Naționala României și-a aflat adversarul la barajul pentru calificarea la Cupa Mondială 2026

14:40

Eliberarea cetățeanului R. Moldova Vadim Pogorlețchi, pe 17 noiembrie, după trei ani de detenție ilegală la Tiraspol, este rezultatul presiunilor exercitate de Uniunea Europeană și partenerii internaționali ai Rep. Moldova, afirmă avocatul Asociației Promo-LEX, Vadim Vieru. El observă că în timp ce diplomația internațională a funcționat în acest caz, autoritățile moldovene nu au o viziune clară pentru a preveni repetarea unor astfel de ilegalități și a proteja cetățenii din stânga Nistrului, transmite Radio Chișinău.