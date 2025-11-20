Ambasadorul agreat al Federației Ruse, convocat la MAE, după un nou incident aerian. Ozerov: „Nu au fost prezentate dovezi”
Radio Moldova, 20 noiembrie 2025 12:00
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat, pe 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), după ce o nouă dronă a survolat ilegal, pe 19 noiembrie, spațiul aerian al R. Moldova. Diplomatul rus a declarat, la ieșirea din sediul MAE, că nu i-ar fi fost prezentate probe că drona era de fabricație rusească.
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat, pe 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), după ce o nouă dronă a survolat ilegal, pe 19 noiembrie, spațiul aerian al R. Moldova. Diplomatul rus a declarat, la ieșirea din sediul MAE, că nu i-ar fi fost prezentate probe că drona era de fabricație rusească.
Neymar Júnior a fost „înger” și „demon” pentru FC Santos într-un meci din campionatul primei divizii braziliene de fotbal. În etapa a 34-a, formația „Alvinegro” a jucat pe teren propriu cu FC Mirasol Sao Paulo, iar partida s-a încheiat la egalitate, scor 1:1. Starul brazilian a trecut de la extaz la agonie în meciul jucat de FC Santos în compania revelației acestei ediții de campionat pe propriul stadion, Vila Belmiro. Neymar Júnior a deschis scorul în minutul 4, finalizând un contraatac declanșat după un corner al echipei-oaspete.
Bucureștiul – capitala prin care trece integrarea europeană a Chișinăului: „România și R. Moldova sunt umăr la umăr în drumul spre UE” # Radio Moldova
România nu doar sprijină public Republica Moldova, ci acționează ca un „al doilea ambasador” în toate cancelariile lumii, afirmă expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac. Analistul a subliniat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că Bucureștiul este „capitala prin care trece integrarea europeană a Republicii Moldova” - un exemplu public de susținere și facilitare a avansului Chișinăului spre Uniunea Europeană (UE).
Fabricat în Moldova 2026: producătorii, invitați să se înscrie la cea de-a 23-a ediție a expoziției # Radio Moldova
Producătorii autohtoni sunt încurajați să depună cererile de participare la cea de-a 23-a ediție a Expoziției „Fabricat în Moldova”, care va avea loc în perioada 11–15 februarie 2026, cu genericul „Acasă, autentic, consumăm autohton”. Printre elementele de noutate ale ediției se numără lansarea platformei online European Enterprise Network.
Vindeau ilegal suplimente alimentare, neautorizate de stat: „afacerea”, lichidată de oamenii legii # Radio Moldova
Suplimente alimentare introduse ilegal în R. Moldova și vândute pe piața internă, nefiind autorizate de stat. Oamenii legii au destructurat gruparea specializată în asemenea ilegalități și au confiscat preparate a căror valoare depășește, pe piața neagră, suma de 450.000 de lei.
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a coborât două trepte în clasamentul FIFA # Radio Moldova
După înfrângerile în meciurile din această lună, "tricolorii" au ajuns acum, în ierarhia mondială, pe locul 158.Săptămâna trecută, echipa noastră națională de fotbal a disputat două meciuri, ambele - în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
Vindeau ilegal medicamente în țară și peste hotare. Un grup de persoane, destructurat de Poliție # Radio Moldova
O tânără de 23 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs în noaptea de 20 noiembrie, provocat de un șofer care nu ar fi avut permis de conducere și care a părăsit locul impactului înainte de sosirea poliției. O altă tânără, de aceeași vârstă, este internată la spital.
Ritmul evaluării externe a procurorilor, intensificat. Dosarul procurorului general, tratat cu prioritate de Comisia Vetting # Radio Moldova
Dosarul procurorului general va fi tratat cu prioritate în procesul de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor, afirmă președintele Comisiei Vetting, Christopher Lehmann. Analiza care îl vizează pe procurorul general este „una complexă” și presupune examinarea unui volum foarte mare de informații pe o perioadă de zece ani, a adăugat Lehmann.
Supraîncălzirea sobei ar fi cauza unui incendiu care s-a produs în noaptea de 20 noiembrie, într-o casă de locuit din satul Aluniș, raionul Râșcani. Victime nu au fost înregistrate, iar intervenția promptă a pompierilor a salvat două încăperi din locuință.
Revista presei internaționale | Planul ruso-american de pace presupune capitularea Ucrainei; UE pregătește un „Schengen Militar” # Radio Moldova
Presa internațională semnalează amplificarea tensiunilor legate de noul plan de pace pentru Ucraina elaborat de Statele Unite și Rusia, care provoacă neliniște la Kiev și dezbateri aprinse în capitalele occidentale. Publicațiile străine relatează că Europa își intensifică în paralel sprijinul militar pentru Ucraina și adoptă măsuri ferme pentru a combate amenințările hibride și a consolida apărarea continentului.
Frontiera lituaniano-belarusă s-e redeschis. ANTA: a fost reluat traficul prin punctele de trecere # Radio Moldova
Lituania a redeschis punctele de trecere a frontierei cu Belarus - Šalčininkai și Medininkai, permițând reluarea circulației rutiere între cele două state.
Traversare clandestină peste Prut: doi moldoveni, reținuți în timp ce ajutau patru migranți să ajungă ilegal în România # Radio Moldova
Ajutau cetățeni indieni și sirieni să traverseze ilegal frontiera de stat ca să ajungă în Uniunea Europeană. Doi bărbați au fost reținuți de Poliția de Frontieră și PCCOCS, în zona de frontieră, în timp ce încercau să treacă patru migranți din Asia de Sud peste Prut.
Zi de doliu în Republica Moldova: cine a fost eroul Ilie Ilașcu, înmormântat pe 20 noiembrie la București # Radio Moldova
Fostul deținut politic Ilie Ilașcu este condus astăzi pe ultimul drum, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu din București. În Republica Moldova a fost declarată zi de doliu național, iar la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău are loc o ceremonie simbolică de rămas-bun, la care oamenii pot veni să-și prezinte omagiile.
Revista Presei | Doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a R. Moldova. # Radio Moldova
Zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu; reacția Ministerului de Externe după survolarea unei drone rusești a spațiului aerian al R. Moldova, dar și ce spune Ministerul Educației despre solicitarea sindicaliștilor de a majora salariul profesorilor – sunt câteva dintre subiectele presei, trecute în revistă.
Maha Damaj, interviu la Moldova 1: R. Moldova face progrese în domeniul protecției copiilor, dar provocările rămân # Radio Moldova
Republica Moldova a înregistrat progrese importante în protecția drepturilor copilului, însă provocările rămân semnificative, mai ales în ceea ce privește capacitatea instituțiilor, a declarat Maha Damaj, reprezentanta de Țară a UNICEF în Republica Moldova, într-un interviu pentru Moldova 1, oferit de Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, marcată pe 20 noiembrie.
Planul secret SUA–Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina: Zelenski: „Doar Trump poate opri războiul” # Radio Moldova
Administrația președintelui SUA, Donald Trump, a propus un nou plan de încheiere a războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei, care include condiții majore pentru Kiev: cedarea unor teritorii din estul țării, reducerea numărului forțelor armate și renunțarea la anumite tipuri de armament. Informațiile au fost publicate miercuri, 19 noiembrie, de mai multe instituții medi: Reuters, Axios și Financial Times, citând surse familiare, transmite DW.
Uniunea Europeană plănuiește să-și asume instruirea a până la 3.000 de ofițeri de poliție în Fâșia Gaza, similar cu ceea ce a făcut deja în Cisiordania.
Sens giratoriu în preajma localităților Cricova, Ciorescu și Goianul Nou. Șoferi: „Nu vor mai fi ambuteiaje” # Radio Moldova
Un nou sens giratoriu ar urma să fie amenajat în preajma localităților Cricova, Ciorescu și Goianul Nou. Proiectul are scopul de a îmbunătăți siguranța și fluidizarea traficului în una dintre cele mai aglomerate zone de acces către capitală. Pentru implementarea acestui obiectiv, Administrația Națională a Drumurilor a relansat procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor de amenajare.
Expert: Amenințările hibride fără precedent au forțat R. Moldova să-și accelereze reziliența democratică # Radio Moldova
Securitatea informațională, energetică, cibernetică și combaterea dezinformării reprezintă vulnerabilități ale proceselor democratice în fața provocărilor hibride, iar cea de-a doua ediție a Forumului de Securitate 2025, organizată pe 18 și 19 noiembrie la Chișinău, a dezbătut modul în care cooperarea internațională poate contribui la consolidarea rezilienței statelor, a afirmat experta în securitate Sanda Sandu, manager de programe la Fundația Konrad Adenauer și Fellow, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
Reuniune de nivel înalt la Parlament: R. Moldova găzduiește evenimente ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # Radio Moldova
Parlamentul Republicii Moldova devine, timp de două zile, locul unde se întâlnesc peste 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei. Reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) au loc la Chișinău în perioada 20–21 noiembrie, un eveniment de amploare pentru țara noastră.
Stradă din Chișinău cu numele lui Ilie Ilașcu: „Redenumirea străzilor ține de Consiliul Municipal, nu de primar”, afirmă Ion Ceban # Radio Moldova
Redenumirea străzilor din Chișinău „nu ține de atribuțiile primarului”. Acesta este răspunsul primarului capitalei Ion Ceban pentru internauții și partidele politice care au propus atribuirea numelui eroului Ilie Ilașcu unei străzi din Chișinău sau bulevardului Moscova.
Uniunea Europeană va ajuta țara noastră să combată fenomenul salariilor în plic. Totul în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Inițiativa are ca scop întărirea abilității instituției de a realiza controale de muncă mai eficiente, în conformitate cu standardele și practicile europene.
Polonia închide ultimul Consulat rus din țară, cel din Gdansk și acuză Agenția de informații externe a Rusiei de actele recente de sabotaj pe o linie feroviară spre Ucraina. Kremlinul respinge acuzațiile și critică decizia Varșoviei. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a anunțat că Moscova va răspunde cu aceeași monedă și va reduce prezența diplomatică a Poloniei în Rusia.
Prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic” a debutat la Chișinău # Radio Moldova
Spectacole ale trupelor din România, Polonia și Republica Moldova vor fi prezentate la Teatrul Alexie Mateevici, în cadrul primei ediții a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic”. Evenimentul își propune să transforme Chișinăul într-un spațiu viu al creației, unde teatrul se întâlnește cu poezia, dansul, mișcarea scenică, pictura și proiecțiile video.
Locuitorii din Zastânca nu au apă: apeductul a fost construit, dar nu a fost dat în exploatare # Radio Moldova
În regiunea Candeba a satului Zastânca din raionul Soroca, localnicii nu au acces la apă potabilă, deși au trecut aproape trei luni de la finalizarea lucrărilor de aprovizionare cu apă. Rețeaua este construită, însă nu poate fi pusă în funcțiune din cauza lipsei recepției finale a lucrărilor. Problema rămâne nesoluționată, iar oamenii continuă să sufere și dau semnale de alarmă.
Reuniune europeană de nivel înalt la Parlament: Moldova în prim-planul Consiliului Europei # Radio Moldova
Timp de două zile, Parlamentul Republicii Moldova devine locul unde se întâlnesc peste 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei. Reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) au loc la Chișinău în perioada 20–21 noiembrie, un eveniment de amploare pentru țara noastră.
Municipiul Bălți se va înfrăți cu Solotvino din Ucraina. Cele două localități au semnat un acord oficial # Radio Moldova
Municipiul Bălți se va înfrăți cu Solotvino (Slatina) din regiunea Transcarpatia, Ucraina. Cele două localități au semnat recent un acord oficial, în prezența autorităților locale, a reprezentanților societății civile și a oaspeților din Ucraina. Acordul reprezintă o intenție de a lansa proiecte comune de dezvoltare, inclusiv prin accesarea programelor europene și schimburi de experiență.
Nota „10” din oficiu la Limba română pentru elevii alolingvi cu nivel B2, propunerea MEC # Radio Moldova
Elevii alolingvi ar putea obține nota maximă la proba de Limba și literatura română fără a mai susține examenul, dacă dețin un certificat care confirmă competențe lingvistice avansate. Măsura este prevăzută într-un proiect de modificare a Regulamentului privind organizarea examenelor, consultat de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării cu peste 200 de profesori de Limba română din instituțiile de învățământ alolingve.
Republica Moldova, parte a noului cadru european de mobilitate militară în calitate de observator # Radio Moldova
Comisia Europeană a adoptat, pe 19 noiembrie, două inițiative majore în domeniul apărării, care modernizează industria de apărare a UE și creează un spațiu european de mobilitate militară, în care trupele și echipamentele pot circula rapid peste granițe. La propunerea vicepreședintei executive Roxana Mînzatu, Republica Moldova va participa în calitate de observator la acest sistem, consolidând, astfel, securitatea întregii regiuni.
„Exprimăm susținere politică foarte clară”: Declarație comună de susținere a R. Moldova în parcursul european, semnată la București # Radio Moldova
Deși există „argumente de fond” care justifică începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE) până la sfârșitul acestui an, R. Moldova riscă „să fie prizonieră” în acest proces, ceea ce „nu este corect”, a declarat președintele Comisiei pentru politică externă din Senatul României, Titus Corlățean, la ședința comună cu o delegație a Comisiei pentru politică externă din Parlamentul de la Chișinău, desfășurată pe 19 noiembrie la București.
Două tone de amidon de cartofi cu organisme modificate genetic, distruse de autorități # Radio Moldova
Două tone de amidon de cartofi, importate și destinate comercializării pe piața din R. Moldova, au fost distruse prin incinerare. Analizele efectuate de angajații Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au scos la iveală faptul că produsul nu respecta standardele legale.
Duma de Stat a Rusiei a aprobat în lectură finală pachetul bugetar pentru anul 2026, care include majorări de taxe, cheltuieli record pentru armată și structurile de forță, precum și reducerea finanțării unor proiecte-cheie din domeniul sănătății.
Expert: În lipsa unei apărări antiaeriene, soluția este cooperarea cu România și implementarea sistemului RO-ALERT # Radio Moldova
Republica Moldova nu dispune, în prezent, de mijloace tehnice proprii pentru contracararea amenințărilor aeriene, iar contextul actual de securitate impune cooperarea strânsă cu România. Comentând incidentul cu drona care a survolat ilegal spațiul aerian al R. Moldova în noaptea de 19 noiembrie, expertul în securitate Pavel Horea a recomandat preluarea sistemului RO-ALERT, schimbul rapid de date și avertizarea cetățenilor în situații de criză.
Reintegrarea R. Moldova, cu pași realiști. Gherasimov: „Integrarea economică a regiunii transnistrene deja are loc” # Radio Moldova
Există tot mai multe semnale pozitive privind apropierea regiunii transnistrene de spațiul european, afirmă viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Potrivit acesteia, datele recente indică o schimbare vizibilă în orientarea economică și socială a regiunii: 80% din exporturile de bunuri și servicii din stânga Nistrului sunt direcționate către statele Uniunii Europene (UE), în timp ce pentru restul Republicii Moldova proporția este de 65%.
Alegeri controlate de Chișinău în Găgăuzia. Președintele Comisiei pentru securitate națională: „Nu vom permite fraudarea scrutinului” # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală din Chișinău va monitoriza viitoarele alegeri pentru Adunarea Populară din Găgăuzia pentru a nu permite încălcarea legislației electorale în regiune și cumpărarea voturilor, cum s-a întâmplat la scrutinele anterioare. Declarația aparține deputatului Lilian Carp, președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, invitat la emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova.
Mitul bărbatului puternic, demontat, de Ziua Internațională a Bărbaților: de ce forța nu mai înseamnă tărie emoțională # Radio Moldova
Deși unii asociază bărbatul puternic cu masa musculară și forța fizică, iar alții - cu puterea financiară sau statutul social, specialiștii sugerează o abordare diferită. Din perspectivă psihologică, atributul esențial al unui bărbat puternic devine inteligența emoțională, exprimată prin capacitatea de a-și asuma vulnerabilitatea, inclusiv prin plâns, sfidând teama de stigmatizare socială.
Circa 3.200 de elevi de gimnaziu și liceu din R. Moldova vor susține, pe 26 noiembrie, o testare a competențelor digitale organizată pentru prima dată în Republica Moldova. Evaluarea este coordonată de Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE).
Asociațiile studențești din R. Moldova, îndemnate să aplice proiecte pentru a accesa finanțări de până la 600 de mii de lei # Radio Moldova
Asociațiile studențești din toate universitățile din R. Moldova pot accesa finanțare în sumă de până la 600.000 de lei pentru a transforma ideile și inițiativele lor în proiecte. Agenția Națională pentru Tineret a lansat, sub egida Ministerului Educației și Cercetării, Programul de Granturi pentru ediția 2026.
Pasiunea pentru cai, transformată în afacere: Victor Cazac, antreprenorul care crede în viitorul hipismului moldovenesc # Radio Moldova
Dragostea pentru cai i-a schimbat viața și i-a modelat drumul. Victor Cazac, antreprenor și promotor al hipismului în Republica Moldova, și-a transformat pasiunea din copilărie într-o afacere care combină sportul, turismul și educația.
Medic, despre utilizarea irațională a antibioticelor: unele infecții nu mai răspund la tratamente # Radio Moldova
R. Moldova se confruntă, asemenea multor state, cu nivel îngrijorător al rezistenței la antibiotice. Utilizarea excesivă și nu întotdeauna corectă a antibioticelor, tratamentele antibacteriene cu durată incompletă, prescrierea nejustificată și folosirea acestora pentru infecții virale reprezintă o problemă actuală în R. Moldova, atenționează medicii.
LeBron James a susținut primul meci din acest sezon în Liga nord-americană de baschet masculin # Radio Moldova
LeBron James a început cel de-al 23-lea său sezon în Liga nord-americană de baschet masculin. Superstarul echipei Los Angeles Lakers a izbutit un frumos double-double în victoria obținută de echipa californiană în fața grupării Utah Jazz, scor 140:126. După ce a ratat primele 14 meciuri ale sezonului din cauza unei afecțiuni a nervului sciatic, LeBron James a debutat în sezonul 2025/2026. Vedeta lui Los Angeles Lakers nu s-a grăbit să revină pe teren, ci a trecut printr-un proces de recuperare și apoi s-a antrenat o perioadă cu echipa de tineret a francizei din statul California.
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită Guvernului majorarea „urgentă” a salariilor în sectorul bugetar de la 1 ianuarie 2026 și stabilirea valorii de referință la minimum 3.000 de lei. Totodată, sindicatele cer alinierea salariului mediu din educație la nivelul salariului mediu pe economie, care este de 16.100 de lei în 2025.
Sancțiunile americane au determinat închiderea primei entități internaționale a grupului rus Lukoil. Operatorul finlandez Teboil, deținut de compania rusă, a anunțat că își va înceta activitatea din cauza epuizării stocurilor de carburant.
Tot mai mulți consumatori din R. Moldova reclamă facturi la gaze cu date de consum care nu corespund realității. SA „Energocom”, desemnat furnizor cu obligații de serviciu public pentru gazele naturale, susține că erorile provin din citirea contoarelor de către operatorii de distribuție care aparțin de SA „Moldovagaz”. Entitatea dă asigurări că toate neconcordanțele vor fi corectate în facturile următoare.
Consolidarea securității energetice: viziune strategică și cooperare, la Forumul de Securitate 2025 # Radio Moldova
Sarcina de protecție cibernetică în sectorul energetic devine un imperativ strategic la nivel național. Republica Moldova operează încă cu sisteme proiectate acum câteva decenii, care nu mai răspund amenințărilor actuale și creează breșe pentru atacatori. Un sistem sigur de protecție poate fi construit doar prin implicare și efort coordonat. Aceste constatări au fost prezentate în cea de-a doua zi a Forumului de Securitate din Moldova, ediția 2025.
Gara din Ocnița, cândva unul dintre cele mai aglomerate noduri ale CFM, este aproape pustie # Radio Moldova
Gara din Ocnița, cândva unul dintre cele mai aglomerate noduri ale Căii Ferate din Moldova (CFM), este acum aproape pustie. Dacă altădată aici se intersectau zeci de trenuri și sute de angajați țineau stația în mișcare, astăzi doar câteva garnituri de marfă mai trec pe linie. Oamenii din Ocnița își amintesc de vremurile în care Calea Ferată era un motor al economiei locale, iar acum vorbesc despre dezordine, întârzieri salariale și un sector în declin.
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv: instanța a admis cererea procurorilor # Radio Moldova
Fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, va rămâne în arest încă 30 de zile. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au admis, pe 19 noiembrie, solicitarea procurorilor.
