Expert: Amenințările hibride fără precedent au forțat R. Moldova să-și accelereze reziliența democratică
Radio Moldova, 19 noiembrie 2025 22:40
Securitatea informațională, energetică, cibernetică și combaterea dezinformării reprezintă vulnerabilități ale proceselor democratice în fața provocărilor hibride, iar cea de-a doua ediție a Forumului de Securitate 2025, organizată pe 18 și 19 noiembrie la Chișinău, a dezbătut modul în care cooperarea internațională poate contribui la consolidarea rezilienței statelor, a afirmat experta în securitate Sanda Sandu, manager de programe la Fundația Konrad Adenauer și Fellow, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
• • •
Acum o oră
22:40
Acum 2 ore
22:10
Reuniune de nivel înalt la Parlament: R. Moldova găzduiește evenimente ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # Radio Moldova
Parlamentul Republicii Moldova devine, timp de două zile, locul unde se întâlnesc peste 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei. Reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) au loc la Chișinău în perioada 20–21 noiembrie, un eveniment de amploare pentru țara noastră.
22:10
Stradă din Chișinău cu numele lui Ilie Ilașcu: „Redenumirea străzilor ține de Consiliul Municipal, nu de primar”, afirmă Ion Ceban # Radio Moldova
Redenumirea străzilor din Chișinău „nu ține de atribuțiile primarului”. Acesta este răspunsul primarului capitalei Ion Ceban pentru internauții și partidele politice care au propus atribuirea numelui eroului Ilie Ilașcu unei străzi din Chișinău sau bulevardului Moscova.
Acum 4 ore
21:20
Uniunea Europeană va ajuta țara noastră să combată fenomenul salariilor în plic. Totul în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Inițiativa are ca scop întărirea abilității instituției de a realiza controale de muncă mai eficiente, în conformitate cu standardele și practicile europene.
21:10
Polonia închide ultimul Consulat rus din țară, cel din Gdansk și acuză Agenția de informații externe a Rusiei de actele recente de sabotaj pe o linie feroviară spre Ucraina. Kremlinul respinge acuzațiile și critică decizia Varșoviei. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a anunțat că Moscova va răspunde cu aceeași monedă și va reduce prezența diplomatică a Poloniei în Rusia.
20:40
Prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic” a debutat la Chișinău # Radio Moldova
Spectacole ale trupelor din România, Polonia și Republica Moldova vor fi prezentate la Teatrul Alexie Mateevici, în cadrul primei ediții a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic”. Evenimentul își propune să transforme Chișinăul într-un spațiu viu al creației, unde teatrul se întâlnește cu poezia, dansul, mișcarea scenică, pictura și proiecțiile video.
20:00
Locuitorii din Zastânca nu au apă: apeductul a fost construit, dar nu a fost dat în exploatare # Radio Moldova
În regiunea Candeba a satului Zastânca din raionul Soroca, localnicii nu au acces la apă potabilă, deși au trecut aproape trei luni de la finalizarea lucrărilor de aprovizionare cu apă. Rețeaua este construită, însă nu poate fi pusă în funcțiune din cauza lipsei recepției finale a lucrărilor. Problema rămâne nesoluționată, iar oamenii continuă să sufere și dau semnale de alarmă.
Acum 6 ore
19:20
Reuniune europeană de nivel înalt la Parlament: Moldova în prim-planul Consiliului Europei # Radio Moldova
Timp de două zile, Parlamentul Republicii Moldova devine locul unde se întâlnesc peste 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei. Reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) au loc la Chișinău în perioada 20–21 noiembrie, un eveniment de amploare pentru țara noastră.
19:10
Municipiul Bălți se va înfrăți cu Solotvino din Ucraina. Cele două localități au semnat un acord oficial # Radio Moldova
Municipiul Bălți se va înfrăți cu Solotvino (Slatina) din regiunea Transcarpatia, Ucraina. Cele două localități au semnat recent un acord oficial, în prezența autorităților locale, a reprezentanților societății civile și a oaspeților din Ucraina. Acordul reprezintă o intenție de a lansa proiecte comune de dezvoltare, inclusiv prin accesarea programelor europene și schimburi de experiență.
18:40
Nota „10” din oficiu la Limba română pentru elevii alolingvi cu nivel B2, propunerea MEC # Radio Moldova
Elevii alolingvi ar putea obține nota maximă la proba de Limba și literatura română fără a mai susține examenul, dacă dețin un certificat care confirmă competențe lingvistice avansate. Măsura este prevăzută într-un proiect de modificare a Regulamentului privind organizarea examenelor, consultat de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării cu peste 200 de profesori de Limba română din instituțiile de învățământ alolingve.
18:30
Republica Moldova, parte a noului cadru european de mobilitate militară în calitate de observator # Radio Moldova
Comisia Europeană a adoptat, pe 19 noiembrie, două inițiative majore în domeniul apărării, care modernizează industria de apărare a UE și creează un spațiu european de mobilitate militară, în care trupele și echipamentele pot circula rapid peste granițe. La propunerea vicepreședintei executive Roxana Mînzatu, Republica Moldova va participa în calitate de observator la acest sistem, consolidând, astfel, securitatea întregii regiuni.
17:50
„Exprimăm susținere politică foarte clară”: Declarație comună de susținere a R. Moldova în parcursul european, semnată la București # Radio Moldova
Deși există „argumente de fond” care justifică începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE) până la sfârșitul acestui an, R. Moldova riscă „să fie prizonieră” în acest proces, ceea ce „nu este corect”, a declarat președintele Comisiei pentru politică externă din Senatul României, Titus Corlățean, la ședința comună cu o delegație a Comisiei pentru politică externă din Parlamentul de la Chișinău, desfășurată pe 19 noiembrie la București.
17:50
Două tone de amidon de cartofi cu organisme modificate genetic, distruse de autorități # Radio Moldova
Două tone de amidon de cartofi, importate și destinate comercializării pe piața din R. Moldova, au fost distruse prin incinerare. Analizele efectuate de angajații Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au scos la iveală faptul că produsul nu respecta standardele legale.
17:30
Duma de Stat a Rusiei a aprobat în lectură finală pachetul bugetar pentru anul 2026, care include majorări de taxe, cheltuieli record pentru armată și structurile de forță, precum și reducerea finanțării unor proiecte-cheie din domeniul sănătății.
Acum 8 ore
17:20
Expert: În lipsa unei apărări antiaeriene, soluția este cooperarea cu România și implementarea sistemului RO-ALERT # Radio Moldova
Republica Moldova nu dispune, în prezent, de mijloace tehnice proprii pentru contracararea amenințărilor aeriene, iar contextul actual de securitate impune cooperarea strânsă cu România. Comentând incidentul cu drona care a survolat ilegal spațiul aerian al R. Moldova în noaptea de 19 noiembrie, expertul în securitate Pavel Horea a recomandat preluarea sistemului RO-ALERT, schimbul rapid de date și avertizarea cetățenilor în situații de criză.
17:10
Reintegrarea R. Moldova, cu pași realiști. Gherasimov: „Integrarea economică a regiunii transnistrene deja are loc” # Radio Moldova
Există tot mai multe semnale pozitive privind apropierea regiunii transnistrene de spațiul european, afirmă viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Potrivit acesteia, datele recente indică o schimbare vizibilă în orientarea economică și socială a regiunii: 80% din exporturile de bunuri și servicii din stânga Nistrului sunt direcționate către statele Uniunii Europene (UE), în timp ce pentru restul Republicii Moldova proporția este de 65%.
17:10
Alegeri controlate de Chișinău în Găgăuzia. Președintele Comisiei pentru securitate națională: „Nu vom permite fraudarea scrutinului” # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală din Chișinău va monitoriza viitoarele alegeri pentru Adunarea Populară din Găgăuzia pentru a nu permite încălcarea legislației electorale în regiune și cumpărarea voturilor, cum s-a întâmplat la scrutinele anterioare. Declarația aparține deputatului Lilian Carp, președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, invitat la emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova.
17:00
Mitul bărbatului puternic, demontat, de Ziua Internațională a Bărbaților: de ce forța nu mai înseamnă tărie emoțională # Radio Moldova
Deși unii asociază bărbatul puternic cu masa musculară și forța fizică, iar alții - cu puterea financiară sau statutul social, specialiștii sugerează o abordare diferită. Din perspectivă psihologică, atributul esențial al unui bărbat puternic devine inteligența emoțională, exprimată prin capacitatea de a-și asuma vulnerabilitatea, inclusiv prin plâns, sfidând teama de stigmatizare socială.
16:30
Circa 3.200 de elevi de gimnaziu și liceu din R. Moldova vor susține, pe 26 noiembrie, o testare a competențelor digitale organizată pentru prima dată în Republica Moldova. Evaluarea este coordonată de Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE).
16:30
Asociațiile studențești din R. Moldova, îndemnate să aplice proiecte pentru a accesa finanțări de până la 600 de mii de lei # Radio Moldova
Asociațiile studențești din toate universitățile din R. Moldova pot accesa finanțare în sumă de până la 600.000 de lei pentru a transforma ideile și inițiativele lor în proiecte. Agenția Națională pentru Tineret a lansat, sub egida Ministerului Educației și Cercetării, Programul de Granturi pentru ediția 2026.
16:20
Pasiunea pentru cai, transformată în afacere: Victor Cazac, antreprenorul care crede în viitorul hipismului moldovenesc # Radio Moldova
Dragostea pentru cai i-a schimbat viața și i-a modelat drumul. Victor Cazac, antreprenor și promotor al hipismului în Republica Moldova, și-a transformat pasiunea din copilărie într-o afacere care combină sportul, turismul și educația.
16:00
Medic, despre utilizarea irațională a antibioticelor: unele infecții nu mai răspund la tratamente # Radio Moldova
R. Moldova se confruntă, asemenea multor state, cu nivel îngrijorător al rezistenței la antibiotice. Utilizarea excesivă și nu întotdeauna corectă a antibioticelor, tratamentele antibacteriene cu durată incompletă, prescrierea nejustificată și folosirea acestora pentru infecții virale reprezintă o problemă actuală în R. Moldova, atenționează medicii.
16:00
LeBron James a susținut primul meci din acest sezon în Liga nord-americană de baschet masculin # Radio Moldova
LeBron James a început cel de-al 23-lea său sezon în Liga nord-americană de baschet masculin. Superstarul echipei Los Angeles Lakers a izbutit un frumos double-double în victoria obținută de echipa californiană în fața grupării Utah Jazz, scor 140:126. După ce a ratat primele 14 meciuri ale sezonului din cauza unei afecțiuni a nervului sciatic, LeBron James a debutat în sezonul 2025/2026. Vedeta lui Los Angeles Lakers nu s-a grăbit să revină pe teren, ci a trecut printr-un proces de recuperare și apoi s-a antrenat o perioadă cu echipa de tineret a francizei din statul California.
15:30
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită Guvernului majorarea „urgentă” a salariilor în sectorul bugetar de la 1 ianuarie 2026 și stabilirea valorii de referință la minimum 3.000 de lei. Totodată, sindicatele cer alinierea salariului mediu din educație la nivelul salariului mediu pe economie, care este de 16.100 de lei în 2025.
Acum 12 ore
15:10
Sancțiunile americane au determinat închiderea primei entități internaționale a grupului rus Lukoil. Operatorul finlandez Teboil, deținut de compania rusă, a anunțat că își va înceta activitatea din cauza epuizării stocurilor de carburant.
15:00
Tot mai mulți consumatori din R. Moldova reclamă facturi la gaze cu date de consum care nu corespund realității. SA „Energocom”, desemnat furnizor cu obligații de serviciu public pentru gazele naturale, susține că erorile provin din citirea contoarelor de către operatorii de distribuție care aparțin de SA „Moldovagaz”. Entitatea dă asigurări că toate neconcordanțele vor fi corectate în facturile următoare.
15:00
Consolidarea securității energetice: viziune strategică și cooperare, la Forumul de Securitate 2025 # Radio Moldova
Sarcina de protecție cibernetică în sectorul energetic devine un imperativ strategic la nivel național. Republica Moldova operează încă cu sisteme proiectate acum câteva decenii, care nu mai răspund amenințărilor actuale și creează breșe pentru atacatori. Un sistem sigur de protecție poate fi construit doar prin implicare și efort coordonat. Aceste constatări au fost prezentate în cea de-a doua zi a Forumului de Securitate din Moldova, ediția 2025.
14:40
Gara din Ocnița, cândva unul dintre cele mai aglomerate noduri ale CFM, este aproape pustie # Radio Moldova
Gara din Ocnița, cândva unul dintre cele mai aglomerate noduri ale Căii Ferate din Moldova (CFM), este acum aproape pustie. Dacă altădată aici se intersectau zeci de trenuri și sute de angajați țineau stația în mișcare, astăzi doar câteva garnituri de marfă mai trec pe linie. Oamenii din Ocnița își amintesc de vremurile în care Calea Ferată era un motor al economiei locale, iar acum vorbesc despre dezordine, întârzieri salariale și un sector în declin.
14:30
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv: instanța a admis cererea procurorilor # Radio Moldova
Fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, va rămâne în arest încă 30 de zile. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au admis, pe 19 noiembrie, solicitarea procurorilor.
14:20
OFICIAL | Doliu national în R. Moldova pe 20 noiembrie, ziua în care va fi înmormântat Ilie Ilașcu # Radio Moldova
Zi de doliu național în R. Moldova pe 20 noiembrie, ziua în care eroul Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu.
14:00
13:50
O delegație a Parlamentului de la Chișinău, omagiu lui Ilie Ilașcu, la București: „Erou al luptei pentru eliberarea națională” # Radio Moldova
O delegație a Parlamentului de la Chișinău, aflată într-o vizită oficială în România, a depus flori la capela Bisericii Sfânta Sofia de la București și și-a luat rămas-bun de la fostul deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, Ilie Ilașcu.
13:30
Avocat, reținut după ce a cerut bani de la soția unui condamnat pentru violență în familie # Radio Moldova
Un avocat a fost reținut după ce a cerut bani de la soția unui bărbat condamnat pentru violență în familie, al cărui termen de detenție fusese suspendat condiționat. În schimbul sumei solicitate, apărătorul ar fi promis că poate influența angajații Biroului de Probațiune Dondușeni pentru a transforma pedeapsa în una cu executare efectivă.
13:30
Mită la trecerea frontierei: un străin a fost reținut pe Aeroportul Internațional Chișinău # Radio Moldova
Un cetățean străin a fost reținut în flagrant delict chiar în momentul în care transmitea bani unui inspector vamal de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău.
13:20
Igor Grosu condamnă atacurile rusești asupra Ucrainei și reiterează sprijinul R. Moldova pentru poporul ucrainean # Radio Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, condamnă atacurile masive cu drone și rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, soldate cu cel puțin 19 morți și zeci de răniți. Spicherul a subliniat, într-o postare pe Facebook, că Ucraina continuă să trăiască „în coșmar” și a reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru oprirea imediată a războiului.
13:10
Elevii din 30 de instituții de învățământ din Republica Moldova au colectat sute de kilograme de deșeuri electrice și electronice, în cadrul campaniei naționale „EcoStart – debarasăm cu gândul la viitor”. Campania, desfășurată pe parcursul lunii octombrie, a fost organizată de Centrul Național de Mediu și a avut drept scop promovarea educației ecologice și a implicării comunitare.
13:00
Fostă contabilă de la o bancă din Fălești, acuzată de delapidarea a peste 1.5 milioane de lei # Radio Moldova
Fosta contabilă-șefă adjunctă a unei bănci comerciale din Fălești va trebui să ofere explicații judecătorilor vizavi de falsificarea documentelor oficiale și delapidarea averii străine în valoare de peste 1.5 milioane de lei.
12:50
O declarație comună de susținere a R. Moldova în parcursul european, semnată la București de comisiile parlamentare pentru politică externă # Radio Moldova
Deși există „argumente de fond” care justifică începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE) până la sfârșitul acestui an, R. Moldova riscă „să fie prizonieră” în acest proces, ceea ce „nu este corect”, a declarat președintele Comisiei pentru politică externă din Senatul României, Titus Corlățean, la ședința comună cu o delegație a Comisiei pentru politică externă din Parlamentul de la Chișinău, desfășurată pe 19 noiembrie la București. La finalul ședinței, președinții celor două structuri, Titus Corlățean și Doina Gherman, au semnat o declarație comună de susținere a R. Moldova în parcursul european.
12:20
12:10
Linia Electrică Vulcănești - Chișinău, finalizată în proporție de 99%: începe etapa de testări # Radio Moldova
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești - Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, fiind în desfășurare instalarea ultimului pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor. După finalizarea construcției, linia și noile echipamente vor trece printr-o serie de inspecții și testări riguroase înainte de a fi conectate la rețea.
12:00
Trafic de influență pentru funcții de pădurari: pedeapsă cu închisoare și confiscarea mitei de 18.000 de euro în folosul statului # Radio Moldova
Un bărbat din Strășeni va face pușcărie, după ce a cerut bani în schimbul promisiunii de a facilita angajarea unor persoane în funcții de pădurari. Curtea de Apel Centru a admis apelul procurorului și a schimbat pedeapsa stabilită inițial de Judecătoria Strășeni, considerând că faptele comise sunt prea grave pentru a fi sancționate doar cu amendă.
11:40
Incluziune în sport: 300 de antrenori din școlile sportive sunt instruiți privind încadrarea copiilor cu CES # Radio Moldova
Republica Moldova face un pas important spre incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) în sport. Aproape 300 de antrenori din școlile sportive au fost instruiți în cadrul unui seminar național dedicat sportului adaptat, organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) în cadrul Proiectului Erasmus+ Sport „ACT RISE”.
11:40
Mesajul premierului Munteanu pentru mediul de afaceri european: „R. Moldova se întoarce acolo unde îi este locul - într-un spațiu al libertății, oportunităților și dezvoltării” # Radio Moldova
Republica Moldova accelerează reformele și pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2030. Economia țării a revenit pe creștere, iar exporturile, digitalizarea și investițiile transformă structural economia, a declarat prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, într-un discurs la Summitul European de Afaceri 2025, desfășurat în perioada 17 - 20 noiembrie în capitala Belgiei.
11:40
Prezență exotică la Campionatul Mondial de fotbal din anul 2026, turneul final ce va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Echipa Insulei Curaçao s-a calificat în premieră la Cupa Mondială, iar visul insularilor a devenit realitate. În ultima partidă din grupa B a Confederației Amercii de Nord și zonei Caraibelor, Curaçao a remizat în deplasare, scor 0:0 cu echipa Jamaicăi.
11:30
Alertă în spațiul aerian: o dronă venită din Ucraina a zburat peste raionul Ștefan Vodă. Precizările Ministerului Apărării # Radio Moldova
Ministerul Apărării al Republicii Moldova confirmă că, în noaptea de 19 noiembrie, spațiul aerian al țării a fost survolat de o dronă. Potrivit instituției, confirmarea vine în urma schimbului de informații cu partenerii din Ucraina și România, care au semnalat prezența aparatului de zbor deasupra teritoriului Republicii Moldova.
11:20
R. Moldova, tot mai prezentă pe agenda UE. Daniela Morari: „Suntem în discuții pentru a vedea cum poate fi inclusă R. Moldova în următorul buget al UE” # Radio Moldova
Vocea Republicii Moldova se afirmă tot mai puternic la Bruxelles, fiind prezentă constant pe agenda Uniunii Europene. Totodată, Bruxellesul va continua să ofere R. Moldova expertiză tehnică, astfel încât Chișinăul să avanseze în parcursul european, chiar dacă există domenii care necesită multă muncă și „voință politică”, afirmă Daniela Morari, ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană.
11:10
Revista presei internaționale | SUA are un nou plan de încheiere a războiului ruso-ucrainean; Sancțiunile SUA ieftinesc petrolul rusesc # Radio Moldova
Presa internațională scrie despre intensificarea eforturilor diplomatice de încheiere a războiului ruso-ucrainean, pe fondul turneului european al președintelui Volodimir Zelenski și al vizitei neanunțate la Kiev a unor importanți oficiali americani. Mai multe publicații analizează impactul sancțiunilor occidentale asupra economiei Rusiei, care au redus veniturile din petrol și au majorat cheltuielile militare în detrimentul sănătății publice. Măsurile europene împotriva intensificării actelor de sabotaj atribuite Rusiei se numără printre alte teme abordate de presa străină.
11:00
Întâlnire trilaterală R. Moldova-România-Ucraina: coordonatorii formatului „Triunghiul Odesa”, angajați să acționeze coordonat # Radio Moldova
În aceste vremuri dificile, este esențial ca statele care împărtășesc aceleași valori să rămână unite, „ca prieteni și parteneri de încredere”. Importanța unității regionale a fost evidențiată de viceministrul afacerilor externe al Ucrainei, Olexandr Mischenko, la prima reuniune a coordonatorilor naționali ai formatului „Triunghiul Odesa”, desfășurată la Chișinău pe 18 noiembrie.
10:50
AUDIO | Scrisoarea trimisă de Ilie Ilașcu, din închisoare, mamei și ultimele sale cuvinte din sala de judecată după ce fusese condamnat la moarte # Radio Moldova
Ilie Ilașcu, încarcerat ilegal, în perioada 1992 – 2001, în pușcăriile din stânga Nistrului, a sfidat sentința prin care fusese condamnat la moarte, pronunțată de o instanță nerecunoscută. A reușit ulterior să iasă la libertate și a pledat, inclusiv de la cele mai înalte tribune ale Europei, pentru integritatea teritorială a R. Moldova și pentru cauza românilor basarabeni.
Acum 24 ore
10:20
Oficiali americani și ruși poartă discuții privind un viitor plan de pace pentru Ucraina # Radio Moldova
Autoritățile Statelor Unite și ale Federației Ruse elaborează în secret un plan care abordează patru domenii-cheie: pacea în Ucraina, garanțiile de securitate, securitatea în Europa și viitorul relațiilor Washingtonului cu Moscova și Kiev, relatează DW.com și The Insider.
