Dronă neidentificată suspectată în zona Săiți–Tocuz. Poliția de Frontieră investighează
TV Nord, 19 noiembrie 2025 10:30
O patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat, în noaptea de 19 noiembrie 2025, detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, posibil o dronă, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (RM) – Lesnoe (UA). Potrivit informațiilor operative, aparatul s-ar fi deplasat la o altitudine de până la […] Acest articol Dronă neidentificată suspectată în zona Săiți–Tocuz. Poliția de Frontieră investighează a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum 30 minute
10:30
O patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat, în noaptea de 19 noiembrie 2025, detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, posibil o dronă, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (RM) – Lesnoe (UA). Potrivit informațiilor operative, aparatul s-ar fi deplasat la o altitudine de până la […] Acest articol Dronă neidentificată suspectată în zona Săiți–Tocuz. Poliția de Frontieră investighează a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 2 ore
09:50
Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 19 noiembrie 2025 pe teritoriul Liceului Teoretic „Dante Alighieri” din municipiul Chișinău, situat pe strada Ion Creangă nr. 80. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:41. Potrivit informațiilor preliminare, un transformator electric amplasat în zona cantinei liceului a fost cuprins de flăcări în urma […] Acest articol Incendiu la Liceul „Dante Alighieri” din Chișinău. Pompierii au intervenit prompt a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
O explozie puternică s-a produs în dimineața zilei de 18 noiembrie 2025 într-o gospodărie din orașul Mărculești, raionul Florești. Serviciul 112 a fost alertat la ora 06:25 despre deflagrația produsă într-o casă de locuit situată pe strada Ștefan cel Mare, nr. 40. La fața locului au intervenit imediat salvatorii și pompierii Unității IGSU Florești. Potrivit […] Acest articol /FOTO/ Explozie într-o gospodărie din Florești. O familie, la un pas de tragedie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
Primii fulgi de zăpadă care și-au făcut apariția în cursul nopții pe unele trasee din țară au adus nu doar zâmbete, ci și responsabilități sporite pentru echipele de intervenție. Drumarii au acționat încă de noapte și continuă patrulările și în această dimineață pentru a menține traficul rutier în condiții de siguranță. Potrivit S.A. „Drumuri”, intervențiile […] Acest articol /FOTO/ Drumarii intervin pe traseele naționale după primii fulgi de zăpadă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 24 ore
17:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) a luat act, în cadrul ședinței de astăzi, de vacanța a opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, ca urmare a demisiilor depuse de mai mulți aleși ai legislativului. Potrivit CEC, au renunțat la mandat următorii deputați: – Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Draganel – […] Acest articol CEC va propune Curții Constituționale validarea a opt mandate de deputat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
O rutina corectă de îngrijire a pielii nu trebuie să fie complicată. Cheia stă în alegerea produselor potrivite și combinarea lor corectă pentru a menține echilibrul natural al tenului. În funcție de sezon și de sensibilitatea pielii, este normal să ajustăm consistența și textura produselor. O rutină bine gândită protejează bariera naturală a pielii, oferind […] Acest articol Rutina corectă de îngrijire a pielii pentru un ten sănătos a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de tip Cod Galben pentru intervalul 19 noiembrie 2025, între orele 03:00 și 12:00, vizând condiții meteorologice complicate în cea mai mare parte a țării. Potrivit meteorologilor, în regiunile de nord și centru se vor înregistra lapoviță și ninsoare, iar în sud sunt prognozate ploi și […] Acest articol Cod galben de lapoviță, ninsoare și polei în Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
/VIDEO/ 10 GAL-uri din țară au participat la Festivalul „Comunitate, Parteneriat, Dezvoltare” # TV Nord
GAL-ul „Ocolul Cubolta” care cuprinde 12 unități administrativ-teritoriale de nivelul I, localizate în partea de Nord-Est a Republicii Moldova, acoperind parțial suprafața raionului Dondușeni, cu sediul în or. Dondușeni, a organizat Festivalul Grupurilor de Acțiune Locală „OK Fest GAL”, un eveniment care a reunit 10 GAL-uri și a pus în prim-plan resursele locale, cooperarea comunitară […] Acest articol /VIDEO/ 10 GAL-uri din țară au participat la Festivalul „Comunitate, Parteneriat, Dezvoltare” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:20
Un accident neobișnuit s-a produs în seara zilei de 17 noiembrie, în jurul orei 20:00, pe traseul Tiraspol–Camenca, pe segmentul dintre Dubăsari și Grigoriopol. Un camion care circula spre Grigoriopol a lovit o căruță după ce unul dintre caii care o însoțeau a ieșit brusc pe carosabil. Potrivit informațiilor, căruța se deplasa regulamentar pe acostament, […] Acest articol Accident între un camion și o căruță pe traseul Tiraspol–Camenca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Persoanele care aspiră la funcții de conducere în învățământul general vor susține proba scrisă a concursului pe baza unor itemi actualizați. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că setul de itemi pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct al instituțiilor de învățământ general a fost revizuit și publicat. Potrivit MEC, noii […] Acest articol Itemi noi la proba scrisă pentru funcțiile de director și director adjunct în școli a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
La poligonul militar din Bălți a fost lansat oficial proiectul de construcție a noilor depozite destinate păstrării munițiilor, o investiție strategică pentru siguranța municipiului și modernizarea armatei. Evenimentul a reunit conducerea Armatei Naționale, reprezentanți ai Ambasadei SUA și administrația locală. Proiectul este finanțat de Statele Unite ale Americii și urmărește creșterea nivelului de securitate în […] Acest articol Depozite noi de muniții construite la Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
/VIDEO/ Voluntari mai bine pregătiți și intervenții moderne la Bălți și Miroslava: investiție de 1,7 milioane de euro # TV Nord
Nordul Republicii Moldova va fi mai pregătit pentru situații de urgență datorită unui proiect transfrontalier realizat împreună cu comuna Miroslava din județul Iași. Potrivit IGSU Bălți, în următorii ani vor fi instruiți 370 de viitori salvatori voluntari, iar cei care deja activează vor beneficia de formări suplimentare. ION GUTIUM, locotenent colonel al serviciului intern IGSU […] Acest articol /VIDEO/ Voluntari mai bine pregătiți și intervenții moderne la Bălți și Miroslava: investiție de 1,7 milioane de euro a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
O pasageră, depistată cu peste 21 de mii de euro nedeclarați la Aeroportul Internațional Chișinău # TV Nord
O femeie nerezidentă, în vârstă de 45 de ani, a fost depistată de autorități cu 21 375 de euro nedeclarați, în timp ce încerca să scoată ilicit mijloace financiare din Republica Moldova. Incidentul a avut loc în cadrul controlului de specialitate al pasagerilor cursei Chișinău–Bologna, efectuat de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în colaborare […] Acest articol O pasageră, depistată cu peste 21 de mii de euro nedeclarați la Aeroportul Internațional Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
Atenționare de călătorie: Grevă generală în sectorul feroviar din Grecia pe 18 noiembrie 2025 # TV Nord
Ambasada Republicii Moldova în Grecia informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă că în data de 18 noiembrie 2025 este programată o grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar. Potrivit autorităților elene, pe durata grevei pot apărea perturbări majore în transportul public feroviar, inclusiv întârzieri și […] Acest articol Atenționare de călătorie: Grevă generală în sectorul feroviar din Grecia pe 18 noiembrie 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ieri
10:10
Ilie Ilașcu, una dintre cele mai importante figuri ale luptei de eliberare națională a românilor basarabeni și fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, a murit la vârsta de 73 de ani. Familia a confirmat decesul printr-o postare pe pagina oficială de Facebook a lui Ilașcu. Ilie Ilașcu a fost unul dintre fondatorii […] Acest articol Ilie Ilașcu, erou al luptei de eliberare națională, a murit la 73 de ani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
În zona portului Ismail, a intervenit o navă de mare capacitate, adusă special pentru a reduce riscul unei posibile situații de urgență generate de avarierea unei nave din port. Nava adusă a refulat apă direct asupra tancurilor navei afectate, acțiune care a permis răcirea și stabilizarea acesteia, diminuând semnificativ riscul unei explozii sau al extinderii […] Acest articol Intervenție în portul Ismail: navă de mare capacitate sosită pentru a reduce pericolul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
O adolescentă de 17 ani a murit la spital după ce a fost grav rănită într-un atac cu rachete rusești asupra orașului Berestyn, în regiunea Harkov. Autoritățile locale au confirmat marți dimineață că cel puțin nouă persoane au fost rănite, dintre care șapte sunt internate. Echipele de intervenție se află în continuare la fața locului […] Acest articol Atac cu rachete în Harkov: o adolescentă ucisă și mai mulți răniți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17 noiembrie 2025
18:50
O locuință din satul Sloveanca, raionul Sîngerei a fost mistuită de flăcări în dimineața aceasta. Potrivit martorilor, incendiul ar fi izbucnit de la starea rea a sobei, iar în interval de un minut de la incendiu ar fi explodat și butelia de gaz. „Omul stătea singurel acasă, eu am ieșit afară să beau ceai și […] Acest articol /VIDEO/ Incendiu într-o locuință din Sloveanca. Bărbatul se află în stare gravă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:00
Percheziții și rețineri într-un dosar de falsificare a documentelor oficiale, gestionat de Poliția de Frontieră și Procuratura Hîncești # TV Nord
Angajații Poliției de Frontieră, sub coordonarea Procuraturii Hîncești, au desfășurat o amplă operațiune într-un dosar penal ce vizează falsificarea documentelor oficiale și folosirea acestora în diverse scheme ilegale. Potrivit anchetei, activitatea infracțională presupunea confecționarea și utilizarea unor documente falsificate, inclusiv: În baza autorizațiilor eliberate de instanță, au fost efectuate percheziții la domiciliile și în automobilele […] Acest articol Percheziții și rețineri într-un dosar de falsificare a documentelor oficiale, gestionat de Poliția de Frontieră și Procuratura Hîncești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
/FOTO/ Atenție șoferi! De mâine se deschide spre circulație drumul de ocolire pe centura Bălți # TV Nord
Administrația Națională a Drumurilor anunță că au fost finalizate lucrările de amenajare a drumului de ocolire temporar, necesar pentru devierea traficului rutier pe perioada reparației capitale a podului peste râul Răut și a pasajului peste calea ferată, situate pe drumul național R6, la kilometrii 136,45 și 136,20, în zona sectorului de ocolire a municipiului Bălți. […] Acest articol /FOTO/ Atenție șoferi! De mâine se deschide spre circulație drumul de ocolire pe centura Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
Nicanor Ciochină a fost decăzut din dreptul de a prezenta martori ai apărării în instanță. „Justiția începe să-și facă treaba” # TV Nord
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost decăzut din dreptul de a aduce martori ai apărării în instanță. Decizia a fost luată astăzi, 17 noiembrie de către judecătoarea Lilia Lupașco, scrie zdg.md Se întâmplă după ce acesta nu […] Acest articol Nicanor Ciochină a fost decăzut din dreptul de a prezenta martori ai apărării în instanță. „Justiția începe să-și facă treaba” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Autoritățile române sunt în alertă după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de o dronă și a luat foc pe malul ucrainean al Dunării, vizavi de localitatea tulceană Plauru. Incidentul a determinat activarea planurilor de urgență și convocarea unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Tulcea. În urma […] Acest articol Două localități din Tulcea, evacuate. O dronă a avariat o navă cu GPL, care a luat foc a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
/VIDEO/ O rețea clandestină de jocuri de noroc a fost destructurată la Bălți: percheziții, bani și fișe de poker ridicate # TV Nord
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații au documentat și destructurat o activitate clandestină de organizare a jocurilor de noroc fără licență în municipiul Bălți. Potrivit anchetei, activitatea era coordonată de un grup de persoane aflate în proces de identificare și genera venituri nedeclarate, prejudiciind bugetul public. Investigațiile au arătat că un bărbat […] Acest articol /VIDEO/ O rețea clandestină de jocuri de noroc a fost destructurată la Bălți: percheziții, bani și fișe de poker ridicate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:20
Tentativă de corupere la frontiera Otaci. Polițiștii au refuzat banii și au raportat cazul # TV Nord
O tentativă de corupere a fost înregistrată în punctul de trecere a frontierei „Otaci”, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, unde un cetățean ucrainean a încercat să ofere bani unui angajat al Poliției de Frontieră pentru a facilita traversarea frontierei de stat. Polițistul de frontieră a refuzat suma propusă și a informat imediat persoana […] Acest articol Tentativă de corupere la frontiera Otaci. Polițiștii au refuzat banii și au raportat cazul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Meteorologii anunță că primii fulgi de nea din acest sezon sunt așteptați miercuri, 19 noiembrie, în nordul Republicii Moldova. Potrivit prognozei meteo, în raioanele Edineț și Ocnița se va înregistra lapoviță slabă, pe fondul scăderii accentuate a temperaturilor. Pentru ziua de miercuri, maximele nu vor depăși 5°C, iar minimele vor coborî până la –2°C, semn […] Acest articol Primii fulgi de nea, așteptați miercuri în nordul țării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Ministerul Apărării anunță că o scrisoare atribuită ministrului este falsă: antet inventat și semnătură contrafăcută # TV Nord
Ministerul Apărării informează că o scrisoare care circulă pe anumite canale de Telegram și care este atribuită ministrului apărării al Republicii Moldova reprezintă un fals evident. Documentul conține o semnătură contrafăcută, o ștampilă inexistentă, un antet inventat și alte elemente vizibil trucate. Potrivit instituției, falsul are scopul de a denigra imaginea autorităților statului și de […] Acest articol Ministerul Apărării anunță că o scrisoare atribuită ministrului este falsă: antet inventat și semnătură contrafăcută a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
CNA extinde ancheta în dosarul diplomelor false din medicina estetică: noi percheziții și noi suspiciuni # TV Nord
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară noi percheziții în cadrul anchetei privind schema de corupție și falsificare a diplomelor în domeniul medicinii estetice. Acțiunile au loc în această dimineață în capitală și vizează o angajată a unui salon de frumusețe, suspectată că ar utiliza o diplomă falsă pentru a presta […] Acest articol CNA extinde ancheta în dosarul diplomelor false din medicina estetică: noi percheziții și noi suspiciuni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
/VIDEO/ Bărbat descarcerat după un accident grav pe centura de ocolire a municipiului Bălți # TV Nord
Un accident rutier grav a avut loc pe centura de ocolire a municipiului Bălți, unde două autoturisme s-au tamponat violent, iar unul dintre șoferi a rămas blocat în vehicul. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori, care au început imediat lucrările de descarcerare pentru a elibera victima prinsă între fiarele mașinii. Bărbatul de […] Acest articol /VIDEO/ Bărbat descarcerat după un accident grav pe centura de ocolire a municipiului Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
/VIDEO/ FOTO/ Accident cu cinci persoane rănite lângă Cubolta. Care este starea pacienților # TV Nord
Inspectoratul de Poliție Sîngerei a fost sesizat ieri, în jurul orei 17:45, despre producerea unui accident rutier pe traseul R-13, în apropierea satului Cubolta. La fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un automobil Volkswagen Sharan, condus de un bărbat de 38 de ani și în care se aflau cinci pasageri, nu ar fi […] Acest articol /VIDEO/ FOTO/ Accident cu cinci persoane rănite lângă Cubolta. Care este starea pacienților a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
O femeie a suferit arsuri grave după o explozie cauzată de aprinderea incorectă a sobei în Ocnița # TV Nord
O femeie de 57 de ani din satul Hădărăuți, raionul Ocnița, a suferit arsuri grave în urma unei explozii produse în locuința sa, în după-amiaza zilei de 16 noiembrie 2025. Pompierii au fost alertați printr-un apel la Serviciul 112, recepționat la ora 15:17, iar două echipaje de intervenție au fost direcționate spre fața locului. Potrivit […] Acest articol O femeie a suferit arsuri grave după o explozie cauzată de aprinderea incorectă a sobei în Ocnița a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Președintele Oficiului Teritorial Briceni al fostului Partid „Șor”, trimis în judecată pentru finanțare ilegală # TV Nord
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță dosarul președintelui Oficiului Teritorial Briceni al fostului Partid Politic „Șor”, fiind acuzat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat. Potrivit Procuraturii, cauza a fost disjunsă în 2024 din dosarul principal pornit în 2022. Ancheta, desfășurată în colaborare cu Centrul […] Acest articol Președintele Oficiului Teritorial Briceni al fostului Partid „Șor”, trimis în judecată pentru finanțare ilegală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16 noiembrie 2025
16:50
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua o vizită oficială la Bruxelles, în perioada 17–18 noiembrie. Pe agenda vizitei sunt incluse întrevederi cu mai mulți oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene, în contextul avansării parcursului european al țării. Premierul se va întâlni cu: Ursula von der Leyen, Președinta Comisiei Europene; Antonio Costa, Președintele Consiliului […] Acest articol Premierul Alexandru Munteanu pleacă într-o vizită oficială la Bruxelles a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
/FOTO/ Prezența la vot în cele șase localități unde au loc alegeri locale noi a depășit 29% până la ora 15:00 # TV Nord
Astăzi, 16 noiembrie, în șase localități din Republica Moldova au loc alegeri locale noi pentru funcția de primar și consilier local. Comisia Electorală Centrală anunță datele privind prezența la vot până la ora 15:00. Potrivit CEC, 6674 de alegători s-au prezentat la urne, ceea ce constituie 29,54% din totalul persoanelor înscrise în listele electorale. Cele […] Acest articol /FOTO/ Prezența la vot în cele șase localități unde au loc alegeri locale noi a depășit 29% până la ora 15:00 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
Autoritatea Aeronautică Civilă a autorizat întreprinderea de stat Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) să presteze servicii de alimentare cu combustibil de tip JET A-1, cunoscut ca și kerosen pentru avioane, ca urmare a preluării temporare a terminalului petrolier al Aeroportului, printr-un contract de comodat cu Lukoil, transmite IPN. Certificatul de deservire la sol pentru AIC este […] Acest articol Autoritatea Aeronautică Civilă a autorizat AIC să furnizeze combustibil pentru aeronave a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Armata rusă revendică cucerirea a două sate în sudul Ucrainei; Kievul acuză un nou atac cu drone # TV Nord
Armata rusă a revendicat duminică cucerirea a două sate în sudul Ucrainei, unde trupele sale continuă avansul lent în fața forțelor ucrainene mai puțin numeroase, relatează AFP, citat de agerpres.ro. Pe Telegram, Ministerul rus al Apărării a afirmat că trupele sale au cucerit localitățile Rovnopolie și Malaia Tokmacika în regiunea Zaporojie, după ce au mai […] Acest articol Armata rusă revendică cucerirea a două sate în sudul Ucrainei; Kievul acuză un nou atac cu drone a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și angajații Guvernului au plantat la Mihailovca, raionul Cimișlia, peste 110 mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare. Acțiunea urmărește reabilitarea fondului forestier degradat și crearea de noi păduri. Aceasta face parte din campania națională „Generația pădurii”, lansată în anul 2023, la inițiativa Președintei Maia […] Acest articol Guvernul a plantat 110 de mii de puieți, în cadrul campaniei „Generația pădurii” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Astăzi, duminică, 16 noiembrie 2025, în 16 localități din Republica Moldova au loc alegeri locale noi. Cetățenii cu drept de vot sunt așteptați la urne pentru a-și alege primarii, iar în unele localități – și noile componențe ale consiliilor locale. Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), alegeri au fost organizate în satul Ustia (r. Glodeni), comuna […] Acest articol Alegeri locale noi în 16 localități din Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:10
Vremea rămâne stabilă pe parcursul zilei de 15 noiembrie, cu cer noros și fără precipitații. În orele nocturne și ale dimineții, izolat se va forma ceață slabă, însă aceasta se va disipa treptat. Meteorologii atenționează că în zilele următoare vremea se va răci și mai mult, iar nopțile vor deveni treptat tot mai reci. Vântul va […] Acest articol Prognoza meteo pentru 16 noiembrie: cer noros și fără precipitații a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15 noiembrie 2025
17:10
/FOTO/ Militarii Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” au plantat copaci la Chișcăreni: acțiune de împădurire pentru un viitor mai verde # TV Nord
Astăzi, 15 noiembrie 2025, militarii Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți au participat la o acțiune amplă de împădurire desfășurată în satul Chișcăreni, raionul Sîngerei, contribuind la protejarea mediului și la extinderea zonelor verzi din nordul țării. Acțiunea a avut loc în cadrul campaniilor naționale de înverzire, iar militarii s-au implicat activ în plantarea […] Acest articol /FOTO/ Militarii Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” au plantat copaci la Chișcăreni: acțiune de împădurire pentru un viitor mai verde a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
O moldoveancă a fost găsită moartă în pădure, după ce și-a lăsat copiii la școală, la Roma # TV Nord
Axenia Manoli, o moldoveancă de 31 de ani din Italia, a fost găsită moartă, vineri, într-o zonă împădurită de la periferia Romei, fără semne vizibile de violență. Nu se mai știa nimic despre tânără de joi dimineață, când își dusese cei doi copii la școală. Anchetatorii iau în calcul inclusiv ipoteza sinuciderii, scrie libertatea.ro. Mister […] Acest articol O moldoveancă a fost găsită moartă în pădure, după ce și-a lăsat copiii la școală, la Roma a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Poliția de Frontieră avertizează conducătorii auto că nu pot traversa frontiera de stat dacă vehiculul nu are montate ambele plăcuțe de înmatriculare față și spate. Instituția reamintește că mașinile fără plăcuțe, cu plăcuțe deteriorate, neconforme sau improvizate sunt considerate neadmise în traficul rutier internațional, iar șoferii pot fi sancționați conform legislației. Potrivit Regulamentului circulației rutiere, […] Acest articol Poliția de Frontieră: Fără două plăcuțe de înmatriculare, NU poți trece frontiera a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a respins ferm acuzațiile apărute în spațiul public privind o pretinsă implicare a companiei ucrainene Venbest în activități care ar afecta interesele Ucrainei. Munteanu, care deține 16% din acțiunile companiei, susține că aceste afirmații sunt „complet false și fără legătură cu realitatea”. Potrivit premierului, Venbest are o contribuție semnificativă la […] Acest articol Alexandru Munteanu dezminte acuzațiile privind legăturile companiei Venbest cu Kremlinul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Situația Lukoil în Moldova. Ce măsuri întreprinde statul pentru a evita riscul blocării aviației civile # TV Nord
Terminalul petrolier al Aeroportului Internațional Chișinău – considerat un activ strategic pentru securitatea energetică și funcționarea sectorului avia – a intrat temporar în administrarea statului, pentru a preveni întreruperi în aprovizionarea aeronavelor cu kerosen, a scris Dorin Junghietu, Ministrul Energiei. Pentru a asigura continuitatea livrărilor, grupul de lucru responsabil de supravegherea aprovizionării cu combustibil, împreună […] Acest articol Situația Lukoil în Moldova. Ce măsuri întreprinde statul pentru a evita riscul blocării aviației civile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Patrimoniul culinar comun și gusturile autentice vor fi puse în valoare prin Ruta Gastronomică Transfrontalieră România–Republica Moldova, lansată la 14 noiembrie, în baza parteneriatului între Oficiul Național al Turismului și ADR Nord-Est România, transmite IPN. Traseul din Republica Moldova are 1 506 km, include 25 de obiective din 17 raioane și poate fi parcurs în […] Acest articol Un traseu gustos: România și Moldova lansează Ruta Gastronomică Transfrontalieră a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
Vremea rămâne stabilă pe parcursul zilei de 14 noiembrie, cu cer noros și fără precipitații. În orele nocturne și ale dimineții, izolat se va forma ceață slabă, însă aceasta se va disipa treptat. Meteorologii atenționează că în zilele următoare vremea se va răci și mai mult, iar nopțile vor deveni treptat tot mai reci. Vântul […] Acest articol Prognoza meteo pentru 15 noiembrie: cer noros și fără precipitații a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14 noiembrie 2025
17:20
Asociația „Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane” din Bălți a marcat 25 de ani de activitate, perioadă în care a oferit sprijin femeilor aflate în situații vulnerabile și familiilor din nordul țării. Membrii echipei și voluntarii spun că munca lor a evoluat în timp, iar comunitatea pe care au creat-o rămâne esențială pentru persoanele care solicită ajutor. Acest articol /VIDEO/ Un sfert de secol de sprijin pentru femei și familii vulnerabile la Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
CEC va tipări aproape 39 de mii de buletine de vot pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 # TV Nord
Comisia Electorală Centrală va tipări 38 975 buletine de vot pentru alegerile locale noi care vor avea loc duminică, 16 noiembrie 2025, în mai multe localități din țară. Dintre acestea, 34 397 vor fi în limba română, iar 4 578 în limba rusă. Pentru alegerea primarului vor fi tipărite 22 596 buletine de vot: Pentru […] Acest articol CEC va tipări aproape 39 de mii de buletine de vot pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
O femeie de 40 de ani a primit o nouă șansă la viață după ce sora ei i-a donat o parte din ficat, în urma unui transplant hepatic realizat cu succes la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. Intervenția complexă marchează încă o reușită a medicilor în tratarea pacienților aflați în stadii avansate ale bolilor hepatice. […] Acest articol Sora care i-a dăruit viață a doua oară. Transplant hepatic reușit la Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Îngrijirea unui animal de companie înseamnă mai mult decât hrană și joacă. Este o responsabilitate zilnică, care implică atenție, rutină și decizii corecte pentru a-i asigura o viață lungă, sănătoasă și fericită. De la alimentație și mișcare, până la igienă și controale medicale regulate, fiecare detaliu contează. 1. Nutriția și hidratarea – baza unei vieți […] Acest articol Ghid practic: Cum să îți îngrijești corect animalul de companie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
/VIDEO/ Doi bărbați din Dondușeni, reținuți pentru trafic de persoane: percheziții și o victimă decedată # TV Nord
O operațiune de amploare desfășurată de ofițerii Direcției „Nord” a INI, împreună cu polițiștii și procurorii din Dondușeni, a dus la efectuarea a 11 percheziții la domiciliile a doi bărbați de 41 și 52 de ani, bănuiți de trafic de persoane. Cazul este unul grav, fiind soldat cu vătămarea integrității corporale și psihice a victimelor […] Acest articol /VIDEO/ Doi bărbați din Dondușeni, reținuți pentru trafic de persoane: percheziții și o victimă decedată a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.