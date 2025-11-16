Prognoza meteo pentru 16 noiembrie: cer noros și fără precipitații

14:10

Republica Moldova nu va primi ultima tranșă de circa 170 de milioane de dolari, echivalentul a circa 2.9 miliarde de lei, de la Fondul Monetar Internațional (FMI). Banii nu au fost debursați întrucât, pe parcursul anului curent, nu au fost misiuni de evaluare, iar programul de finanțare a expirat pe 15 octombrie, susține ministrul Finanțelor, […]