/FOTO/ Atenție șoferi! De mâine se deschide spre circulație drumul de ocolire pe centura Bălți

15:10

Gara Feroviară din Ocnița, cândva un nod important al Căii Ferate din Moldova, este astăzi aproape pustie. Dacă odinioară treceau zeci de trenuri zilnic, acum doar câteva garnituri de marfă mai ajung în stație, iar angajații rămași pot fi numărați pe degete. „Acum trenuri nu sunt, merg doar câteva trenuri marfare, se fac careva schimbări. […] Acest articol /VIDEO/ De la forfotă la liniște. Cum arată astăzi stația feroviară din Ocnița a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.