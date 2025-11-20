Galerie FOTO | „A fost un om cu demnitate, un om care a intrat în istorie ca erou”. Ceremonie simbolică de rămas bun de la Ilie Ilașcu, la Palatul Național Nicolae Sulac
Radio Chisinau, 20 noiembrie 2025 14:45
Astăzi au loc funeraliile fostului deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol Ilie Ilașcu decedat luni la vârsta de 73 de ani la București. La Palatul Național Nicolae Sulac din Chișinău a avut loc o ceremonie simbolică de rămas bun de la Ilie Ilașcu.
• • •
Acum 15 minute
14:50
Naționala României și-a aflat adversarul la barajul pentru calificarea la Cupa Mondială 2026 # Radio Chisinau
România va întâlni Turcia în semifinalele barajului de calificare la Cupa Mondială 2026, conform tragerii la sorți care a avut loc azi, la Zurich.
Acum 30 minute
14:45
Acum o oră
14:25
„Ne luăm rămas-bun de la eroul nostru”. Maia Sandu, Alexandru Munteanu și Igor Grosu au adus un ultim omagiu lui Ilie Ilașcu (Foto) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu, premierul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au adus un ultim omagiu lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, care a încetat din viață în ziua de 17 noiembrie 2025.
14:05
Experți: Principalele impedimente în calea reformei administrativ-teritoriale sunt deficitul de personal calificat și lipsa unei comunicări strategice din partea autorităților # Radio Chisinau
Principalele impedimente în calea reformei administrativ-teritoriale în Rep. Moldova sunt deficitul de personal calificat, o comunicare deficitară a autorităților centrale, birocrația ridicată și o lipsă de viziune privind eficientizarea consiliilor raionale, au declarat astăzi experții în cadrul unei dezbateri organizate de agenția IPN, transmite Radio Chișinău.
Acum 2 ore
13:50
Autoritățile analizează majorarea salariului minim. Propunerile sindicatelor, dezbătute astăzi # Radio Chisinau
Ministerul Muncii și Protecției Sociale analizează propunerea sindicatelor de a majora salariul minim în sectorul real al economiei până la 8 050 de lei. Într-un răspuns pentru IPN, instituția a precizat că este evaluat atât impactul economic, cât și cel social, iar procesul se desfășoară în consultare cu partenerii sociali.
13:35
Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui Putin. Zelenski a fost exclus din tratative (NBC News) # Radio Chisinau
Președintele Donald Trump a aprobat un plan de pace elaborat în secret împreună cu emisari ai Kremlinului, în timp ce Kievul a fost ținut în afara tratativelor, au dezvăluit mai multe surse pentru NBC News. Documentul, care indică practic capitularea Ucrainei, a fost pregătit într-un cerc restrâns, iar oficialii ucraineni au aflat doar după ce proiectul a fost finalizat.
13:15
Peste 400 de companii autohtone vor participa la „Fabricat în Moldova” 2026: Întreprinderile vor avea acces la rețeaua europeană EEN # Radio Chisinau
Cea de-a 23-a ediție a expoziției naționale „Fabricat în Moldova”, care se va desfășura în perioada 11-15 februarie 2026, la Centrul Expozițional Moldexpo, aduce ca noutate accesul companiilor moldovenești la rețeaua europeană European Enterprise Network (EEN). Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă de președintele Camerei de Comerț și Industrie (CCI), Sergiu Harea, care a subliniat că noul instrument va facilita pătrunderea accelerată a produselor moldovenești pe piețele internaționale, transmite Radio Chișinău.
Acum 4 ore
13:00
Serviciul Vamal vine cu precizări referitoare la camionul cu armament oprit la Vama Albița # Radio Chisinau
Serviciul Vamal al Republicii Moldova vine cu precizări legate de informațiile apărute în spațiul public privind camionul cu armament depistat la vama Leușeni–Albița.
12:45
„Kremlinul arată dispreț față de umanitate”. Maia Sandu cere răspuns unit la agresiunea Rusiei, după atacurile din Ternopil (VIDEO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat la atacurile rusești cu rachete asupra orașelor ucrainene, care provoacă victime printre civili.
12:30
MAE i-a înmânat ambasadorului rus Oleg Ozerov nota de protest după survolul ilegal al unei drone în spațiul aerian al Republicii Moldova # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, în legătură cu incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă. Ambasadorului i-a fost transmis protestul ferm al părții moldovenești față de această încălcare gravă a suveranității naționale și față de riscurile create pentru securitatea cetățenilor.
12:10
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 21 noiembrie.
11:55
Rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova se majorează cu 1 punct procentual. Această rată va fi calculată și menținută individual de fiecare bancă și se va adăuga la rata aflată deja în vigoare.
11:40
Igor Grosu, întrevedere cu președintele APCE, Theodoros Rousopoulos. „R. Moldova este cea mai interesată de păstrarea și întărirea valorilor europene” (FOTO) # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, l-a întâmpinat astăzi pe Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Theodoros Rousopoulos, aflat la Chișinău în contextul reuniunilor APCE găzduite de Legislativul Republicii Moldova. Șeful legislativului a declarat că pentru țara noastră este o onoare să dețină președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și a subliniat că acest mandat va fi exercitat cu maximă responsabilitate.
11:20
Un camion care ar fi plin cu armament a fost oprit la vama Albița. La volan se afla un șofer din Republica Moldova # Radio Chisinau
Un camion care ar avea muniție de război a fost oprit când încerca să intre în România pe la vama Albița. Transportul ar fi urmat să ajungă în Israel, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.
Acum 6 ore
10:55
Sistemul de ambulanțe din Republica Moldova: peste 140 de autosanitare sunt uzate complet # Radio Chisinau
Parcul de ambulanțe din sistemul de sănătate de stat numără în prezent 471 de autosanitare, dintre care aproximativ 170 sunt uzate în proporție de peste 80%, iar 142 sunt complet uzate. Cu toate acestea, Ministerul Sănătății consideră că asigurarea Asistenței Medicale Urgente cu autosanitare rămâne satisfăcătoare.
10:40
Agenda europeană a Republicii Moldova, discutată la Bruxelles de Cristina Gherasimov și oficiali ai UE # Radio Chisinau
Vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a discutat la Bruxelles cu mai mulți oficiali europeni despre ritmul reformelor din Republica Moldova și despre prioritățile țării pe agenda europeană, în cadrul vizitei în care l-a însoțit pe premierul Alexandru Munteanu la întrevederi de nivel înalt.
10:20
Trimisul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, ar intenționa să părăsească administrația SUA # Radio Chisinau
Trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, și-a informat colegii că intenționează să părăsească administrația în ianuarie, relatează Reuters, citând patru surse, conform Ukrinform.
10:05
Berlinul pune presiune pe Kiev: semnal pentru Republica Moldova. Op-Ed de Anatol Țăranu # Radio Chisinau
În Europa se întâmplă ceva ce părea de neimaginat în primele luni ale războiului: statele care au susținut Ucraina „fără limite” încep să vorbească public despre limite. Iar lovitura de gong vine din Germania – statul care, indiferent de cine conduce, setează temperatura politică a întregii Uniuni Europene.
09:50
ANTA atenționează transportatorii moldoveni că Lituania redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus # Radio Chisinau
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță operatorii de transport rutier internațional din Republica Moldova despre reluarea traficului prin două puncte de trecere a frontierei dintre Republica Lituania și Republica Belarus, transmite MOLDPRES.
09:30
O locuință din satul Aluniș, raionul Rîșcani a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul ar fi fost provocat de supraîncălzirea sobei # Radio Chisinau
Un incendiu a izbucnit într-o casă de locuit din satul Aluniș din raionul Rîșcani. O cameră de 16 metri pătrați a fost distrusă în totalitate, iar acoperișul locuinței, cu o suprafață de aproximativ 40 metri pătrați, a fost deteriorat parțial.
09:10
Ce „termen de valabilitate” are teroarea energetică a Rusiei asupra Ucrainei. Explicațiile șefului spionajului militar ucrainean # Radio Chisinau
Șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, Kirilo Budanov, spune că strategia Rusiei de a teroriza populația Ucrainei prin atacuri asupra infrastructurii energetice are un „termen de valabilitate” care se încheie în februarie. Potrivit lui Budanov, amenințarea distrugerii rețelei energetice funcționează doar cât timp poate provoca panică înainte de iarnă, iar Kremlinul încearcă să profite de această fereastră scurtă pentru a forța negocieri în propriile condiții.
Acum 8 ore
08:55
Ilie Ilașcu: „Mi-e trist doar de una, eu din celulă mă zbat, restul de la libertate stau în amorțire ori se plâng pe la colțuri de stradă” (Revista presei) # Radio Chisinau
În zi de doliu național, presa de la Chișinău îi aduce un omagiu eroului Ilie Ilașcu, care va fi înmormântat astăzi la București. Presa publică fragmente din scrisori și interviuri cu fostul deținut al regimului separatist de la Tiraspol.
08:35
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 69 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 99 bani.
08:20
Zi de doliu național în Republica Moldova. Ilie Ilașcu va fi condus pe ultimul drum # Radio Chisinau
Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, va fi condus astăzi pe ultimul drum. Toți cei care vor să-și ia rămas bun de la Ilie Ilașcu sunt invitați, la Palatul Național, în intervalul orelor 10:00–13:00. Ilașcu va fi înmormântat în Cimitirul Bellu din București.
08:05
Vremea se menține mohorâtă joi, iar temperaturile vor înregistra o creștere ușoară, informează MOLDPRES.
Acum 24 ore
21:15
Acces la terenuri pentru fermierii din Dubăsari, până în februarie. Taxele Tiraspolului rămân # Radio Chisinau
Autoritățile de la Tiraspol au prelungit până pe 1 februarie 2026 perioada de acces pentru fermierii din raionul Dubăsari la terenurile agricole de pe traseul Râbnița-Tiraspol, permisiune condiționată de plata unor taxe. Într-un răspuns pentru IPN, Biroul Politici de Reintegrare precizează că prelungirea termenului, care a fost efectuată periodic în ultimii ani, reprezintă o tactică a Tiraspolului de a impune condiții pe alte dosare de interes pentru ei.
20:55
Elevii alolingvi ar putea primi nota „10” din oficiu la Limba română: MEC și ANCE au consultat peste 200 de profesori # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au organizat o ședință de consultare cu peste 200 de profesori de limba română din instituțiile alolingve, în cadrul căreia a fost discutată propunerea de modificare a Regulamentului privind organizarea examenelor naționale.
20:35
Zestrea Neamului | Tatiana Martin: „După ani de muncă, caut împlinirea pe toate planurile” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
20:10
Costurile producției industriale s-au majorat în octombrie. Cele mai mari creșteri - în sectorul energetic # Radio Chisinau
În luna octombrie curent, costurile producției industriale s-au majorat cu 6,4 la sută comparativ cu același interval din 2024 și cu 6,2 la sută de la începutul anului curent. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în sectorul energetic. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS), transmite MOLDPRES.
20:10
Autoritățile din R. Moldova și România au analizat într-o ședință de lucru la Ungheni construcția terminalului multimodal de la stația Berești (FOTO) # Radio Chisinau
Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, împreună cu omologul său din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, au prezidat astăzi o ședință de lucru dedicată pregătirii cererii de finanțare pentru construcția terminalului multimodal de la Ungheni, amplasat la stația Berești. Documentația urmează să fie depusă la Comisia Europeană în vederea obținerii finanțării necesare implementării proiectului.
19:50
Liderul de la Tiraspol justifică refuzul ajutorului de 60 milioane de euro prin „grija pentru cetățeni” # Radio Chisinau
Liderul autoproclamatei administrații separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, justifică refuzul ajutorului european de 60 de milioane de euro, destinat depășirii crizei energetice în regiunea transnistreană, prin „grija pentru cetățeni”.
19:25
Prețurile producătorului în industrie s-au majorat în octombrie. Cele mai mari creșteri - în sectorul energetic # Radio Chisinau
În luna octombrie curent, prețurile producătorului în industrie s-au majorat cu 6,4 la sută comparativ cu același interval din 2024 și cu 6,2 la sută de la începutul anului curent. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în sectorul energetic. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS), transmite MOLDPRES.
19:05
Acționarii ruși ai companiei petroliere Naftna din Serbia au acceptat să își vândă participația majoritară, spune ministrul sârb al Energiei # Radio Chisinau
Proprietarii ruși ai companiei petroliere Naftna industrija Srbije (NIS) din Serbia au convenit, în principiu, să își vândă participația majoritară unui cumpărător încă neidentificat, a anunțat miercuri ministrul sârb al Energiei, Dubravka Djedovic-Handanovic.
18:40
MDED, despre procesul de achiziție a Portului Giurgiulești: „Discuțiile sunt în desfășurare” # Radio Chisinau
Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a venit astăzi cu o reacție în contextul discuțiilor publice privind dezvoltarea Portului Internațional Liber Giurgiulești. Instituția a confirmat că discuțiile sunt în desfășurare, dar a precizat că nu poate oferi detalii despre o tranzacție care nu este finalizată, transmite MOLDPRES.
18:20
Progresele R. Moldova în achiziții și vamă, prezentate la reuniunea Comitetului de Asociere cu UE # Radio Chisinau
Republica Moldova a găzduit, în perioada 18–19 noiembrie, cea de-a XII-a reuniune a Comitetului de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova în configurația de comerț (ACTC). Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor naționale și ai Comisiei Europene pentru a analiza progresele în implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA). Discuțiile s-au concentrat pe schimburile comerciale dintre Republica Moldova și UE, cooperarea tehnică și evoluțiile în domenii precum comerțul cu bunuri și servicii, achiziții publice, barierele tehnice, concurența, vamă și energie.
18:00
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie, va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Măsura preventivă a fost prelungită în urma ședinței de judecată de astăzi de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, transmite IPN.
17:40
Extinderea proiectelor strategice comune în contextul parcursului european al R. Moldova, discutată de Valeriu Chiveri și secretara de stat din cadrul MAE al României # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu secretara de stat pentru afaceri strategice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României, Ana Tinca, aflată într-o vizită în Republica Moldova. Discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării bilaterale, extinderea proiectelor strategice comune în contextul avansării parcursului european al Republicii Moldova, precum și a fost reconfirmată relația privilegiată dintre Republica Moldova și România, fundamentată pe parteneriat strategic, sprijin constant și valori comune.
17:20
Vremea se încălzește spre sfârșitul săptămânii: temperaturi până la +18 grade Celsius # Radio Chisinau
După lapoviță și ninsoare, vremea se va încălzi treptat spre sfârșitul săptămânii. Joi, meteorologii prognozează cer noros, ploi slabe și ceață, însă de vineri condițiile meteo se vor ameliora semnificativ, iar temperaturile vor crește până la +18 grade Celsius, transmite IPN.
17:05
Aproximativ 3200 de elevi vor participa la prima testare a competențelor digitale organizată în R. Moldova # Radio Chisinau
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor participa, miercuri, 26 noiembrie, la prima testare a competențelor digitale organizată în Republica Moldova. Evaluarea este inițiată de Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE).
16:45
Pierderi de milioane de lei la Energocom în 2023. Curtea de Conturi semnalează nereguli # Radio Chisinau
Curtea de Conturi a constatat pierderi de 315,5 milioane de lei în 2023 la societatea pe acțiuni Energocom din cauza stabilirii prețurilor nereglementate la gaze naturale sub costurile reale. Auditul Curții de Conturi, examinat de Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice, a evaluat gestionarea patrimoniului și resurselor financiare ale întreprinderii în perioada 2021-2023, inclusiv achizițiile de gaze, stocul de securitate, creanțele cesionate și prețurile la energia electrică, transmite IPN.
16:20
Prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic” aduce la Chișinău dramaturgia ultimilor 25 de ani # Radio Chisinau
Prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic”, se va desfășura în perioada 19–23 noiembrie. În cadrul festivalului, publicul la Chișinău va putea vedea spectacole ale trupelor din România, Polonia și Republica Moldova. Evenimentul își propune să aducă în prim-plan dramaturgia ultimilor 25 de ani și să conecteze publicul local la direcțiile actuale ale scenei europene, au spus organizatorii într-o conferința de presă, transmite Radio Chișinău.
16:05
Sancțiunile americane încep să „muște” din industria petrolieră rusă. O țară europeană, membră UE, tocmai a anunțat că va închide toate benzinăriile gigantului rus Lukoil. Este primul anunț de acest fel.
15:50
Fosta contabilă a unei bănci comerciale din Fălești, trimisă în judecată pentru delapidări de peste 1,5 milioane lei # Radio Chisinau
Procuratura Bălți, oficiul Fălești, anunță finalizarea urmăririi penale într-un caz de fraudă comis de o fostă contabilă-șef adjunctă a unei bănci din Fălești. Aceasta este acuzată de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și falsificarea documentelor oficiale.
15:30
Ministrul Dorin Junghietu, la Security Forum: „R. Moldova face pași concreți pentru creșterea și consolidarea rezilienței și securității energetice” # Radio Chisinau
Energia este cheia securității unei țări, iar Republica Moldova face pași concreți pentru creșterea și consolidarea rezilienței și securității energetice a țării. Măsurile cele mai importante în acest sens se bazează pe diversificarea surselor de aprovizionare cu resurse energetice, construirea interconexiunilor transfrontaliere suplimentare cu România și creșterea capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile. Declarațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a participat astăzi la Moldova Security Forum, desfășurat la Chișinău, transmite MOLDPRES.
15:15
Fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, va mai sat încă 30 de zile în arest. Decizia a fost pronunțată miercuri, 19 noiembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Vladimir Plahotniuc nu a participat la ședința de judecată, informează MOLDPRES.
Ieri
14:55
Implementarea proiectului privind digitalizarea sectorului cultural a fost discutat de ministrul Culturii, Cristian Jardan, și coordonatoarea rezidentă a ONU în Moldova, Yeșim Oruç. Inițiativa permite cartografierea industriilor creative din țară, dezvoltarea platformei Creative Square și modernizarea bazei tehnice a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, contribuind astfel la creșterea competitivității creatorilor și instituțiilor culturale, informează MOLDPRES.
14:40
Avocatul Asociației Promo-LEX: Eliberarea lui Vadim Pogorlețchi este rezultatul presiunilor exercitate de UE și partenerii internaționali ai Rep. Moldova # Radio Chisinau
Eliberarea cetățeanului R. Moldova Vadim Pogorlețchi, pe 17 noiembrie, după trei ani de detenție ilegală la Tiraspol, este rezultatul presiunilor exercitate de Uniunea Europeană și partenerii internaționali ai Rep. Moldova, afirmă avocatul Asociației Promo-LEX, Vadim Vieru. El observă că în timp ce diplomația internațională a funcționat în acest caz, autoritățile moldovene nu au o viziune clară pentru a preveni repetarea unor astfel de ilegalități și a proteja cetățenii din stânga Nistrului, transmite Radio Chișinău.
14:20
Președinta Maia Sandu că ziua funeraliilor lui Ilie Ilașcu va fi decretată zi de doliu național. Funeraliile vor avea loc la Cimitirul Bellu din București, iar cei care doresc să își ia rămas-bun sunt invitați să o facă la Palatul Național, între orele 10:00 și 13:00.
14:10
Ilie iIlașcu, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol și unul dintre fondatorii mișcării de eliberare națională din R. Moldova, va fi înmormântat mâine la cimitirul Floreasca de la București.
14:00
