20 noiembrie, zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul lui Ilie Ilașcu. El a subliniat, prin intermediul unei postări publicate pe pagina de Facebook, că Ilie Ilașcu a fost un erou contemporan cu noi, un simbol al rezistenței românești în regiunea separatistă transnistreană. „Ne luăm astăzi rămas-bun de la un patriot care