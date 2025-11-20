Euro și dolarul se scumpesc ușor

10:20

În noaptea de 19 noiembrie 2025, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (RM) – Lesnoe (UA). Aparatul de zbor s-ar fi deplasat la o altitudine de până la 100 de metri, pe traseul Alexandrovca (UA) – Săiți (RM), ulterior îndreptându-se spre Tocuz și Opaci.