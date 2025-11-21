V. Gherciu: „Unii fermieri ar putea falimenta în procesul de ajustare a legislației naționale la cea europeană”

12:20

Ilie Ilașcu, fost deținut politic, lider al Mișcării de Eliberare Națională și figură emblematică în istoria recentă a Republicii Moldova și României, s-a stins din viață. Familia îl descrie drept „un om al curajului, verticalității și iubirii pentru țară”, subliniind că moștenirea sa rămâne una de patriotism și demnitate pentru generații. Ultimul omagiu poate fi […] Articolul Ilie Ilașcu s-a stins din viață. Acesta a fost un simbol al luptei pentru libertate apare prima dată în AgroTV.