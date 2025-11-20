Alertă sanitară în Republica Moldova: Restricții pentru prevenirea gripei aviare
Agro TV, 20 noiembrie 2025 10:30
Republica Moldova intră în alertă sanitară din cauza riscului de gripă aviară, după creșterea semnificativă a numărului de focare în Europa. În Germania au fost confirmate peste 100 de focare la fermele avicole, iar aproximativ un milion și jumătate de păsări au fost sacrificate. Răspândirea virusului este favorizată și de migrația păsărilor sălbatice, considerate principalii […] Articolul Alertă sanitară în Republica Moldova: Restricții pentru prevenirea gripei aviare apare prima dată în AgroTV.
• • •
Alte ştiri de Agro TV
Acum 10 minute
10:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat distrugerea prin incinerare a unui lot de 2.000 kg de amidon de cartofi provenit din import, care urma să fie comercializat pe teritoriul Republicii Moldova. Lotul a fost depistat ca fiind neconform legislației din domeniul alimentar, fiind identificat cu prezența organismului modificat genetic. Inspectorii ANSA au intervenit prompt, […] Articolul Lot de amidon de cartofi a fost distrus de ANSA înainte de a ajunge pe piață apare prima dată în AgroTV.
Acum 30 minute
10:30
Republica Moldova intră în alertă sanitară din cauza riscului de gripă aviară, după creșterea semnificativă a numărului de focare în Europa. În Germania au fost confirmate peste 100 de focare la fermele avicole, iar aproximativ un milion și jumătate de păsări au fost sacrificate. Răspândirea virusului este favorizată și de migrația păsărilor sălbatice, considerate principalii […] Articolul Alertă sanitară în Republica Moldova: Restricții pentru prevenirea gripei aviare apare prima dată în AgroTV.
10:20
Tiraspolul prelungește accesul fermierilor din Dubăsari, menținând taxele considerate ilegale # Agro TV
Tiraspolul a prelungit până la 1 februarie 2026 accesul fermierilor din raionul Dubăsari la terenurile agricole situate după traseul Râbnița-Tiraspol, menținând însă condiția achitării unor taxe. Biroul Politici de Reintegrare de la Chișinău subliniază că această măsură, repetată de ani buni, contravine Deciziei protocolare din 25 noiembrie 2017, care nu prevede termene limită. Autoritățile consideră […] Articolul Tiraspolul prelungește accesul fermierilor din Dubăsari, menținând taxele considerate ilegale apare prima dată în AgroTV.
Acum 2 ore
09:40
Un nou raport global avertizează că între 60 și 70% dintre solurile Europei sunt deja degradate, în timp ce la nivel mondial problema riscă să se amplifice dramatic. Documentul introduce Cadrul de securitate a solului, un model practic destinat refacerii terenurilor, creșterii rezilienței ecosistemelor și susținerii sistemelor climatice, hidrologice și alimentare. Raportul arată că primul […] Articolul În Europa, 60-70% din soluri sunt în prezent degradate apare prima dată în AgroTV.
Acum 24 ore
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 20 noiembrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 69 de bani, cu 3 bani mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 16 lei și 99 bani, cu 2 bani mai mult. Leul românesc va fi cotat la valoarea […] Articolul Curs valutar: 20 noiembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
15:20
Peste 40 de mii de fermieri vor fi reprezentați de Consiliul Asociațiilor cu Profil Agroalimentar # Agro TV
La Chișinău a fost lansat Consiliului Asociațiilor cu Profil Agroalimentar. Acesta este fondat de către 16 cele mai mari asociații agroalimentare din țara noastră și are scopul de a promova interesele fermierilor și de a ajusta legislația națională la cea europeană. Cele 16 asociații vor reprezenta peste 40 de mii de fermieri. În timp ce […] Articolul Peste 40 de mii de fermieri vor fi reprezentați de Consiliul Asociațiilor cu Profil Agroalimentar apare prima dată în AgroTV.
13:00
Moldova, mai rezilientă în fața amenințărilor rusești: Mesaje ferme la „Moldova Security Forum 2025” # Agro TV
Republica Moldova a demonstrat o reziliență sporită în fața întregului spectru de amenințări hibride venite din partea Federației Ruse, datorită acțiunilor politice interne coerente, sprijinului constant din partea Uniunii Europene și cooperării euroatlantice consolidate. Declarația a fost făcută de Ana Tincă, reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe al României, în cadrul „Moldova Security Forum 2025”. Ea […] Articolul Moldova, mai rezilientă în fața amenințărilor rusești: Mesaje ferme la „Moldova Security Forum 2025” apare prima dată în AgroTV.
12:40
România a achiziționat recent Portul Giurgiulești din Republica Moldova, conform anunțului europarlamentarului Nicu Ștefănuță pe o pagină de socializare. Acesta a subliniat că investiția este una strategică, având în vedere importanța portului ca infrastructură critică pentru conectarea Moldovei la coridoarele comerciale europene și la Marea Neagră. Tranzacția a fost discutată în contextul unei întâlniri la […] Articolul România a cumpărat Portul Giurgiulești, investiție strategică în infrastructură apare prima dată în AgroTV.
12:10
Republica Moldova a devenit oficial membru al Convenției privind regimul de tranzit comun la 1 noiembrie 2025, integrându-și astfel sistemul național de tranzit (NCTS) în rețelele vamale europene și internaționale. Această conectare facilitează schimburile comerciale, asigurând un mediu mai sigur și mai eficient și contribuind la reducerea timpilor de așteptare la birourile vamale. Procedura de […] Articolul Republica Moldova a aderat la Convenția privind regimul de tranzit comun apare prima dată în AgroTV.
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 20 noiembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 37 bani, cu 5 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 21 lei și 16 de bani, […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
12:00
Tarifele la gaze ar putea scădea în 2026: Ministerul Energiei și ANRE explică ce este adevăr și ce este manipulare # Agro TV
Tarifele la gaze ar putea scădea în 2026, însă autoritățile avertizează că orice cifră anunțată în prezent este pur speculativă. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirmă că prețurile de achiziție sunt deja mai mici decât cele incluse în tariful actual, iar piața europeană se stabilizează. Republica Moldova a contractat peste 65% din gazul necesar sezonului rece […] Articolul Tarifele la gaze ar putea scădea în 2026: Ministerul Energiei și ANRE explică ce este adevăr și ce este manipulare apare prima dată în AgroTV.
11:00
Republica Moldova a exportat, în primele zece luni ale anului 2025, mărfuri în valoare totală de aproape 98 de miliarde de lei, arată datele prezentate pe 16 noiembrie de Serviciul Vamal. Potrivit instituției, exporturile continuă să crească, fiind respectate toate normele europene și procedurile de supraveghere vamală. Conform informațiilor oficiale, în perioada ianuarie-octombrie 2025 valoarea […] Articolul Top 5 produse exportate de Republica Moldova: Fibrele și cablurile domină piața apare prima dată în AgroTV.
10:50
Sindicatele din educație cer majorarea salariilor pentru profesori înaintea aprobării Bugetului de Stat 2026. Federația Sindicală a Educației și Științei din Republica Moldova avertizează că nivelul actual de remunerare subminează atractivitatea profesiei didactice și destabilizează sistemul educațional. Într-o adresare oficială transmisă Ministerului Educației și Comisiei parlamentare de profil, Federația își exprimă „profunda îngrijorare” față de […] Articolul Sindicatele cer salarii mai mari pentru profesori apare prima dată în AgroTV.
Ieri
10:40
Cel mai mare proiect de eficiență energetică din Chișinău avansează: 57 de blocuri vor fi reabilitate # Agro TV
Cu sprijin european, 57 de blocuri din capitală vor beneficia de lucrări ample de reabilitare termică în cadrul unui program-pilot de modernizare a sistemului centralizat de termoficare. Inițiativa este parte a unui efort complex derulat de Termoelectrica împreună cu parteneri europeni de dezvoltare, inclusiv BERD, și reprezintă una dintre cele mai mari intervenții de creștere […] Articolul Cel mai mare proiect de eficiență energetică din Chișinău avansează: 57 de blocuri vor fi reabilitate apare prima dată în AgroTV.
10:40
Prima ninsoare a sezonului a acoperit Republica Moldova în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, aducând temperaturi scăzute și precipitații mixte pe întreg teritoriul țării. Locuitorii din mai multe raioane, dar și din Capitală, au surprins primele imagini cu fulgii de nea, iar rețelele sociale au fost inundate de fotografii și video-uri care marchează începutul […] Articolul Prima ninsoare în Moldova: Autoritățile au intervenit pe parcursul nopții apare prima dată în AgroTV.
09:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 19 noiembrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 66 de bani, cu 2 bani mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 16 lei și 97 bani, cu 4 bani mai mult. Leul românesc va fi cotat la valoarea […] Articolul Curs valutar: 19 noiembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
18 noiembrie 2025
13:20
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că autoritățile municipale vor monta un gard în jurul clădirii fostului Hotel Național, unde o fată de 13 ani și-a pierdut recent viața. Ion Ceban a cerut viceprimarului, preturilor și grupului de lucru să evalueze cheltuielile necesare pentru instalarea gardului, iar factura să fie transmisă proprietarului clădirii. Edilul a […] Articolul Ceban dispune îngrădirea fostul Hotel Național după tragedia unei adolescente apare prima dată în AgroTV.
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 19 noiembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 32 bani, cu 5 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 21 lei și 05 de bani, […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
12:30
USDA: Scăderi la grâu și porumb, creșteri ușoare la soia și rapiță în raportul WASDE noiembrie 2025 # Agro TV
USDA anunță evoluții mixte pe piețele globale de cereale și oleaginoase în raportul WASDE din noiembrie 2025, cu ajustări semnificative la producție și stocuri. Grâul și porumbul înregistrează scăderi notabile, în timp ce oferta de soia și rapiță este revizuită pozitiv. Contextul climatic dificil și dinamica cererii internaționale continuă să influențeze echilibrul piețelor agricole mondiale. […] Articolul USDA: Scăderi la grâu și porumb, creșteri ușoare la soia și rapiță în raportul WASDE noiembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
12:20
Tinerii cer Guvernului majorarea burselor: „Un student primește sub 40% din minimul necesar” # Agro TV
Consiliul Național al Tineretului din Moldova a înaintat o petiție către Guvern prin care cere majorarea burselor studențești cel puțin la nivelul minimului de existență. Reprezentanții organizației afirmă că bursele actuale sunt insuficiente și accentuează inechitatea socială, situație care afectează în mod direct calitatea studiilor și bunăstarea tinerilor. Potrivit CNTM, în marile orașe coșul minim […] Articolul Tinerii cer Guvernului majorarea burselor: „Un student primește sub 40% din minimul necesar” apare prima dată în AgroTV.
12:20
Ilie Ilașcu, fost deținut politic, lider al Mișcării de Eliberare Națională și figură emblematică în istoria recentă a Republicii Moldova și României, s-a stins din viață. Familia îl descrie drept „un om al curajului, verticalității și iubirii pentru țară”, subliniind că moștenirea sa rămâne una de patriotism și demnitate pentru generații. Ultimul omagiu poate fi […] Articolul Ilie Ilașcu s-a stins din viață. Acesta a fost un simbol al luptei pentru libertate apare prima dată în AgroTV.
11:30
Exporturile de ulei de soia sunt în scădere: Producătorii sunt afectați de lipsa materiilor prime # Agro TV
Exporturile de ulei de soia din Republica Moldova au înregistrat o scădere accentuată în acest an, atingând doar 4.815 tone în perioada ianuarie–octombrie, cu 38% mai puțin față de intervalul similar din 2024. Situația s-a deteriorat într-un ritm alert în ultimele luni, iar datele din octombrie doar 624 de tone exportate ce confirmă declinul. Procesatorii […] Articolul Exporturile de ulei de soia sunt în scădere: Producătorii sunt afectați de lipsa materiilor prime apare prima dată în AgroTV.
11:20
Banca Națională a Moldovei anunță, în cel mai recent Raport asupra inflației, că mai multe tarife reglementate vor crește semnificativ în perioada 2025–2027, influențând direct dinamica inflației. Cele mai mari majorări sunt prognozate pentru finalul anului 2025 și începutul anului 2026, când se vor ajusta tarifele la apa caldă, energie electrică și servicii comunale. Potrivit […] Articolul Apa caldă, energia electrică și transportul vor deveni mai scumpe în următorii ani apare prima dată în AgroTV.
10:50
Victor Agrici a fost numit secretar general al Parlamentului Republicii Moldova, după ce candidatura sa a fost avizată în unanimitate de Comisia juridică pentru numiri și imunități, în cadrul ședinței de miercuri, 12 noiembrie. Înainte de această funcție, Agrici a activat ca și consilier în cabinetul președintelui legislativului, acumulând experiență semnificativă în structura instituției. În […] Articolul Victor Agrici, numit secretar general al Parlamentului apare prima dată în AgroTV.
10:50
Cetățenii Republicii Moldova își vor putea monitoriza consumul de energie electrică cu ajutorul contoarelor inteligente până în 2030. Programul de transformare digitală a energiei, își propune să modernizeze infrastructura energetica a țării și sa facă consumul de energie mai eficient și mai transparent pentru 500 mii de cetățeni. Ministerul Energiei, a organizat o ședință de […] Articolul 500 de mii de contoare inteligente vor fi instalate până în 2030 în Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Prognoza meteo 18 noiembrie: Vremea se menține rece, iar în unele zone vor cădea ploi pe arii extinse # Agro TV
Mâine, 18 noiembrie, vremea se va menține rece, iar în unele zone ale țării vor cădea precipitații pe arii extinse. În Nordul țării, maximele vor atinge +7 grade Celsius, iar pe timp de noapte mercurul din termometre va coborî până la +5 grade Celsius. Cerul va fi noros, iar vântul va sufla din direcția nord-vest, […] Articolul Prognoza meteo 18 noiembrie: Vremea se menține rece, iar în unele zone vor cădea ploi pe arii extinse apare prima dată în AgroTV.
15:30
În mai puțin de o lună, motorina a devenit mai scumpă cu un leu și 77 de bani, iar benzina cu 82 de bani. Prețul carburanților se majorează după ce Statele Unite ale Americii au solicitat ca toate băncile și companiile să întrerupă colaborarea cu Lukoil până la 21 noiembrie. Compania petrolieră rusească, deține 50 […] Articolul Sancțiunile SUA afectează piața petrolieră din Moldova apare prima dată în AgroTV.
15:10
Ion Bulmaga va fi demis din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului la 26 noiembrie 2025, a anunțat acesta pe Facebook, după o discuție cu ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Contactat de AGRO TV Moldova, Bulmaga a declarat că nu se regăsește în noua garnitură a ministerului și că își va încheia mandatul la […] Articolul Schimbări în conducerea IPM și “Moldsilva” din Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
15:00
Republica Moldova ar putea înregistra în curând o scădere a tarifelor la gaz, potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu. Acesta a declarat că există semnale clare care indică necesitatea unei recalculări, însă decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care urmează să prezinte datele oficiale. DORIN JUNGHIETU, ministrul Energiei: ,,Ceva premise de ajustare a […] Articolul Tariful la gaz ar putea fi redus în Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
13:00
Ruta Gastronomică Transfrontalieră România – Republica Moldova a fost lansată oficial pe 14 noiembrie, reunind peste 50 de obiective turistice de pe ambele maluri ale Prutului. Proiectul își propune să valorifice autenticitatea și diversitatea gastronomică din regiune, dar și să consolideze parteneriatele dintre comunități, sectorul HoReCa, producătorii locali și autoritățile publice, contribuind la dezvoltarea turismului […] Articolul Ruta Gastronomică Transfrontalieră România–Moldova – un pod al gusturilor și tradițiilor apare prima dată în AgroTV.
12:50
Cultura de soia din Republica Moldova se află astăzi la limita dintre supraviețuire și colaps. Deși rămâne o cultură strategică, suprafețele cultivate au scăzut dramatic în ultimii ani, de la aproape 30 de mii de hectare în 2021 la mai puțin de 20 de mii în 2025. Fermierii renunță la soia din cauza costurilor ridicate, […] Articolul Viitorul soiei în Republica Moldova: Între supraviețuire și riscul colapsului apare prima dată în AgroTV.
12:40
În perioada 2021-2025, Fondul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a alocat peste 8 miliarde de lei, beneficiind circa 8,2 mii de fermieri. Analiza ultimilor trei ani arată că majoritatea subvențiilor au fost direcționate către microîntreprinderi și întreprinderi mici, acestea reprezentând segmentul dominant al beneficiarilor. În 2022, ele cumulau aproximativ 76% din totalul fermierilor subvenționați, […] Articolul Subvenții agricole: Sprijin concentrat pentru fermele mici și microîntreprinderi apare prima dată în AgroTV.
12:30
FAO a lansat a doua etapă a Programului pentru Piețe Reziliente și Incluzive, menit să consolideze competitivitatea și reziliența climatică a micilor fermieri din Republica Moldova. Proiectul are o durată de patru ani și urmărește să sprijine adaptarea fermierilor la noile standarde europene privind calitatea, siguranța alimentară și producția sustenabilă. Inițiativa a fost prezentată oficial […] Articolul Program extins pentru ferme reziliente: Mii de agricultori vor beneficia de sprijin apare prima dată în AgroTV.
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 18 noiembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 27 bani, cu 5 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 99 de bani, […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
12:10
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord privind Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, care prevede o majorare de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova. Decizia vine în contextul retragerii sprijinului acordat de Statele Unite societății civile din regiune. Europarlamentarul român Siegfried Mureșan a declarat […] Articolul UE majorează cu 25 milioane euro sprijinul pentru Vecinătatea Estică apare prima dată în AgroTV.
12:10
Piața farmaceutică din Republica Moldova rămâne puternic dependentă de medicamentele de import. În primele nouă luni ale anului 2025, aproximativ 93% dintre medicamente au provenit din exterior, în timp ce doar 7% au fost produse autohton, potrivit Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Germania este principalul furnizor, cu 14% din importuri, fiind urmată de România, Slovenia, […] Articolul Medicamentele de import domină piața din Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
12:10
În fiecare an, între cinci și șapte mii de moldoveni renunță la aglomerația orașelor și se mută în sate, alegând liniștea și aerul curat al mediului rural. Printre ei se numără pensionari care revin la baștină și tineri care își dezvoltă afaceri în localitățile rurale. Migrația se concentrează mai ales în zonele apropiate orașelor mari, […] Articolul Moldovenii revin la sat: Mii de oameni aleg liniștea rurală în locul orașului apare prima dată în AgroTV.
11:10
Campania națională de împădurire „Toamna 2025” a fost lansată sâmbătă, 15 noiembrie, în satul Mihailovca, raionul Cimișlia, unde au fost plantați 110 mii de puieți. Înainte de a începe lucrul, toți participanții – de la funcționari publici până la voluntari, au trecut printr-un instructaj de securitate și tehnică silvică realizat de specialiști. Premierul Alexandru Munteanu, […] Articolul Campania „Toamna 2025” a început la Mihailovca: 110 mii de puieți plantați apare prima dată în AgroTV.
14 noiembrie 2025
18:40
Peste 300 de fermieri s-au adunat în incinta Institutului Muncii pentru a participa la Forumul Național „AgroCunoștințe”. Printre temele discutate de fermieri, dar și reprezentanții mediului științific se enumeră: hibrizii de porumb, amprenta solului asupra calității vinului, utilizarea tehnologiilor digitale în agricultura aplicată și inovația în helicicultură. Astăzi la Chișinău s-a desfășurat prima ediție a […] Articolul Peste 300 de fermieri au participat la Forumul Național „AgroCunoștințe” apare prima dată în AgroTV.
16:10
Chișinău și Lisabona consolidează dialogul pentru integrarea europeană a Republica Moldova # Agro TV
În cadrul vizitei la Chișinău, Ines Domingos a discutat cu vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, despre ultimele evoluții ale agendei europene a R. Moldova și pașii care urmează a fi făcuți conform Raportului de Extindere al Comisiei Europene. Oficialul portughez a felicitat autoritățile moldovene pentru alegerile recente și a reconfirmat sprijinul Portugaliei pentru aderarea […] Articolul Chișinău și Lisabona consolidează dialogul pentru integrarea europeană a Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
16:00
Cerul va fi variabil. Vremea se menține fără precipitații, cu excepția intervalului – noiembrie, când pe arii restrânse vor cădea ploi slabe. În timpul nopții și dimineața, izolat se va forma ceață slabă. În Nordul țării, maximele vor atinge +9 grade, iar pe timp de noapte mercurul din termometre va coborî până la +1 grad. […] Articolul Cer variabil și temperaturi moderate în toată țara apare prima dată în AgroTV.
16:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 14-16 noiembrie. Astfel, euro își menține valoarea de 19 lei și 63 de bani, cu un ban mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 92 bani, cu patru bani mai puțin. Leul românesc va fi cotat la valoarea […] Articolul Curs valutar: 14-16 noiembrie apare prima dată în AgroTV.
16:00
Dacă anterior angajații de la Calea Ferată din Moldova nu și-au primit salariile de 9 luni, acum administrația CFM, le este datoare angajaților pe 4 luni, a precizata ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, în acest an statul a oferit 50 de milioane de lei pentru ca Întreprinderea de Stat Calea Ferată […] Articolul Calea Ferată din Moldova nu a achitat salariile angajaților de 4 luni apare prima dată în AgroTV.
15:10
Republica Moldova înregistrează noi focare de boli la animale în perioada 30 octombrie – 12 noiembrie 2025. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor confirmă apariția a două focare de rabie: unul la o vulpe în localitatea Teșcureni, raionul Ungheni, și un altul la o pisică în localitatea Bălceana, raionul Hîncești. Totodată, în localitatea Bumbăta din raionul […] Articolul Noi focare de rabie și pestă porcină africană în Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
14:10
IGSU lansează campanie națională pentru prevenirea tragediilor provocate de sobele defecte # Agro TV
Pe 14 noiembrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat oficial campania națională de prevenire a intoxicațiilor cu monoxid de carbon și a incendiilor, în contextul sezonului rece. Campania se adresează întregii populații, cu un accent special pe persoanele vulnerabile, în special cele din mediul rural, care folosesc sobe sau instalații pe bază de […] Articolul IGSU lansează campanie națională pentru prevenirea tragediilor provocate de sobele defecte apare prima dată în AgroTV.
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada 15-17 noiembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 22 bani, cu 5 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 92 de bani, cu […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
12:00
Festivalul Internațional de Teatru Fizic „E-motion” aduce o nouă eră a teatrului nonverbal la Chișinău # Agro TV
Festivalului Internațional de Teatru Fizic E-motion, are loc în premieră la Chișinău și adună tineri din toată țara, pasionați de dans, muzică și artă urbană. Pe parcursul zilei, participanții își prezintă talentul în competiții de dans, sesiuni de improvizație și momente artistice pline de energie. Totodată, spectacolul „Șah Mat” are loc chiar acum și a […] Articolul Festivalul Internațional de Teatru Fizic „E-motion” aduce o nouă eră a teatrului nonverbal la Chișinău apare prima dată în AgroTV.
11:10
Unele magazine din România au rămas fără ouă la raft, în timp ce exporturile au crescut accelerat de la 15% la 40%, producătorii preferând piața externă unde cererea și prețurile sunt mai avantajoase. Mai multe magazine din România se confruntă în această perioadă cu lipsa ouălor la raft, pe fondul unor sincope de aprovizionare și […] Articolul Criză de ouă în România! Exporturile lasă rafturile goale apare prima dată în AgroTV.
10:20
Pe 14 noiembrie, la nivel global, se marchează Ziua Mondială a Diabetului, un moment dedicat conștientizării și educației cu privire la prevenirea și gestionarea acestei boli care afectează milioane de oameni de toate vârstele. Tema din acest an, „Diabetul la toate etapele vieții”, subliniază importanța unui tratament personalizat și a sprijinului constant pentru persoanele afectate, […] Articolul 14 noiembrie – Ziua Mondială a Diabetului apare prima dată în AgroTV.
10:00
În primele nouă luni ale anului 2025, piața gazelor din Moldova a înregistrat scăderi semnificative, atât în ceea ce privește consumul, cât și prețul de achiziție. Conform raportului Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, consumul a scăzut cu 7%, iar prețul mediu de achiziție a fost cu 32% mai mic decât în 2024. Aceste date reflectă […] Articolul Prețurile gazelor scad cu 32%, iar consumul se reduce cu 7% în Moldova apare prima dată în AgroTV.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.