/FOTO/ Explozie într-o gospodărie din Florești. O familie, la un pas de tragedie

13:20

În dimineața zilei de 14 noiembrie 2025, salvatorii Unității de Salvatori și Pompieri Hîncești au intervenit pentru a salva un bărbat care a rămas blocat sub un strat de pământ în timpul unor lucrări de săpături pentru canalizare. Incidentul s-a produs pe strada Cucoarelor 3 din municipiul Hîncești, iar apelul la Serviciul 112 a fost […] Acest articol Salvatorii din Hîncești au evacuat un bărbat surprins sub un strat de pământ în timpul unor lucrări de săpături a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.