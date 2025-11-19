Republica Moldova a aderat la Convenția privind regimul de tranzit comun

11:10

Republica Moldova nu va primi ultima tranșă de circa 170 de milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 2,9 miliarde de lei, de la Fondul Monetar Internațional (FMI). Banii nu au fost debursați deoarece, pe parcursul anului 2025, nu au avut loc misiuni de evaluare, iar programul de finanțare a expirat pe 15 octombrie, a explicat […] Articolul Republica Moldova nu va maiprima ultima tranșă de 170 de milioane de dolari de la FMI apare prima dată în AgroTV.