Berlinul pune presiune pe Kiev: semnal pentru Republica Moldova. Op-Ed de Anatol Țăranu

Șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, Kirilo Budanov, spune că strategia Rusiei de a teroriza populația Ucrainei prin atacuri asupra infrastructurii energetice are un „termen de valabilitate” care se încheie în februarie. Potrivit lui Budanov, amenințarea distrugerii rețelei energetice funcționează doar cât timp poate provoca panică înainte de iarnă, iar Kremlinul încearcă să profite de această fereastră scurtă pentru a forța negocieri în propriile condiții.