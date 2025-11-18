ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 18.11.2025, ora 17:00
Vocea Basarabiei, 18 noiembrie 2025 22:20
Chișinăul îmbracă straie de sărbătoare. Pe 5 decembrie vor fi aprinse luminițele Pomului de Crăciun și va fi deschis Târgul de Sărbători. Potrivit autorităților municipale, activitățile dedicate Crăciunului și Revelionului se vor desfășura în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului" și în toate sectoarele orașului. Inaugurarea Pomului și a Târgului
Primul raport de țară privind manipularea informațională strategică: Rusia utilizează cinci canale coordonate pentru a influența procesele democratice din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Manipularea informațională, ingerințele externe și amenințările la adresa integrității alegerilor au fost principalele teme abordate astăzi, la Forumul de Securitate de la Chișinău, subliniind provocările majore cu care se confruntă democrația Republicii Moldova. Ana Revenco, șefa Centrului de Comunicare și Combatere a Dezinformării, a prezentat primul raport de țară privind manipularea informațională și ingerințele externe
Un grup de parlamentari de la Chișinău au mers la capela Bisericii „Sfânta Sofia" din București pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Ilie Ilașcu, erou al Mișcării de Eliberare Națională. „Astăzi am depus flori și ne-am luat rămas bun de la Ilie Ilașcu — erou al luptei pentru democrație și eliberarea națională de sub
Tarifele la gazele naturale pentru consumatori nu vor fi modificate până în luna ianuarie. Acestea vor putea fi revizuite după ce noul furnizor de stat, Energocom, va finaliza și prezenta calculele finale. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energie, Alexei Taran, a explicat că, doar după ce întreprinderea va depune cererea cu toate
Comisia Electorală Centrală (CEC) a luat act marți, 18 noiembrie, de demisia a opt deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Este vorba despre Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Draganel, aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, Nina Cereteu și Stela Onuțu, alese pe lista Partidului Nostru, precum și despre Ion Ceban,
(FOTO) Kaja Kallas, după întrevederea cu Alexandru Munteanu: Relațiile dintre UE și R. Moldova sunt mai puternice ca niciodată # Vocea Basarabiei
Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, a declarat astăzi, 18 noiembrie, că relațiile dintre UE și Republica Moldova sunt mai puternice ca niciodată. Oficialul european a avut o întrevedere cu Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, aflat în prima sa vizită la Bruxelles de la preluarea mandatului la începutul
Premierul R. Moldova: Discutăm un plan de reintegrare a regiunii transnistrene cu partenerii europeni și americani # Vocea Basarabiei
Autoritățile Republicii Moldova discută cu partenerii europeni și cei americani un plan de reintegrare a regiunii transnistrene. Declarații în acest sens au fost făcute de Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, aflat într-o vizită la Bruxelles. Fiind întrebat de jurnaliști dacă există un plan care prevede retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană, în contextul obiectivului Chișinăului
Zeci de parlamentari din statele membre ale Consiliului Europei, reuniți la Chișinău # Vocea Basarabiei
Circa 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei vor participa, în perioada 20 – 21 noiembrie, la un importat eveniment desfășurat la Chișinău. Parlamentul Republicii Moldova va găzdui reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la care sunt așteptați și oficiali de rang înalt, printre care și Theodoros Rousopoulos, președintele APCE,
Asociația Promo-LEX cere reabilitarea activistului Vadim Pogorlețchi, eliberat din detenție ilegală la Tiraspol # Vocea Basarabiei
Asociația Promo-LEX cere Guvernului să intervină pentru reabilitarea completă a activistului Vadim Pogorlețchi, eliberat luni după trei ani de detenție ilegală la Tiraspol. Organizația solicită autorităților să investigheze cazul și să recunoască caracterul politic al detenției activistului. Totodată, Promo-LEX atrage atenția că Vadim Pogorlețchi are nevoie de sprijin medical, psihologic și social imediat, având în vedere abuzurile
(FOTO) Cod galben de vreme complicată: Vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare # Vocea Basarabiei
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de condiții complicate ale vremii. Avertizarea este valabilă mâine, 19 noiembrie, între orele 03:00-12:00 Astfel, potrivit meteorologilor, în regiunile de nord și centru ale Republicii Moldova vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în sud va fi ploaie și lapoviță. Izolat se prevăd depuneri
Secretariatul Comunității Energetice a inaugurat oficial biroul proiectului Independența și Reziliența Energetică a Republicii Moldova (MEIR) la Chișinău. Noul birou ar urma să susțină statul în procesul de accelerare a reformei, independenței și integrării europene. Potrivit autorităților, acești pași marchează o nouă fază de cooperare pentru accelerarea tranziției către energie curată a R. Moldova și
Premierul Alexandru Munteanu: România, cel mai ferm susținător al R. Moldova în toate capitalele și instituțiile europene # Vocea Basarabiei
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi, la Bruxelles, o discuție cu mai mulți europarlamentari ai României, printre care Siegfried Mureșan, Nicu Ștefănuță, Victor Negrescu și Dan Barna. Astfel, șeful Guvernului de la Chișinău le-a mulțumit europarlamentarilor pentru sprijinul consecvent acordat Republicii Moldova în instituțiile europene, inclusiv prin promovarea rezoluțiilor și inițiativelor care vizează securitatea, reziliența
Directorul Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui, afirmă că reforma administrației publice este esențială pentru modernizarea țării și pentru depășirea structurilor rămase din perioada sovietică, cum sunt raioanele. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Fourm de la Vocea Basarabiei. Totodată, Furdui a precizat că, în cadrul unei discuții cu premierul Alexandru Munteanu a
(FOTO) Premierul de la Chișinău, la Bruxelles: R. Moldova, pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită # Vocea Basarabiei
Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită, iar extinderea UE este o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea Europei. Declarații în acest sens au fost făcute de Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, care a participat astăzi la Forumul privind extinderea Uniunii Europene de la Bruxelles. În
Secretarul general adjunct al NATO: R. Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor fără interferențe externe # Vocea Basarabiei
Republica Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor, fără interferențe externe. Declarația a fost făcută de secretarul general adjunct al NATO, Radmila Shekerinska, într-o intervenție la Moldova Security Forum, desfășurat astăzi la Chișinău. Oficialul a punctat că NATO susține integritatea teritorială, suveranitatea și parcursul european al Republicii Moldova. „Noi suntem mândri de faptul că
Președintele României, despre Ilie Ilașcu: Ne luăm rămas-bun de la un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire și libertate # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul lui Ilie Ilașcu. El a subliniat, prin intermediul unei postări publicate pe pagina de Facebook, că Ilie Ilașcu a fost un erou contemporan cu noi, un simbol al rezistenței românești în regiunea separatistă transnistreană. „Ne luăm astăzi rămas-bun de la un patriot care
Pregătirile pentru alegerile din regiunea transnistreană, pe ultima sută de metri # Vocea Basarabiei
Pregătirile pentru alegerile din regiunea transnistreană, programate pentru 30 noiembrie, sunt pe ultima sută de metri. Votul anticipat va începe pe 24 noiembrie, iar în prezent se tipăresc buletinele de vot și se finalizează dotările tehnice ale secțiilor de votare. Potrivit așa-zisei comisii electorale centrale, în campanie sunt înscriși 890 de candidați, transmite IPN. La ședința administrației de la Tiraspol,
Maia Sandu, mesaj de condoleanțe după moartea lui Ilie Ilașcu: „Curajul său l-a transformat într-un simbol al rezistenței împotriva regimului separatist din stânga Nistrului și al afirmării identității românești” # Vocea Basarabiei
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul lui Ilie Ilașcu, erou al Mișcării de Eliberare Națională. Șefa statului a subliniat că Ilie Ilașcu a fost un simbol al rezistenței împotriva regimului separatist de la Tiraspol și al afirmării identității românești. „A plecat dintre noi Ilie Ilașcu, un adevărat erou
Un polițist din Nisporeni a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind surprins în momentul primirii unei mite de 4000 de lei. Potrivit CNA, angajatul Inspectoratului de Poliție Nisporeni este bănuit că ar fi pretins, acceptat și primit bani de la un locuitor al orașului, prin estorcare, pentru a nu întocmi
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul R. Moldova și Senatul României, reunite într-o ședință comună la București # Vocea Basarabiei
Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului României se vor reuni în ședință comună, miercuri, 19 noiembrie, la București. Parlamentarii vor discuta despre avansarea procesului de integrare europeană pe măsura îndeplinirii de către Republica Moldova a angajamentelor asumate, susținerea de către România a agendei de integrare europeană
Republica Moldova și România își consolidează cooperarea în securitate și integrare europeană # Vocea Basarabiei
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, au reafirmat angajamentul ferm al Republicii Moldova și al României de a avansa proiectele comune în domeniul securității, cooperării transfrontaliere și apropierii de Uniunea Europeană. În cadrul întrevederii, ministra Misail-Nichitin a mulțumit României pentru sprijinul constant oferit structurilor Ministerului Afacerilor Interne, sprijin care
Specialiști din întreaga țară sunt instruiți pentru formarea unei echipe naționale în modelul de intervenție timpurie transdisciplinar # Vocea Basarabiei
În perioada 10–20 noiembrie, specialiști în intervenție timpurie, educatori, medici, asistenți sociali și reprezentanți ai structurilor de protecție a copilului participă la o serie de instruiri dedicate formării unei echipe naționale de formatori în modelul de intervenție timpurie transdisciplinar. Această echipă va avea rolul de a instrui și consolida personalul centrelor regionale din localitățile unde
UE adoptă noi reguli pentru transparența și finanțarea partidelor politice europene, pentru a preveni ingerințele străine # Vocea Basarabiei
Consiliul Uniunii Europene a aprobat în mod oficial modificările aduse statutului și finanțării partidelor politice europene și fundațiilor politice europene (EUPPF). Noul regulament, conceput pentru a consolida transparența și integritatea vieții politice europene, urmărește să reducă riscul ingerințelor străine și să întărească mecanismele de control privind finanțarea formațiunilor politice. Potrivit comunicatului oficial, actul legislativ actualizat
Trump dă undă verde unui proiect de sancțiuni „exploziv” împotriva țărilor care cumpără energie din Rusia # Vocea Basarabiei
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că susține un proiect legislativ bipartizan din Congres care prevede sancțiuni extrem de dure pentru statele ce achiziționează petrol, gaze, uraniu sau alte resurse energetice din Rusia. Inițiativa, denumită Sanctioning Russia Act, ar impune un tarif uriaș – de 500% – pe importurile în SUA provenite din țările
Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului de la Tiraspol, erou al luptei de eliberare națională a românilor basarabeni, a trecut la cele veșnice. Anunțul trist a fost făcut de membrii familiei prin intermediul unei postări pe Facebook. „Cu profundă durere în suflet, anunțăm
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 17.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 17.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Guvernul R. Moldova, reacție la inițiativa Primăriei Chișinău privind clădirea Hotelului „Național”: „O măsură care trebuia dispusă mai devreme” # Vocea Basarabiei
Instalarea unui gard de către Primăria municipiului Chișinău în jurul clădirii fostului Hotel „Național”, acțiune solicitată de Poliție în zeci de sesizări de câțiva ani, este o măsură necesară și urgentă, care însă trebuia dispusă mai devreme. Aceasta este reacția Biroului de presă al Guvernului după declarațiile primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban. Potrivit șefei direcției Comunicare a […] Articolul Guvernul R. Moldova, reacție la inițiativa Primăriei Chișinău privind clădirea Hotelului „Național”: „O măsură care trebuia dispusă mai devreme” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Activistul Vadim Pogorlețchi, eliberat după 3 ani de detenție ilegală în regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Activistul civic Vadim Pogorlețchi, deținut trei ani ilegal în detenție pentru criticile aduse regimului de la Tiraspol, a fost eliberat.„Confirmăm că deținutul politic și apărătorul drepturilor omului Vadim Pogorlețchi a fost eliberat”, a anunțat Vadim Vieru, avocatul Asociației Promo-LEX. El a mai precizat, într-o postare pe pagina de Facebook, că Asociația Promo-LEX va oferi mâine, […] Articolul Activistul Vadim Pogorlețchi, eliberat după 3 ani de detenție ilegală în regiunea transnistreană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Compania Double Case blochează 60% din total supply-ul DCT pentru următorul deceniu # Vocea Basarabiei
Un anunț privind blocarea unei părți din oferta tokenului moldovenesc DCT a apărut astăzi pe canalul de Telegram „Crypto Moldova”. Conform informațiilor publicate, Double Case ar fi sigilat 60% din totalul tokenurilor, echivalentul a 600.000 de unități, pentru o perioadă de zece ani, până în 2035. Procedura ar fi fost realizată prin smart-contractul Jupiter Lock […] Articolul Compania Double Case blochează 60% din total supply-ul DCT pentru următorul deceniu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE și modernizarea statului. Un anunț în acest sens a fost făcut de ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu premierul Alexandru Munteanu. Acordurile pentru recepționarea finanțării […] Articolul Germania, grant de peste 24 de milioane de euro pentru Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Carburanții se vor scumpi din nou marți, arată datele publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel, litrul de benzină va costa 23,27 lei, cu 5 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 20,99 lei/litru. Prețurile la carburanți […] Articolul Carburanții se scumpesc din nou: Noile prețuri, anunțate de ANRE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministerul Apărării al Republicii Moldova atenționează cetățenii că o scrisoare cu semnătura contrafăcută, o ștampilă inexistentă, un antet inventat și alte elemente vizibil trucate circulă pe anumite canale de Telegram, fiind atribuită instituției. „Documentul este o falsificare evidentă și are scopul de a denigra imaginea instituțiilor statului și de a submina încrederea cetățenilor în parteneriatele […] Articolul (FOTO) Atenție! Un document fals, atribuit Ministerului Apărării, circulă online apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 17.11.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
UE respinge cererea unei foste deputate a partidului „Șor” privind ridicarea sancțiunilor # Vocea Basarabiei
Consiliul European a respins cererea ex-deputatei fostului partid „Șor”, Maria Albot, de ridicare a sancțiunilor impuse. Măsurile Uniunii Europene, instituite în 2023, includ restricții de călătorie și înghețarea activelor și vizează mai multe persoane suspectate de implicare în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova. Decizia instanței, publicată luni, 17 noiembrie, menține măsurile restrictive împotriva Mariei […] Articolul UE respinge cererea unei foste deputate a partidului „Șor” privind ridicarea sancțiunilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(FOTO) Ambasadorul Germaniei la Chișinău, vizită la Universitatea de Stat din Moldova # Vocea Basarabiei
Noul ambasador al Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch, a efectuat astăzi, 17 noiembrie, o vizită la Universitatea de Stat din Moldova (USM). În cadrul unei întrevederi cu rectorul USM, prof. univ., dr. Igor Șarov, discuțiile au vizat consolidarea colaborării dintre USM și instituțiile academice și de cercetare din Germania. Părțile au trecut în revistă proiectele […] Articolul (FOTO) Ambasadorul Germaniei la Chișinău, vizită la Universitatea de Stat din Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Premierul Alexandru Munteanu, înainte de vizita la Bruxelles: „R. Moldova este în plină transformare în stat european” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova este în plină transformare în stat european, la viteză maximă. Acesta este unul dintre mesajele pe care premierul Alexandru Munteanu, intenționează să-l transmită în cadrul vizitei sale la Bruxelles. El a subliniat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că merge cu echipa la Bruxelles pentru a discuta prioritățile Guvernului și modalități noi […] Articolul (VIDEO) Premierul Alexandru Munteanu, înainte de vizita la Bruxelles: „R. Moldova este în plină transformare în stat european” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președinții Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au semnat luni, la baza aeriană Villacoublay de lângă Paris, un acord de armament calificat drept „istoric” de către liderul de la Kiev, pentru „consolidarea” aviației militare și a apărării aeriene ale Ucrainei. Șeful statului francez l-a primit pe omologul său ucrainean la baza Villacoublay, unde reprezentanți ai industriei […] Articolul Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski, acord istoric în domeniul armamentului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(FOTO) Percheziții în dosarul privind schema de corupție în domeniul chirurgiei estetice: O angajată a unui salon de frumusețe din Chișinău, vizată # Vocea Basarabiei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău continuă documentarea schemei de corupție în domeniul medicinii estetice. Astfel, luni, 17 noiembrie, au avut loc mai multe percheziții într-un nou episod din același dosar. Potrivit CNA, investigațiile vizează angajata unui salon de frumusețe din Chișinău. Femeia ar avea o diplomă falsă pretins a fi […] Articolul (FOTO) Percheziții în dosarul privind schema de corupție în domeniul chirurgiei estetice: O angajată a unui salon de frumusețe din Chișinău, vizată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ion Bulmaga ar urma să fie demis din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM). El a făcut acest anunț pe pagina sa de Facebook după o discuție cu ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. „În urma discuției avute cu actualul ministru al Mediului, mi s-a spus direct că nu mă regăsesc în garnitura de […] Articolul Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului ar urma să fie demis apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Autoritățile municipale intenționează să instaleze un gard de protecție în jurul clădirii fostului Hotel Național. Un anunț în acest sens a fost făcut de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban. El a solicitat astăzi, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, ca un grup de lucru condus de viceprimar, responsabili ai preturii, să iasă la fața locului, […] Articolul Clădirea fostului Hotel Național din Chișinău ar putea fi îngrădită apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Victor Agrici este noul secretar general al Parlamentului Republicii Moldova. Dispoziția privind numirea acestuia în funcție a fost semnată de Igor Grosu, președintele Legislativului. Astăzi, Victor Agrici a fost prezentat Secretariatului Parlamentului. El le-a transmis funcționarilor că „ne așteaptă o perioadă intensă”. „O să fie nevoie de viteză, dar și să păstrăm, în continuare, calitatea […] Articolul Cine este noul secretar general al Parlamentului Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(FOTO) Accident grav la Bălți: Un bărbat de 38 de ani, descarcerat și transportat la spital # Vocea Basarabiei
Un grav accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 17 noiembrie pe centura de ocolire a municipiului Bălți. În urma impactului între două autoturisme, o persoană a rămas blocată. Astfel, a fost solicitată intervenția salvatorilor Inspectoratului Inspectoratul General pentru Situații (IGSU) „La fața locului au intervenit două echipe de salvatori, care au desfășurat lucrări […] Articolul (FOTO) Accident grav la Bălți: Un bărbat de 38 de ani, descarcerat și transportat la spital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, își începe vizita de două zile la Bruxelles. Șeful Guvernul de la Chișinău va avea, în perioada 17-18 noiembrie, întrevederi cu mai mulți oficiali europeni, printre care președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen și președintele Consiliului European, Antonio Costa și alții. Premierul Alexandru Munteanu va participa la Forumul privind […] Articolul Premierul Republicii Moldova își începe vizita la Bruxelles apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”: Încă un lider local, pe banca acuzaților # Vocea Basarabiei
Președintele oficiului teritorial Briceni al fostului partid „Șor” va ajunge pe banca acuzaților pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii politice din partea unui grup criminal organizat. Potrivit Procuraturii Anticorupție, cauza penală a fost disjunsă în 2024 din dosarul de bază pornit în 2022. Aceeași sursă notează că învinuitul, în perioada iulie – octombrie 2022, […] Articolul Finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”: Încă un lider local, pe banca acuzaților apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Israelul anunță că va dezarma singur Hamas în Gaza și respinge crearea unui stat palestinian # Vocea Basarabiei
Ministrul Apărării din Israel, Israel Katz, a declarat că statul israelian va prelua personal responsabilitatea pentru dezarmarea militanților Hamas pe teritoriile controlate de grupare în Fâșia Gaza. În celelalte zone, această sarcină va reveni fie forțelor internaționale, fie armatei israeliene. Anunțul a fost făcut pe platforma X. Katz a reafirmat poziția fermă a Israelului privind […] Articolul Israelul anunță că va dezarma singur Hamas în Gaza și respinge crearea unui stat palestinian apare prima dată în Vocea Basarabiei.
UE analizează introducerea unei microtaxe pe alimentele ultra-procesate pentru a combate bolile cardiovasculare # Vocea Basarabiei
Comisia Europeană ia în considerare introducerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu conținut ridicat de grăsimi, zahăr sau sare, potrivit unui proiect de document consultat de agenția dpa. Documentul, care urmează să fie prezentat oficial la jumătatea lunii decembrie, susține că o astfel de taxă ar stimula adoptarea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase, notează Radio […] Articolul UE analizează introducerea unei microtaxe pe alimentele ultra-procesate pentru a combate bolile cardiovasculare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Alegeri noi în cinci localități: primarii au fost aleși din primul tur în Bașcalia, Ustia, Călinești, Natalievca și Cremenciug # Vocea Basarabiei
Cetățenii din satele Bașcalia (Basarabeasca), Ustia (Glodeni), Natalievca (Fălești), Cremenciug (Soroca) și comuna Călinești (Fălești) și-au ales duminică, 16 noiembrie, primarii din primul tur al alegerilor noi, transmite MOLDPRES. La Bașcalia, raionul Basarabeasca, candidatul independent Ion Bordan a fost singurul înscris în cursă și a fost votat de toți cei 705 alegători care au exprimat […] Articolul Alegeri noi în cinci localități: primarii au fost aleși din primul tur în Bașcalia, Ustia, Călinești, Natalievca și Cremenciug apare prima dată în Vocea Basarabiei.
