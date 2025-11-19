Autoritățile din R. Moldova și România au analizat într-o ședință de lucru la Ungheni construcția terminalului multimodal de la stația Berești (FOTO)
Radio Chisinau, 19 noiembrie 2025 20:10
Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, împreună cu omologul său din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, au prezidat astăzi o ședință de lucru dedicată pregătirii cererii de finanțare pentru construcția terminalului multimodal de la Ungheni, amplasat la stația Berești. Documentația urmează să fie depusă la Comisia Europeană în vederea obținerii finanțării necesare implementării proiectului.
• • •
Acum 10 minute
20:10
Costurile producției industriale s-au majorat în octombrie. Cele mai mari creșteri - în sectorul energetic # Radio Chisinau
În luna octombrie curent, costurile producției industriale s-au majorat cu 6,4 la sută comparativ cu același interval din 2024 și cu 6,2 la sută de la începutul anului curent. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în sectorul energetic. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS), transmite MOLDPRES.
20:10
Acum 30 minute
19:50
Liderul de la Tiraspol justifică refuzul ajutorului de 60 milioane de euro prin „grija pentru cetățeni” # Radio Chisinau
Liderul autoproclamatei administrații separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, justifică refuzul ajutorului european de 60 de milioane de euro, destinat depășirii crizei energetice în regiunea transnistreană, prin „grija pentru cetățeni”.
Acum o oră
19:25
Prețurile producătorului în industrie s-au majorat în octombrie. Cele mai mari creșteri - în sectorul energetic # Radio Chisinau
În luna octombrie curent, prețurile producătorului în industrie s-au majorat cu 6,4 la sută comparativ cu același interval din 2024 și cu 6,2 la sută de la începutul anului curent. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în sectorul energetic. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS), transmite MOLDPRES.
Acum 2 ore
19:05
Acționarii ruși ai companiei petroliere Naftna din Serbia au acceptat să își vândă participația majoritară, spune ministrul sârb al Energiei # Radio Chisinau
Proprietarii ruși ai companiei petroliere Naftna industrija Srbije (NIS) din Serbia au convenit, în principiu, să își vândă participația majoritară unui cumpărător încă neidentificat, a anunțat miercuri ministrul sârb al Energiei, Dubravka Djedovic-Handanovic.
18:40
MDED, despre procesul de achiziție a Portului Giurgiulești: „Discuțiile sunt în desfășurare” # Radio Chisinau
Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a venit astăzi cu o reacție în contextul discuțiilor publice privind dezvoltarea Portului Internațional Liber Giurgiulești. Instituția a confirmat că discuțiile sunt în desfășurare, dar a precizat că nu poate oferi detalii despre o tranzacție care nu este finalizată, transmite MOLDPRES.
18:20
Progresele R. Moldova în achiziții și vamă, prezentate la reuniunea Comitetului de Asociere cu UE # Radio Chisinau
Republica Moldova a găzduit, în perioada 18–19 noiembrie, cea de-a XII-a reuniune a Comitetului de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova în configurația de comerț (ACTC). Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor naționale și ai Comisiei Europene pentru a analiza progresele în implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA). Discuțiile s-au concentrat pe schimburile comerciale dintre Republica Moldova și UE, cooperarea tehnică și evoluțiile în domenii precum comerțul cu bunuri și servicii, achiziții publice, barierele tehnice, concurența, vamă și energie.
Acum 4 ore
18:00
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie, va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Măsura preventivă a fost prelungită în urma ședinței de judecată de astăzi de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, transmite IPN.
17:40
Extinderea proiectelor strategice comune în contextul parcursului european al R. Moldova, discutată de Valeriu Chiveri și secretara de stat din cadrul MAE al României # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu secretara de stat pentru afaceri strategice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României, Ana Tinca, aflată într-o vizită în Republica Moldova. Discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării bilaterale, extinderea proiectelor strategice comune în contextul avansării parcursului european al Republicii Moldova, precum și a fost reconfirmată relația privilegiată dintre Republica Moldova și România, fundamentată pe parteneriat strategic, sprijin constant și valori comune.
17:20
Vremea se încălzește spre sfârșitul săptămânii: temperaturi până la +18 grade Celsius # Radio Chisinau
După lapoviță și ninsoare, vremea se va încălzi treptat spre sfârșitul săptămânii. Joi, meteorologii prognozează cer noros, ploi slabe și ceață, însă de vineri condițiile meteo se vor ameliora semnificativ, iar temperaturile vor crește până la +18 grade Celsius, transmite IPN.
17:05
Aproximativ 3200 de elevi vor participa la prima testare a competențelor digitale organizată în R. Moldova # Radio Chisinau
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor participa, miercuri, 26 noiembrie, la prima testare a competențelor digitale organizată în Republica Moldova. Evaluarea este inițiată de Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE).
16:45
Pierderi de milioane de lei la Energocom în 2023. Curtea de Conturi semnalează nereguli # Radio Chisinau
Curtea de Conturi a constatat pierderi de 315,5 milioane de lei în 2023 la societatea pe acțiuni Energocom din cauza stabilirii prețurilor nereglementate la gaze naturale sub costurile reale. Auditul Curții de Conturi, examinat de Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice, a evaluat gestionarea patrimoniului și resurselor financiare ale întreprinderii în perioada 2021-2023, inclusiv achizițiile de gaze, stocul de securitate, creanțele cesionate și prețurile la energia electrică, transmite IPN.
16:20
Prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic” aduce la Chișinău dramaturgia ultimilor 25 de ani # Radio Chisinau
Prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic”, se va desfășura în perioada 19–23 noiembrie. În cadrul festivalului, publicul la Chișinău va putea vedea spectacole ale trupelor din România, Polonia și Republica Moldova. Evenimentul își propune să aducă în prim-plan dramaturgia ultimilor 25 de ani și să conecteze publicul local la direcțiile actuale ale scenei europene, au spus organizatorii într-o conferința de presă, transmite Radio Chișinău.
Acum 6 ore
16:05
Sancțiunile americane încep să „muște” din industria petrolieră rusă. O țară europeană, membră UE, tocmai a anunțat că va închide toate benzinăriile gigantului rus Lukoil. Este primul anunț de acest fel.
15:50
Fosta contabilă a unei bănci comerciale din Fălești, trimisă în judecată pentru delapidări de peste 1,5 milioane lei # Radio Chisinau
Procuratura Bălți, oficiul Fălești, anunță finalizarea urmăririi penale într-un caz de fraudă comis de o fostă contabilă-șef adjunctă a unei bănci din Fălești. Aceasta este acuzată de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și falsificarea documentelor oficiale.
15:30
Ministrul Dorin Junghietu, la Security Forum: „R. Moldova face pași concreți pentru creșterea și consolidarea rezilienței și securității energetice” # Radio Chisinau
Energia este cheia securității unei țări, iar Republica Moldova face pași concreți pentru creșterea și consolidarea rezilienței și securității energetice a țării. Măsurile cele mai importante în acest sens se bazează pe diversificarea surselor de aprovizionare cu resurse energetice, construirea interconexiunilor transfrontaliere suplimentare cu România și creșterea capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile. Declarațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a participat astăzi la Moldova Security Forum, desfășurat la Chișinău, transmite MOLDPRES.
15:15
Fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, va mai sat încă 30 de zile în arest. Decizia a fost pronunțată miercuri, 19 noiembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Vladimir Plahotniuc nu a participat la ședința de judecată, informează MOLDPRES.
14:55
Implementarea proiectului privind digitalizarea sectorului cultural a fost discutat de ministrul Culturii, Cristian Jardan, și coordonatoarea rezidentă a ONU în Moldova, Yeșim Oruç. Inițiativa permite cartografierea industriilor creative din țară, dezvoltarea platformei Creative Square și modernizarea bazei tehnice a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, contribuind astfel la creșterea competitivității creatorilor și instituțiilor culturale, informează MOLDPRES.
14:40
Avocatul Asociației Promo-LEX: Eliberarea lui Vadim Pogorlețchi este rezultatul presiunilor exercitate de UE și partenerii internaționali ai Rep. Moldova # Radio Chisinau
Eliberarea cetățeanului R. Moldova Vadim Pogorlețchi, pe 17 noiembrie, după trei ani de detenție ilegală la Tiraspol, este rezultatul presiunilor exercitate de Uniunea Europeană și partenerii internaționali ai Rep. Moldova, afirmă avocatul Asociației Promo-LEX, Vadim Vieru. El observă că în timp ce diplomația internațională a funcționat în acest caz, autoritățile moldovene nu au o viziune clară pentru a preveni repetarea unor astfel de ilegalități și a proteja cetățenii din stânga Nistrului, transmite Radio Chișinău.
14:20
Președinta Maia Sandu că ziua funeraliilor lui Ilie Ilașcu va fi decretată zi de doliu național. Funeraliile vor avea loc la Cimitirul Bellu din București, iar cei care doresc să își ia rămas-bun sunt invitați să o facă la Palatul Național, între orele 10:00 și 13:00.
Acum 8 ore
14:10
Ilie iIlașcu, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol și unul dintre fondatorii mișcării de eliberare națională din R. Moldova, va fi înmormântat mâine la cimitirul Floreasca de la București.
14:00
Ilie iIlașcu, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol și unul dintre fondatorii mișcării de eliberare națională din R. Moldova, va fi înmormântat mâine la cimitirul Floreasca de la București.
14:00
La București a fost semnată o Declarație privind susținerea parcursului european al R. Moldova # Radio Chisinau
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București au semnat, miercuri, 19 noiembrie, o declarație comună privind susținerea începerii procesului de negocieri privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Documentul a fost semnat după reuniunea celor două comisii, desfășurată la București.
13:50
Ilie iIlașcu, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol și unul dintre fondatorii mișcării de eliberare națională din R. Moldova, va fi înmormântat mâine la cimitirul Floreasca de la București.
13:45
Ministerul Culturii a lansat concursul Premii în domeniul culturii, care se acordă anual, pentru produse de creație și inovații artistice cu un impact semnificativ asupra artelor profesioniste, patrimoniului cultural național și internațional.
13:30
Republica Moldova a devenit membru al Convenției privind regimul de tranzit comun la 1 noiembrie 2025, iar odată cu aceasta a fost integrat sistemul național de tranzit (NCTS) în rețelele vamale europene și internaționale.
13:25
R. Moldova pe coridorul vamal european: Transportul de mărfuri simplificat la frontieră # Radio Chisinau
Republica Moldova a devenit membru al Convenției privind regimul de tranzit comun la 1 noiembrie 2025, iar odată cu aceasta a fost integrat sistemul național de tranzit (NCTS) în rețelele vamale europene și internaționale.
13:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a nimicit, prin incinerare, un lot de 2.000 kg de amidon de cartofi care urma să fie comercializat pe piața Republicii Moldova. Produsul a fost depistat ca fiind modificat genetic, în cadrul Programului național de monitorizare a OMG-urilor în produsele alimentare provenite din import.
13:05
Igor Grosu condamnă un nou atac masiv asupra Ucrainei: R. Moldova cere oprirea imediată a războiului # Radio Chisinau
Un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei a avut loc în noaptea trecută, soldat cu cel puțin nouă morți și zeci de răniți. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a reacționat printr-un mesaj public în care a condamnat ferm violențele și a reiterat solidaritatea țării noastre cu poporul ucrainean.
12:40
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 20 noiembrie.
12:25
Polonia închide ultimul consulat al Rusiei existent în țară. Acuzațiile aduse de către șeful MAE de la Varșovia, Radosław Sikorski # Radio Chisinau
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat miercuri că va retrage acordul pentru funcționarea ultimului consulat rus din Polonia, situat în Gdańsk, ca răspuns la recentele sabotaje feroviare.
Acum 12 ore
12:10
Ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău a fost convocat la MAE, după survolarea de către drone rusești a spațiului aerian al R. Moldova # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă, din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți (Republica Moldova).
12:05
VIDEO | Lucrările de construcție și instalare a Liniei Vulcănești-Chișinău, realizate în proporție de circa 99 la sută. Urmează inspecții și teste riguroase # Radio Chisinau
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, muncitorii lucrând în prezent la ultimul pilon și la întinderea ultimului kilometru de conductor. După finalizarea lucrărilor de construcție, pentru a fi conectată la rețea, atât linia, cât și noua infrastructură, echipamentele sunt supuse unor inspecții și teste riguroase.
11:45
Consumatorii care constată neconcordanțe între factura la gaze și indicațiile reale ale contorului pot solicita verificarea și corectarea datelor, anunță Energocom. Compania asigură că orice diferență va fi soluționată în colaborare cu operatorii de distribuție, transmite IPN.
11:25
Tenismenul moldovean, Radu Albot, a început turneul din seria „Challenger” de la Soma Bay, Egipt cu o victorie contra ucraineanului Vladislav Orlov cu scorul de 6-3, 7-5.
11:15
FOTO | Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu cetățenii R. Moldova stabiliți în Belgia și Luxemburg: Indiferent de distanță, comunitatea noastră rămâne unită de același obiectiv # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu a avut discuție cu cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Belgia și Luxemburg.
11:00
La 18 noiembrie 2025, la Chișinău, a avut loc prima reuniune a Coordonatorilor Naționali ai formatului „Triunghiul Odesa”, desemnați de ministerele afacerilor externe ale Republicii Moldova, României și Ucrainei. Republica Moldova a fost reprezentată de secretarul de stat Sergiu Mihov, România de secretara de stat pentru afaceri strategice Ana Tinca, iar Ucraina de viceministrul afacerilor externe Olexandr Mischenko.
10:45
La Bălți vor avea loc exerciții militare: Locuitorii sunt îndemnați să nu se alarmeze # Radio Chisinau
Autoritățile municipiului Bălți informează locuitorii că, în perioada 19 – 21 noiembrie, între orele 07:30 – 17:00, militarii Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” vor desfășura trageri de instruire în cadrul centrului de instrucție al unității.
10:30
Primul transport de gaz natural lichefiat american care va încălzi Ucraina a ajuns în Lituania pe ruta baltică # Radio Chisinau
Prima livrare de GNL american prin ruta baltică oferă un contrapondere vitală împotriva războiului energetic al Moscovei din timpul iernii. Experții numesc livrarea o „istorică” consolidare a legăturilor de securitate. O nouă rută energetică vitală a fost creată peste Atlantic și Marea Baltică, prima livrare de gaz natural lichefiat (GNL) din SUA comandată de o companie ucraineană ajungând luni la terminalul Klaipėda din Lituania.
10:20
IGPF confirmă: Un aparat de zbor asemănător unei drone a survolat spațiul aerian al R. Moldova # Radio Chisinau
În noaptea de 19 noiembrie 2025, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (RM) – Lesnoe (UA). Aparatul de zbor s-ar fi deplasat la o altitudine de până la 100 de metri, pe traseul Alexandrovca (UA) – Săiți (RM), ulterior îndreptându-se spre Tocuz și Opaci.
10:15
10:10
În dimineața zilei de 18 noiembrie 2025, la ora 06:25, Serviciul 112 a fost alertat despre producerea unei deflagrații într-o casă de locuit din orașul Mărculești, raionul Florești, amplasată pe strada Ștefan cel Mare, nr. 40.
09:55
Secretarul de stat al MAE Valeriu Mija a avut o întrevedere cu delegația Ministerului Afacerilor Externe al Finlandei # Radio Chisinau
Secretarul de stat al MAE Valeriu Mija a avut o întrevedere cu delegația Ministerului Afacerilor Externe al Finlandei, condusă de Toni Sandell, șef adjunct al grupului de lucru responsabil pentru pregătirea și activitatea Președinției finlandeze a OSCE.
09:40
Un incendiu a izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Dante Alighieri” din Chișinău # Radio Chisinau
Un incendiu a izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Dante Alighieri” de pe strada Ion Creangă din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:41. Potrivit primelor informații un transformator electric a fost cuprins de flăcări.
09:25
Grupul Ilașcu – orfani ai istoriei, condamnați la uitare de propria țară (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău continuă să evoce sacrificiul eroului Ilie Ilașcu, deținut politic de regimul neconstituțional de la Tiraspol, și totodată jurnaliștii atrag atenția că problemele pe care le denunța el când încă era la închisoare sunt actuale și astăzi. Presa relatează și de la ședințele de judecată în dosarul Plahotniuc.
09:10
Dronele rusești au atacat în noaptea de marți spre miercuri mai multe zone rezidențiale din Harkov, al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei.
09:00
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 19 noiembrie 2025.
08:45
O dronă, detectată de armata română în spațiul aerian al României. Patru aeronave de luptă ridicate de la sol # Radio Chisinau
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de Poliție aeriană întărită, au decolat azi-noapte, la ora 00:25, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești în proximitatea frontierei fluviale cu România, a anunțat, miercuri dimineața, MApN.
08:30
FOTO | Lapoviță și ninsoare pe întreg teritoriul R. Moldova. Cod galben până la amiază # Radio Chisinau
Noaptea trecută și în această dimineață, în țară se înregistrează precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar pe unele sectoare s-a format polei. Până la amiază rămâne în vigoare codul galben emis de meteorologi, care au anunțat încă de marți seara condiții complicate ale vremii.
08:20
Ministerul Apărării Naționale al României: SUA vor continua să sprijine ferm România pentru consolidarea descurajării și apărării # Radio Chisinau
SUA vor continua să sprijine „ferm” România pentru consolidarea descurajării și apărării la nivel național și aliat, a transmis, marți, Ministerul Apărării Naționale, după ce, timp de două zile, s-a desfășurat la București o nouă rundă a reuniunii Grupului de nivel înalt în domeniul apărării România – SUA (HLDG), ediție coordonată cu noua administrație de la Washington.
