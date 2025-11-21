V. Gherciu: „Unii fermieri ar putea falimenta în procesul de ajustare a legislației naționale la cea europeană”
Agro TV, 21 noiembrie 2025 19:10
Sectorul zootehnic, nu este unul cel mai rentabil, iar mulți fermieri sunt rezervați la capitolul investiții, a declarat în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova, expertul în Agricultură, Viorel Gherciu. Potrivit fostului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, sectorul zootehnic nu se dezvoltă cu pași atât de rapizi cum ne-am dori, iar […] Articolul V. Gherciu: „Unii fermieri ar putea falimenta în procesul de ajustare a legislației naționale la cea europeană” apare prima dată în AgroTV.
• • •
Alte ştiri de Agro TV
Acum o oră
19:10
V. Gherciu: „Unii fermieri ar putea falimenta în procesul de ajustare a legislației naționale la cea europeană” # Agro TV
Sectorul zootehnic, nu este unul cel mai rentabil, iar mulți fermieri sunt rezervați la capitolul investiții, a declarat în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova, expertul în Agricultură, Viorel Gherciu. Potrivit fostului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, sectorul zootehnic nu se dezvoltă cu pași atât de rapizi cum ne-am dori, iar […] Articolul V. Gherciu: „Unii fermieri ar putea falimenta în procesul de ajustare a legislației naționale la cea europeană” apare prima dată în AgroTV.
Acum 8 ore
13:30
Articolul BULETIN 17:00, 3 Noiembrie apare prima dată în AgroTV.
13:30
Articolul BULETIN 19:00, 3 Noiembrie apare prima dată în AgroTV.
13:30
Articolul BULETIN 21:00, 3 Noiembrie apare prima dată în AgroTV.
13:30
Articolul BULETIN 23:00, 3 Noiembrie apare prima dată în AgroTV.
13:30
Articolul BULETIN 14:00, 4 Noiembrie apare prima dată în AgroTV.
13:30
Articolul BULETIN 17:00, 4 Noiembrie apare prima dată în AgroTV.
13:00
Cetățenii moldoveni care au muncit legal în Canada vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale, după publicarea în Monitorul Oficial a decretului privind semnarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Canada. Decretul prezidențial care aprobă semnarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Canada a fost publicat astăzi […] Articolul Moldovenii care au muncit în Canada vor primi pensii și alte prestații sociale apare prima dată în AgroTV.
13:00
În sudul Republicii Moldova vor fi plantate, în premieră, fâșii forestiere formate din specii de arbori exotici precum smochin, fistic, rodie și kaki. Acestea au demonstrat rezistență la temperaturi de până la –10°C și sunt incluse într-un proiect ce urmărește testarea adaptabilității lor la condițiile climatice tot mai aride din regiune. Inițiativa este finanțată de […] Articolul Specii exotice plantate în premieră în sudul Moldovei: fistic, rodie și kaki apare prima dată în AgroTV.
12:50
Vremea se menține posomorâtă, cu precipitații și lapoviță în zilele de sâmbătă și duminică. În timpul nopții și dimineața, izolat se va forma ceață slabă. În Nordul țării, maximele vor atinge +5 grade, iar pe timp de noapte mercurul din termometre va coborî până la 0 grad. La fel în zona de Nord vor fi […] Articolul Lapoviță și ploi slabe în toată țara apare prima dată în AgroTV.
12:40
Datoria de stat a Moldovei crește. Experți afirmă că împrumuturile sunt în condiții preferențiale # Agro TV
Datoria de stat a Republicii Moldova a ajuns la aproximativ 127–128 de miliarde de lei, dintre care peste 60% reprezintă datorie externă. Expertul în economie Marin Gospodarenco afirmă că, raportată la PIB, datoria este de circa 36–37%, un nivel considerat sustenabil. Acesta menționează că plafonul acceptat în Uniunea Europeană este de până la 60%, ceea […] Articolul Datoria de stat a Moldovei crește. Experți afirmă că împrumuturile sunt în condiții preferențiale apare prima dată în AgroTV.
12:40
Mandatul ambasadorului Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, se apropie de final, iar acesta ar putea fi numit în fruntea ambasadei din Ucraina. Deși ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, nu a confirmat oficial informația, el a menționat că există propuneri pentru misiunile diplomatice unde este necesară rotația, inclusiv pentru București și Kiev. Potrivit surselor, funcția […] Articolul Chișinăul pregătește schimbări majore la ambasadele din Kiev și București apare prima dată în AgroTV.
12:30
„Ne putem trezi fără casă și bunuri”, spun fermierii, deși statul le datorează miliarde, bani din TVA # Agro TV
Mai mulți fermieri din Republica Moldova se confruntă cu riscul de a-și pierde casele, automobilele și alte bunuri, chiar dacă compania lor se află în insolvență. Statul le datorează fermierilor sume importante din TVA, însă executările ca persoane fizice continuă, generând situații critice în sectorul agricol. Fermierul Ion Pralea a intrat în insolvență în anul […] Articolul „Ne putem trezi fără casă și bunuri”, spun fermierii, deși statul le datorează miliarde, bani din TVA apare prima dată în AgroTV.
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de de 22-24 noiembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 39 bani, cu un ban mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 21 lei și 21 de […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
Acum 12 ore
10:50
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au depistat și reținut la frontiera de stat un lot de 5000 kg de bomboane ce conțineau dioxid de titan E171, un aditiv alimentar interzis în Republica Moldova. Controlul a avut loc în cadrul verificărilor riguroase efectuate la posturile de inspecție, iar autoritățile au stabilit că importatorul intenționa să […] Articolul Bomboane cu dioxid de titan, depistate și reținute de ANSA la frontiera de stat apare prima dată în AgroTV.
10:50
Mandatele deputaților Botgros și Nichita, sub semnul întrebării din cauza potențialei incompatibilități # Agro TV
Fotolii în pericol pentru doi deputați PAS. Nicolae Botgros și Anastasia Nichita riscă să-și piardă mandatele, după ce articolul 70 din Constituție prevede că aleșii poporului nu pot avea alte activități remunerate, cu excepția celor didactice sau științifice. Situația ridică semne de întrebare privind compatibilitatea profesiei de artist sau sportiv de performanță cu funcția publică, […] Articolul Mandatele deputaților Botgros și Nichita, sub semnul întrebării din cauza potențialei incompatibilități apare prima dată în AgroTV.
10:30
Economia Republicii Moldova traversează o criză profundă de încredere, pe fondul unei perioade prelungite de stagflație. Consumul real al populației este în scădere, iar mediul de afaceri aproape că a blocat investițiile, alegând să-și păstreze banii în depozite bancare. Potrivit analistului Veaceslav Ioniță, această tendință arată pesimism accentuat și lipsă de perspective în rândul antreprenorilor. […] Articolul Încrederea în economie se prăbușește: Consum în declin și investiții înghețate în Moldova apare prima dată în AgroTV.
10:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a depistat și reținut un lot de 15. mii de kg de mărar și pătrunjel importat, care nu corespundea normelor de siguranță alimentară. Analizele de laborator au arătat depășiri ale limitei maxime admise pentru două pesticide – Propiconazol și Clorpirifos, substanțe care pot reprezenta un risc pentru sănătatea consumatorilor. Lotul […] Articolul 15 tone de mărar și pătrunjel cu pesticide, oprite de ANSA apare prima dată în AgroTV.
Ieri
16:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 21 noiembrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 74 de bani, cu 5 bani mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și 14 bani, cu 15 bani mai mult. Leul românesc va fi cotat la valoarea […] Articolul Curs valutar: 21 noiembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
14:20
Simpozionul Internațional de Artă Contemporană „Ciorchine de Struguri de Aur” s-a desfășurat în perioada 10–16 noiembrie 2025 la Cricova, reunind artiști plastici din Republica Moldova și din diverse țări europene. Timp de o săptămână, creatorii au participat la un proces artistic inedit, realizând picturi cu soluții pe bază de vin, într-un mediu care a îmbinat […] Articolul Simpozionul „Ciorchine de Struguri de Aur” s-a încheiat la Cricova apare prima dată în AgroTV.
14:20
Economia Moldovei traversează o perioadă prelungită de stagnare, în ciuda creșterii masive a prețurilor. Produsul Intern Brut al țării a înregistrat o creștere reală de doar 1,5% între 2019 și 2025, un semnal al paraliziei economice care afectează toate sectoarele importante, potrivit analizei lui Veaceslav Ioniță. VEACESLAV IONIȚĂ, economist: ,, Din 2019, în șase ani […] Articolul Producția industrială și agricolă a Moldovei stagnează de șase ani apare prima dată în AgroTV.
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 21 noiembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 38 bani, cu un ban mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 21 lei și 20 de bani, […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
13:20
Cea de-a XXIII-a ediție a Expoziției „Fabricat în Moldova”, cu genericul „Acasă. Autentic. Consumăm autohton”, va fi organizată în perioada 11-15 februarie 2026, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”. Camera de Comerț și Industrie a lansat etapa de recepționare a dosarelor de participare, iar antreprenorii pot prezenta cererile până la 12 ianuarie 2026. Expoziția se […] Articolul Expoziția „Fabricat în Moldova” va fi organizată în perioada 11-15 februarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
13:00
Din cauza secetei a scăzut numărul de fermieri care cultivă soia, a declarat în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova, expertul în Agricultură, Viorel Gherciu. Potrivit fostului Ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, unii fermieri cultivă soia modificată genetic pentru că aceasta combate mai ușor buruienile. Reprezentanții de la Ministerul Agriculturii susțin […] Articolul Viorel Gherciu: „Unii fermieri recunosc că ei cultivă soia modificată genetic” apare prima dată în AgroTV.
11:50
Mâine, 21 noiembrie, vremea se va menține rece, iar în multe zone ale țării cerul va fi înnourat. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +9 grade Celsius, iar minimele vor coborî la +3 grade. Cerul va fi noros, â iar vântul va sufla din sud-est, cu o viteză de 18 km/h. În Centrul […] Articolul Prognoza meteo – 21 noiembrie: Cer noros și temperaturi scăzute apare prima dată în AgroTV.
11:30
Prețurile ouălor de găină sunt în continuă creștere în Republica Moldova, după un val de scumpiri la alte produse alimentare. În ultimele două săptămâni, ouăle s-au scumpit cu 20–30% în supermarketuri, unde cutia de 10 bucăți a depășit deja 40 de lei, iar la Piața Centrală din Chișinău prețul ajunge chiar la 50 de lei. […] Articolul După macrou, se scumpesc și ouăle: Prețuri record la Chișinău apare prima dată în AgroTV.
11:20
Lucrările la Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău sunt realizate în proporție de aproape 99%. În prezent, se montează ultimul pilon, iar pe ultimul kilometru de traseu se întinde conductorul. După finalizarea lucrărilor de construcție, întreaga linie și echipamentele asociate vor fi supuse unor inspecții și teste tehnice obligatorii înainte de conectarea la rețea. La Stația Electrică […] Articolul Linia electrică Vulcănești–Chișinău, aproape finalizată: Se montează ultimul pilon apare prima dată în AgroTV.
10:50
Cultivarea soiei în Republica Moldova este în scădere, în ciuda potențialului acestei culturi. Dacă în 2020 erau semănate aproape 22.800 de hectare, iar în 2021 circa 29.000 de hectare, în 2025 suprafața s-a redus la 19.700 hectare, reprezentând mai puțin de 1,3% din terenurile agricole ale țării. Fermierii locali vând soia la prețuri mai mari […] Articolul Invazia șrotului ieftin din Ucraina pune în dificultate procesatorii de soia din Moldova apare prima dată în AgroTV.
10:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat distrugerea prin incinerare a unui lot de 2.000 kg de amidon de cartofi provenit din import, care urma să fie comercializat pe teritoriul Republicii Moldova. Lotul a fost depistat ca fiind neconform legislației din domeniul alimentar, fiind identificat cu prezența organismului modificat genetic. Inspectorii ANSA au intervenit prompt, […] Articolul Lot de amidon de cartofi a fost distrus de ANSA înainte de a ajunge pe piață apare prima dată în AgroTV.
10:30
Republica Moldova intră în alertă sanitară din cauza riscului de gripă aviară, după creșterea semnificativă a numărului de focare în Europa. În Germania au fost confirmate peste 100 de focare la fermele avicole, iar aproximativ un milion și jumătate de păsări au fost sacrificate. Răspândirea virusului este favorizată și de migrația păsărilor sălbatice, considerate principalii […] Articolul Alertă sanitară în Republica Moldova: Restricții pentru prevenirea gripei aviare apare prima dată în AgroTV.
10:20
Tiraspolul prelungește accesul fermierilor din Dubăsari, menținând taxele considerate ilegale # Agro TV
Tiraspolul a prelungit până la 1 februarie 2026 accesul fermierilor din raionul Dubăsari la terenurile agricole situate după traseul Râbnița-Tiraspol, menținând însă condiția achitării unor taxe. Biroul Politici de Reintegrare de la Chișinău subliniază că această măsură, repetată de ani buni, contravine Deciziei protocolare din 25 noiembrie 2017, care nu prevede termene limită. Autoritățile consideră […] Articolul Tiraspolul prelungește accesul fermierilor din Dubăsari, menținând taxele considerate ilegale apare prima dată în AgroTV.
09:40
Un nou raport global avertizează că între 60 și 70% dintre solurile Europei sunt deja degradate, în timp ce la nivel mondial problema riscă să se amplifice dramatic. Documentul introduce Cadrul de securitate a solului, un model practic destinat refacerii terenurilor, creșterii rezilienței ecosistemelor și susținerii sistemelor climatice, hidrologice și alimentare. Raportul arată că primul […] Articolul În Europa, 60-70% din soluri sunt în prezent degradate apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 20 noiembrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 69 de bani, cu 3 bani mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 16 lei și 99 bani, cu 2 bani mai mult. Leul românesc va fi cotat la valoarea […] Articolul Curs valutar: 20 noiembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
15:20
Peste 40 de mii de fermieri vor fi reprezentați de Consiliul Asociațiilor cu Profil Agroalimentar # Agro TV
La Chișinău a fost lansat Consiliului Asociațiilor cu Profil Agroalimentar. Acesta este fondat de către 16 cele mai mari asociații agroalimentare din țara noastră și are scopul de a promova interesele fermierilor și de a ajusta legislația națională la cea europeană. Cele 16 asociații vor reprezenta peste 40 de mii de fermieri. În timp ce […] Articolul Peste 40 de mii de fermieri vor fi reprezentați de Consiliul Asociațiilor cu Profil Agroalimentar apare prima dată în AgroTV.
13:00
Moldova, mai rezilientă în fața amenințărilor rusești: Mesaje ferme la „Moldova Security Forum 2025” # Agro TV
Republica Moldova a demonstrat o reziliență sporită în fața întregului spectru de amenințări hibride venite din partea Federației Ruse, datorită acțiunilor politice interne coerente, sprijinului constant din partea Uniunii Europene și cooperării euroatlantice consolidate. Declarația a fost făcută de Ana Tincă, reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe al României, în cadrul „Moldova Security Forum 2025”. Ea […] Articolul Moldova, mai rezilientă în fața amenințărilor rusești: Mesaje ferme la „Moldova Security Forum 2025” apare prima dată în AgroTV.
12:40
România a achiziționat recent Portul Giurgiulești din Republica Moldova, conform anunțului europarlamentarului Nicu Ștefănuță pe o pagină de socializare. Acesta a subliniat că investiția este una strategică, având în vedere importanța portului ca infrastructură critică pentru conectarea Moldovei la coridoarele comerciale europene și la Marea Neagră. Tranzacția a fost discutată în contextul unei întâlniri la […] Articolul România a cumpărat Portul Giurgiulești, investiție strategică în infrastructură apare prima dată în AgroTV.
12:10
Republica Moldova a devenit oficial membru al Convenției privind regimul de tranzit comun la 1 noiembrie 2025, integrându-și astfel sistemul național de tranzit (NCTS) în rețelele vamale europene și internaționale. Această conectare facilitează schimburile comerciale, asigurând un mediu mai sigur și mai eficient și contribuind la reducerea timpilor de așteptare la birourile vamale. Procedura de […] Articolul Republica Moldova a aderat la Convenția privind regimul de tranzit comun apare prima dată în AgroTV.
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 20 noiembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 37 bani, cu 5 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 21 lei și 16 de bani, […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
12:00
Tarifele la gaze ar putea scădea în 2026: Ministerul Energiei și ANRE explică ce este adevăr și ce este manipulare # Agro TV
Tarifele la gaze ar putea scădea în 2026, însă autoritățile avertizează că orice cifră anunțată în prezent este pur speculativă. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirmă că prețurile de achiziție sunt deja mai mici decât cele incluse în tariful actual, iar piața europeană se stabilizează. Republica Moldova a contractat peste 65% din gazul necesar sezonului rece […] Articolul Tarifele la gaze ar putea scădea în 2026: Ministerul Energiei și ANRE explică ce este adevăr și ce este manipulare apare prima dată în AgroTV.
11:00
Republica Moldova a exportat, în primele zece luni ale anului 2025, mărfuri în valoare totală de aproape 98 de miliarde de lei, arată datele prezentate pe 16 noiembrie de Serviciul Vamal. Potrivit instituției, exporturile continuă să crească, fiind respectate toate normele europene și procedurile de supraveghere vamală. Conform informațiilor oficiale, în perioada ianuarie-octombrie 2025 valoarea […] Articolul Top 5 produse exportate de Republica Moldova: Fibrele și cablurile domină piața apare prima dată în AgroTV.
10:50
Sindicatele din educație cer majorarea salariilor pentru profesori înaintea aprobării Bugetului de Stat 2026. Federația Sindicală a Educației și Științei din Republica Moldova avertizează că nivelul actual de remunerare subminează atractivitatea profesiei didactice și destabilizează sistemul educațional. Într-o adresare oficială transmisă Ministerului Educației și Comisiei parlamentare de profil, Federația își exprimă „profunda îngrijorare” față de […] Articolul Sindicatele cer salarii mai mari pentru profesori apare prima dată în AgroTV.
10:40
Cel mai mare proiect de eficiență energetică din Chișinău avansează: 57 de blocuri vor fi reabilitate # Agro TV
Cu sprijin european, 57 de blocuri din capitală vor beneficia de lucrări ample de reabilitare termică în cadrul unui program-pilot de modernizare a sistemului centralizat de termoficare. Inițiativa este parte a unui efort complex derulat de Termoelectrica împreună cu parteneri europeni de dezvoltare, inclusiv BERD, și reprezintă una dintre cele mai mari intervenții de creștere […] Articolul Cel mai mare proiect de eficiență energetică din Chișinău avansează: 57 de blocuri vor fi reabilitate apare prima dată în AgroTV.
10:40
Prima ninsoare a sezonului a acoperit Republica Moldova în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, aducând temperaturi scăzute și precipitații mixte pe întreg teritoriul țării. Locuitorii din mai multe raioane, dar și din Capitală, au surprins primele imagini cu fulgii de nea, iar rețelele sociale au fost inundate de fotografii și video-uri care marchează începutul […] Articolul Prima ninsoare în Moldova: Autoritățile au intervenit pe parcursul nopții apare prima dată în AgroTV.
09:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 19 noiembrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 66 de bani, cu 2 bani mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 16 lei și 97 bani, cu 4 bani mai mult. Leul românesc va fi cotat la valoarea […] Articolul Curs valutar: 19 noiembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
18 noiembrie 2025
13:20
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că autoritățile municipale vor monta un gard în jurul clădirii fostului Hotel Național, unde o fată de 13 ani și-a pierdut recent viața. Ion Ceban a cerut viceprimarului, preturilor și grupului de lucru să evalueze cheltuielile necesare pentru instalarea gardului, iar factura să fie transmisă proprietarului clădirii. Edilul a […] Articolul Ceban dispune îngrădirea fostul Hotel Național după tragedia unei adolescente apare prima dată în AgroTV.
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 19 noiembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 32 bani, cu 5 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 21 lei și 05 de bani, […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
12:30
USDA: Scăderi la grâu și porumb, creșteri ușoare la soia și rapiță în raportul WASDE noiembrie 2025 # Agro TV
USDA anunță evoluții mixte pe piețele globale de cereale și oleaginoase în raportul WASDE din noiembrie 2025, cu ajustări semnificative la producție și stocuri. Grâul și porumbul înregistrează scăderi notabile, în timp ce oferta de soia și rapiță este revizuită pozitiv. Contextul climatic dificil și dinamica cererii internaționale continuă să influențeze echilibrul piețelor agricole mondiale. […] Articolul USDA: Scăderi la grâu și porumb, creșteri ușoare la soia și rapiță în raportul WASDE noiembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
12:20
Tinerii cer Guvernului majorarea burselor: „Un student primește sub 40% din minimul necesar” # Agro TV
Consiliul Național al Tineretului din Moldova a înaintat o petiție către Guvern prin care cere majorarea burselor studențești cel puțin la nivelul minimului de existență. Reprezentanții organizației afirmă că bursele actuale sunt insuficiente și accentuează inechitatea socială, situație care afectează în mod direct calitatea studiilor și bunăstarea tinerilor. Potrivit CNTM, în marile orașe coșul minim […] Articolul Tinerii cer Guvernului majorarea burselor: „Un student primește sub 40% din minimul necesar” apare prima dată în AgroTV.
12:20
Ilie Ilașcu, fost deținut politic, lider al Mișcării de Eliberare Națională și figură emblematică în istoria recentă a Republicii Moldova și României, s-a stins din viață. Familia îl descrie drept „un om al curajului, verticalității și iubirii pentru țară”, subliniind că moștenirea sa rămâne una de patriotism și demnitate pentru generații. Ultimul omagiu poate fi […] Articolul Ilie Ilașcu s-a stins din viață. Acesta a fost un simbol al luptei pentru libertate apare prima dată în AgroTV.
11:30
Exporturile de ulei de soia sunt în scădere: Producătorii sunt afectați de lipsa materiilor prime # Agro TV
Exporturile de ulei de soia din Republica Moldova au înregistrat o scădere accentuată în acest an, atingând doar 4.815 tone în perioada ianuarie–octombrie, cu 38% mai puțin față de intervalul similar din 2024. Situația s-a deteriorat într-un ritm alert în ultimele luni, iar datele din octombrie doar 624 de tone exportate ce confirmă declinul. Procesatorii […] Articolul Exporturile de ulei de soia sunt în scădere: Producătorii sunt afectați de lipsa materiilor prime apare prima dată în AgroTV.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.