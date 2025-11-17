/FOTO/ Atenție șoferi! De mâine se deschide spre circulație drumul de ocolire pe centura Bălți
TV Nord, 17 noiembrie 2025 17:00
Administrația Națională a Drumurilor anunță că au fost finalizate lucrările de amenajare a drumului de ocolire temporar, necesar pentru devierea traficului rutier pe perioada reparației capitale a podului peste râul Răut și a pasajului peste calea ferată, situate pe drumul național R6, la kilometrii 136,45 și 136,20, în zona sectorului de ocolire a municipiului Bălți.
Acum 30 minute
17:00
Acum 2 ore
16:10
Nicanor Ciochină a fost decăzut din dreptul de a prezenta martori ai apărării în instanță. „Justiția începe să-și facă treaba” # TV Nord
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost decăzut din dreptul de a aduce martori ai apărării în instanță. Decizia a fost luată astăzi, 17 noiembrie de către judecătoarea Lilia Lupașco, scrie zdg.md Se întâmplă după ce acesta nu
16:00
Autoritățile române sunt în alertă după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de o dronă și a luat foc pe malul ucrainean al Dunării, vizavi de localitatea tulceană Plauru. Incidentul a determinat activarea planurilor de urgență și convocarea unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Tulcea. În urma
15:30
/VIDEO/ O rețea clandestină de jocuri de noroc a fost destructurată la Bălți: percheziții, bani și fișe de poker ridicate # TV Nord
Ofițerii Direcției Investigații „Nord" a Inspectoratului Național de Investigații au documentat și destructurat o activitate clandestină de organizare a jocurilor de noroc fără licență în municipiul Bălți. Potrivit anchetei, activitatea era coordonată de un grup de persoane aflate în proces de identificare și genera venituri nedeclarate, prejudiciind bugetul public. Investigațiile au arătat că un bărbat
Acum 4 ore
15:20
Tentativă de corupere la frontiera Otaci. Polițiștii au refuzat banii și au raportat cazul # TV Nord
O tentativă de corupere a fost înregistrată în punctul de trecere a frontierei „Otaci", pe sensul de ieșire din Republica Moldova, unde un cetățean ucrainean a încercat să ofere bani unui angajat al Poliției de Frontieră pentru a facilita traversarea frontierei de stat. Polițistul de frontieră a refuzat suma propusă și a informat imediat persoana
14:50
Meteorologii anunță că primii fulgi de nea din acest sezon sunt așteptați miercuri, 19 noiembrie, în nordul Republicii Moldova. Potrivit prognozei meteo, în raioanele Edineț și Ocnița se va înregistra lapoviță slabă, pe fonul scăderii accentuate a temperaturilor. Pentru ziua de miercuri, maximele nu vor depăși 5°C, iar minimele vor coborî până la –2°C, semn
14:30
Ministerul Apărării anunță că o scrisoare atribuită ministrului este falsă: antet inventat și semnătură contrafăcută # TV Nord
Ministerul Apărării informează că o scrisoare care circulă pe anumite canale de Telegram și care este atribuită ministrului apărării al Republicii Moldova reprezintă un fals evident. Documentul conține o semnătură contrafăcută, o ștampilă inexistentă, un antet inventat și alte elemente vizibil trucate. Potrivit instituției, falsul are scopul de a denigra imaginea autorităților statului și de
13:30
CNA extinde ancheta în dosarul diplomelor false din medicina estetică: noi percheziții și noi suspiciuni # TV Nord
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară noi percheziții în cadrul anchetei privind schema de corupție și falsificare a diplomelor în domeniul medicinii estetice. Acțiunile au loc în această dimineață în capitală și vizează o angajată a unui salon de frumusețe, suspectată că ar utiliza o diplomă falsă pentru a presta
Acum 6 ore
11:50
/VIDEO/ Bărbat descarcerat după un accident grav pe centura de ocolire a municipiului Bălți # TV Nord
Un accident rutier grav a avut loc pe centura de ocolire a municipiului Bălți, unde două autoturisme s-au tamponat violent, iar unul dintre șoferi a rămas blocat în vehicul. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori, care au început imediat lucrările de descarcerare pentru a elibera victima prinsă între fiarele mașinii. Bărbatul de
11:30
/VIDEO/ FOTO/ Accident cu cinci persoane rănite lângă Cubolta. Care este starea pacienților # TV Nord
Inspectoratul de Poliție Sîngerei a fost sesizat ieri, în jurul orei 17:45, despre producerea unui accident rutier pe traseul R-13, în apropierea satului Cubolta. La fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un automobil Volkswagen Sharan, condus de un bărbat de 38 de ani și în care se aflau cinci pasageri, nu ar fi
Acum 8 ore
10:10
O femeie a suferit arsuri grave după o explozie cauzată de aprinderea incorectă a sobei în Ocnița # TV Nord
O femeie de 57 de ani din satul Hădărăuți, raionul Ocnița, a suferit arsuri grave în urma unei explozii produse în locuința sa, în după-amiaza zilei de 16 noiembrie 2025. Pompierii au fost alertați printr-un apel la Serviciul 112, recepționat la ora 15:17, iar două echipaje de intervenție au fost direcționate spre fața locului. Potrivit
10:10
Președintele Oficiului Teritorial Briceni al fostului Partid „Șor”, trimis în judecată pentru finanțare ilegală # TV Nord
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță dosarul președintelui Oficiului Teritorial Briceni al fostului Partid Politic „Șor", fiind acuzat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat. Potrivit Procuraturii, cauza a fost disjunsă în 2024 din dosarul principal pornit în 2022. Ancheta, desfășurată în colaborare cu Centrul
Ieri
16:50
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua o vizită oficială la Bruxelles, în perioada 17–18 noiembrie. Pe agenda vizitei sunt incluse întrevederi cu mai mulți oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene, în contextul avansării parcursului european al țării. Premierul se va întâlni cu: Ursula von der Leyen, Președinta Comisiei Europene; Antonio Costa, Președintele Consiliului
15:40
/FOTO/ Prezența la vot în cele șase localități unde au loc alegeri locale noi a depășit 29% până la ora 15:00 # TV Nord
Astăzi, 16 noiembrie, în șase localități din Republica Moldova au loc alegeri locale noi pentru funcția de primar și consilier local. Comisia Electorală Centrală anunță datele privind prezența la vot până la ora 15:00. Potrivit CEC, 6674 de alegători s-au prezentat la urne, ceea ce constituie 29,54% din totalul persoanelor înscrise în listele electorale. Cele
14:20
Autoritatea Aeronautică Civilă a autorizat întreprinderea de stat Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) să presteze servicii de alimentare cu combustibil de tip JET A-1, cunoscut ca și kerosen pentru avioane, ca urmare a preluării temporare a terminalului petrolier al Aeroportului, printr-un contract de comodat cu Lukoil, transmite IPN. Certificatul de deservire la sol pentru AIC este
13:10
Armata rusă revendică cucerirea a două sate în sudul Ucrainei; Kievul acuză un nou atac cu drone # TV Nord
Armata rusă a revendicat duminică cucerirea a două sate în sudul Ucrainei, unde trupele sale continuă avansul lent în fața forțelor ucrainene mai puțin numeroase, relatează AFP, citat de agerpres.ro. Pe Telegram, Ministerul rus al Apărării a afirmat că trupele sale au cucerit localitățile Rovnopolie și Malaia Tokmacika în regiunea Zaporojie, după ce au mai
11:20
Premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și angajații Guvernului au plantat la Mihailovca, raionul Cimișlia, peste 110 mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare. Acțiunea urmărește reabilitarea fondului forestier degradat și crearea de noi păduri. Aceasta face parte din campania națională „Generația pădurii", lansată în anul 2023, la inițiativa Președintei Maia
10:50
Astăzi, duminică, 16 noiembrie 2025, în 16 localități din Republica Moldova au loc alegeri locale noi. Cetățenii cu drept de vot sunt așteptați la urne pentru a-și alege primarii, iar în unele localități – și noile componențe ale consiliilor locale. Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), alegeri au fost organizate în satul Ustia (r. Glodeni), comuna
08:10
Vremea rămâne stabilă pe parcursul zilei de 15 noiembrie, cu cer noros și fără precipitații. În orele nocturne și ale dimineții, izolat se va forma ceață slabă, însă aceasta se va disipa treptat. Meteorologii atenționează că în zilele următoare vremea se va răci și mai mult, iar nopțile vor deveni treptat tot mai reci. Vântul va
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
/FOTO/ Militarii Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” au plantat copaci la Chișcăreni: acțiune de împădurire pentru un viitor mai verde # TV Nord
Astăzi, 15 noiembrie 2025, militarii Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova" din Bălți au participat la o acțiune amplă de împădurire desfășurată în satul Chișcăreni, raionul Sîngerei, contribuind la protejarea mediului și la extinderea zonelor verzi din nordul țării. Acțiunea a avut loc în cadrul campaniilor naționale de înverzire, iar militarii s-au implicat activ în plantarea
16:00
O moldoveancă a fost găsită moartă în pădure, după ce și-a lăsat copiii la școală, la Roma # TV Nord
Axenia Manoli, o moldoveancă de 31 de ani din Italia, a fost găsită moartă, vineri, într-o zonă împădurită de la periferia Romei, fără semne vizibile de violență. Nu se mai știa nimic despre tânără de joi dimineață, când își dusese cei doi copii la școală. Anchetatorii iau în calcul inclusiv ipoteza sinuciderii, scrie libertatea.ro. Mister
14:50
Poliția de Frontieră avertizează conducătorii auto că nu pot traversa frontiera de stat dacă vehiculul nu are montate ambele plăcuțe de înmatriculare față și spate. Instituția reamintește că mașinile fără plăcuțe, cu plăcuțe deteriorate, neconforme sau improvizate sunt considerate neadmise în traficul rutier internațional, iar șoferii pot fi sancționați conform legislației. Potrivit Regulamentului circulației rutiere,
13:20
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a respins ferm acuzațiile apărute în spațiul public privind o pretinsă implicare a companiei ucrainene Venbest în activități care ar afecta interesele Ucrainei. Munteanu, care deține 16% din acțiunile companiei, susține că aceste afirmații sunt „complet false și fără legătură cu realitatea". Potrivit premierului, Venbest are o contribuție semnificativă la
10:50
Situația Lukoil în Moldova. Ce măsuri întreprinde statul pentru a evita riscul blocării aviației civile # TV Nord
Terminalul petrolier al Aeroportului Internațional Chișinău – considerat un activ strategic pentru securitatea energetică și funcționarea sectorului avia – a intrat temporar în administrarea statului, pentru a preveni întreruperi în aprovizionarea aeronavelor cu kerosen, a scris Dorin Junghietu, Ministrul Energiei. Pentru a asigura continuitatea livrărilor, grupul de lucru responsabil de supravegherea aprovizionării cu combustibil, împreună
10:10
Patrimoniul culinar comun și gusturile autentice vor fi puse în valoare prin Ruta Gastronomică Transfrontalieră România–Republica Moldova, lansată la 14 noiembrie, în baza parteneriatului între Oficiul Național al Turismului și ADR Nord-Est România, transmite IPN. Traseul din Republica Moldova are 1 506 km, include 25 de obiective din 17 raioane și poate fi parcurs în
09:00
Vremea rămâne stabilă pe parcursul zilei de 14 noiembrie, cu cer noros și fără precipitații. În orele nocturne și ale dimineții, izolat se va forma ceață slabă, însă aceasta se va disipa treptat. Meteorologii atenționează că în zilele următoare vremea se va răci și mai mult, iar nopțile vor deveni treptat tot mai reci. Vântul
14 noiembrie 2025
17:20
Asociația „Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane" din Bălți a marcat 25 de ani de activitate, perioadă în care a oferit sprijin femeilor aflate în situații vulnerabile și familiilor din nordul țării. Membrii echipei și voluntarii spun că munca lor a evoluat în timp, iar comunitatea pe care au creat-o rămâne esențială pentru persoanele care solicită ajutor.
15:50
CEC va tipări aproape 39 de mii de buletine de vot pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 # TV Nord
Comisia Electorală Centrală va tipări 38 975 buletine de vot pentru alegerile locale noi care vor avea loc duminică, 16 noiembrie 2025, în mai multe localități din țară. Dintre acestea, 34 397 vor fi în limba română, iar 4 578 în limba rusă. Pentru alegerea primarului vor fi tipărite 22 596 buletine de vot: Pentru
15:30
O femeie de 40 de ani a primit o nouă șansă la viață după ce sora ei i-a donat o parte din ficat, în urma unui
14:30
Îngrijirea unui animal de companie înseamnă mai mult decât hrană și joacă. Este o responsabilitate zilnică, care implică atenție, rutină și decizii corecte pentru a-i asigura o viață lungă, sănătoasă și fericită. De la alimentație și mișcare, până la igienă și controale medicale regulate, fiecare detaliu contează. 1. Nutriția și hidratarea – baza unei vieți […] Acest articol Ghid practic: Cum să îți îngrijești corect animalul de companie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
/VIDEO/ Doi bărbați din Dondușeni, reținuți pentru trafic de persoane: percheziții și o victimă decedată # TV Nord
O operațiune de amploare desfășurată de ofițerii Direcției „Nord” a INI, împreună cu polițiștii și procurorii din Dondușeni, a dus la efectuarea a 11 percheziții la domiciliile a doi bărbați de 41 și 52 de ani, bănuiți de trafic de persoane. Cazul este unul grav, fiind soldat cu vătămarea integrității corporale și psihice a victimelor […] Acest articol /VIDEO/ Doi bărbați din Dondușeni, reținuți pentru trafic de persoane: percheziții și o victimă decedată a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
/VIDEO/ Moldovenii își verifică tot mai des glicemia: „Mai bine previi decât tratezi” – Ziua Mondială a Diabetului marcată la Bălți # TV Nord
La Bălți, Ziua Mondială de Luptă împotriva Diabetului, marcată anual pe 14 noiembrie, a adunat zeci de oameni preocupați de sănătatea lor. Tot mai mulți locuitori aleg să-și verifice glicemia în mod regulat, conștienți că prevenția rămâne cea mai sigură armă împotriva unei boli care afectează milioane de persoane la nivel global – și tot […] Acest articol /VIDEO/ Moldovenii își verifică tot mai des glicemia: „Mai bine previi decât tratezi” – Ziua Mondială a Diabetului marcată la Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Salvatorii din Hîncești au evacuat un bărbat surprins sub un strat de pământ în timpul unor lucrări de săpături # TV Nord
În dimineața zilei de 14 noiembrie 2025, salvatorii Unității de Salvatori și Pompieri Hîncești au intervenit pentru a salva un bărbat care a rămas blocat sub un strat de pământ în timpul unor lucrări de săpături pentru canalizare. Incidentul s-a produs pe strada Cucoarelor 3 din municipiul Hîncești, iar apelul la Serviciul 112 a fost […] Acest articol Salvatorii din Hîncești au evacuat un bărbat surprins sub un strat de pământ în timpul unor lucrări de săpături a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Grup criminal specializat în spălare de bani, destructurat de oamenii legii: 95,5 milioane de lei legalizați prin criptomonede și firme-paravan # TV Nord
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, au destructurat un grup criminal organizat implicat în spălarea și legalizarea veniturilor ilicite prin scheme complexe, inclusiv prin utilizarea criptovalutelor. Potrivit anchetei, grupul era format din rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova, care acționau coordonat, […] Acest articol Grup criminal specializat în spălare de bani, destructurat de oamenii legii: 95,5 milioane de lei legalizați prin criptomonede și firme-paravan a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:50
O mamă curajoasă, care nu a renunțat în fața greutăților, merită să simtă că nu este singură # TV Nord
„Donează pentru o familie din Nordul Moldovei, aflată în nevoie și primești 15% reducere la analizele medicale. Bunătatea se întoarce.” Într-o lume în care mulți dintre noi aleargă între griji și responsabilități, există familii care trăiesc la limita supraviețuirii, dar care nu renunță niciodată la iubire, speranță și demnitate. De Ziua Bunătății, Clinica Sante și […] Acest articol O mamă curajoasă, care nu a renunțat în fața greutăților, merită să simtă că nu este singură a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
ANI constată o diferență nejustificată de peste 1,3 milioane de lei în averea șefului Biroului Vamal Nord, Nicoale Mazanca # TV Nord
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o diferență substanțială de 1.379.723 de lei între averea dobândită și veniturile obținute de Nicolae Mazanca, șef al Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal, și membrii familiei sale, pentru perioada anilor fiscali 2019–2021. Potrivit actului de constatare, diferența reprezintă echivalentul a peste 136 de salarii medii lunare pe […] Acest articol ANI constată o diferență nejustificată de peste 1,3 milioane de lei în averea șefului Biroului Vamal Nord, Nicoale Mazanca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
În nordul Moldovei, un antreprenor privește cu satisfacție către propria fermă, știind că nu mai are grija facturilor la electricitate. Dacă altădată o asemenea situație părea imposibilă, astăzi tot mai mulți moldoveni aleg energia verde și contribuie la povestea independenței energetice a țării. La ferma de familie „Vila Dor” din Slobozia-Măgura, raionul Sîngerei, Viorel Prisăcari […] Acest articol /VIDEO/ De la datorii la factură 0. Antreprenorii din nordul Moldovei aleg energia verde a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
O fetiță de aproape doi ani a murit joi seară, la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei, după ce a intrat în stop cardiorespirator în timpul unei intervenții medicale. Incidentul a avut loc în jurul orei 19:30, potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), care a fost sesizată prin numărul unic […] Acest articol O fetiță de doar 2 ani a murit la o clinică stomatologică din București, după o anestezie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
Dmitri Constantinov demisionează din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei # TV Nord
Dmitri Constantinov a anunțat că demisionează din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, menționând că decizia este una personală și motivată de necesitatea de a se ocupa de sănătate. Cererea de demisie a fost prezentată Adunării Populare, iar plenul a susținut-o. „M-am adresat Adunării Populare a Găgăuziei, iar plenul mi-a susținut cererea de […] Acest articol Dmitri Constantinov demisionează din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Odată cu instalarea sezonului rece, condițiile de drum devin mai dificile, iar temperaturile scăzute pot afecta funcționarea automobilului. Pentru a evita defecțiunile neprevăzute și situațiile periculoase, specialiștii recomandă o serie de măsuri simple, dar esențiale, pentru întreținerea mașinii pe timp de iarnă. Gerul poate reduce considerabil capacitatea bateriei. Înainte de venirea temperaturilor negative, e indicat […] Acest articol Cum să-ți întreții corect mașina iarna: sfaturi utile pentru șoferi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Efim Zubcu, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova și Cetățean de Onoare al raionului Soroca, a decedat. Acesta s-a născut în anul 1943, în municipiul Soroca, și a fost membru al Partidului Popular Creștin Democrat. Efim Zubcu a activat ca deputat în legislatura 2001–2005, fiind implicat în procesele politice și sociale ale țării. De-a lungul […] Acest articol A murit Efim Zubcu, ex-deputat și Cetățean de Onoare al raionului Soroca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
Moldova finalizează retragerea din acordurile energetice CSI: ultimul document, denunțat oficial # TV Nord
Guvernul Republicii Moldova a denunțat ultimul dintre cele zece acorduri existente în domeniul energetic cu statele Comunității Statelor Independente (CSI), încheind astfel procesul de retragere din toate angajamentele energetice asumate în cadrul acestei organizații. Ultimul document vizat se referă la utilizarea gazelor naturale comprimate drept combustibil pentru transportul auto, acord semnat la Minsk în anul […] Acest articol Moldova finalizează retragerea din acordurile energetice CSI: ultimul document, denunțat oficial a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
UE investește 3 milioane de euro pentru agricultură modernă și dezvoltare rurală în Moldova # TV Nord
Uniunea Europeană investește 3 milioane de euro într-o inițiativă de trei ani dedicată modernizării agriculturii și dezvoltării rurale din Republica Moldova, cu accent pe sprijinirea persoanelor vulnerabile din sate. Programul va transforma serviciile publice din agricultură și ocuparea forței de muncă, facilitând accesul la tehnologie, subvenții echitabile și locuri de muncă moderne. Un pilon esențial […] Acest articol UE investește 3 milioane de euro pentru agricultură modernă și dezvoltare rurală în Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
În ziua de astăzi, succesul nu mai depinde de vârstă, ci este întâlnit acolo unde oamenii inovează și se adaptează. Odată cu evoluția vremurilor, longevitatea a crescut, iar asta nu presupunedoar o durată de viață mai lungă, ci o șansă pentru oameni să continue să învețe, să creeze, să-și urmeze pasiunile și să contribuie economic și social. Tot mai multe studii […] Acest articol Antreprenoriatul nu are vârstă. Dezvoltă-ți propria afacere acum! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:50
14 noiembrie – Ziua mondială a diabetului: 10.000 de cazuri noi anual în Republica Moldova # TV Nord
Ziua mondială a diabetului, marcată anual pe 14 noiembrie, pune în prim-plan importanța prevenirii, diagnosticării timpurii și sprijinului continuu pentru persoanele care trăiesc cu diabet zaharat. Tema anului 2025 – „Diabetul la toate etapele vieții” – subliniază necesitatea unei îngrijiri personalizate, care să asigure sănătate, demnitate și o viață activă din copilărie până la vârsta […] Acest articol 14 noiembrie – Ziua mondială a diabetului: 10.000 de cazuri noi anual în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
07:40
Casa Regală a României va continua să susțină Republica Moldova în procesul de integrare europeană și în implementarea proiectelor de modernizare a țării. Declarația a fost făcută în cadrul întrevederii de astăzi a Premierului Alexandru Munteanu cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală, Principele Radu. În cadrul discuțiilor, oficialii au apreciat […] Acest articol Casa Regală a României își reafirmă sprijinul pentru Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
07:20
Vremea rămâne stabilă pe parcursul zilei de 14 noiembrie, cu cer variabil și fără precipitații. În orele nocturne și ale dimineții, izolat se va forma ceață slabă, însă aceasta se va disipa treptat. Vântul va sufla din sectorul de sud, slab la moderat, contribuind la menținerea unui regim termic blând pentru această perioadă a anului. […] Acest articol Prognoza meteo pentru 14 noiembrie: cer variabil și fără precipitații a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13 noiembrie 2025
17:20
AO „CASMED” continuă implementarea proiectului „Sănătate mintală fără bariere”, care aduce servicii de sprijin psiho-emoțional direct în comunitățile din raionul Edineț. De data această, cu muzică și voie bună, seniorii din Viișoara au participat la activități de stimulare cognitivă. „Merg fetițele la mure. Zărzărel – zărzărel, zărzărică – zărzărea, pe la poarta mândrei mele Ionel […] Acest articol /VIDEO/ CASMED continuă să implementeze proiectul „Sănătate mintală fără bariere” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
/VIDEO/ Comenzi, fum și adrenalină. Cum s-au antrenat militarii moldoveni la „Scutul Păcii 2025” # TV Nord
Strigăte de comandă, fum, misiuni simulate și multă disciplină – acesta a fost decorul exercițiului „Scutul Păcii 2025”, desfășurat la Bălți, unde militarii Armatei Naționale au fost evaluați la standarde internaționale. Exercițiile fac parte din procedura de certificare conform Conceptului Capabilităților Operaționale (OCC) – criteriu esențial pentru participarea Moldovei în misiuni ONU precum KFOR (Kosovo) […] Acest articol /VIDEO/ Comenzi, fum și adrenalină. Cum s-au antrenat militarii moldoveni la „Scutul Păcii 2025” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Gara Feroviară din Ocnița, cândva un nod important al Căii Ferate din Moldova, este astăzi aproape pustie. Dacă odinioară treceau zeci de trenuri zilnic, acum doar câteva garnituri de marfă mai ajung în stație, iar angajații rămași pot fi numărați pe degete. „Acum trenuri nu sunt, merg doar câteva trenuri marfare, se fac careva schimbări. […] Acest articol /VIDEO/ De la forfotă la liniște. Cum arată astăzi stația feroviară din Ocnița a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
