Arestul preventiv al lui Vladimir Plahotniuc, prelungit cu încă 30 de zile

14:50

Poliția de Frontieră avertizează conducătorii auto că nu pot traversa frontiera de stat dacă vehiculul nu are montate ambele plăcuțe de înmatriculare față și spate. Instituția reamintește că mașinile fără plăcuțe, cu plăcuțe deteriorate, neconforme sau improvizate sunt considerate neadmise în traficul rutier internațional, iar șoferii pot fi sancționați conform legislației. Potrivit Regulamentului circulației rutiere, […]