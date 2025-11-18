Ilie Ilașcu s-a stins din viață. Acesta a fost un simbol al luptei pentru libertate

11:10

Unele magazine din România au rămas fără ouă la raft, în timp ce exporturile au crescut accelerat de la 15% la 40%, producătorii preferând piața externă unde cererea și prețurile sunt mai avantajoase. Mai multe magazine din România se confruntă în această perioadă cu lipsa ouălor la raft, pe fondul unor sincope de aprovizionare și […]