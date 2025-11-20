Profesorul din capitală, care donează, de 27 de ani, sânge: „Gândul că cineva are nevoie te face să nu fii egoist”
Anton Dorofeev, profesor de Biologie la Liceul „Mihai Marinciuc” din capitală, transformă donarea de sânge într-o adevărată misiune de viață. De aproape trei decenii, el merge la centrele de transfuzie, convins că fiecare donare poate salva o viață și aduce speranță acolo unde pare că nu mai este. Donatorul îi inspiră și pe elevi să se implice, spunându-le că responsabilitatea civică începe cu gesturi mici, dar valoroase.
„Planul de pace” pentru războiul din Ucraina, elaborat în secret de SUA și Rusia, fără consultarea Kievului, reprezintă o victorie strategică pentru Kremlin, afirmă jurnalista de la Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel. Într-un interviu acordat postului public de televiziune Moldova 1, jurnalista a declarat că presupusul plan secret de pace al administrației Trump riscă să submineze securitatea europeană, fapt ce a stârnit reacții vehemente în statele din Uniunea Europeană (UE).
Anton Dorofeev, profesor de Biologie la Liceul „Mihai Marinciuc" din capitală, transformă donarea de sânge într-o adevărată misiune de viață. De aproape trei decenii, el merge la centrele de transfuzie, convins că fiecare donare poate salva o viață și aduce speranță acolo unde pare că nu mai este. Donatorul îi inspiră și pe elevi să se implice, spunându-le că responsabilitatea civică începe cu gesturi mici, dar valoroase.
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău (AIC) poate alimenta deja aeronavele cu kerosen, în locul companiei Lukoil, supusă sancțiunilor occidentale. Potrivit întreprinderii de stat, combustibilul de tip Jet A1 ce va fi utilizat provine din surse europene.
Violența rămâne una dintre cele mai grave și frecvente încălcări ale drepturilor copilului în Republica Moldova. Serviciul Barnahus, care oferă susținere specializată victimelor abuzului sexual, violenței în familie sau traficului de persoane, a asistat 300 de copii în primele zece luni ale anului, un număr pe care specialiștii îl califică drept îngrijorător.
Tinerii din Franța, precum și din Spațiului Economic European vor avea posibilitatea să desfășoare stagii profesionale în întreprinderi din Republica Moldova.
Un bărbat de 33 de ani riscă o amendă de până la 125 de mii de lei, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise pe străzile din localitatea Sireți, raionul Strășeni.
Echipa națională de fotbal a României și-a aflat adversarii din barajele pentru Cupa Mondială din 2026. În semifinală, echipa antrenată de Mircea Luceascu va juca în deplasare cu Turcia. Dacă va obține victoria în acest meci, România va juca în finala barajului cu învingătoarea confruntării dintre Slovacia și Kosovo. Discipolii selecționerului Mircea Lucescu vor juca și această partidă, conform tragerii la sorți, tot în deplasare.
Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a respecta standardele europene și va depune eforturi privind finalizarea procedurii de monitorizare din partea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, la întrevederea cu președintele APCE, Theodoros Rousopoulos, aflat în vizită oficială la Chișinău.
Cazul camionului încărcat cu muniție de război, reținut noaptea trecută la vama Albița, ar putea fi dezbătut în Parlament. Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, solicită organizarea de audieri urgente la următoarea ședință a structurii pe care o reprezintă.
Republica Moldova a făcut pași importanți în extinderea serviciilor de îngrijire a copiilor și în consolidarea protecției sociale a persoanelor vulnerabile. Totuși, mai este mult de lucru. Astăzi aceste responsabilități le revin în principal femeilor din familie, care sunt nevoite să renunțe la activitatea lor profesională. Declarațiile au fost făcute la conferința „Îngrijire și sprijin pentru toți: Realizarea drepturilor omului pentru toți cei care oferă și primesc îngrijire și sprijin”, desfășurată pe 20 noiembrie la Chișinău.
Ucraina va fi informată pe 20 noiembrie despre „planul de pace” elaborat în secret de oficiali de rang înalt din Statele Unite și Rusia. Inițiativa va fi prezentată de o delegație americană aflată în vizită la Kiev. Potrivit NBC News, planul cuprinde 28 de puncte și prevede stabilirea păcii în Ucraina, oferirea unor garanții de securitate și alte măsuri conexe.
Internauții propun redenumirea bulevardului Moscova din Chișinău în cinstea lui Ilie Ilașcu, care a fost condamnat la moarte de regimul prorus de la Tiraspol. Unii locuitori ai capitalei susțin ideea. În același timp, primarul Ion Ceban a declarat că redenumirea străzilor din Chișinău ține de atribuțiile Consiliului Municipal Chișinău. Acum, în capitală nu există vreo stradă care să-i poarte numele lui Ilie Ilașcu.
Fostul deținut politic Ilie Ilașcu, omul care a sfidat regimul de la Tiraspol, a fost condus, la 20 noiembrie, pe ultimul drum de oficiali, camarazi și toți cei care i-au apreciat exemplul de rezistență națională. În ziua în care a fost înmormântat la București, cu onoruri militare, sute de oameni i-au adus un omagiu și la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău, unde a fost organizată o ceremonie de rămas-bun.
Ilie Ilașcu a fost „o personalitate emblematică pentru rezistența românească din stânga Prutului”, precum și „un om uitat și marginalizat în propria țară”, în pofida sacrificiului său, susține avocatul grupului Ilașcu la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), Alexandru Tănase. Într-o ediție specială la Moldova 1, dedicată memoriei fostului deținut politic, Tănase a declarat că procesul lui Ilie Ilașcu și al celorlalți trei deținuți politici, Alexandru Leșco, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov-Popa, a fost unul dintre cele mai complicate din istoria CtEDO, marcat de presiuni politice masive.
Fostul deținut politic Ilie Ilașcu, omul care a sfidat regimul de la Tiraspol, a fost condus, la 20 noiembrie, pe ultimul drum de oficiali, camarazi și toți cei care i-au apreciat exemplul de rezistență națională. În ziua în care a fost înmormântat la București, cu onoruri militare, sute de oameni i-au adus un omagiu la Chișinău, la Palatul Național „Nicolae Sulac", unde a fost organizată o ceremonie de rămas-bun.
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, continuă să activeze în două instituții medicale.
Ar fi ucis o femeie de 42 de ani și pe fiica acesteia de 19 ani pentru a se răzbuna. Totodată, suspectul ar fi încercat să ascundă urmele dublului omor.
Operațiunile de căutare și salvare continuă la Ternopil, Ucraina, după atacul Rusiei din noaptea de 19 noiembrie. Până acum au fost raportate 26 de persoane decedate, inclusiv trei copii, și peste 90 rănite. Sub dărâmăturile blocului ar fi încă 22 de persoane, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe canalul său de Telegram.
Un lot de 15 tone de mărar și pătrunjel proaspăt a fost nimicit sun supravegherea angajaților Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), la scurt timp dup ce a fost importat în R. Moldova.
Ploaie de goluri și meciuri palpitante în grupa unică a Ligii Campioanelor la fotbal feminin. Olympiaque Lyon a evitat in extremis înfrângerea în partida cu Juventus Torino, iar Arsenal Londra a repurtat o victorie volitivă în disputa cu Real Madrid. Juventus Torino și Olympique Lyon au oferit un meci spectaculos în etapa a patra din cadrul grupei unice a Ligii Campioanelor la fotbal feminin. Partida disputată pe Stadio Vittorio Pozzo din Biella, oraș aflat la aproximativ 90 de kilometri distanță de Torino, s-a încheiat cu scorul de 3:3. Campioana Italiei a jucat magistral în prima repriză și în minutul 37 conducea cu 3:0, grație golurilor marcate de Chiara Beccari, Michela Cambiaghi și portugheza Tatiana Pinto.
Un camion încărcat cu muniție de război a fost oprit, noaptea trecută, la vama Albița. Incidentul a fost înregistrat în jurul orei 03:00, când un camion cu o remorcă de tip container intenționa să iasă din R. Moldova, transmite corespondentul Teleradio-Moldova la Iași, Daniella Nemerenco.
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat, pe 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), după ce o nouă dronă a survolat ilegal, pe 19 noiembrie, spațiul aerian al R. Moldova. Diplomatul rus a declarat, la ieșirea din sediul MAE, că nu i-ar fi fost prezentate probe că drona era de fabricație rusească.
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat, pe 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), după ce o nouă dronă a survolat ilegal, pe 19 noiembrie, spațiul aerian al R. Moldova. Diplomatul rus a declarat, la ieșirea din sediul MAE, că nu i-ar fi fost prezentate probe că drona era de fabricație rusească.
Neymar Júnior a fost „înger” și „demon” pentru FC Santos într-un meci din campionatul primei divizii braziliene de fotbal. În etapa a 34-a, formația „Alvinegro” a jucat pe teren propriu cu FC Mirasol Sao Paulo, iar partida s-a încheiat la egalitate, scor 1:1. Starul brazilian a trecut de la extaz la agonie în meciul jucat de FC Santos în compania revelației acestei ediții de campionat pe propriul stadion, Vila Belmiro. Neymar Júnior a deschis scorul în minutul 4, finalizând un contraatac declanșat după un corner al echipei-oaspete.
România nu doar sprijină public Republica Moldova, ci acționează ca un „al doilea ambasador” în toate cancelariile lumii, afirmă expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac. Analistul a subliniat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că Bucureștiul este „capitala prin care trece integrarea europeană a Republicii Moldova” - un exemplu public de susținere și facilitare a avansului Chișinăului spre Uniunea Europeană (UE).
Producătorii autohtoni sunt încurajați să depună cererile de participare la cea de-a 23-a ediție a Expoziției „Fabricat în Moldova”, care va avea loc în perioada 11–15 februarie 2026, cu genericul „Acasă, autentic, consumăm autohton”. Printre elementele de noutate ale ediției se numără lansarea platformei online European Enterprise Network.
Suplimente alimentare introduse ilegal în R. Moldova și vândute pe piața internă, nefiind autorizate de stat. Oamenii legii au destructurat gruparea specializată în asemenea ilegalități și au confiscat preparate a căror valoare depășește, pe piața neagră, suma de 450.000 de lei.
După înfrângerile în meciurile din această lună, "tricolorii" au ajuns acum, în ierarhia mondială, pe locul 158.Săptămâna trecută, echipa noastră națională de fotbal a disputat două meciuri, ambele - în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
Suplimente alimentare introduse ilegal în R. Moldova și vândute pe piața internă, nefiind autorizate de stat. Oamenii legii au destructurat gruparea specializată în asemenea ilegalități și au confiscat preparate a căror valoare depășește, pe piața neagră, suma de 450.000 de lei.
O tânără de 23 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs în noaptea de 20 noiembrie, provocat de un șofer care nu ar fi avut permis de conducere și care a părăsit locul impactului înainte de sosirea poliției. O altă tânără, de aceeași vârstă, este internată la spital.
Dosarul procurorului general va fi tratat cu prioritate în procesul de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor, afirmă președintele Comisiei Vetting, Christopher Lehmann. Analiza care îl vizează pe procurorul general este „una complexă” și presupune examinarea unui volum foarte mare de informații pe o perioadă de zece ani, a adăugat Lehmann.
Supraîncălzirea sobei ar fi cauza unui incendiu care s-a produs în noaptea de 20 noiembrie, într-o casă de locuit din satul Aluniș, raionul Râșcani. Victime nu au fost înregistrate, iar intervenția promptă a pompierilor a salvat două încăperi din locuință.
Presa internațională semnalează amplificarea tensiunilor legate de noul plan de pace pentru Ucraina elaborat de Statele Unite și Rusia, care provoacă neliniște la Kiev și dezbateri aprinse în capitalele occidentale. Publicațiile străine relatează că Europa își intensifică în paralel sprijinul militar pentru Ucraina și adoptă măsuri ferme pentru a combate amenințările hibride și a consolida apărarea continentului.
Lituania a redeschis punctele de trecere a frontierei cu Belarus - Šalčininkai și Medininkai, permițând reluarea circulației rutiere între cele două state.
Ajutau cetățeni indieni și sirieni să traverseze ilegal frontiera de stat ca să ajungă în Uniunea Europeană. Doi bărbați au fost reținuți de Poliția de Frontieră și PCCOCS, în zona de frontieră, în timp ce încercau să treacă patru migranți din Asia de Sud peste Prut.
Fostul deținut politic Ilie Ilașcu este condus astăzi pe ultimul drum, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu din București. În Republica Moldova a fost declarată zi de doliu național, iar la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău are loc o ceremonie simbolică de rămas-bun, la care oamenii pot veni să-și prezinte omagiile.
Zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu; reacția Ministerului de Externe după survolarea unei drone rusești a spațiului aerian al R. Moldova, dar și ce spune Ministerul Educației despre solicitarea sindicaliștilor de a majora salariul profesorilor – sunt câteva dintre subiectele presei, trecute în revistă.
Republica Moldova a înregistrat progrese importante în protecția drepturilor copilului, însă provocările rămân semnificative, mai ales în ceea ce privește capacitatea instituțiilor, a declarat Maha Damaj, reprezentanta de Țară a UNICEF în Republica Moldova, într-un interviu pentru Moldova 1, oferit de Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, marcată pe 20 noiembrie.
Administrația președintelui SUA, Donald Trump, a propus un nou plan de încheiere a războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei, care include condiții majore pentru Kiev: cedarea unor teritorii din estul țării, reducerea numărului forțelor armate și renunțarea la anumite tipuri de armament. Informațiile au fost publicate miercuri, 19 noiembrie, de mai multe instituții medi: Reuters, Axios și Financial Times, citând surse familiare, transmite DW.
Fostul deținut politic Ilie Ilașcu este condus astăzi pe ultimul drum, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu din București. În Republica Moldova a fost declarată zi de doliu național, iar la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău are loc o ceremonie simbolică de rămas-bun, la care oamenii pot veni să-și prezinte omagiile.
Uniunea Europeană plănuiește să-și asume instruirea a până la 3.000 de ofițeri de poliție în Fâșia Gaza, similar cu ceea ce a făcut deja în Cisiordania.
Un nou sens giratoriu ar urma să fie amenajat în preajma localităților Cricova, Ciorescu și Goianul Nou. Proiectul are scopul de a îmbunătăți siguranța și fluidizarea traficului în una dintre cele mai aglomerate zone de acces către capitală. Pentru implementarea acestui obiectiv, Administrația Națională a Drumurilor a relansat procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor de amenajare.
Securitatea informațională, energetică, cibernetică și combaterea dezinformării reprezintă vulnerabilități ale proceselor democratice în fața provocărilor hibride, iar cea de-a doua ediție a Forumului de Securitate 2025, organizată pe 18 și 19 noiembrie la Chișinău, a dezbătut modul în care cooperarea internațională poate contribui la consolidarea rezilienței statelor, a afirmat experta în securitate Sanda Sandu, manager de programe la Fundația Konrad Adenauer și Fellow, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
Parlamentul Republicii Moldova devine, timp de două zile, locul unde se întâlnesc peste 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei. Reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) au loc la Chișinău în perioada 20–21 noiembrie, un eveniment de amploare pentru țara noastră.
Redenumirea străzilor din Chișinău „nu ține de atribuțiile primarului”. Acesta este răspunsul primarului capitalei Ion Ceban pentru internauții și partidele politice care au propus atribuirea numelui eroului Ilie Ilașcu unei străzi din Chișinău sau bulevardului Moscova.
Uniunea Europeană va ajuta țara noastră să combată fenomenul salariilor în plic. Totul în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Inițiativa are ca scop întărirea abilității instituției de a realiza controale de muncă mai eficiente, în conformitate cu standardele și practicile europene.
Polonia închide ultimul Consulat rus din țară, cel din Gdansk și acuză Agenția de informații externe a Rusiei de actele recente de sabotaj pe o linie feroviară spre Ucraina. Kremlinul respinge acuzațiile și critică decizia Varșoviei. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a anunțat că Moscova va răspunde cu aceeași monedă și va reduce prezența diplomatică a Poloniei în Rusia.
Spectacole ale trupelor din România, Polonia și Republica Moldova vor fi prezentate la Teatrul Alexie Mateevici, în cadrul primei ediții a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic”. Evenimentul își propune să transforme Chișinăul într-un spațiu viu al creației, unde teatrul se întâlnește cu poezia, dansul, mișcarea scenică, pictura și proiecțiile video.
În regiunea Candeba a satului Zastânca din raionul Soroca, localnicii nu au acces la apă potabilă, deși au trecut aproape trei luni de la finalizarea lucrărilor de aprovizionare cu apă. Rețeaua este construită, însă nu poate fi pusă în funcțiune din cauza lipsei recepției finale a lucrărilor. Problema rămâne nesoluționată, iar oamenii continuă să sufere și dau semnale de alarmă.
Timp de două zile, Parlamentul Republicii Moldova devine locul unde se întâlnesc peste 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei. Reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) au loc la Chișinău în perioada 20–21 noiembrie, un eveniment de amploare pentru țara noastră.
