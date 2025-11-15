Prognoza meteo pentru 15 noiembrie: cer noros și fără precipitații

14:10

De la lansarea procesului de înregistrare pe platforma compensatii.gov.md și până în prezent, 432 524 de persoane au depus cereri pentru a beneficia de compensații la căldură pentru sezonul rece 2025–2026. Potrivit datelor oficiale, 230 479 dintre cereri au fost completate cu ajutorul registratorilor locali, care oferă suport persoanelor ce nu dispun de acces la […] Acest articol Peste 430 de mii de persoane s-au înregistrat pentru compensații la căldură pe platforma compensatii.gov.md a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.