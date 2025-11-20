ANSA a nimicit 15 tone de verdețuri: lotul important prezenta pericol pentru consumatori

16:00

LeBron James a început cel de-al 23-lea său sezon în Liga nord-americană de baschet masculin. Superstarul echipei Los Angeles Lakers a izbutit un frumos double-double în victoria obținută de echipa californiană în fața grupării Utah Jazz, scor 140:126. După ce a ratat primele 14 meciuri ale sezonului din cauza unei afecțiuni a nervului sciatic, LeBron James a debutat în sezonul 2025/2026. Vedeta lui Los Angeles Lakers nu s-a grăbit să revină pe teren, ci a trecut printr-un proces de recuperare și apoi s-a antrenat o perioadă cu echipa de tineret a francizei din statul California.