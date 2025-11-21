Datoria de stat a Moldovei crește. Experți afirmă că împrumuturile sunt în condiții preferențiale

15:30

În mai puțin de o lună, motorina a devenit mai scumpă cu un leu și 77 de bani, iar benzina cu 82 de bani. Prețul carburanților se majorează după ce Statele Unite ale Americii au solicitat ca toate băncile și companiile să întrerupă colaborarea cu Lukoil până la 21 noiembrie. Compania petrolieră rusească, deține 50 […] Articolul Sancțiunile SUA afectează piața petrolieră din Moldova apare prima dată în AgroTV.