Elevii cu performanțe la înot participă la Campionatul Galbenă Gutuie - 2025

20:10

În luna octombrie curent, costurile producției industriale s-au majorat cu 6,4 la sută comparativ cu același interval din 2024 și cu 6,2 la sută de la începutul anului curent. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în sectorul energetic. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS), transmite MOLDPRES.