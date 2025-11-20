„Operațiune sub steag fals”: armele depistate la vama Leușeni - Albița, tentativă de a discredita Ucraina
Radio Moldova, 20 noiembrie 2025 22:40
Cazul camionului încărcat cu armament și muniții depistat, noaptea trecută, la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița generează suspiciuni și ar fi o tentativă de manipulare menită să afecteze imaginea Ucrainei și a Republicii Moldova. Expertul în securitate Pavel Horea a calificat incidentul drept „operațiune sub steag fals”, scopul principal al căreia ar fi discreditarea Ucrainei, în plin proces de negocieri sensibile de pace și în contextul scandalurilor de corupție de la Kiev.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum o oră
22:40
„Operațiune sub steag fals”: armele depistate la vama Leușeni - Albița, tentativă de a discredita Ucraina # Radio Moldova
Cazul camionului încărcat cu armament și muniții depistat, noaptea trecută, la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița generează suspiciuni și ar fi o tentativă de manipulare menită să afecteze imaginea Ucrainei și a Republicii Moldova. Expertul în securitate Pavel Horea a calificat incidentul drept „operațiune sub steag fals”, scopul principal al căreia ar fi discreditarea Ucrainei, în plin proces de negocieri sensibile de pace și în contextul scandalurilor de corupție de la Kiev.
Acum 2 ore
22:00
Două persoane reținute, după ce într-un camion care ieșea din R. Moldova au fost depistate arme de foc și muniții # Radio Moldova
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, după ce într-un camion cu numere de Republica Moldova au fost depistate, în noaptea de 20 noiembrie, arme de foc și muniții, la vama Albita. Instituțiile de drept anunță că au fost ridicate mai multe probe, iar investigațiile continuă. Urmărirea penală a fost pornită pentru contrabandă cu arme de foc, mărfuri strategice, dispozitive militare și materiale explozive.
21:50
Miniștrii europeni susțin ferm Ucraina și pregătesc sancțiuni suplimentare pentru Rusia, dar privesc cu rezerve propunerea de pace a echipei lui D. Trump # Radio Moldova
Uniunea Europeană respinge ideea unei păci „negociate în spatele Ucrainei” și pregătește un nou val de sancțiuni împotriva Rusiei, au transmis, pe 20 noiembrie, miniștrii de Externe europeni reuniți la Bruxelles, în cadrul Consiliului Afaceri Externe. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avertizat că orice plan de pace viabil „trebuie să fie susținut de Ucraina și de Europa” și a anunțat intensificarea presiunii economice asupra Moscovei.
21:50
Cel puțin 60 de persoane au fost rănite în urma unui grav accident feroviar care s-a produs în Cehia. Două trenuri de pasageri s-au ciocnit, iar cel puțin patru dintre victime sunt în stare extrem de gravă. Cauza accidentului este în curs de investigare, însă presa locală relatează că unul dintre trenuri ar fi ignorat semnalul roșu.
21:40
Mihai Popșoi: „Ambasadorul rus se preface a nu înțelege ale cui sunt dronele și rachetele care distrug zilnic și nimicesc sute și mii de vieți omenești” # Radio Moldova
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, dă dovadă de o „abordate cinică” atunci când cere dovezi despre dronele rusești care încalcă spațiul aerian al R. Moldova, afirmă vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe. Potrivit șefului diplomației de la Chișinău, survolarea ilegală a spațiului aerian moldovenesc este „un fapt”, nu o „presupunere”.
21:20
Orașul ucrainean Pokrovsk, un simbol al rezistenței. Militar: „Cel mai rău este că civilii stau până în ultimul moment” # Radio Moldova
Jurnaliștii de la Current Time au ajuns pe frontul din Pokrovsk, oraș devenit un simbol al rezistenței ucrainene. În jurul acestui oraș se dau lupte crâncene, dar armata Kievului rezistă. Jurnaliștii își continută drumul după ce sunt informați că cerul este senin, adică atacurile rusești s-au oprit, măcar pentru o perioadă scurtă.
Acum 4 ore
19:40
Două persoane reținute, după ce într-un camion au fost depistate arme de foc și muniții, la trecerea frontierei Albița # Radio Moldova
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cadrul urmăririi penale pornite după ce într-un camion cu numere înmatriculare din R. Moldova au fost depistate arme de foc și muniții la trecerea frontierei Leușeni - Albița. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au fost ridicate mai multe mijloace de probă.
19:30
Sute de librării din Rusia, închise în ultimii ani din cauza vânzărilor online și a cenzurii # Radio Moldova
Aproximativ 340 de librării s-au închis în Rusia în ultimii doi ani din cauza comerțului online, dar și din cauza represiunii politice, care a dus la inspecții constante ale unităților și amenzi pentru nerespectarea noilor legi ale cenzurii, a relatat pe 20 noiembrie presa rusă, transmite EFE.
Acum 6 ore
19:00
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a primit oficial joi, 20 noiembrie, din partea americană „Planul de pace” pentru războiul din Ucraina, pe care l-ar fi elaborat în secret Statele Unite și Rusia, fără consultarea Kievului, a anunțat un comunicat al Biroului președintelui ucrainean pe Telegram.
18:50
Capitala franceză, afectată de o pană majoră de curent – trenurile și metroul au fost oprite temporar # Radio Moldova
Aproximativ 170.000 de locuințe din Paris au rămas fără electricitate, iar circulația trenurilor pe unele linii de metrou a fost oprită, după ce s-au produs întreruperi de curent pentru o perioadă scurtă de timp. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de joi, 20 noiembrie, notează Sky News.
18:40
Tineri din Franța, precum și din Spațiului Economic European vor avea posibilitatea să desfășoare stagii profesionale în întreprinderi din Republica Moldova.
18:30
„Este timpul să rupem cercul birocrației și să dezvoltăm localitățile”: autoritățile lansează un Dialog Național cu primarii # Radio Moldova
Proiectele locale vor fi accelerate, procesele administrative - simplificate, iar Guvernul va dezvolta un „parteneriat real” cu autoritățile publice locale. Promisiunea a fost făcută, pe 20 noiembrie, de către vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în fața a circa 200 de primari reuniți la evenimentul de lansare a Dialogului Național privind dezvoltarea regiunilor.
18:00
Nu există fumat nepericulos: orice formă de fumat afectează sănătatea pulmonară, avertizează medicii # Radio Moldova
Nu există fumat nepericulos și orice formă de fumat vine la pachet cu un șir de factori de risc pentru sănătatea pulmonară. Directoarea Institutului de Pneumologie „Kiril Draganiuc” din Chișinău, Doina Rusu, a atenționat, la Radio Moldova, că aproximativ 80% dintre fumători ajung să aibă cancer pulmonar.
18:00
Patronatele susțin majorarea salariului minim, dar resping nivelul propus de sindicate # Radio Moldova
Salariul minim ar trebui să crească anual cu circa 1.000 de lei pentru a ajunge la 10.000 de lei până în anul 2030 – obiectiv asumat de guvernare. Patronatele susțin majorarea, dar nu în cuantumul solicitat de sindicate, care au propus un salariu minim de 8.050 de lei în sectorul real al economiei, începând cu 1 ianuarie 2026.
17:20
Costuri mai mici pentru electricitate la spitalul din Strășeni: panouri fotovoltaice, instalate cu sprijinul Italiei și al PNUD Moldova # Radio Moldova
Spitalul raional Strășeni, care deservește anual peste 7.000 de pacienți internați, plătește aproximativ 1 milion de lei pentru energia electrică. Aceste costuri vor fi reduse semnificativ, datorită panourilor fotovoltaice ce urmează să fie instalate în cadrul unui parteneriat dintre Italia și PNUD Moldova.
Acum 8 ore
17:00
Prin „planul de pace” elaborat în secret cu participarea SUA, lui Putin „i se oferă tot ceea ce și-a dorit de la început”, afirmă Alina Kühnel # Radio Moldova
„Planul de pace” pentru războiul din Ucraina, elaborat în secret de SUA și Rusia, fără consultarea Kievului, reprezintă o victorie strategică pentru Kremlin, afirmă jurnalista de la Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel. Într-un interviu acordat postului public de televiziune Moldova 1, jurnalista a declarat că presupusul plan secret de pace al administrației Trump riscă să submineze securitatea europeană, fapt ce a stârnit reacții vehemente în statele din Uniunea Europeană (UE).
16:40
Profesorul din capitală, care donează, de 27 de ani, sânge: „Gândul că cineva are nevoie te face să nu fii egoist” # Radio Moldova
Anton Dorofeev, profesor de Biologie la Liceul „Mihai Marinciuc” din capitală, transformă donarea de sânge într-o adevărată misiune de viață. De aproape trei decenii, el merge la centrele de transfuzie, convins că fiecare donare poate salva o viață și aduce speranță acolo unde pare că nu mai este. Donatorul îi inspiră și pe elevi să se implice, spunându-le că responsabilitatea civică începe cu gesturi mici, dar valoroase.
16:30
Administrația aeroportului din Chișinău, pregătită să alimenteze aeronavele cu kerosen european: Lukoil mai are stocuri pentru două zile # Radio Moldova
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău (AIC) poate alimenta deja aeronavele cu kerosen, în locul companiei Lukoil, supusă sancțiunilor occidentale. Potrivit întreprinderii de stat, combustibilul de tip Jet A1 ce va fi utilizat provine din surse europene.
16:20
Date alarmante: aproape 300 de copii victime ale violenței, asistate de Serviciul Barnahus # Radio Moldova
Violența rămâne una dintre cele mai grave și frecvente încălcări ale drepturilor copilului în Republica Moldova. Serviciul Barnahus, care oferă susținere specializată victimelor abuzului sexual, violenței în familie sau traficului de persoane, a asistat 300 de copii în primele zece luni ale anului, un număr pe care specialiștii îl califică drept îngrijorător.
15:50
Tinerii din Franța, precum și din Spațiului Economic European vor avea posibilitatea să desfășoare stagii profesionale în întreprinderi din Republica Moldova.
15:50
Prins la volan sub influența drogurilor. Un bărbat din Strășeni riscă o amendă de până la 125 de mii de lei # Radio Moldova
Un bărbat de 33 de ani riscă o amendă de până la 125 de mii de lei, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise pe străzile din localitatea Sireți, raionul Strășeni.
15:30
Reprezentativa României va începe ultima bătălie pentru a ajunge la turneul final al Campionatului Mondial din 2026 într-un meci cu Turcia # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a României și-a aflat adversarii din barajele pentru Cupa Mondială din 2026. În semifinală, echipa antrenată de Mircea Luceascu va juca în deplasare cu Turcia. Dacă va obține victoria în acest meci, România va juca în finala barajului cu învingătoarea confruntării dintre Slovacia și Kosovo. Discipolii selecționerului Mircea Lucescu vor juca și această partidă, conform tragerii la sorți, tot în deplasare.
15:30
Igor Grosu, la întrevederea cu președintele APCE: „R. Moldova este un aliat al țărilor libere și este interesată de păstrarea și consolidarea valorilor europene” # Radio Moldova
Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a respecta standardele europene și va depune eforturi privind finalizarea procedurii de monitorizare din partea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, la întrevederea cu președintele APCE, Theodoros Rousopoulos, aflat în vizită oficială la Chișinău.
15:20
Intenționa să ajungă în Israel cu arme livrate Ucrainei: Usatîi cere audieri urgente în Parlament # Radio Moldova
Cazul camionului încărcat cu muniție de război, reținut noaptea trecută la vama Albița, ar putea fi dezbătut în Parlament. Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, solicită organizarea de audieri urgente la următoarea ședință a structurii pe care o reprezintă.
15:20
Republica Moldova a făcut pași importanți în extinderea serviciilor de îngrijire a copiilor și în consolidarea protecției sociale a persoanelor vulnerabile. Totuși, mai este mult de lucru. Astăzi aceste responsabilități le revin în principal femeilor din familie, care sunt nevoite să renunțe la activitatea lor profesională. Declarațiile au fost făcute la conferința „Îngrijire și sprijin pentru toți: Realizarea drepturilor omului pentru toți cei care oferă și primesc îngrijire și sprijin”, desfășurată pe 20 noiembrie la Chișinău.
Acum 12 ore
14:30
Ucraina va fi informată pe 20 noiembrie despre „planul de pace” elaborat în secret de oficiali de rang înalt din Statele Unite și Rusia. Inițiativa va fi prezentată de o delegație americană aflată în vizită la Kiev. Potrivit NBC News, planul cuprinde 28 de puncte și prevede stabilirea păcii în Ucraina, oferirea unor garanții de securitate și alte măsuri conexe.
14:30
Opiniile locuitorilor capitalei privind redenumirea bulevardului Moscova din capitală în cinstea lui Ilie Ilașcu # Radio Moldova
Internauții propun redenumirea bulevardului Moscova din Chișinău în cinstea lui Ilie Ilașcu, care a fost condamnat la moarte de regimul prorus de la Tiraspol. Unii locuitori ai capitalei susțin ideea. În același timp, primarul Ion Ceban a declarat că redenumirea străzilor din Chișinău ține de atribuțiile Consiliului Municipal Chișinău. Acum, în capitală nu există vreo stradă care să-i poarte numele lui Ilie Ilașcu.
14:20
Fostul deținut politic Ilie Ilașcu, omul care a sfidat regimul de la Tiraspol, a fost condus, la 20 noiembrie, pe ultimul drum de oficiali, camarazi și toți cei care i-au apreciat exemplul de rezistență națională. În ziua în care a fost înmormântat la București, cu onoruri militare, sute de oameni i-au adus un omagiu și la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău, unde a fost organizată o ceremonie de rămas-bun.
14:10
OPINII | „Dacă era ascultat, poate păstram pacea și teritoriul”. Trecerea în neființă a lui Ilie Ilașcu, motiv pentru reconsiderarea politicilor identitare # Radio Moldova
Ilie Ilașcu a fost „o personalitate emblematică pentru rezistența românească din stânga Prutului”, precum și „un om uitat și marginalizat în propria țară”, în pofida sacrificiului său, susține avocatul grupului Ilașcu la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), Alexandru Tănase. Într-o ediție specială la Moldova 1, dedicată memoriei fostului deținut politic, Tănase a declarat că procesul lui Ilie Ilașcu și al celorlalți trei deținuți politici, Alexandru Leșco, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov-Popa, a fost unul dintre cele mai complicate din istoria CtEDO, marcat de presiuni politice masive.
13:50
Fostul deținut politic Ilie Ilașcu, omul care a sfidat regimul de la Tiraspol, a fost condus, la 20 noiembrie, pe ultimul drum de oficiali, camarazi și toți cei care i-au apreciat exemplul de rezistență națională. În ziua în care a fost înmormântat la București, cu onoruri militare, sute de oameni i-au adus un omagiu la Chișinău, la Palatul Național „Nicolae Sulac”, unde a fost organizată o ceremonie de rămas-bun.
13:40
Un medic din R. Moldova, cercetat penal pentru violul a două fetițe, continuă să activeze în două instituții medicale # Radio Moldova
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, continuă să activeze în două instituții medicale.
13:20
Dublu omor la Nisporeni: mamă și fiică, găsite fără suflare. O rudă a acestora a fost reținută # Radio Moldova
Ar fi ucis o femeie de 42 de ani și pe fiica acesteia de 19 ani pentru a se răzbuna. Totodată, suspectul ar fi încercat să ascundă urmele dublului omor.
13:20
Bilanțul dezastrului de la Ternopil: 26 de morți, peste 90 de răniți. Sub dărâmături s-ar afla alte 22 de persoane # Radio Moldova
Operațiunile de căutare și salvare continuă la Ternopil, Ucraina, după atacul Rusiei din noaptea de 19 noiembrie. Până acum au fost raportate 26 de persoane decedate, inclusiv trei copii, și peste 90 rănite. Sub dărâmăturile blocului ar fi încă 22 de persoane, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe canalul său de Telegram.
13:10
ANSA a nimicit 15 tone de verdețuri: lotul important prezenta pericol pentru consumatori # Radio Moldova
Un lot de 15 tone de mărar și pătrunjel proaspăt a fost nimicit sun supravegherea angajaților Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), la scurt timp dup ce a fost importat în R. Moldova.
13:10
Liga Campioanelor la fotbal feminin: Juventus Torino și Olympique Lyon au remizat, scor 3:3 # Radio Moldova
Ploaie de goluri și meciuri palpitante în grupa unică a Ligii Campioanelor la fotbal feminin. Olympiaque Lyon a evitat in extremis înfrângerea în partida cu Juventus Torino, iar Arsenal Londra a repurtat o victorie volitivă în disputa cu Real Madrid. Juventus Torino și Olympique Lyon au oferit un meci spectaculos în etapa a patra din cadrul grupei unice a Ligii Campioanelor la fotbal feminin. Partida disputată pe Stadio Vittorio Pozzo din Biella, oraș aflat la aproximativ 90 de kilometri distanță de Torino, s-a încheiat cu scorul de 3:3. Campioana Italiei a jucat magistral în prima repriză și în minutul 37 conducea cu 3:0, grație golurilor marcate de Chiara Beccari, Michela Cambiaghi și portugheza Tatiana Pinto.
12:40
Intenționa să ajungă în Israel cu lansatoare de rachetă: camionul, reținut la vama Albița # Radio Moldova
Un camion încărcat cu muniție de război a fost oprit, noaptea trecută, la vama Albița. Incidentul a fost înregistrat în jurul orei 03:00, când un camion cu o remorcă de tip container intenționa să iasă din R. Moldova, transmite corespondentul Teleradio-Moldova la Iași, Daniella Nemerenco.
12:10
MAE, notă de protest înaintată ambasadorului agreat al Federației Ruse, în legătură cu un nou incident aerian care a implicat o dronă rusească. Explicațiile lui Ozerov # Radio Moldova
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat, pe 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), după ce o nouă dronă a survolat ilegal, pe 19 noiembrie, spațiul aerian al R. Moldova. Diplomatul rus a declarat, la ieșirea din sediul MAE, că nu i-ar fi fost prezentate probe că drona era de fabricație rusească.
12:00
Ambasadorul agreat al Federației Ruse, convocat la MAE, după un nou incident aerian. Ozerov: „Nu au fost prezentate dovezi” # Radio Moldova
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat, pe 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), după ce o nouă dronă a survolat ilegal, pe 19 noiembrie, spațiul aerian al R. Moldova. Diplomatul rus a declarat, la ieșirea din sediul MAE, că nu i-ar fi fost prezentate probe că drona era de fabricație rusească.
12:00
Neymar Júnior a fost „înger” și „demon” pentru FC Santos într-un meci din campionatul primei divizii braziliene de fotbal. În etapa a 34-a, formația „Alvinegro” a jucat pe teren propriu cu FC Mirasol Sao Paulo, iar partida s-a încheiat la egalitate, scor 1:1. Starul brazilian a trecut de la extaz la agonie în meciul jucat de FC Santos în compania revelației acestei ediții de campionat pe propriul stadion, Vila Belmiro. Neymar Júnior a deschis scorul în minutul 4, finalizând un contraatac declanșat după un corner al echipei-oaspete.
11:40
Bucureștiul – capitala prin care trece integrarea europeană a Chișinăului: „România și R. Moldova sunt umăr la umăr în drumul spre UE” # Radio Moldova
România nu doar sprijină public Republica Moldova, ci acționează ca un „al doilea ambasador” în toate cancelariile lumii, afirmă expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac. Analistul a subliniat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că Bucureștiul este „capitala prin care trece integrarea europeană a Republicii Moldova” - un exemplu public de susținere și facilitare a avansului Chișinăului spre Uniunea Europeană (UE).
11:30
Fabricat în Moldova 2026: producătorii, invitați să se înscrie la cea de-a 23-a ediție a expoziției # Radio Moldova
Producătorii autohtoni sunt încurajați să depună cererile de participare la cea de-a 23-a ediție a Expoziției „Fabricat în Moldova”, care va avea loc în perioada 11–15 februarie 2026, cu genericul „Acasă, autentic, consumăm autohton”. Printre elementele de noutate ale ediției se numără lansarea platformei online European Enterprise Network.
11:20
Vindeau ilegal suplimente alimentare, neautorizate de stat: „afacerea”, lichidată de oamenii legii # Radio Moldova
Suplimente alimentare introduse ilegal în R. Moldova și vândute pe piața internă, nefiind autorizate de stat. Oamenii legii au destructurat gruparea specializată în asemenea ilegalități și au confiscat preparate a căror valoare depășește, pe piața neagră, suma de 450.000 de lei.
11:20
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a coborât două trepte în clasamentul FIFA # Radio Moldova
După înfrângerile în meciurile din această lună, "tricolorii" au ajuns acum, în ierarhia mondială, pe locul 158.Săptămâna trecută, echipa noastră națională de fotbal a disputat două meciuri, ambele - în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
11:10
Vindeau ilegal medicamente în țară și peste hotare. Un grup de persoane, destructurat de Poliție # Radio Moldova
Suplimente alimentare introduse ilegal în R. Moldova și vândute pe piața internă, nefiind autorizate de stat. Oamenii legii au destructurat gruparea specializată în asemenea ilegalități și au confiscat preparate a căror valoare depășește, pe piața neagră, suma de 450.000 de lei.
11:00
O tânără de 23 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs în noaptea de 20 noiembrie, provocat de un șofer care nu ar fi avut permis de conducere și care a părăsit locul impactului înainte de sosirea poliției. O altă tânără, de aceeași vârstă, este internată la spital.
11:00
Ritmul evaluării externe a procurorilor, intensificat. Dosarul procurorului general, tratat cu prioritate de Comisia Vetting # Radio Moldova
Dosarul procurorului general va fi tratat cu prioritate în procesul de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor, afirmă președintele Comisiei Vetting, Christopher Lehmann. Analiza care îl vizează pe procurorul general este „una complexă” și presupune examinarea unui volum foarte mare de informații pe o perioadă de zece ani, a adăugat Lehmann.
10:40
Supraîncălzirea sobei ar fi cauza unui incendiu care s-a produs în noaptea de 20 noiembrie, într-o casă de locuit din satul Aluniș, raionul Râșcani. Victime nu au fost înregistrate, iar intervenția promptă a pompierilor a salvat două încăperi din locuință.
10:30
Revista presei internaționale | Planul ruso-american de pace presupune capitularea Ucrainei; UE pregătește un „Schengen Militar” # Radio Moldova
Presa internațională semnalează amplificarea tensiunilor legate de noul plan de pace pentru Ucraina elaborat de Statele Unite și Rusia, care provoacă neliniște la Kiev și dezbateri aprinse în capitalele occidentale. Publicațiile străine relatează că Europa își intensifică în paralel sprijinul militar pentru Ucraina și adoptă măsuri ferme pentru a combate amenințările hibride și a consolida apărarea continentului.
Acum 24 ore
10:10
Frontiera lituaniano-belarusă s-e redeschis. ANTA: a fost reluat traficul prin punctele de trecere # Radio Moldova
Lituania a redeschis punctele de trecere a frontierei cu Belarus - Šalčininkai și Medininkai, permițând reluarea circulației rutiere între cele două state.
09:40
Traversare clandestină peste Prut: doi moldoveni, reținuți în timp ce ajutau patru migranți să ajungă ilegal în România # Radio Moldova
Ajutau cetățeni indieni și sirieni să traverseze ilegal frontiera de stat ca să ajungă în Uniunea Europeană. Doi bărbați au fost reținuți de Poliția de Frontieră și PCCOCS, în zona de frontieră, în timp ce încercau să treacă patru migranți din Asia de Sud peste Prut.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.