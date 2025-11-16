Prognoza meteo pentru 16 noiembrie: cer noros și fără precipitații
TV Nord, 16 noiembrie 2025 08:10
Vremea rămâne stabilă pe parcursul zilei de 15 noiembrie, cu cer noros și fără precipitații. În orele nocturne și ale dimineții, izolat se va forma ceață slabă, însă aceasta se va disipa treptat. Meteorologii atenționează că în zilele următoare vremea se va răci și mai mult, iar nopțile vor deveni treptat tot mai reci. Vântul va
/FOTO/ Militarii Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova" au plantat copaci la Chișcăreni: acțiune de împădurire pentru un viitor mai verde
Astăzi, 15 noiembrie 2025, militarii Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova" din Bălți au participat la o acțiune amplă de împădurire desfășurată în satul Chișcăreni, raionul Sîngerei, contribuind la protejarea mediului și la extinderea zonelor verzi din nordul țării. Acțiunea a avut loc în cadrul campaniilor naționale de înverzire, iar militarii s-au implicat activ în plantarea
O moldoveancă a fost găsită moartă în pădure, după ce și-a lăsat copiii la școală, la Roma
Axenia Manoli, o moldoveancă de 31 de ani din Italia, a fost găsită moartă, vineri, într-o zonă împădurită de la periferia Romei, fără semne vizibile de violență. Nu se mai știa nimic despre tânără de joi dimineață, când își dusese cei doi copii la școală. Anchetatorii iau în calcul inclusiv ipoteza sinuciderii, scrie libertatea.ro. Mister
Poliția de Frontieră avertizează conducătorii auto că nu pot traversa frontiera de stat dacă vehiculul nu are montate ambele plăcuțe de înmatriculare față și spate. Instituția reamintește că mașinile fără plăcuțe, cu plăcuțe deteriorate, neconforme sau improvizate sunt considerate neadmise în traficul rutier internațional, iar șoferii pot fi sancționați conform legislației. Potrivit Regulamentului circulației rutiere,
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a respins ferm acuzațiile apărute în spațiul public privind o pretinsă implicare a companiei ucrainene Venbest în activități care ar afecta interesele Ucrainei. Munteanu, care deține 16% din acțiunile companiei, susține că aceste afirmații sunt „complet false și fără legătură cu realitatea". Potrivit premierului, Venbest are o contribuție semnificativă la
Situația Lukoil în Moldova. Ce măsuri întreprinde statul pentru a evita riscul blocării aviației civile
Terminalul petrolier al Aeroportului Internațional Chișinău – considerat un activ strategic pentru securitatea energetică și funcționarea sectorului avia – a intrat temporar în administrarea statului, pentru a preveni întreruperi în aprovizionarea aeronavelor cu kerosen, a scris Dorin Junghietu, Ministrul Energiei. Pentru a asigura continuitatea livrărilor, grupul de lucru responsabil de supravegherea aprovizionării cu combustibil, împreună
Patrimoniul culinar comun și gusturile autentice vor fi puse în valoare prin Ruta Gastronomică Transfrontalieră România–Republica Moldova, lansată la 14 noiembrie, în baza parteneriatului între Oficiul Național al Turismului și ADR Nord-Est România, transmite IPN. Traseul din Republica Moldova are 1 506 km, include 25 de obiective din 17 raioane și poate fi parcurs în
Vremea rămâne stabilă pe parcursul zilei de 14 noiembrie, cu cer noros și fără precipitații. În orele nocturne și ale dimineții, izolat se va forma ceață slabă, însă aceasta se va disipa treptat. Meteorologii atenționează că în zilele următoare vremea se va răci și mai mult, iar nopțile vor deveni treptat tot mai reci. Vântul
Asociația „Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane" din Bălți a marcat 25 de ani de activitate, perioadă în care a oferit sprijin femeilor aflate în situații vulnerabile și familiilor din nordul țării. Membrii echipei și voluntarii spun că munca lor a evoluat în timp, iar comunitatea pe care au creat-o rămâne esențială pentru persoanele care solicită ajutor.
CEC va tipări aproape 39 de mii de buletine de vot pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025
Comisia Electorală Centrală va tipări 38 975 buletine de vot pentru alegerile locale noi care vor avea loc duminică, 16 noiembrie 2025, în mai multe localități din țară. Dintre acestea, 34 397 vor fi în limba română, iar 4 578 în limba rusă. Pentru alegerea primarului vor fi tipărite 22 596 buletine de vot: Pentru
O femeie de 40 de ani a primit o nouă șansă la viață după ce sora ei i-a donat o parte din ficat, în urma unui transplant hepatic realizat cu succes la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga". Intervenția complexă marchează încă o reușită a medicilor în tratarea pacienților aflați în stadii avansate ale bolilor hepatice.
Îngrijirea unui animal de companie înseamnă mai mult decât hrană și joacă. Este o responsabilitate zilnică, care implică atenție, rutină și decizii corecte pentru a-i asigura o viață lungă, sănătoasă și fericită. De la alimentație și mișcare, până la igienă și controale medicale regulate, fiecare detaliu contează. 1. Nutriția și hidratarea – baza unei vieți
/VIDEO/ Doi bărbați din Dondușeni, reținuți pentru trafic de persoane: percheziții și o victimă decedată
O operațiune de amploare desfășurată de ofițerii Direcției „Nord" a INI, împreună cu polițiștii și procurorii din Dondușeni, a dus la efectuarea a 11 percheziții la domiciliile a doi bărbați de 41 și 52 de ani, bănuiți de trafic de persoane. Cazul este unul grav, fiind soldat cu vătămarea integrității corporale și psihice a victimelor
/VIDEO/ Moldovenii își verifică tot mai des glicemia: „Mai bine previi decât tratezi" – Ziua Mondială a Diabetului marcată la Bălți
La Bălți, Ziua Mondială de Luptă împotriva Diabetului, marcată anual pe 14 noiembrie, a adunat zeci de oameni preocupați de sănătatea lor. Tot mai mulți locuitori aleg să-și verifice glicemia în mod regulat, conștienți că prevenția rămâne cea mai sigură armă împotriva unei boli care afectează milioane de persoane la nivel global – și tot
Salvatorii din Hîncești au evacuat un bărbat surprins sub un strat de pământ în timpul unor lucrări de săpături
În dimineața zilei de 14 noiembrie 2025, salvatorii Unității de Salvatori și Pompieri Hîncești au intervenit pentru a salva un bărbat care a rămas blocat sub un strat de pământ în timpul unor lucrări de săpături pentru canalizare. Incidentul s-a produs pe strada Cucoarelor 3 din municipiul Hîncești, iar apelul la Serviciul 112 a fost
Grup criminal specializat în spălare de bani, destructurat de oamenii legii: 95,5 milioane de lei legalizați prin criptomonede și firme-paravan
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, au destructurat un grup criminal organizat implicat în spălarea și legalizarea veniturilor ilicite prin scheme complexe, inclusiv prin utilizarea criptovalutelor. Potrivit anchetei, grupul era format din rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova, care acționau coordonat,
O mamă curajoasă, care nu a renunțat în fața greutăților, merită să simtă că nu este singură
„Donează pentru o familie din Nordul Moldovei, aflată în nevoie și primești 15% reducere la analizele medicale. Bunătatea se întoarce." Într-o lume în care mulți dintre noi aleargă între griji și responsabilități, există familii care trăiesc la limita supraviețuirii, dar care nu renunță niciodată la iubire, speranță și demnitate. De Ziua Bunătății, Clinica Sante și
ANI constată o diferență nejustificată de peste 1,3 milioane de lei în averea șefului Biroului Vamal Nord, Nicoale Mazanca
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o diferență substanțială de 1.379.723 de lei între averea dobândită și veniturile obținute de Nicolae Mazanca, șef al Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal, și membrii familiei sale, pentru perioada anilor fiscali 2019–2021. Potrivit actului de constatare, diferența reprezintă echivalentul a peste 136 de salarii medii lunare pe
În nordul Moldovei, un antreprenor privește cu satisfacție către propria fermă, știind că nu mai are grija facturilor la electricitate. Dacă altădată o asemenea situație părea imposibilă, astăzi tot mai mulți moldoveni aleg energia verde și contribuie la povestea independenței energetice a țării. La ferma de familie „Vila Dor" din Slobozia-Măgura, raionul Sîngerei, Viorel Prisăcari
O fetiță de aproape doi ani a murit joi seară, la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei, după ce a intrat în stop cardiorespirator în timpul unei intervenții medicale. Incidentul a avut loc în jurul orei 19:30, potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), care a fost sesizată prin numărul unic
Dmitri Constantinov demisionează din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei
Dmitri Constantinov a anunțat că demisionează din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, menționând că decizia este una personală și motivată de necesitatea de a se ocupa de sănătate. Cererea de demisie a fost prezentată Adunării Populare, iar plenul a susținut-o. „M-am adresat Adunării Populare a Găgăuziei, iar plenul mi-a susținut cererea de
Odată cu instalarea sezonului rece, condițiile de drum devin mai dificile, iar temperaturile scăzute pot afecta funcționarea automobilului. Pentru a evita defecțiunile neprevăzute și situațiile periculoase, specialiștii recomandă o serie de măsuri simple, dar esențiale, pentru întreținerea mașinii pe timp de iarnă. Gerul poate reduce considerabil capacitatea bateriei. Înainte de venirea temperaturilor negative, e indicat
Efim Zubcu, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova și Cetățean de Onoare al raionului Soroca, a decedat. Acesta s-a născut în anul 1943, în municipiul Soroca, și a fost membru al Partidului Popular Creștin Democrat. Efim Zubcu a activat ca deputat în legislatura 2001–2005, fiind implicat în procesele politice și sociale ale țării. De-a lungul […] Acest articol A murit Efim Zubcu, ex-deputat și Cetățean de Onoare al raionului Soroca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Moldova finalizează retragerea din acordurile energetice CSI: ultimul document, denunțat oficial # TV Nord
Guvernul Republicii Moldova a denunțat ultimul dintre cele zece acorduri existente în domeniul energetic cu statele Comunității Statelor Independente (CSI), încheind astfel procesul de retragere din toate angajamentele energetice asumate în cadrul acestei organizații. Ultimul document vizat se referă la utilizarea gazelor naturale comprimate drept combustibil pentru transportul auto, acord semnat la Minsk în anul […] Acest articol Moldova finalizează retragerea din acordurile energetice CSI: ultimul document, denunțat oficial a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
UE investește 3 milioane de euro pentru agricultură modernă și dezvoltare rurală în Moldova # TV Nord
Uniunea Europeană investește 3 milioane de euro într-o inițiativă de trei ani dedicată modernizării agriculturii și dezvoltării rurale din Republica Moldova, cu accent pe sprijinirea persoanelor vulnerabile din sate. Programul va transforma serviciile publice din agricultură și ocuparea forței de muncă, facilitând accesul la tehnologie, subvenții echitabile și locuri de muncă moderne. Un pilon esențial […] Acest articol UE investește 3 milioane de euro pentru agricultură modernă și dezvoltare rurală în Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
În ziua de astăzi, succesul nu mai depinde de vârstă, ci este întâlnit acolo unde oamenii inovează și se adaptează. Odată cu evoluția vremurilor, longevitatea a crescut, iar asta nu presupunedoar o durată de viață mai lungă, ci o șansă pentru oameni să continue să învețe, să creeze, să-și urmeze pasiunile și să contribuie economic și social. Tot mai multe studii […] Acest articol Antreprenoriatul nu are vârstă. Dezvoltă-ți propria afacere acum! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14 noiembrie – Ziua mondială a diabetului: 10.000 de cazuri noi anual în Republica Moldova # TV Nord
Ziua mondială a diabetului, marcată anual pe 14 noiembrie, pune în prim-plan importanța prevenirii, diagnosticării timpurii și sprijinului continuu pentru persoanele care trăiesc cu diabet zaharat. Tema anului 2025 – „Diabetul la toate etapele vieții” – subliniază necesitatea unei îngrijiri personalizate, care să asigure sănătate, demnitate și o viață activă din copilărie până la vârsta […] Acest articol 14 noiembrie – Ziua mondială a diabetului: 10.000 de cazuri noi anual în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Casa Regală a României va continua să susțină Republica Moldova în procesul de integrare europeană și în implementarea proiectelor de modernizare a țării. Declarația a fost făcută în cadrul întrevederii de astăzi a Premierului Alexandru Munteanu cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală, Principele Radu. În cadrul discuțiilor, oficialii au apreciat […] Acest articol Casa Regală a României își reafirmă sprijinul pentru Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Vremea rămâne stabilă pe parcursul zilei de 14 noiembrie, cu cer variabil și fără precipitații. În orele nocturne și ale dimineții, izolat se va forma ceață slabă, însă aceasta se va disipa treptat. Vântul va sufla din sectorul de sud, slab la moderat, contribuind la menținerea unui regim termic blând pentru această perioadă a anului. […] Acest articol Prognoza meteo pentru 14 noiembrie: cer variabil și fără precipitații a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
AO „CASMED” continuă implementarea proiectului „Sănătate mintală fără bariere”, care aduce servicii de sprijin psiho-emoțional direct în comunitățile din raionul Edineț. De data această, cu muzică și voie bună, seniorii din Viișoara au participat la activități de stimulare cognitivă. „Merg fetițele la mure. Zărzărel – zărzărel, zărzărică – zărzărea, pe la poarta mândrei mele Ionel […] Acest articol /VIDEO/ CASMED continuă să implementeze proiectul „Sănătate mintală fără bariere” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/VIDEO/ Comenzi, fum și adrenalină. Cum s-au antrenat militarii moldoveni la „Scutul Păcii 2025” # TV Nord
Strigăte de comandă, fum, misiuni simulate și multă disciplină – acesta a fost decorul exercițiului „Scutul Păcii 2025”, desfășurat la Bălți, unde militarii Armatei Naționale au fost evaluați la standarde internaționale. Exercițiile fac parte din procedura de certificare conform Conceptului Capabilităților Operaționale (OCC) – criteriu esențial pentru participarea Moldovei în misiuni ONU precum KFOR (Kosovo) […] Acest articol /VIDEO/ Comenzi, fum și adrenalină. Cum s-au antrenat militarii moldoveni la „Scutul Păcii 2025” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Gara Feroviară din Ocnița, cândva un nod important al Căii Ferate din Moldova, este astăzi aproape pustie. Dacă odinioară treceau zeci de trenuri zilnic, acum doar câteva garnituri de marfă mai ajung în stație, iar angajații rămași pot fi numărați pe degete. „Acum trenuri nu sunt, merg doar câteva trenuri marfare, se fac careva schimbări. […] Acest articol /VIDEO/ De la forfotă la liniște. Cum arată astăzi stația feroviară din Ocnița a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Președintele Oficiului Teritorial Florești al fostului Partid „Șor”, condamnat la trei ani de închisoare # TV Nord
Președintele Oficiului Teritorial Florești al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare, dintre care 2 ani cu executare în penitenciar de tip semiînchis, iar 1 an cu suspendare, reprezentând termenul de probațiune. Sentința a fost pronunțată la 13 noiembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Cazul a fost examinat în procedură […] Acest articol Președintele Oficiului Teritorial Florești al fostului Partid „Șor”, condamnat la trei ani de închisoare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) avertizează populația cu privire la apariția în mediul online a unui document fals, atribuit în mod eronat Serviciului Vamal, care pretinde că ar exista o taxă de 350 de euro pentru asigurarea medicală, solicitată la traversarea frontierei de stat. Documentul, intitulat „Declarație vamală pentru inspecția vamală efectuată”, nu […] Acest articol CNAM avertizează: document fals despre „taxă medicală de 350 euro”, distribuit online a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/FOTO/ Accident grav în Edineț. Un BMW s-a răsturnat și a luat foc din cauza vitezei excesive # TV Nord
Un tânăr de 24 de ani din Edineț a ajuns la spital după ce BMW-ul pe care îl conducea s-a răsturnat și a luat foc din cauza vitezei excesive. Poliția investighează circumstanțele accidentului. Polițiștii au fost alertați în noaptea de 13 noiembrie, în jurul orei 03:20. Potrivit informațiilor preliminare, un tânăr de 24 de ani, […] Acest articol /FOTO/ Accident grav în Edineț. Un BMW s-a răsturnat și a luat foc din cauza vitezei excesive a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Gunoiști ilegale, arbori tăiați și lemn fără acte. Floreștiul, sub lupa inspectorilor de mediu # TV Nord
Inspectorii de mediu din raionul Florești au desfășurat în ultimele zile mai multe razii de control în localitățile Gvozdova, Chirileuca, Cenușa și Varvareuca, pentru a verifica modul în care este respectată legislația de protecție a mediului. Controalele au scos la iveală mai multe nereguli, inclusiv depozitări neautorizate de deșeuri și exploatări ilegale ale resurselor naturale. […] Acest articol Gunoiști ilegale, arbori tăiați și lemn fără acte. Floreștiul, sub lupa inspectorilor de mediu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
UE și PNUD lansează un proiect de 3 milioane de euro pentru digitalizarea agriculturii și creșterea ocupării în mediul rural # TV Nord
Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) au lansat un proiect de 3 milioane de euro, cu o durată de trei ani, care urmărește modernizarea guvernanței agricole și îmbunătățirea oportunităților de angajare pentru persoanele vulnerabile din mediul rural din Republica Moldova. Inițiativa finanțată de UE prevede crearea Registrului Digital Național al Fermierilor, modernizarea […] Acest articol UE și PNUD lansează un proiect de 3 milioane de euro pentru digitalizarea agriculturii și creșterea ocupării în mediul rural a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Voronin, despre „Premiul Lenin” pe care i l-au conferit comuniștii din Rusia: „Este sensul vieții mele” # TV Nord
Președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), Vladimir Voronin, spune că „Premiul Lenin”, care i-a fost conferit de comuniștii din Rusia, are „o importanță deosebită” pentru el. Liderul PCRM a menționat că, de-a lungul timpului, și-a desfășurat activitatea politică sub stindardul ideologiei comuniste și a lui Vladimir Lenin și acesta este „sensul vieții sale”. Precizările […] Acest articol Voronin, despre „Premiul Lenin” pe care i l-au conferit comuniștii din Rusia: „Este sensul vieții mele” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Odată cu toamna și recolta de mere, revin și vechile narațiuni despre „criza” din agricultura moldovenească, scriu jurnaliștii de la tv8.md. Mai multe televiziuni și canale online au distribuit imagini cu mere „abandonate” în livezi și reluat mesajul că fermierii ar fi rămas fără piață de desfacere, după pierderea accesului pe piața rusă. Unde ajung de […] Acest articol Mirajul merelor „abandonate” în livezi: Unde ajung de fapt fructele moldovenești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
450 de elevi și cadre didactice ai Colegiului de Medicină Veterinară din Brătușeni beneficiază de condiții moderne de studiu și activitate, după ce instituția a fost renovată și dotată cu echipamente performante. Table interactive, laptopuri, proiectoare și alte tehnologii educaționale au fost instalate pentru a crea un mediu de învățare modern, eficient și adaptat cerințelor […] Acest articol Colegiul de Medicină Veterinară din Brătușeni, modernizat cu sprijin european a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Noi percheziții în dosarul privind spălarea de bani și finanțarea ilegală a unui partid politic # TV Nord
La această oră, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, desfășoară noi percheziții într-o cauză penală pornită pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțarea ilegală a activităților politice. Potrivit informațiilor preliminare, vizate sunt mai multe persoane care au fost incluse într-un partid politic prin intermediul […] Acest articol Noi percheziții în dosarul privind spălarea de bani și finanțarea ilegală a unui partid politic a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Cinci deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate — Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Drăgănel — au decis să renunțe la mandatele lor parlamentare și să revină la activitățile pe care le desfășurau anterior. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de mulțumire colegilor care au activat în legislativ, subliniind […] Acest articol Cinci deputați PAS renunță la mandat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Rezultatele parteneriatului dintre Republica Moldova și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și proiectele realizate în comun în domeniile eficiență energetică, dezvoltare regională, justiție și mediu au fost discutate la întrevederea de astăzi a prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Daniela Gasparikova, reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova. „Fiecare program dezvoltat vine să satisfacă necesitățile oamenilor, să […] Acest articol Parteneriat pentru dezvoltare: Republica Moldova și PNUD consolidează cooperarea a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12 noiembrie marchează Ziua mondială de luptă împotriva pneumoniei, o infecție respiratorie gravă care continuă să provoace anual milioane de decese la nivel global. În acest an, evenimentul are loc sub genericul „Fiecare respirație contează: opriți pneumonia acum!” Pneumonia este o boală cauzată de virusuri, bacterii sau fungi, care afectează plămânii și limitează aportul de […] Acest articol Peste 1.100 de moldoveni au murit de pneumonie în 2024 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Republica Moldova pierde ultima tranșă de 170 de milioane de dolari de la FMI din cauza întârzierilor în implementarea angajamentelor # TV Nord
Republica Moldova nu va primi ultima tranșă de circa 170 de milioane de dolari, echivalentul a circa 2.9 miliarde de lei, de la Fondul Monetar Internațional (FMI). Banii nu au fost debursați întrucât, pe parcursul anului curent, nu au fost misiuni de evaluare, iar programul de finanțare a expirat pe 15 octombrie, susține ministrul Finanțelor, […] Acest articol Republica Moldova pierde ultima tranșă de 170 de milioane de dolari de la FMI din cauza întârzierilor în implementarea angajamentelor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/FOTO/ Accident fatal la Lozova: trei persoane au murit după ce un Mitsubishi a intrat pe contrasens # TV Nord
Poliția a fost sesizată în această după-amiază despre un accident rutier grav produs la ieșirea din satul Lozova, pe traseul R-25, între localitățile Lozova și Micleușeni. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 65 de ani, aflat la volanul unui Mitsubishi, a condus cu viteză excesivă, pierzând controlul volanului. Mașina a derapat, a ieșit pe contrasens […] Acest articol /FOTO/ Accident fatal la Lozova: trei persoane au murit după ce un Mitsubishi a intrat pe contrasens a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Moldova renunță la șapte acorduri cu statele CSI, inclusiv la cel privind călătoriile fără vize # TV Nord
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi denunțarea a șapte acorduri internaționale semnate anterior cu statele membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Printre acestea se numără și Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek în 1992. Potrivit autorităților, denunțarea acestui acord nu va modifica semnificativ regimul actual de călătorii, deoarece Republica Moldova […] Acest articol Moldova renunță la șapte acorduri cu statele CSI, inclusiv la cel privind călătoriile fără vize a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
După 25 de ani dedicați securității și protecției cetățenilor, plutonierul-major Ion Bologan din cadrul Unității de salvatori și pompieri Sîngerei a fost petrecut în rezervă. Ceremonia a avut loc în semn de recunoștință pentru o carieră exemplară în serviciul statului. Pe parcursul activității sale, dintre care 14 ani în cadrul Serviciului salvatori și pompieri, Ion […] Acest articol Salvator din Sîngerei, petrecut în rezervă după 25 de ani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ofițerii INI și procurorii PCCOCS au reținut un bărbat din Sîngerei, suspectat de șantajarea unei persoane cu o datorie inventată de 40.000 lei. Acesta a fost prins în flagrant la Bălți și plasat în arest preventiv. Un bărbat de 33 de ani din SÎngerei a fost reținut de ofițerii Direcției investigații „Nord” și de cei […] Acest articol /VIDEO/ Bărbat din Sîngerei, prins în flagrant pentru șantajarea unei victime la Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că raportul de expertiză medico-legală nu a identificat substanțe psihotrope sau stupefiante în organismul Andreei Cuciuc, contrar afirmațiilor vehiculate în spațiul public. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RLIVE TV. „În raportul de expertiză, medicii nu au stabilit careva substanțe psihotrope sau […] Acest articol Șeful IGP: „Nu au fost depistate substanțe stupefiante în organismul Andreei Cuciuc” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
