Abonamentele pentru troleibuzele și autobuzele din Bălți vor putea fi cumpărate și în farmacii
TV Nord, 20 noiembrie 2025 15:10
Primarul orașului, Alexandr Petkov, a anunțat că abonamentele comune pentru troleibuze și autobuze vor deveni și mai accesibile pentru locuitorii orașului. În urma unui parteneriat cu o rețea de farmacii din oraș. Tichetele de călătorie vor putea fi procurate în 10 farmacii din municipiu, în puncte ușor accesibile și la ore convenabile pentru cetățeni. Autoritățile […] Acest articol Abonamentele pentru troleibuzele și autobuzele din Bălți vor putea fi cumpărate și în farmacii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum 5 minute
15:30
/VIDEO/ Doi bărbați din Edineț, documentați pentru cultivarea și deținerea ilegală de droguri # TV Nord
Polițiștii și procurorii din raionul Edineț au documentat activitatea ilegală a doi bărbați din satele Goleni și Cupcini, în cadrul unor percheziții desfășurate în ultimele zile. Operațiunile au vizat combaterea cultivării și deținerii substanțelor narcotice. În primul caz, la domiciliul unui bărbat de 48 de ani din satul Goleni, oamenii legii au depistat aproximativ 3,6 […] Acest articol /VIDEO/ Doi bărbați din Edineț, documentați pentru cultivarea și deținerea ilegală de droguri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 30 minute
15:10
Abonamentele pentru troleibuzele și autobuzele din Bălți vor putea fi cumpărate și în farmacii # TV Nord
Primarul orașului, Alexandr Petkov, a anunțat că abonamentele comune pentru troleibuze și autobuze vor deveni și mai accesibile pentru locuitorii orașului. În urma unui parteneriat cu o rețea de farmacii din oraș. Tichetele de călătorie vor putea fi procurate în 10 farmacii din municipiu, în puncte ușor accesibile și la ore convenabile pentru cetățeni. Autoritățile […] Acest articol Abonamentele pentru troleibuzele și autobuzele din Bălți vor putea fi cumpărate și în farmacii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 4 ore
13:30
Sezonul sărbătorilor de iarnă se apropie, iar designerii de interior au stabilit deja tendințele pentru împodobirea bradului în acest an. Specialiștii spun că 2025 aduce combinații îndrăznețe, materiale naturale și un strop de tehnologie, pentru un aspect modern și elegant chiar în propria casă. Culorile anului: verde salvie, cupru și alb satinat Decorurile în tonuri […] Acest articol /FOTO/ Vrei un brad în trend anul acesta? Iată ce recomandă specialiștii pentru 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
MAE convoacă ambasadorul Rusiei după survolul ilegal al unei drone în spațiul aerian al Republicii Moldova # TV Nord
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, în urma incidentului produs în noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă. Autoritățile moldovenești califică situația drept o încălcare gravă a suveranității și un risc direct la adresa […] Acest articol MAE convoacă ambasadorul Rusiei după survolul ilegal al unei drone în spațiul aerian al Republicii Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 6 ore
11:30
Anchetă la Vama Albiţa: arme de foc descoperite într-un camion condus de un cetățean moldovean # TV Nord
Mai multe structuri ale statului intervin, joi, în Vama Albiţa, unde, într-un un camion oprit la control, s-au depistat arme de foc şi lansatoare de rachetă. La ora transmiterii acestei ştiri, lucrătorii de la Vamă fac inventarul a ceea ce s-a găsit în container, potrivit digi24.ro. La Vama Albiţa este o amplă anchetă în derulare, […] Acest articol Anchetă la Vama Albiţa: arme de foc descoperite într-un camion condus de un cetățean moldovean a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
/VIDEO/ 15 tone de mărar și pătrunjel cu pesticide peste limita admisă. Lotul a fost nimicit # TV Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și nimicirea unui lot de 15.000 kg de mărar și pătrunjel proaspăt, importat în Republica Moldova, care nu corespundea normelor naționale de siguranță alimentară. Probele prelevate au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru Propiconazol, un pesticid periculos pentru sănătatea umană. Pentru a preveni riscurile asupra […] Acest articol /VIDEO/ 15 tone de mărar și pătrunjel cu pesticide peste limita admisă. Lotul a fost nimicit a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Accident grav pe traseul Rîșcani–Mihăileni. O tânără a murit, șoferul a fugit de la locul tragediei # TV Nord
Un grav accident rutier s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 01:00, pe traseul Rîșcani–Mihăileni, acolo unde un automobil Audi, înmatriculat în alt stat, a derapat de pe carosabil, a lovit parapetul metalic și s-a răsturnat. Șoferul, un tânăr de 25 de ani, a părăsit locul accidentului înainte ca poliția să ajungă. În mașină se […] Acest articol Accident grav pe traseul Rîșcani–Mihăileni. O tânără a murit, șoferul a fugit de la locul tragediei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
/VIDEO/ Percheziții la Drochia: arme, muniții și țigarete fără acte, confiscate de poliție # TV Nord
Polițiștii din Drochia au efectuat o serie de percheziții autorizate la domiciliile a patru bărbați, cu vârste cuprinse între 23 și 77 de ani, originari din diferite localități ale raionului. Acțiunile au avut loc în cadrul unei investigații privind deținerea ilegală de arme și comercializarea produselor fără acte de proveniență. În urma perchezițiilor, oamenii legii […] Acest articol /VIDEO/ Percheziții la Drochia: arme, muniții și țigarete fără acte, confiscate de poliție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
/VIDEO/ Grup ilegal de comercializare a medicamentelor neautorizate, destructurat de INI Nord # TV Nord
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații au destructurat un grup specializat în procurarea, depozitarea și comercializarea preparatelor medicamentoase și suplimentelor alimentare neautorizate, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste frontiera vamală. Potrivit oamenilor legii, produsele erau introduse ilegal în țară și vândute fără a deține autorizațiile necesare. Controlul inițiat de polițiști […] Acest articol /VIDEO/ Grup ilegal de comercializare a medicamentelor neautorizate, destructurat de INI Nord a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
O rutină sănătoasă de dimineață reprezintă baza unui start echilibrat și eficient al zilei. Specialiștii în sănătate atrag atenția asupra faptului că obiceiurile formate în primele minute după trezire pot influența semnificativ concentrarea, nivelul de energie și starea de bine pe parcursul întregii zile. Implementarea unor pași simpli, dar constanți, contribuie la funcționarea optimă a […] Acest articol Top 5 pași pentru o rutină sănătoasă de dimineață a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Astăzi, 20 noiembrie 2025, în Republica Moldova este declarată zi de doliu național, în memoria lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a țării. Decizia a fost luată prin decret prezidențial, semnat de președinta Maia Sandu. Conform decretului: Autoritățile publice, instituțiile și organizațiile sunt îndemnate să renunțe la […] Acest articol Astăzi este zi de doliu național în Republica Moldova, în memoria lui Ilie Ilașcu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 8 ore
09:20
Asociația Moldova Fruct invită producătorii și exportatorii de fructe la Conferința Businessul Fructelor, ediția a XI-a # TV Nord
Asociația Moldova Fruct invită producătorii și exportatorii de fructe la Conferința Businessul Fructelor, ediția a XI-a. Cel mai important eveniment dedicat sectorului pomicol, care va avea loc pe 27 și 28 noiembrie, la Madison Park, Chișinău. Înregistrați-vă acum pe fbc.md și veniți să descoperiți:Tendințele actuale în tehnologii pomicole prezentate de specialiști și cercetători internaționali și […] Acest articol Asociația Moldova Fruct invită producătorii și exportatorii de fructe la Conferința Businessul Fructelor, ediția a XI-a a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 24 ore
18:40
/VIDEO/ Filtru-surpriză la Edineț. Șoferi trași pe dreapta, amenzi pentru pneuri de vară, faruri stinse și geamuri interzise # TV Nord
Zeci de șoferi au fost trași pe dreapta ca urmare a unui filtru desfășurat de către Polițiștii din cadrul Direcției Patrulare Nord „Pentru că nu sunt echipat cu pneuri de iarnă. -Cunoașteți că de la 1 noiembrie trebuie să fiți echipați? Da, nu degeaba. -O să fiți de-acord cu amenda? Ce avem de făcut.” „Da, […] Acest articol /VIDEO/ Filtru-surpriză la Edineț. Șoferi trași pe dreapta, amenzi pentru pneuri de vară, faruri stinse și geamuri interzise a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:10
/VIDEO/ Blocaj la Liceul „Dimitrie Cantemir”: lucrările sunt recepționate din 2023, dar panourile fotovoltaice nu pot fi folosite din cauza actelor întârziate. Ce spun autoritățile # TV Nord
Proiectul de eficiență energetică implementat la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Bălți continuă să genereze controverse. Deși lucrările au fost recepționate în 2023, sistemul fotovoltaic nu este încă funcțional. După ce într-un interviu acordat presei locale directoarea ADR Nord, Maria Prisăcari a dat vina pe Primăria Bălți care nu și-ar fi făcut treaba până la […] Acest articol /VIDEO/ Blocaj la Liceul „Dimitrie Cantemir”: lucrările sunt recepționate din 2023, dar panourile fotovoltaice nu pot fi folosite din cauza actelor întârziate. Ce spun autoritățile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:10
Fosta contabilă-șef adjunct a subdiviziunii unei bănci comerciale din Fălești, trimisă în judecată pentru delapidări # TV Nord
Procuratura Bălți, oficiul Fălești, anunță finalizarea urmăririi penale într-un caz de fraudă comis de o fostă contabilă-șef adjunct a unei bănci cu filiala în Fălești. Aceasta este acuzată de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și de falsificarea documentelor oficiale. Potrivit probatoriului, în perioada 2012–2015, inculpata, contabilă a băncii, prin falsificarea documentelor bancare, a sustras mijloace […] Acest articol Fosta contabilă-șef adjunct a subdiviziunii unei bănci comerciale din Fălești, trimisă în judecată pentru delapidări a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:20
La Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți a fost inaugurată astăzi expoziția „Madona din Ordașei”, un proiect realizat în colaborare cu specialiști din Republica Cehă și autoritățile locale. Evenimentul marchează finalizarea cu succes a unui program dedicat valorificării patrimoniului arheologic din nordul Republicii Moldova. JAROMÍR PLÍŠEK, ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova: „Pentru noi […] Acest articol /VIDEO/ Expoziția „Madona din Ordașei”, inaugurată la Bălți. Un proiect internațional a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis astăzi integral demersul Procuraturii Anticorupție privind prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii preventive de arest aplicată în privința lui Vladimir Plahotniuc. Informația a fost confirmată de Procuratura Anticorupție. Tot în ședința de astăzi, instanța a dispus începerea examinării probelor materiale în dosarul penal în care Plahotniuc figurează […] Acest articol Arestul preventiv al lui Vladimir Plahotniuc, prelungit cu încă 30 de zile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ieri
14:20
Extinderea UE nu mai e doar tehnică: devine strategie de securitate. Moldova, în prim-plan # TV Nord
La 18 noiembrie 2025, la Bruxelles, a avut loc Primul Forum de Extindere al Uniunii Europene, eveniment care a redefinit extinderea ca instrument central de securitate europeană și strategie geopolitică, depășind abordarea tehnică bazată exclusiv pe alinierea la acquis-ul comunitar. Forumul s-a desfășurat în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al intensificării presiunilor hibride în […] Acest articol Extinderea UE nu mai e doar tehnică: devine strategie de securitate. Moldova, în prim-plan a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Un bărbat a trecut Prutul înot și a intrat ilegal în Moldova. Poliția de Frontieră l-a reținut # TV Nord
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Lipcani” au contracarat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat în timpul misiunilor de supraveghere desfășurate în zona de responsabilitate. Pe parcursul monitorizării, patrula de serviciu a observat un bărbat care se deplasa pe jos dinspre linia frontierei spre interiorul țării. Intervenția promptă și […] Acest articol Un bărbat a trecut Prutul înot și a intrat ilegal în Moldova. Poliția de Frontieră l-a reținut a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
O dronă a traversat noaptea trecută spațiul aerian al Moldovei. Ministerul Apărării vine cu precizări # TV Nord
Ministerul Apărării a confirmat oficial, în această dimineață, că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de o dronă în noaptea de 19 noiembrie 2025. Precizarea vine după schimbul de informații cu partenerii din Ucraina și România, care au transmis date ce confirmă trecerea aparatului de zbor peste teritoriul național. Potrivit autorităților, drona a […] Acest articol O dronă a traversat noaptea trecută spațiul aerian al Moldovei. Ministerul Apărării vine cu precizări a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Percheziții ale ofițerilor Centrului Național Anticorupție (CNA) și ale Procuraturii Anticorupție (PA) au avut loc în această dimineață la biroul, domiciliul și automobilul unui avocat, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni, în cadrul unui dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Potrivit materialelor cauzei, avocatul ar fi pretins bani de la soția unui […] Acest articol Percheziții anticorupție la Dondușeni. Un avocat, reținut pentru trafic de influență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
O patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat, în noaptea de 19 noiembrie 2025, detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, posibil o dronă, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (RM) – Lesnoe (UA). Potrivit informațiilor operative, aparatul s-ar fi deplasat la o altitudine de până la […] Acest articol Dronă neidentificată suspectată în zona Săiți–Tocuz. Poliția de Frontieră investighează a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 19 noiembrie 2025 pe teritoriul Liceului Teoretic „Dante Alighieri” din municipiul Chișinău, situat pe strada Ion Creangă nr. 80. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:41. Potrivit informațiilor preliminare, un transformator electric amplasat în zona cantinei liceului a fost cuprins de flăcări în urma […] Acest articol Incendiu la Liceul „Dante Alighieri” din Chișinău. Pompierii au intervenit prompt a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
O explozie puternică s-a produs în dimineața zilei de 18 noiembrie 2025 într-o gospodărie din orașul Mărculești, raionul Florești. Serviciul 112 a fost alertat la ora 06:25 despre deflagrația produsă într-o casă de locuit situată pe strada Ștefan cel Mare, nr. 40. La fața locului au intervenit imediat salvatorii și pompierii Unității IGSU Florești. Potrivit […] Acest articol /FOTO/ Explozie într-o gospodărie din Florești. O familie, la un pas de tragedie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
Primii fulgi de zăpadă care și-au făcut apariția în cursul nopții pe unele trasee din țară au adus nu doar zâmbete, ci și responsabilități sporite pentru echipele de intervenție. Drumarii au acționat încă de noapte și continuă patrulările și în această dimineață pentru a menține traficul rutier în condiții de siguranță. Potrivit S.A. „Drumuri”, intervențiile […] Acest articol /FOTO/ Drumarii intervin pe traseele naționale după primii fulgi de zăpadă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18 noiembrie 2025
17:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) a luat act, în cadrul ședinței de astăzi, de vacanța a opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, ca urmare a demisiilor depuse de mai mulți aleși ai legislativului. Potrivit CEC, au renunțat la mandat următorii deputați: – Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Draganel – […] Acest articol CEC va propune Curții Constituționale validarea a opt mandate de deputat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
O rutina corectă de îngrijire a pielii nu trebuie să fie complicată. Cheia stă în alegerea produselor potrivite și combinarea lor corectă pentru a menține echilibrul natural al tenului. În funcție de sezon și de sensibilitatea pielii, este normal să ajustăm consistența și textura produselor. O rutină bine gândită protejează bariera naturală a pielii, oferind […] Acest articol Rutina corectă de îngrijire a pielii pentru un ten sănătos a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de tip Cod Galben pentru intervalul 19 noiembrie 2025, între orele 03:00 și 12:00, vizând condiții meteorologice complicate în cea mai mare parte a țării. Potrivit meteorologilor, în regiunile de nord și centru se vor înregistra lapoviță și ninsoare, iar în sud sunt prognozate ploi și […] Acest articol Cod galben de lapoviță, ninsoare și polei în Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
/VIDEO/ 10 GAL-uri din țară au participat la Festivalul „Comunitate, Parteneriat, Dezvoltare” # TV Nord
GAL-ul „Ocolul Cubolta” care cuprinde 12 unități administrativ-teritoriale de nivelul I, localizate în partea de Nord-Est a Republicii Moldova, acoperind parțial suprafața raionului Dondușeni, cu sediul în or. Dondușeni, a organizat Festivalul Grupurilor de Acțiune Locală „OK Fest GAL”, un eveniment care a reunit 10 GAL-uri și a pus în prim-plan resursele locale, cooperarea comunitară […] Acest articol /VIDEO/ 10 GAL-uri din țară au participat la Festivalul „Comunitate, Parteneriat, Dezvoltare” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:20
Un accident neobișnuit s-a produs în seara zilei de 17 noiembrie, în jurul orei 20:00, pe traseul Tiraspol–Camenca, pe segmentul dintre Dubăsari și Grigoriopol. Un camion care circula spre Grigoriopol a lovit o căruță după ce unul dintre caii care o însoțeau a ieșit brusc pe carosabil. Potrivit informațiilor, căruța se deplasa regulamentar pe acostament, […] Acest articol Accident între un camion și o căruță pe traseul Tiraspol–Camenca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Persoanele care aspiră la funcții de conducere în învățământul general vor susține proba scrisă a concursului pe baza unor itemi actualizați. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că setul de itemi pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct al instituțiilor de învățământ general a fost revizuit și publicat. Potrivit MEC, noii […] Acest articol Itemi noi la proba scrisă pentru funcțiile de director și director adjunct în școli a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
La poligonul militar din Bălți a fost lansat oficial proiectul de construcție a noilor depozite destinate păstrării munițiilor, o investiție strategică pentru siguranța municipiului și modernizarea armatei. Evenimentul a reunit conducerea Armatei Naționale, reprezentanți ai Ambasadei SUA și administrația locală. Proiectul este finanțat de Statele Unite ale Americii și urmărește creșterea nivelului de securitate în […] Acest articol Depozite noi de muniții construite la Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
/VIDEO/ Voluntari mai bine pregătiți și intervenții moderne la Bălți și Miroslava: investiție de 1,7 milioane de euro # TV Nord
Nordul Republicii Moldova va fi mai pregătit pentru situații de urgență datorită unui proiect transfrontalier realizat împreună cu comuna Miroslava din județul Iași. Potrivit IGSU Bălți, în următorii ani vor fi instruiți 370 de viitori salvatori voluntari, iar cei care deja activează vor beneficia de formări suplimentare. ION GUTIUM, locotenent colonel al serviciului intern IGSU […] Acest articol /VIDEO/ Voluntari mai bine pregătiți și intervenții moderne la Bălți și Miroslava: investiție de 1,7 milioane de euro a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
O pasageră, depistată cu peste 21 de mii de euro nedeclarați la Aeroportul Internațional Chișinău # TV Nord
O femeie nerezidentă, în vârstă de 45 de ani, a fost depistată de autorități cu 21 375 de euro nedeclarați, în timp ce încerca să scoată ilicit mijloace financiare din Republica Moldova. Incidentul a avut loc în cadrul controlului de specialitate al pasagerilor cursei Chișinău–Bologna, efectuat de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în colaborare […] Acest articol O pasageră, depistată cu peste 21 de mii de euro nedeclarați la Aeroportul Internațional Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
Atenționare de călătorie: Grevă generală în sectorul feroviar din Grecia pe 18 noiembrie 2025 # TV Nord
Ambasada Republicii Moldova în Grecia informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă că în data de 18 noiembrie 2025 este programată o grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar. Potrivit autorităților elene, pe durata grevei pot apărea perturbări majore în transportul public feroviar, inclusiv întârzieri și […] Acest articol Atenționare de călătorie: Grevă generală în sectorul feroviar din Grecia pe 18 noiembrie 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Ilie Ilașcu, una dintre cele mai importante figuri ale luptei de eliberare națională a românilor basarabeni și fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, a murit la vârsta de 73 de ani. Familia a confirmat decesul printr-o postare pe pagina oficială de Facebook a lui Ilașcu. Ilie Ilașcu a fost unul dintre fondatorii […] Acest articol Ilie Ilașcu, erou al luptei de eliberare națională, a murit la 73 de ani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
În zona portului Ismail, a intervenit o navă de mare capacitate, adusă special pentru a reduce riscul unei posibile situații de urgență generate de avarierea unei nave din port. Nava adusă a refulat apă direct asupra tancurilor navei afectate, acțiune care a permis răcirea și stabilizarea acesteia, diminuând semnificativ riscul unei explozii sau al extinderii […] Acest articol Intervenție în portul Ismail: navă de mare capacitate sosită pentru a reduce pericolul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
O adolescentă de 17 ani a murit la spital după ce a fost grav rănită într-un atac cu rachete rusești asupra orașului Berestyn, în regiunea Harkov. Autoritățile locale au confirmat marți dimineață că cel puțin nouă persoane au fost rănite, dintre care șapte sunt internate. Echipele de intervenție se află în continuare la fața locului […] Acest articol Atac cu rachete în Harkov: o adolescentă ucisă și mai mulți răniți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17 noiembrie 2025
18:50
O locuință din satul Sloveanca, raionul Sîngerei a fost mistuită de flăcări în dimineața aceasta. Potrivit martorilor, incendiul ar fi izbucnit de la starea rea a sobei, iar în interval de un minut de la incendiu ar fi explodat și butelia de gaz. „Omul stătea singurel acasă, eu am ieșit afară să beau ceai și […] Acest articol /VIDEO/ Incendiu într-o locuință din Sloveanca. Bărbatul se află în stare gravă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:00
Percheziții și rețineri într-un dosar de falsificare a documentelor oficiale, gestionat de Poliția de Frontieră și Procuratura Hîncești # TV Nord
Angajații Poliției de Frontieră, sub coordonarea Procuraturii Hîncești, au desfășurat o amplă operațiune într-un dosar penal ce vizează falsificarea documentelor oficiale și folosirea acestora în diverse scheme ilegale. Potrivit anchetei, activitatea infracțională presupunea confecționarea și utilizarea unor documente falsificate, inclusiv: În baza autorizațiilor eliberate de instanță, au fost efectuate percheziții la domiciliile și în automobilele […] Acest articol Percheziții și rețineri într-un dosar de falsificare a documentelor oficiale, gestionat de Poliția de Frontieră și Procuratura Hîncești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
/FOTO/ Atenție șoferi! De mâine se deschide spre circulație drumul de ocolire pe centura Bălți # TV Nord
Administrația Națională a Drumurilor anunță că au fost finalizate lucrările de amenajare a drumului de ocolire temporar, necesar pentru devierea traficului rutier pe perioada reparației capitale a podului peste râul Răut și a pasajului peste calea ferată, situate pe drumul național R6, la kilometrii 136,45 și 136,20, în zona sectorului de ocolire a municipiului Bălți. […] Acest articol /FOTO/ Atenție șoferi! De mâine se deschide spre circulație drumul de ocolire pe centura Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
Nicanor Ciochină a fost decăzut din dreptul de a prezenta martori ai apărării în instanță. „Justiția începe să-și facă treaba” # TV Nord
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost decăzut din dreptul de a aduce martori ai apărării în instanță. Decizia a fost luată astăzi, 17 noiembrie de către judecătoarea Lilia Lupașco, scrie zdg.md Se întâmplă după ce acesta nu […] Acest articol Nicanor Ciochină a fost decăzut din dreptul de a prezenta martori ai apărării în instanță. „Justiția începe să-și facă treaba” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Autoritățile române sunt în alertă după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de o dronă și a luat foc pe malul ucrainean al Dunării, vizavi de localitatea tulceană Plauru. Incidentul a determinat activarea planurilor de urgență și convocarea unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Tulcea. În urma […] Acest articol Două localități din Tulcea, evacuate. O dronă a avariat o navă cu GPL, care a luat foc a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
/VIDEO/ O rețea clandestină de jocuri de noroc a fost destructurată la Bălți: percheziții, bani și fișe de poker ridicate # TV Nord
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații au documentat și destructurat o activitate clandestină de organizare a jocurilor de noroc fără licență în municipiul Bălți. Potrivit anchetei, activitatea era coordonată de un grup de persoane aflate în proces de identificare și genera venituri nedeclarate, prejudiciind bugetul public. Investigațiile au arătat că un bărbat […] Acest articol /VIDEO/ O rețea clandestină de jocuri de noroc a fost destructurată la Bălți: percheziții, bani și fișe de poker ridicate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:20
Tentativă de corupere la frontiera Otaci. Polițiștii au refuzat banii și au raportat cazul # TV Nord
O tentativă de corupere a fost înregistrată în punctul de trecere a frontierei „Otaci”, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, unde un cetățean ucrainean a încercat să ofere bani unui angajat al Poliției de Frontieră pentru a facilita traversarea frontierei de stat. Polițistul de frontieră a refuzat suma propusă și a informat imediat persoana […] Acest articol Tentativă de corupere la frontiera Otaci. Polițiștii au refuzat banii și au raportat cazul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Meteorologii anunță că primii fulgi de nea din acest sezon sunt așteptați miercuri, 19 noiembrie, în nordul Republicii Moldova. Potrivit prognozei meteo, în raioanele Edineț și Ocnița se va înregistra lapoviță slabă, pe fondul scăderii accentuate a temperaturilor. Pentru ziua de miercuri, maximele nu vor depăși 5°C, iar minimele vor coborî până la –2°C, semn […] Acest articol Primii fulgi de nea, așteptați miercuri în nordul țării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Ministerul Apărării anunță că o scrisoare atribuită ministrului este falsă: antet inventat și semnătură contrafăcută # TV Nord
Ministerul Apărării informează că o scrisoare care circulă pe anumite canale de Telegram și care este atribuită ministrului apărării al Republicii Moldova reprezintă un fals evident. Documentul conține o semnătură contrafăcută, o ștampilă inexistentă, un antet inventat și alte elemente vizibil trucate. Potrivit instituției, falsul are scopul de a denigra imaginea autorităților statului și de […] Acest articol Ministerul Apărării anunță că o scrisoare atribuită ministrului este falsă: antet inventat și semnătură contrafăcută a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
CNA extinde ancheta în dosarul diplomelor false din medicina estetică: noi percheziții și noi suspiciuni # TV Nord
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară noi percheziții în cadrul anchetei privind schema de corupție și falsificare a diplomelor în domeniul medicinii estetice. Acțiunile au loc în această dimineață în capitală și vizează o angajată a unui salon de frumusețe, suspectată că ar utiliza o diplomă falsă pentru a presta […] Acest articol CNA extinde ancheta în dosarul diplomelor false din medicina estetică: noi percheziții și noi suspiciuni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
/VIDEO/ Bărbat descarcerat după un accident grav pe centura de ocolire a municipiului Bălți # TV Nord
Un accident rutier grav a avut loc pe centura de ocolire a municipiului Bălți, unde două autoturisme s-au tamponat violent, iar unul dintre șoferi a rămas blocat în vehicul. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori, care au început imediat lucrările de descarcerare pentru a elibera victima prinsă între fiarele mașinii. Bărbatul de […] Acest articol /VIDEO/ Bărbat descarcerat după un accident grav pe centura de ocolire a municipiului Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
/VIDEO/ FOTO/ Accident cu cinci persoane rănite lângă Cubolta. Care este starea pacienților # TV Nord
Inspectoratul de Poliție Sîngerei a fost sesizat ieri, în jurul orei 17:45, despre producerea unui accident rutier pe traseul R-13, în apropierea satului Cubolta. La fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un automobil Volkswagen Sharan, condus de un bărbat de 38 de ani și în care se aflau cinci pasageri, nu ar fi […] Acest articol /VIDEO/ FOTO/ Accident cu cinci persoane rănite lângă Cubolta. Care este starea pacienților a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.