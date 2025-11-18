Exporturile de ulei de soia sunt în scădere: Producătorii sunt afectați de lipsa materiilor prime

14:30

Cei 11 miliarde de lei pe care îi datorează statul fermierilor, bani de pe TVA, sunt o problemă dureroasă, iar reprezentanții de la Ministerul Finanțelor caută mecanisme prin care să transforme aceste datorii în niște instrumente financiare pentru agricultori, a declarat pentru AGRO TV Moldova, ministrul Andrian Gavriliță. Potrivit reprezentantului Guvernului, această problemă nu poate […] Articolul Gavriliță: „Banii de pe TVA pe care îi datorează statul fermierilor, nu pot fi returnați rapid” apare prima dată în AgroTV.