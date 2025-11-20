Date alarmante: aproape 300 de copii victime ale violenței, asistate de Serviciul Barnahus

20:00

În regiunea Candeba a satului Zastânca din raionul Soroca, localnicii nu au acces la apă potabilă, deși au trecut aproape trei luni de la finalizarea lucrărilor de aprovizionare cu apă. Rețeaua este construită, însă nu poate fi pusă în funcțiune din cauza lipsei recepției finale a lucrărilor. Problema rămâne nesoluționată, iar oamenii continuă să sufere și dau semnale de alarmă.