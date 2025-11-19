Acces la terenuri pentru fermierii din Dubăsari, până în februarie. Taxele Tiraspolului rămân

09:25

Presa de la Chișinău continuă să evoce sacrificiul eroului Ilie Ilașcu, deținut politic de regimul neconstituțional de la Tiraspol, și totodată jurnaliștii atrag atenția că problemele pe care le denunța el când încă era la închisoare sunt actuale și astăzi. Presa relatează și de la ședințele de judecată în dosarul Plahotniuc.