Gil-Robles, ajuns la Strasbourg, era măcinat de tristețe pentru camarazii rămași în închisoare.
Astăzi, la Chișinău, va avea loc premiera filmului „Pădurea este a mea”, o producție românească ce aduce în atenție teme sociale și culturale actuale. Despre procesul de producție, distribuție și importanța acestei lansări ne va povesti actrița Andreea Lodbă, Petronel Gongleanu și Iulian Mehedinț, actori și producători ai filmului.
Dublu asasinat la Nisporeni: O femeie și fiica ei au fost omorâte; primele dezvăluiri ale poliției # TVR Moldova
Tragedie la Nisporeni. O femeie și fiica ei de 19 ani au fost găsite fără suflare în propria gospodărie. Anchetatorii suspectează că o rudă le-ar fi ucis și ar fi încercat să însceneze că tânăra și-a omorât mama înainte de a se sinucide.
România va da piept cu Turcia în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026. În cazul în care selecţionata pregătită de Mircea Lucescu va câştiga acest meci, ea se va duela cu echipa învingătoare dintre Slovacia şi Kosovo, tot în deplasare, potrivit primasport.ro.
Educația în schimbare: ce spune Dan Perciun despre donații, dotări și blocurile sanitare # TVR Moldova
În prezent, școlile din Republica Moldova beneficiază de un sprijin financiar mai transparent și mai simplu prin intermediul serviciului guvernamental MPay. Acest mecanism digital facilitează plățile și contribuțiile către instituțiile de învățământ, oferind părinților și comunității o modalitate sigură de a susține educație. Despre modul în care funcționează acest sistem și despre provocările actuale din domeniul educației ne va vorbi în această dimineață Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării.
Valeriu Pasat, dezvăluiri exclusive despre eliberarea lui Ilașcu: „Voronin a vrut Premiul Nobel” # TVR Moldova
Fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate, Valeriu Pasat (1999-2002), a dezvăluit, în premieră, că eliberarea lui Ilie Ilașcu, în mai 2001, din închisoarea din Tiraspol a fost posibilă în urma unui efort enorm al ofițerilor de Serviciului. Fostul președinte Vladimir Voronin nu ar fi avut, a subliniat Pasat, „absolut niciun un rol” în eliberarea luptătorului, dar a pus ambasadorii Republicii Moldova să convigă organismele internaționale să îi acorde Premiul Nobel pentru această faptă.
„Fabricat în Moldova 2026”: A fost dat startul înscrierilor participanţilor pentru expoziţie # TVR Moldova
S-a dat start înscrierii participanţilor pentru Expoziţia "Fabricat în Moldova" 2026. Președintele Camerei de Comerţ şi Industrie estimează că la ediţia de anul viitor vor participa aproape 400 de companii.
Șeful vămii, camionul cu armament la Albița – Leușeni: A fost descoperit de un funcționar moldovean # TVR Moldova
După ce într-un camion la vama Albița–Leușeni ar fi fost descoperite arme de foc și componente pentru lansatoare de rachete, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a precizat că „suspiciunile inițiale au fost semnalate de funcționarul vamal al Republicii Moldova” și că acesta „a informat colegii din cadrul autorității vamale române”. Urmare a celor constatate, a adăugat Serviciul Vamal, în Republica Moldova a fost inițiată urmărirea penală.
Echipele de salvare din oraşul vestic Ternopol, continuă să caute oameni dispăruţi sub dărâmăturile blocurilor de locuinţe lovite de rachete ruseşti cu o noapte mai devreme. Potrivit celui mai recent bilanţ, în urma atacurilor au murit cel puţin douăzeci şi şase de persoane, inclusiv trei copii. Peste nouăzeci de oameni au fost răniţi. Autoritățile au declarat trei zile de doliu, iar locuitorii afectați primesc sprijin, cazare temporară și asistență psihologică.
O tânără a decedat, iar alta a fost rănită într-un accident provocat de un șofer fără permis # TVR Moldova
O femeie a murit şi alta a fost grav rănită în urma unui accident rutier produs noaptea trecută pe șoseaua Rîșcani–Mihăileni. Un individ de 25 de ani, fără permis de conducere, a pierdut controlul volanului, iar automobilul în care se aflau şi cele două pasagere s-a răsturnat.
Oleg Ozerov încearcă, din nou, să mistifice incidentul cu drona rusească: „A fost doar un zumzăit” # TVR Moldova
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, consideră acuzațiile Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova la adresa Kremlinului drept „neîntemeiate” și susține că nici măcar nu a fost nicio dronă, doar „un zumzăit”. Chișinăul l-a convocat joi pe diplomatul rus în legătură cu incidentul din noaptea de 19 noiembrie, atunci când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă rusească.
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, în legătură cu incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă. Ambasadorului i-a fost transmis protestul ferm al părții moldovenești față de această încălcare gravă a suveranității naționale și față de riscurile create pentru securitatea cetățenilor.
FOTO/VIDEO: Ilie Ilașcu, condus pe ultimul drum. Zeci de oameni îi aduc omagiu la Palatul Național # TVR Moldova
Foști camarazi, dar și simpli cetățeni îi aduc la Palatul Național „Nicolae Sulac” un ultim omagiu lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova.
Ambasadorul Ucrainei Paun Rohovei, despre drona rusească: „Consider necesară o reacție promptă” # TVR Moldova
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău Paun Rohovei susține că autoritățile moldovenești trebuie să aibă „o reacție promptă” în urma survolării spațiului aerian al Republicii Moldova, în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, de către o dronă rusească. Diplomatul ucrainean sugerează că prin asemenea acțiuni Kremlinul nu urmărește altceva decât să testeze felul în care reacționează Chișinăul.
Oamenii legii au destructurat un grup specializat în procurarea, depozitarea și ulterior comercializarea, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste frontiera vamală, a preparatelor medicamentoase și suplimentelor alimentare care nu sunt supuse autorizării de stat și introduse în țară ilegal.
Curtea de Apel Centru a menținut, pe 19 noiembrie, sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în cazul fostului executor judecătoresc, Oleg Casian, condamnat în 2024 la nouă ani și jumătate de închisoare. El este învinuit că și-a însușit ilegal 1,7 milioane de lei de la o întreprindere de stat. Hotărârea a fost pronunțată în absența inculpatului, deoarece acesta a fugit.
Doi bărbați, reținuți pentru organizarea migrației ilegale spre UE a persoanelor din India și Siria # TVR Moldova
Doi bărbați au fost reținuți în zona de frontieră în timp ce încercau să organizeze traversarea ilegală a frontierei R. Moldova spre Uniunea Europeană pentru patru migranți din India și Siria, care anterior au mai încercat să treacă ilegal frontiera Moldovei spre România.
Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, întreprinde o vizită în Republica Moldova în perioada 20-21 noiembrie, prilejuită de preluarea președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei de către R. Moldova.
Planul ce ar impune Kievului cedări teritoriale ar echivala cu o capitulare de facto a Ucrainei # TVR Moldova
Un plan secret negociat între administrația Trump și Rusia provoacă un adevărat cutremur diplomatic: potrivit surselor citate de Reuters și Financial Times, propunerea ar echivala cu o capitulare de facto a Ucrainei, relatează tvrinfo.ro.
De astăzi alimentarea aeronavelor cu combustibil va fi asigurată de Aeroportul Chișinău # TVR Moldova
Începând de joi, 20 noiembrie, Întreprinderea de Stat Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” va asigura alimentarea aeronavelor cu combustibil. Până în prezent, acest lucru era realizat de către compania Lukoil-Moldova. Despre acest lucru a comunicat pentru TVR MOLDOVA, serviciul de presă al Aeroportului.
Vitali Ignatiev, „aripa dură a Rusiei” în Transnistria? Răspunsul ambasadorului Ucrainei la Chișinău # TVR Moldova
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, a declarat că pretinsul ministru al afacerilor externe de la Tiraspol, este urmărit penal în continuare în Ucraina pentru apeluri publice pentru modificarea frontierei de stat a Ucrainei, dar și pentru că a cooperat și a sprijinit „statul agresor și administrația de ocupație a acestuia în activități de informare”.
Zi de doliu național: Ilie Ilașcu, condus pe ultimul drum. TVR MOLDOVA difuzează o ediție specială # TVR Moldova
Astăzi, 20 noiembrie, a fost declarată zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. TVR MOLDOVA va difuza începând cu ora 12:00, o ediţie specială dedicată amintirii lui Ilie Ilaşcu.
Paun Rohovei l-a ridiculizat pe Vitali Ignatiev: „Un grup de marionete, care își caută stăpân” # TVR Moldova
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, a declarat că pretinsul ministru al afacerilor externe de la Tiraspol, este urmărit penal în continuare în Ucraina pentru apeluri publice pentru modificarea frontierei de stat a Ucrainei, dar și pentru că a cooperat și a sprijinit „statul agresor și administrația de ocupație a acestuia în activități de informare”.
La Zastânca, Soroca, lucrările la apeduct s-au terminat de 3 luni, dar apa e la sfântu-Așteaptă # TVR Moldova
Deși au trecut aproape 3 luni de la finalizarea lucrărilor de aprovizionare cu apă a localităţii Zastânca, raionul Soroca, locuitorii nu au acces la apă potabilă. Rețeaua este construită, dar nu poate fi pusă în funcțiune pentru că nu s-a făcut recepția lucrărilor. Autorităţile locale îşi pasează responsabilităţile, iar oamenii rămân în prag de iarnă fără apă potabilă.
Frigul este duşmanul de moarte al oamenilor fără adăpost. De aceea, odată cu răcirea vremii, angajaţii Centrului de găzduire din Chişinău şi-au intensificat acţiunile de căutare în zonele în care ştiu că stau, de obicei, oamenii străzii. Reprezentanţii instituţiei spun că, zilele acestea, oferă servicii pentru un număr dublu de persoane faţă de perioada caldă a anului.
Zăpada aduce cozi la vulcanizări: Prețurile variază în funcție de modelul mașinii și al anvelopelor # TVR Moldova
Noaptea trecută, în multe zone din Republica Moldova s-a depus primul strat de zăpadă din această iarnă. De aceea, ca în fiecare an, şoferii care au lăsat pe ultima sută de metri montarea anvelopelor de iarnă au făcut cozi în faţa vulcanizărilor. Aceste servicii costă de la câteva sute la câteva mii de lei, în funcție de dimensiunea pneurilor. Folosirea cauciucurilor speciale pentru temperaturi scăzute înseamnă, în primul rând, un plus de siguranţă în trafic. Iar lipsa lor se sancţionează.
Sindicatele din educație cer majorarea salariilor pentru cadrele didactice și personalul auxiliar, atenționând că veniturile actuale nu mai acoperă costurile reale ale vieții și tot mai mulți profesori părăsesc sistemul. În timp ce Federația solicită intervenții urgente în proiectul bugetului de stat pentru 2026, Ministerul Educației și Cercetării afirmă că, în ultimii patru ani, salariile din sistemul educațional au crescut cu peste 60% și dă asigurări că majorările vor continua.
Chișinăul și Bucureștiul cer deschiderea negocierilor de aderare a RM la UE până la finele lui 2025 # TVR Moldova
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova și din Senatul României au aprobat o declarație comună prin care solicită deschiderea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE până la finele anului 2025. Documentul a fost semnat de către președinții celor două comisii, Doina Gherman, președinta Comisiei pentru integrare europeană din Parlamentul Republicii Moldova, vicepreședinta legislativului și Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru integrare europeană din Senatul României, la ședința comună organizată astăzi la București.
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional referitor la reluarea traficului rutier în punctele de trecere a frontierei dintre Republica Lituania și Republica Belarus.
Ion Creangă, şeful suspendat al Direcţiei Juridice a Parlamentului de la Chişinău, rămâne sub control judiciar încă 60 de zile în dosarul penal în care e judecat pentru trădare de patrie.
Tradițional, în ajunul sărbătorilor de iarnă, organizația Hospices of Hope Moldova va găzdui, pe 26 noiembrie, Gala Caritabilă de Crăciun, dedicată susținerii persoanelor care au nevoie de îngrijire paliativă în țara noastră, estimându-se că sunt peste 30.000 de oameni. Veronica Dragnev-Sacara ne-a vorbit despre această gală și despre modul în care pot fi ajutate persoanele care necesită îngrijire paliativă.
În Ucraina, ministrul Justiției și cel al Energiei au fost demiși după scandalul de la Energoatom # TVR Moldova
Rada Supremă de la Kiev a aprobat demiterea ministrului Justiției, Gherman Galușcenko, și cel al Energiei, Svetlana Grinciuk, după scandalul de corupție la compania nucleară de stat Energoatom în care aceștia ar fi implicați, potrivit kyivindependent.com.
Ronin Terente este poet și actor, un artist care a ales să-și exprime trăirile prin versuri și prin teatru. Poezia și scena sunt pentru el forme prin care comunică emoții, dând viață personajelor și împărtășind sensibilitatea proprie cu publicul.
Ateroscleroza carotidiană, „dușmanul tăcut” care poate provoca AVC, spune medicul Ruslan Cemîrtan # TVR Moldova
Ateroscleroza carotidiană este o formă de ateroscleroză care afectează vasele ce irigă creierul și poate deveni extrem de periculoasă atunci când duce la accidente vasculare ischemice sau demență. Medicul chirurg vascular-endovascular și flebolog Ruslan Cemîrtan a explicat cum se manifestă această boală tăcută, cum poate fi depistată și în ce situații reprezintă o urgență medicală.
Plahotniuc rămâne în Penitenciarul 13. Magistrații au prelungit arestul în Frauda Bancară # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest pentru alte 30 de zile în dosarul Frauda Bancară, a confirmat pentru TVR Moldova, procurorul responsabil de caz Alexandru Cernei. Decizia a fost pronunțată de magistrați miercuri. Pe 24 noiembrie, expiră mandatele de arestare aplicate lui Vladimir Plahotniuc în dosarele care este vizat: Frauda Bancară, cauză aflată la etapa urmării penale, Metalferos, Blanchetele pentru pașapoarte.
Zeci de civili răniți și blocuri distruse în Ucraina în urma loviturilor aeriene rusești # TVR Moldova
Noaptea trecută, Rusia a lansat noi atacuri masive asupra Ucrainei făcând noi victime în rândul civililor. Mai multe orașe din vestul și estul țării au fost lovite de rachete și drone, afectând locuințe și infrastructura civilă. Serviciile de urgență continuă misiunile de salvare și de înlăturare a consecințelor atacurilor nocturne.
Conferință „20 de ani cu Constantin Stere”, susținută de Victor Durnea, la Muzeul Literaturii Române # TVR Moldova
Fundația Heritage 21, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Editura „Știința”, Teatrul Național „Eugene Ionesco” și Compania „Megagen Moldova” organizează un nou eveniment în cadrul programului LECTURI INTERBELICE, parte a festivalului cultural Interbelic Fest @ Chișinău.RO.
Gest de solidaritate: studenții Centrului „Raisa Pacalo” donează sânge pentru pacienți # TVR Moldova
Lupta pentru viață din spitalele Republicii Moldova se sprijină și pe gesturi de solidaritate. Unul dintre acestea a venit din partea a 150 de studenți și angajați ai Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo". Tinerii s-au înscris voluntar pentru a contribui la completarea stocurilor de sânge, esențiale pentru pacienții cu traumatisme grave.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care 20 noiembrie 2025 a fost declarată zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Toți cei care l-au respectat pe Ilie Ilașcu sunt invitați, joi, să își ia simbolic rămas-bun la Palatul Național, în intervalul 10:00–13:00.
