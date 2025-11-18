/VIDEO/ Voluntari mai bine pregătiți și intervenții moderne la Bălți și Miroslava: investiție de 1,7 milioane de euro

12:10

În nordul Moldovei, un antreprenor privește cu satisfacție către propria fermă, știind că nu mai are grija facturilor la electricitate. Dacă altădată o asemenea situație părea imposibilă, astăzi tot mai mulți moldoveni aleg energia verde și contribuie la povestea independenței energetice a țării. La ferma de familie „Vila Dor” din Slobozia-Măgura, raionul Sîngerei, Viorel Prisăcari […] Acest articol /VIDEO/ De la datorii la factură 0. Antreprenorii din nordul Moldovei aleg energia verde a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.