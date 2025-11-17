Percheziții și rețineri într-un dosar de falsificare a documentelor oficiale, gestionat de Poliția de Frontieră și Procuratura Hîncești

09:20

În ziua de astăzi, succesul nu mai depinde de vârstă, ci este întâlnit acolo unde oamenii inovează și se adaptează. Odată cu evoluția vremurilor, longevitatea a crescut, iar asta nu presupunedoar o durată de viață mai lungă, ci o șansă pentru oameni să continue să învețe, să creeze, să-și urmeze pasiunile și să contribuie economic și social. Tot mai multe studii […] Acest articol Antreprenoriatul nu are vârstă. Dezvoltă-ți propria afacere acum! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.