Elevii cu performanțe la înot participă la Campionatul Galbenă Gutuie - 2025
Radio Chisinau, 20 noiembrie 2025 19:35
Primăria Chișinău a dat startul Campionatului deschis de înot „Galbenă Gutuie - 2025”, ediția a III-a, care se desfășoară în perioada 20-22 noiembrie.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
19:45
Ministerul Mediului intensifică eforturile de aliniere a sistemului de monitorizare a apelor la normele europene # Radio Chisinau
Ministerul Mediului își consolidează cooperarea interinstituțională pentru alinierea sistemului de monitorizare a apelor de suprafață la standardele Uniunii Europene. În acest sens, au avut loc discuții în cadrul proiectului „Sprijinirea autorităților din Republica Moldova în managementul durabil al râului Nistru” (Nistru-2), la care au participat specialiști din cadrul Agenției de Mediu, Administrației Naționale „Apele Moldovei” și Serviciului Hidrometeorologic de Stat, alături de consultantul internațional Paul BUIJS.
Acum 15 minute
19:35
Primăria Chișinău a dat startul Campionatului deschis de înot „Galbenă Gutuie - 2025”, ediția a III-a, care se desfășoară în perioada 20-22 noiembrie.
Acum 30 minute
19:25
Sute de turiști ruși blocați pe o navă de croazieră în Turcia, din cauza refuzului de acostare # Radio Chisinau
Peste 600 de turiști din Federația Rusă au fost blocați pe nava de croazieră „Astoria Grande” în largul coastei Turciei. Autoritățile turce au refuzat să permită navei să acosteze în portul Istanbul după ce autoritățile regiunii ruse Krasnodar au refuzat recent accesul feribotului turcesc „Seabridge” în orașul Soci, transmite IPN.
Acum o oră
19:05
A început evaluarea a patru noi candidați înscriși pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).
Acum 2 ore
18:45
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a reținut și, ulterior, nimicit un lot de 15.000 kg de mărar și pătrunjel proaspăt, importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat că produsele conțineau o cantitate mare de Propiconazol (pesticid), care poate prezenta risc pentru sănătatea umană.
18:25
Peste 10 cazuri de distribuire a substanțelor interzise, depistate într-o săptămână # Radio Chisinau
Polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au contracarat, în ultima săptămână, 18 cazuri de distribuire, deținere și transportare ilegală a substanțelor narcotice, pe teritoriul Capitalei.
18:05
„România, pas decisiv spre aderarea la OCDE în 2026”: Nicușor Dan a promulgat legea care întărește regulile de integritate în instituțiile publice # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a declarat joi că România a făcut încă un pas decisiv spre aderarea la OCDE, după promulgarea legii privind întărirea regulilor de integritate în instituțiile publice, ”un pachet complex de măsuri” care introduce restricții clare înainte și după exercitarea funcțiilor publice, pentru a preveni conflictele de interese și influența nejustificată asupra deciziilor statului.
18:00
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a prelungit cu 30 de zile arestul preventiv pentru Vlad Plahotniuc, în urma admiterii celor trei demersuri ale procurorilor pe dosarele „Metalferos”, „blanchetele pentru pașapoarte” și „sacoșa neagră”, transmite IPN.
Acum 4 ore
17:45
Pacienții pot împărtăși experiența lor privind serviciile medicale pe platforma „Vocea pacientului”, completând un chestionar care evaluează calitatea serviciilor, interacțiunea cu personalul și alte aspecte relevante. Versiunea demo a platformei a fost lansată la a treia ediție a Forumului Pacienților, la Chișinău, transmite IPN.
17:25
Zestrea Neamului | Edgar Ștefăneț: „Puterea folclorului este mare, chiar și într-o lume în continuă schimbare” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
17:05
Secretarul de stat Sergiu Mihov a avut o întrevedere cu șeful Misiunii Comitetului Internațional al Crucii Roșii în Republica Moldova # Radio Chisinau
Secretarul de stat Sergiu Mihov a avut astăzi o întrevedere cu șeful Misiunii Comitetului Internațional al Crucii Roșii (ICRC) în Republica Moldova, Walter Jeanty. Părțile au discutat evoluția cooperării cu ICRC și contribuția organizației în gestionarea implicațiilor umanitare cu care se confruntă Republica Moldova în contextul războiului de agresiune din Ucraina.
16:45
Ministrul Andrian Gavriliță a avut o întrevedere cu directorul de țară al Băncii Mondiale pentru R. Moldova, Ulrich Schmitt # Radio Chisinau
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut astăzi o întrevedere cu Ulrich Schmitt, Director de țară al Grupului Banca Mondială pentru Republica Moldova.
16:30
Alain Berset: Președinția R. Moldovei la Consiliul Europei poate consolida democrația UE # Radio Chisinau
Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, a afirmat că președinția Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri ai Consiliului Europei oferă oportunitatea de a promova apărarea adevărului și consolidarea securității democratice. Declarația a fost făcută în contextul vizitei sale la Chișinău, după întrevederea cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.
16:10
R. Moldova și Franța au semnat Acordul privind programul Voluntariatul Internațional în Întreprindere # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe Mihail Popșoi și ambasadoarea Franței în Republica Moldova, Dominique Waag, au semnat astăzi, în cadrul unei întrevederi, Acordul privind programul Voluntariatul Internațional în Întreprindere (V.I.E.).
16:05
Lucrări de reparație pe strada București din Chișinău: Circulația rutieră, redirecționată # Radio Chisinau
Primăria municipiului Chișinău informează că, în perioada 22-23 noiembrie, va fi suspendat traficul rutier pe str. București, tronsonul cuprins între str. Serghei Lazo și Mitropolit Petru Movilă, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație a rețelelor de canalizare pe artera menționată. În perioada executării lucrărilor, circulația transportului public va fi redirecționată.
Acum 6 ore
15:30
Ziua sănătății plămânilor: Medicii cer diagnosticare timpurie și renunțarea la fumat # Radio Chisinau
În fiecare an, în a treia zi de miercuri a lunii noiembrie, este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Bolii Pulmonare Obstructive Cronice (BPOC), o afecțiune respiratorie gravă care afectează milioane de oameni în întreaga lume. Tema ediției din acest an – „Respiră liber, trăiește sănătos!” – pune accent pe importanța diagnosticării timpurii și a îngrijirii continue a sănătății plămânilor, prin investigații simple precum spirometria și prin evitarea fumatului.
15:20
Ambasadorii României, Republicii Moldova și Ucrainei la Washington au discutat cu membri ai Congresului SUA despre securitatea est-europeană # Radio Chisinau
Ambasadorul român la Washington, Andrei Muraru, a discutat, joi, cu membri ai Congresului SUA și ambasadorii Republicii Moldova și Ucrainei despre securitatea est-europeană. Membrii Congresului au subliniat importanța României ca partener de încredere al Statelor Unite în Europa de Est și la Marea Neagră, potrivit unui comunicat al ambasadei române.
15:05
Lukoil va furniza kerosen încă două zile. Aeroportul este pregătit să preia aprovizionarea # Radio Chisinau
Aeroportul Internațional Chișinău anunță că, începând de astăzi, este pregătit să înceapă alimentarea aeronavelor cu combustibil de tip Jet A1. Totuși, în următoarele două zile, Lukoil Moldova va continua să furnizeze kerosen, perioadă în care se estimează că mai sunt stocuri disponibile, transmite IPN.
14:50
Naționala României și-a aflat adversarul la barajul pentru calificarea la Cupa Mondială 2026 # Radio Chisinau
România va întâlni Turcia în semifinalele barajului de calificare la Cupa Mondială 2026, conform tragerii la sorți care a avut loc azi, la Zurich.
14:45
Galerie FOTO | „A fost un om cu demnitate, un om care a intrat în istorie ca erou”. Ceremonie simbolică de rămas bun de la Ilie Ilașcu, la Palatul Național Nicolae Sulac # Radio Chisinau
Astăzi au loc funeraliile fostului deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol Ilie Ilașcu decedat luni la vârsta de 73 de ani la București. La Palatul Național Nicolae Sulac din Chișinău a avut loc o ceremonie simbolică de rămas bun de la Ilie Ilașcu.
14:25
„Ne luăm rămas-bun de la eroul nostru”. Maia Sandu, Alexandru Munteanu și Igor Grosu au adus un ultim omagiu lui Ilie Ilașcu (Foto) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu, premierul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au adus un ultim omagiu lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, care a încetat din viață în ziua de 17 noiembrie 2025.
14:05
Experți: Principalele impedimente în calea reformei administrativ-teritoriale sunt deficitul de personal calificat și lipsa unei comunicări strategice din partea autorităților # Radio Chisinau
Principalele impedimente în calea reformei administrativ-teritoriale în Rep. Moldova sunt deficitul de personal calificat, o comunicare deficitară a autorităților centrale, birocrația ridicată și o lipsă de viziune privind eficientizarea consiliilor raionale, au declarat astăzi experții în cadrul unei dezbateri organizate de agenția IPN, transmite Radio Chișinău.
13:50
Autoritățile analizează majorarea salariului minim. Propunerile sindicatelor, dezbătute astăzi # Radio Chisinau
Ministerul Muncii și Protecției Sociale analizează propunerea sindicatelor de a majora salariul minim în sectorul real al economiei până la 8 050 de lei. Într-un răspuns pentru IPN, instituția a precizat că este evaluat atât impactul economic, cât și cel social, iar procesul se desfășoară în consultare cu partenerii sociali.
Acum 8 ore
13:35
Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui Putin. Zelenski a fost exclus din tratative (NBC News) # Radio Chisinau
Președintele Donald Trump a aprobat un plan de pace elaborat în secret împreună cu emisari ai Kremlinului, în timp ce Kievul a fost ținut în afara tratativelor, au dezvăluit mai multe surse pentru NBC News. Documentul, care indică practic capitularea Ucrainei, a fost pregătit într-un cerc restrâns, iar oficialii ucraineni au aflat doar după ce proiectul a fost finalizat.
13:15
Peste 400 de companii autohtone vor participa la „Fabricat în Moldova” 2026: Întreprinderile vor avea acces la rețeaua europeană EEN # Radio Chisinau
Cea de-a 23-a ediție a expoziției naționale „Fabricat în Moldova”, care se va desfășura în perioada 11-15 februarie 2026, la Centrul Expozițional Moldexpo, aduce ca noutate accesul companiilor moldovenești la rețeaua europeană European Enterprise Network (EEN). Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă de președintele Camerei de Comerț și Industrie (CCI), Sergiu Harea, care a subliniat că noul instrument va facilita pătrunderea accelerată a produselor moldovenești pe piețele internaționale, transmite Radio Chișinău.
13:00
Serviciul Vamal vine cu precizări referitoare la camionul cu armament oprit la Vama Albița # Radio Chisinau
Serviciul Vamal al Republicii Moldova vine cu precizări legate de informațiile apărute în spațiul public privind camionul cu armament depistat la vama Leușeni–Albița.
12:45
„Kremlinul arată dispreț față de umanitate”. Maia Sandu cere răspuns unit la agresiunea Rusiei, după atacurile din Ternopil (VIDEO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat la atacurile rusești cu rachete asupra orașelor ucrainene, care provoacă victime printre civili.
12:30
MAE i-a înmânat ambasadorului rus Oleg Ozerov nota de protest după survolul ilegal al unei drone în spațiul aerian al Republicii Moldova # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, în legătură cu incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă. Ambasadorului i-a fost transmis protestul ferm al părții moldovenești față de această încălcare gravă a suveranității naționale și față de riscurile create pentru securitatea cetățenilor.
12:10
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 21 noiembrie.
11:55
Rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova se majorează cu 1 punct procentual. Această rată va fi calculată și menținută individual de fiecare bancă și se va adăuga la rata aflată deja în vigoare.
Acum 12 ore
11:40
Igor Grosu, întrevedere cu președintele APCE, Theodoros Rousopoulos. „R. Moldova este cea mai interesată de păstrarea și întărirea valorilor europene” (FOTO) # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, l-a întâmpinat astăzi pe Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Theodoros Rousopoulos, aflat la Chișinău în contextul reuniunilor APCE găzduite de Legislativul Republicii Moldova. Șeful legislativului a declarat că pentru țara noastră este o onoare să dețină președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și a subliniat că acest mandat va fi exercitat cu maximă responsabilitate.
11:20
Un camion care ar fi plin cu armament a fost oprit la vama Albița. La volan se afla un șofer din Republica Moldova # Radio Chisinau
Un camion care ar avea muniție de război a fost oprit când încerca să intre în România pe la vama Albița. Transportul ar fi urmat să ajungă în Israel, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.
10:55
Sistemul de ambulanțe din Republica Moldova: peste 140 de autosanitare sunt uzate complet # Radio Chisinau
Parcul de ambulanțe din sistemul de sănătate de stat numără în prezent 471 de autosanitare, dintre care aproximativ 170 sunt uzate în proporție de peste 80%, iar 142 sunt complet uzate. Cu toate acestea, Ministerul Sănătății consideră că asigurarea Asistenței Medicale Urgente cu autosanitare rămâne satisfăcătoare.
10:40
Agenda europeană a Republicii Moldova, discutată la Bruxelles de Cristina Gherasimov și oficiali ai UE # Radio Chisinau
Vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a discutat la Bruxelles cu mai mulți oficiali europeni despre ritmul reformelor din Republica Moldova și despre prioritățile țării pe agenda europeană, în cadrul vizitei în care l-a însoțit pe premierul Alexandru Munteanu la întrevederi de nivel înalt.
10:20
Trimisul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, ar intenționa să părăsească administrația SUA # Radio Chisinau
Trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, și-a informat colegii că intenționează să părăsească administrația în ianuarie, relatează Reuters, citând patru surse, conform Ukrinform.
10:05
Berlinul pune presiune pe Kiev: semnal pentru Republica Moldova. Op-Ed de Anatol Țăranu # Radio Chisinau
În Europa se întâmplă ceva ce părea de neimaginat în primele luni ale războiului: statele care au susținut Ucraina „fără limite” încep să vorbească public despre limite. Iar lovitura de gong vine din Germania – statul care, indiferent de cine conduce, setează temperatura politică a întregii Uniuni Europene.
09:50
ANTA atenționează transportatorii moldoveni că Lituania redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus # Radio Chisinau
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță operatorii de transport rutier internațional din Republica Moldova despre reluarea traficului prin două puncte de trecere a frontierei dintre Republica Lituania și Republica Belarus, transmite MOLDPRES.
09:30
O locuință din satul Aluniș, raionul Rîșcani a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul ar fi fost provocat de supraîncălzirea sobei # Radio Chisinau
Un incendiu a izbucnit într-o casă de locuit din satul Aluniș din raionul Rîșcani. O cameră de 16 metri pătrați a fost distrusă în totalitate, iar acoperișul locuinței, cu o suprafață de aproximativ 40 metri pătrați, a fost deteriorat parțial.
09:10
Ce „termen de valabilitate” are teroarea energetică a Rusiei asupra Ucrainei. Explicațiile șefului spionajului militar ucrainean # Radio Chisinau
Șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, Kirilo Budanov, spune că strategia Rusiei de a teroriza populația Ucrainei prin atacuri asupra infrastructurii energetice are un „termen de valabilitate” care se încheie în februarie. Potrivit lui Budanov, amenințarea distrugerii rețelei energetice funcționează doar cât timp poate provoca panică înainte de iarnă, iar Kremlinul încearcă să profite de această fereastră scurtă pentru a forța negocieri în propriile condiții.
08:55
Ilie Ilașcu: „Mi-e trist doar de una, eu din celulă mă zbat, restul de la libertate stau în amorțire ori se plâng pe la colțuri de stradă” (Revista presei) # Radio Chisinau
În zi de doliu național, presa de la Chișinău îi aduce un omagiu eroului Ilie Ilașcu, care va fi înmormântat astăzi la București. Presa publică fragmente din scrisori și interviuri cu fostul deținut al regimului separatist de la Tiraspol.
08:35
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 69 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 99 bani.
08:20
Zi de doliu național în Republica Moldova. Ilie Ilașcu va fi condus pe ultimul drum # Radio Chisinau
Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, va fi condus astăzi pe ultimul drum. Toți cei care vor să-și ia rămas bun de la Ilie Ilașcu sunt invitați, la Palatul Național, în intervalul orelor 10:00–13:00. Ilașcu va fi înmormântat în Cimitirul Bellu din București.
08:05
Vremea se menține mohorâtă joi, iar temperaturile vor înregistra o creștere ușoară, informează MOLDPRES.
Acum 24 ore
21:15
Acces la terenuri pentru fermierii din Dubăsari, până în februarie. Taxele Tiraspolului rămân # Radio Chisinau
Autoritățile de la Tiraspol au prelungit până pe 1 februarie 2026 perioada de acces pentru fermierii din raionul Dubăsari la terenurile agricole de pe traseul Râbnița-Tiraspol, permisiune condiționată de plata unor taxe. Într-un răspuns pentru IPN, Biroul Politici de Reintegrare precizează că prelungirea termenului, care a fost efectuată periodic în ultimii ani, reprezintă o tactică a Tiraspolului de a impune condiții pe alte dosare de interes pentru ei.
20:55
Elevii alolingvi ar putea primi nota „10” din oficiu la Limba română: MEC și ANCE au consultat peste 200 de profesori # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au organizat o ședință de consultare cu peste 200 de profesori de limba română din instituțiile alolingve, în cadrul căreia a fost discutată propunerea de modificare a Regulamentului privind organizarea examenelor naționale.
20:35
Zestrea Neamului | Tatiana Martin: „După ani de muncă, caut împlinirea pe toate planurile” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
20:10
Costurile producției industriale s-au majorat în octombrie. Cele mai mari creșteri - în sectorul energetic # Radio Chisinau
În luna octombrie curent, costurile producției industriale s-au majorat cu 6,4 la sută comparativ cu același interval din 2024 și cu 6,2 la sută de la începutul anului curent. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în sectorul energetic. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS), transmite MOLDPRES.
20:10
Autoritățile din R. Moldova și România au analizat într-o ședință de lucru la Ungheni construcția terminalului multimodal de la stația Berești (FOTO) # Radio Chisinau
Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, împreună cu omologul său din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, au prezidat astăzi o ședință de lucru dedicată pregătirii cererii de finanțare pentru construcția terminalului multimodal de la Ungheni, amplasat la stația Berești. Documentația urmează să fie depusă la Comisia Europeană în vederea obținerii finanțării necesare implementării proiectului.
19:50
Liderul de la Tiraspol justifică refuzul ajutorului de 60 milioane de euro prin „grija pentru cetățeni” # Radio Chisinau
Liderul autoproclamatei administrații separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, justifică refuzul ajutorului european de 60 de milioane de euro, destinat depășirii crizei energetice în regiunea transnistreană, prin „grija pentru cetățeni”.
Ieri
19:25
Prețurile producătorului în industrie s-au majorat în octombrie. Cele mai mari creșteri - în sectorul energetic # Radio Chisinau
În luna octombrie curent, prețurile producătorului în industrie s-au majorat cu 6,4 la sută comparativ cu același interval din 2024 și cu 6,2 la sută de la începutul anului curent. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în sectorul energetic. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS), transmite MOLDPRES.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.