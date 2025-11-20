Alain Berset: Președinția R. Moldovei la Consiliul Europei poate consolida democrația UE

15:30

Energia este cheia securității unei țări, iar Republica Moldova face pași concreți pentru creșterea și consolidarea rezilienței și securității energetice a țării. Măsurile cele mai importante în acest sens se bazează pe diversificarea surselor de aprovizionare cu resurse energetice, construirea interconexiunilor transfrontaliere suplimentare cu România și creșterea capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile. Declarațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a participat astăzi la Moldova Security Forum, desfășurat la Chișinău, transmite MOLDPRES.