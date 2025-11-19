Dronă neidentificată suspectată în zona Săiți–Tocuz. Poliția de Frontieră investighează

15:50

Comisia Electorală Centrală va tipări 38 975 buletine de vot pentru alegerile locale noi care vor avea loc duminică, 16 noiembrie 2025, în mai multe localități din țară. Dintre acestea, 34 397 vor fi în limba română, iar 4 578 în limba rusă. Pentru alegerea primarului vor fi tipărite 22 596 buletine de vot: Pentru […]