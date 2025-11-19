Curs valutar: 19 noiembrie 2025
Agro TV, 19 noiembrie 2025 09:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 19 noiembrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 66 de bani, cu 2 bani mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 16 lei și 97 bani, cu 4 bani mai mult. Leul românesc va fi cotat la valoarea
Acum 30 minute
09:20
Acum 24 ore
13:20
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că autoritățile municipale vor monta un gard în jurul clădirii fostului Hotel Național, unde o fată de 13 ani și-a pierdut recent viața. Ion Ceban a cerut viceprimarului, preturilor și grupului de lucru să evalueze cheltuielile necesare pentru instalarea gardului, iar factura să fie transmisă proprietarului clădirii. Edilul a
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 19 noiembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 32 bani, cu 5 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 21 lei și 05 de bani,
12:30
USDA: Scăderi la grâu și porumb, creșteri ușoare la soia și rapiță în raportul WASDE noiembrie 2025 # Agro TV
USDA anunță evoluții mixte pe piețele globale de cereale și oleaginoase în raportul WASDE din noiembrie 2025, cu ajustări semnificative la producție și stocuri. Grâul și porumbul înregistrează scăderi notabile, în timp ce oferta de soia și rapiță este revizuită pozitiv. Contextul climatic dificil și dinamica cererii internaționale continuă să influențeze echilibrul piețelor agricole mondiale.
12:20
Tinerii cer Guvernului majorarea burselor: „Un student primește sub 40% din minimul necesar” # Agro TV
Consiliul Național al Tineretului din Moldova a înaintat o petiție către Guvern prin care cere majorarea burselor studențești cel puțin la nivelul minimului de existență. Reprezentanții organizației afirmă că bursele actuale sunt insuficiente și accentuează inechitatea socială, situație care afectează în mod direct calitatea studiilor și bunăstarea tinerilor. Potrivit CNTM, în marile orașe coșul minim
12:20
Ilie Ilașcu, fost deținut politic, lider al Mișcării de Eliberare Națională și figură emblematică în istoria recentă a Republicii Moldova și României, s-a stins din viață. Familia îl descrie drept „un om al curajului, verticalității și iubirii pentru țară", subliniind că moștenirea sa rămâne una de patriotism și demnitate pentru generații. Ultimul omagiu poate fi
11:30
Exporturile de ulei de soia sunt în scădere: Producătorii sunt afectați de lipsa materiilor prime # Agro TV
Exporturile de ulei de soia din Republica Moldova au înregistrat o scădere accentuată în acest an, atingând doar 4.815 tone în perioada ianuarie–octombrie, cu 38% mai puțin față de intervalul similar din 2024. Situația s-a deteriorat într-un ritm alert în ultimele luni, iar datele din octombrie doar 624 de tone exportate ce confirmă declinul. Procesatorii
11:20
Banca Națională a Moldovei anunță, în cel mai recent Raport asupra inflației, că mai multe tarife reglementate vor crește semnificativ în perioada 2025–2027, influențând direct dinamica inflației. Cele mai mari majorări sunt prognozate pentru finalul anului 2025 și începutul anului 2026, când se vor ajusta tarifele la apa caldă, energie electrică și servicii comunale. Potrivit
10:50
Victor Agrici a fost numit secretar general al Parlamentului Republicii Moldova, după ce candidatura sa a fost avizată în unanimitate de Comisia juridică pentru numiri și imunități, în cadrul ședinței de miercuri, 12 noiembrie. Înainte de această funcție, Agrici a activat ca și consilier în cabinetul președintelui legislativului, acumulând experiență semnificativă în structura instituției. În
10:50
Cetățenii Republicii Moldova își vor putea monitoriza consumul de energie electrică cu ajutorul contoarelor inteligente până în 2030. Programul de transformare digitală a energiei, își propune să modernizeze infrastructura energetica a țării și sa facă consumul de energie mai eficient și mai transparent pentru 500 mii de cetățeni. Ministerul Energiei, a organizat o ședință de
Ieri
15:30
Prognoza meteo 18 noiembrie: Vremea se menține rece, iar în unele zone vor cădea ploi pe arii extinse # Agro TV
Mâine, 18 noiembrie, vremea se va menține rece, iar în unele zone ale țării vor cădea precipitații pe arii extinse. În Nordul țării, maximele vor atinge +7 grade Celsius, iar pe timp de noapte mercurul din termometre va coborî până la +5 grade Celsius. Cerul va fi noros, iar vântul va sufla din direcția nord-vest,
15:30
În mai puțin de o lună, motorina a devenit mai scumpă cu un leu și 77 de bani, iar benzina cu 82 de bani. Prețul carburanților se majorează după ce Statele Unite ale Americii au solicitat ca toate băncile și companiile să întrerupă colaborarea cu Lukoil până la 21 noiembrie. Compania petrolieră rusească, deține 50
15:10
Ion Bulmaga va fi demis din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului la 26 noiembrie 2025, a anunțat acesta pe Facebook, după o discuție cu ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Contactat de AGRO TV Moldova, Bulmaga a declarat că nu se regăsește în noua garnitură a ministerului și că își va încheia mandatul la
15:00
Republica Moldova ar putea înregistra în curând o scădere a tarifelor la gaz, potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu. Acesta a declarat că există semnale clare care indică necesitatea unei recalculări, însă decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care urmează să prezinte datele oficiale. DORIN JUNGHIETU, ministrul Energiei: ,,Ceva premise de ajustare a
13:00
Ruta Gastronomică Transfrontalieră România – Republica Moldova a fost lansată oficial pe 14 noiembrie, reunind peste 50 de obiective turistice de pe ambele maluri ale Prutului. Proiectul își propune să valorifice autenticitatea și diversitatea gastronomică din regiune, dar și să consolideze parteneriatele dintre comunități, sectorul HoReCa, producătorii locali și autoritățile publice, contribuind la dezvoltarea turismului
12:50
Cultura de soia din Republica Moldova se află astăzi la limita dintre supraviețuire și colaps. Deși rămâne o cultură strategică, suprafețele cultivate au scăzut dramatic în ultimii ani, de la aproape 30 de mii de hectare în 2021 la mai puțin de 20 de mii în 2025. Fermierii renunță la soia din cauza costurilor ridicate,
12:40
În perioada 2021-2025, Fondul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a alocat peste 8 miliarde de lei, beneficiind circa 8,2 mii de fermieri. Analiza ultimilor trei ani arată că majoritatea subvențiilor au fost direcționate către microîntreprinderi și întreprinderi mici, acestea reprezentând segmentul dominant al beneficiarilor. În 2022, ele cumulau aproximativ 76% din totalul fermierilor subvenționați,
12:30
FAO a lansat a doua etapă a Programului pentru Piețe Reziliente și Incluzive, menit să consolideze competitivitatea și reziliența climatică a micilor fermieri din Republica Moldova. Proiectul are o durată de patru ani și urmărește să sprijine adaptarea fermierilor la noile standarde europene privind calitatea, siguranța alimentară și producția sustenabilă. Inițiativa a fost prezentată oficial
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 18 noiembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 27 bani, cu 5 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 99 de bani,
12:10
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord privind Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, care prevede o majorare de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova. Decizia vine în contextul retragerii sprijinului acordat de Statele Unite societății civile din regiune. Europarlamentarul român Siegfried Mureșan a declarat
12:10
Piața farmaceutică din Republica Moldova rămâne puternic dependentă de medicamentele de import. În primele nouă luni ale anului 2025, aproximativ 93% dintre medicamente au provenit din exterior, în timp ce doar 7% au fost produse autohton, potrivit Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Germania este principalul furnizor, cu 14% din importuri, fiind urmată de România, Slovenia,
12:10
În fiecare an, între cinci și șapte mii de moldoveni renunță la aglomerația orașelor și se mută în sate, alegând liniștea și aerul curat al mediului rural. Printre ei se numără pensionari care revin la baștină și tineri care își dezvoltă afaceri în localitățile rurale. Migrația se concentrează mai ales în zonele apropiate orașelor mari,
11:10
Campania națională de împădurire „Toamna 2025" a fost lansată sâmbătă, 15 noiembrie, în satul Mihailovca, raionul Cimișlia, unde au fost plantați 110 mii de puieți. Înainte de a începe lucrul, toți participanții – de la funcționari publici până la voluntari, au trecut printr-un instructaj de securitate și tehnică silvică realizat de specialiști. Premierul Alexandru Munteanu,
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Peste 300 de fermieri s-au adunat în incinta Institutului Muncii pentru a participa la Forumul Național „AgroCunoștințe". Printre temele discutate de fermieri, dar și reprezentanții mediului științific se enumeră: hibrizii de porumb, amprenta solului asupra calității vinului, utilizarea tehnologiilor digitale în agricultura aplicată și inovația în helicicultură. Astăzi la Chișinău s-a desfășurat prima ediție a
16:10
Chișinău și Lisabona consolidează dialogul pentru integrarea europeană a Republica Moldova # Agro TV
În cadrul vizitei la Chișinău, Ines Domingos a discutat cu vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, despre ultimele evoluții ale agendei europene a R. Moldova și pașii care urmează a fi făcuți conform Raportului de Extindere al Comisiei Europene. Oficialul portughez a felicitat autoritățile moldovene pentru alegerile recente și a reconfirmat sprijinul Portugaliei pentru aderarea
16:00
Cerul va fi variabil. Vremea se menține fără precipitații, cu excepția intervalului – noiembrie, când pe arii restrânse vor cădea ploi slabe. În timpul nopții și dimineața, izolat se va forma ceață slabă. În Nordul țării, maximele vor atinge +9 grade, iar pe timp de noapte mercurul din termometre va coborî până la +1 grad.
16:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 14-16 noiembrie. Astfel, euro își menține valoarea de 19 lei și 63 de bani, cu un ban mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 92 bani, cu patru bani mai puțin. Leul românesc va fi cotat la valoarea
16:00
Dacă anterior angajații de la Calea Ferată din Moldova nu și-au primit salariile de 9 luni, acum administrația CFM, le este datoare angajaților pe 4 luni, a precizata ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, în acest an statul a oferit 50 de milioane de lei pentru ca Întreprinderea de Stat Calea Ferată
15:10
Republica Moldova înregistrează noi focare de boli la animale în perioada 30 octombrie – 12 noiembrie 2025. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor confirmă apariția a două focare de rabie: unul la o vulpe în localitatea Teșcureni, raionul Ungheni, și un altul la o pisică în localitatea Bălceana, raionul Hîncești. Totodată, în localitatea Bumbăta din raionul
14:10
IGSU lansează campanie națională pentru prevenirea tragediilor provocate de sobele defecte # Agro TV
Pe 14 noiembrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat oficial campania națională de prevenire a intoxicațiilor cu monoxid de carbon și a incendiilor, în contextul sezonului rece. Campania se adresează întregii populații, cu un accent special pe persoanele vulnerabile, în special cele din mediul rural, care folosesc s
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada 15-17 noiembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 22 bani, cu 5 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 92 de bani, cu […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
12:00
Festivalul Internațional de Teatru Fizic „E-motion” aduce o nouă eră a teatrului nonverbal la Chișinău # Agro TV
Festivalului Internațional de Teatru Fizic E-motion, are loc în premieră la Chișinău și adună tineri din toată țara, pasionați de dans, muzică și artă urbană. Pe parcursul zilei, participanții își prezintă talentul în competiții de dans, sesiuni de improvizație și momente artistice pline de energie. Totodată, spectacolul „Șah Mat” are loc chiar acum și a […] Articolul Festivalul Internațional de Teatru Fizic „E-motion” aduce o nouă eră a teatrului nonverbal la Chișinău apare prima dată în AgroTV.
11:10
Unele magazine din România au rămas fără ouă la raft, în timp ce exporturile au crescut accelerat de la 15% la 40%, producătorii preferând piața externă unde cererea și prețurile sunt mai avantajoase. Mai multe magazine din România se confruntă în această perioadă cu lipsa ouălor la raft, pe fondul unor sincope de aprovizionare și […] Articolul Criză de ouă în România! Exporturile lasă rafturile goale apare prima dată în AgroTV.
10:20
Pe 14 noiembrie, la nivel global, se marchează Ziua Mondială a Diabetului, un moment dedicat conștientizării și educației cu privire la prevenirea și gestionarea acestei boli care afectează milioane de oameni de toate vârstele. Tema din acest an, „Diabetul la toate etapele vieții”, subliniază importanța unui tratament personalizat și a sprijinului constant pentru persoanele afectate, […] Articolul 14 noiembrie – Ziua Mondială a Diabetului apare prima dată în AgroTV.
10:00
În primele nouă luni ale anului 2025, piața gazelor din Moldova a înregistrat scăderi semnificative, atât în ceea ce privește consumul, cât și prețul de achiziție. Conform raportului Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, consumul a scăzut cu 7%, iar prețul mediu de achiziție a fost cu 32% mai mic decât în 2024. Aceste date reflectă […] Articolul Prețurile gazelor scad cu 32%, iar consumul se reduce cu 7% în Moldova apare prima dată în AgroTV.
13 noiembrie 2025
15:30
Pentru ziua de vineri, meteorologii prognozează o vreme variabilă, cu maxime de până la +13 grade Celsius și minime de +2 grade Celsius. În Nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la +9 grade, iar noaptea vor coborî până la +1 grad. Vântul va sufla slab, cu o viteză de aproximativ 3 km/h, din nord-vest, […] Articolul Vreme variabilă și temperaturi moderate în întreaga țară apare prima dată în AgroTV.
14:10
Alexandru Munteanu, prima vizită oficială la București: România și Moldova reafirmă parteneriatul strategic și proiectele comune # Agro TV
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a început joi, 13 noiembrie, prima vizită oficială externă la București, întâlnindu-se cu cei mai înalți oficiali români, pentru a discuta sprijinul României în parcursul european a Republicii Moldova, proiectele comune și noile oportunități de cooperare economică și infrastructurală. Alexandru Munteanu a fost primit cu onoruri militare la Palatul Victoria […] Articolul Alexandru Munteanu, prima vizită oficială la București: România și Moldova reafirmă parteneriatul strategic și proiectele comune apare prima dată în AgroTV.
13:00
Centrul Național pentru Energie Durabilă a lansat un apel pentru identificarea a 25 de asociații de locatari care vor primi asistență tehnică gratuită pentru elaborarea auditurilor energetice ale blocurilor lor. Aceste audituri vor sta la baza viitoarelor proiecte de reabilitare menite să reducă consumul de energie și costurile pentru încălzire. Asociațiile selectate vor avea posibilitatea […] Articolul 25 de asociații de locatari pot beneficia de audituri energetice și finanțări generoase apare prima dată în AgroTV.
12:20
Guvernul Republicii Moldova a aprobat denunțarea a șapte acorduri semnate în cadrul Comunității Statelor Independente , care nu mai sunt funcționale sau relevante. Printre acestea se numără și Acordul privind călătoria fără vize, semnat în 1992 la Bișkek. Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat că această decizie nu va afecta cetățenii Republicii […] Articolul Guvernul renunță la șapte acorduri nefuncționale semnate pe platforma CSI apare prima dată în AgroTV.
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 14 noiembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 17 bani, cu 4 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 89 de bani, […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
11:50
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a început procesul de autorizare a plăților pentru fermierii afectați de înghețurile târzii din primăvară și de furtuna puternică din raionul Cahul, din 21 iulie. Sprijinul se acordă pentru culturile de sfeclă de zahăr, livezile de cireș, cais, prun, migdal, piersic și măr, precum și pentru viile afectate. […] Articolul Fermierii au început să primească sprijin financiar după înghețurile din primăvară apare prima dată în AgroTV.
11:30
Cinci deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate au decis să renunțe la mandatele de parlamentar. Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu, după o ședință a fracțiunii PAS. Potrivit lui Igor Grosu, deputații Roman Cojuhari, Nicolae Drăgănel, Maria Acbaș, Constantin Cheianu și Viorel Bostan au ales să părăsească Parlamentul și să revină la […] Articolul Încă cinci deputați PAS pleacă din Parlament apare prima dată în AgroTV.
11:10
Republica Moldova nu va primi ultima tranșă de circa 170 de milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 2,9 miliarde de lei, de la Fondul Monetar Internațional (FMI). Banii nu au fost debursați deoarece, pe parcursul anului 2025, nu au avut loc misiuni de evaluare, iar programul de finanțare a expirat pe 15 octombrie, a explicat […] Articolul Republica Moldova nu va maiprima ultima tranșă de 170 de milioane de dolari de la FMI apare prima dată în AgroTV.
10:30
Fermierii cer despăgubiri de peste 194 milioane de lei după pierderile provocate de pesta porcină # Agro TV
Fermierii din țară așteaptă despăgubiri în valoare totală de peste 194 de milioane de lei, după ce pesta porcină africană a provocat pierderi semnificative în sectorul porcin. În unele ferme, numărul porcilor a scăzut cu aproape 30% față de anul precedent. Cele mai mari pagube au fost înregistrate în fermele afectate de focarele de pestă, […] Articolul Fermierii cer despăgubiri de peste 194 milioane de lei după pierderile provocate de pesta porcină apare prima dată în AgroTV.
10:20
Aproape 70% dintre pasagerii care au zburat spre și dinspre Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, în 2024 și prima jumătate a anului 2025, au fost cetățeni străini. Cei mai numeroși călători provin din Ucraina, România și Rusia. În total, în anul 2024, peste 4,14 milioane de pasageri au călătorit prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga” […] Articolul Ucrainenii, românii și rușii – cei mai numeroși pasageri pe Aeroportul din Chișinău apare prima dată în AgroTV.
10:20
Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru semnarea de către Republica Moldova a Convenției Consiliului Europei privind protecția mediului prin dreptul penal. Documentul reprezintă primul instrument internațional obligatoriu care consacră criminalizarea unitară a faptelor grave împotriva mediului și stabilește standarde minime comune pentru prevenirea, investigarea și sancționarea acestora, informează Știri.md. Autoritățile subliniază că […] Articolul Republica Moldova va adera la Convenția Consiliului Europei privind protecția mediului apare prima dată în AgroTV.
09:30
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a aprobat reducerea tarifului la energia termică furnizată de „Apă-Canal Chișinău”. Astfel, prețul pentru o gigacalorie va fi de 2.235 lei fără TVA, în scădere cu 447 de lei, ceea ce reprezintă o diminuare de aproximativ 17% față de tariful precedent. Totodată, ANRE a stabilit […] Articolul Căldura livrată de „Apă-Canal Chișinău” se ieftinește cu 17% pentru 73 de beneficiari apare prima dată în AgroTV.
12 noiembrie 2025
16:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 13 noiembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 63 de bani, cu un ban mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 96 bani, cu un ban mai puțin. Leul românesc va fi cotat la valoarea […] Articolul Curs valutar: 13 noiembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
15:30
Pentru ziua de joi, vom avea parte de cer variabil însoțite cu maxime de +13 grade Celsius și minime de +2 grade Celsius. În zona de Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +7 grade, iar noaptea coboară până la 0 grade, vântul va sufla cu o viteză de 3 km/h din nord-vest însoțit de […] Articolul Cer variabil și maxime de 13 grade Celsius apare prima dată în AgroTV.
15:30
Guvernul a aprobat rectificări bugetare pentru a asigura plata salariilor, prestațiilor sociale și compensațiile pentru perioada rece a anului. Principalele modificări vizează asigurarea cheltuielilor de personal, transferurile către bugetele locale și completarea fondului pentru reducerea vulnerabilității persoanelor. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a precizat că resursele suplimentare vor permite plata compensațiilor la energia electrică și a […] Articolul Guvernul rectifică bugetul pentru iarnă apare prima dată în AgroTV.
