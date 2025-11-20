Revista presei internaționale | Planul ruso-american de pace presupune capitularea Ucrainei; UE pregătește un „Schengen Militar”

12:50

Deși există „argumente de fond” care justifică începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE) până la sfârșitul acestui an, R. Moldova riscă „să fie prizonieră” în acest proces, ceea ce „nu este corect”, a declarat președintele Comisiei pentru politică externă din Senatul României, Titus Corlățean, la ședința comună cu o delegație a Comisiei pentru politică externă din Parlamentul de la Chișinău, desfășurată pe 19 noiembrie la București. La finalul ședinței, președinții celor două structuri, Titus Corlățean și Doina Gherman, au semnat o declarație comună de susținere a R. Moldova în parcursul european.