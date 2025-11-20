Un medic din R. Moldova, cercetat penal pentru violul a două fetițe, continuă să activeze în două instituții medicale

13:10

Ploaie de goluri și meciuri palpitante în grupa unică a Ligii Campioanelor la fotbal feminin. Olympiaque Lyon a evitat in extremis înfrângerea în partida cu Juventus Torino, iar Arsenal Londra a repurtat o victorie volitivă în disputa cu Real Madrid. Juventus Torino și Olympique Lyon au oferit un meci spectaculos în etapa a patra din cadrul grupei unice a Ligii Campioanelor la fotbal feminin. Partida disputată pe Stadio Vittorio Pozzo din Biella, oraș aflat la aproximativ 90 de kilometri distanță de Torino, s-a încheiat cu scorul de 3:3. Campioana Italiei a jucat magistral în prima repriză și în minutul 37 conducea cu 3:0, grație golurilor marcate de Chiara Beccari, Michela Cambiaghi și portugheza Tatiana Pinto.