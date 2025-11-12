Benzina și motorina se scumpesc ușor, 12 noiembrie 2025
Observatorul de Nord, 12 noiembrie 2025 07:00
Benzina și motorina se scumpesc astăzi, 12 noiembrie 2025, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere standard. Conform noilor tarife, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,08 lei, iar motorina va costa maxim 20,73 lei pe litru, ceea ce reprezintă
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Fiecare zodie primește astăzi o lecție subtilă despre răbdare, echilibru și asumare. Nu este o zi ușoară, dar este una plină de potențial, în care poți face pași importanți spre o versiune mai conștientă și mai încrezătoare a ta. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te'ai născut. Berbec: 21 martie
Benzina și motorina se scumpesc astăzi, 12 noiembrie 2025, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere standard. Conform noilor tarife, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,08 lei, iar motorina va costa maxim 20,73 lei pe litru, ceea ce reprezintă
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, confrom prognozelor meteorologilor astăzi, 11 noiembrie 2025, va fi o vreme posomorâtă, cu ploi și valori termice joase, pentru această perioadă. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +6 și +9 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 25 la sută, umiditatea aerului este de 86 procente, iar
Cum se îngrijește sănătatea la sate: exemplul oficiului medicului de familie din Prajila / VIDEO # Observatorul de Nord
Când vorbim de sănătatea populației Republicii Moldova, o verigă importantă sunt Oficiile medicilor de familie din satele noastre. De exemplu condițiile din oficiul medicului de familie din comuna Prajila, raionul Florești, permit acordarea îngrijirii medicale primare aici în sat, fără ca pacienții să fie nevoiți să meargă în alte localități sau la oraș. Și dacă
Comisarul Marta Kos, la întâlnirea cu opoziția de la Chișinău: Negocierile UE-Moldova pot fi închise până 2028 # Observatorul de Nord
Într-o întâlnire crucială pentru viitorul european al Moldovei, comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a discutat la Chișinău cu liderii opoziției moldovenești – Renato Usatîi, Gaik Vartanean, Vasile Costiuc și Vlad Batrîncea – despre rolul opoziției în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. „Obiectivul de a închide provizoriu negocierile până la începutul
Într-o întâlnire crucială pentru viitorul european al Moldovei, comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a discutat la Chișinău cu liderii opoziției moldovenești – Renato Usatîi, Gaik Vartanean, Vasile Costiuc și Vlad Batrîncea – despre rolul opoziției în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. „Obiectivul de a închide provizoriu negocierile până la începutul
Șezătoare în 100 de imagini la Grădinița nr. 17 „Cheița de Aur” din Soroca / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Astăzi la Instituția de Educație Timpurie nr. 17 „Cheița de Aur" din municipiul Soroca a fost organizată o sărbătoare de zile mare. Protagoniștii principali ai șezătorii dedicate toamnei au fost copiii din grupa medie „Boboceii" și bunicuțele lor. Micuții au recitat poezii, au prezentat scenete, au cântat și au dansat, în timp ce părinții și
Cine este decanul de la USM, vizat într-un dosar de corupție. Ar fi primit bani pentru teze de licență # Observatorul de Nord
Portalul Anticoruptie.md a aflat că decanul unei facultăți a Universității de Stat, vizat într-un dosar de corupție, este Liliana Dimitroglo de la Facultatea de Fizică și Inginerie. Decanul, potrivit Procuraturii Anticorupție, având calitatea de conducător științific și membru al comisiei de susținere a tezelor de licență (anul 2025), ar fi pretins și primit mijloace financiare ilicite pentru a
Drumul R12 – Mîndîc, modernizat: lucrări de 7,77 milioane de lei finalizate pentru îmbunătățirea circulației în nordul țării # Observatorul de Nord
Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe sectorul R12 – Mîndîc, în valoare de 7,77 milioane de lei, au fost finalizate, potrivit Administrației Naționale a Drumurilor. Modernizarea, desfășurată pe o porțiune de 1,4 kilometri, oferă condiții mai bune de circulație pentru peste 3.400 de locuitori ai satului Mîndîc și pentru toți participanții la trafic
O bătrână, lovită mortal de un camion la Drochia. Accidentul, surprins de camere / Video # Observatorul de Nord
În această dimineață, în jurul orei 08:00, polițiștii din Drochia au fost sesizați despre producerea unui accident rutier la o intersecție din oraș, în apropierea căii ferate, transmite stiri.md. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 80 de ani, care traversa partea carosabilă în loc interzis, a fost accidentată de un camion, condus de un bărbat
Procesul de achiziție a gazului pentru perioada următoare a fost încheiat, iar în prezent se fac ultimele calcule financiare, anunță Alexandr Slusari, reprezentant în Consiliul de Administrație al Energocom. Potrivit acestuia, prețul mediu ponderat va fi un pic mai mic de 410 euro pentru 1000 m³, ceea ce reprezintă o evoluție favorabilă față de valorile
O schimbare prea importantă pentru a fi grăbită – Reforma administrativ-teritorială: între necesitate, temeri și responsabilitate / Video # Observatorul de Nord
Reforma administrativ-teritorială propusă în Republica Moldova promite să redeseneze nu doar harta țării, ci și modul în care sunt administrate comunitățile locale. Unii cred că aceasta este o șansă de a spori eficiența primăriilor și calitatea serviciilor prestate cetățenilor, transmite calm.md. Alții cred că localitățile mici își vor pierde identitatea și influența. În cadrul emisiunii
Amenzi de peste 34 de mii de lei pentru nereguli în declararea averilor și intereselor personale # Observatorul de Nord
Amenzi în valoare de 34,5 mii de lei au fost aplicate de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), în perioada 3 – 7 noiembrie curent, fiind emise 21 de procese-verbale contravenționale pentru depunerea tardivă a declarațiilor sau nedepunerea acestora, scrie anticoruptie.md Potrivit ANI, procesele verbale au fost emise în privința la 6 funcționari publici cu statut special,
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Vațională a Moldovei pentru astăzi, 11 noiembrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 67 de bani, cu 2 bani mai puțin decât ieri. Dolarul american coboară la valoarea de 17 lei și 01 bani, un 2 bani mai puțin. Leul românesc va fi
Nicu Popescu, despre ideea unei aderări fără drept de veto în prima etapă: „Înseamnă o aderare rapidă pentru Moldova” # Observatorul de Nord
Pe fundalul dezbaterilor tot mai intense privind dreptul de veto în Uniunea Europeană, Chișinăul precizează că prioritatea sa rămâne viteza procesului de aderare. Noul emisar al Republicii Moldova pentru afaceri europene, Nicu Popescu, explică modul în care trebuie înțeleasă o eventuală limitare temporară a dreptului de veto pentru noii membri, inclusiv Moldova și Ucraina, și
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Fiecare zodie primește astăzi o lecție subtilă despre răbdare, echilibru și asumare. Nu este o zi ușoară, dar este una plină de potențial, în care poți face pași importanți spre o versiune mai conștientă și mai încrezătoare a ta. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie
Continuă screșterea prețului la carburanți: astăzi, 11 noiembrie, benzina este mai scumpă cun un ban, iar motorina cu șase bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard astăzi, 11 noiembrie. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,07 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,72 lei. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu un ban
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 11 noiembrie 2025 vom avea timp posomorăt și sunt posibile ploi de scurtă durată. Valorile termice se vor încadra între +6 și +12 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 40 la sută, umiditatea aerului va fi de 67 procente, iar vântul va
A furat o mașină din Bulboci și a făcut accident: până la urmă proprietarul mașinii l-a iertat # Observatorul de Nord
Un tânăr din raionul Soroca care a răpit un automobil parcat pe marginea drumului în satul Bulboci și a provocat un accident rutier a scăpat de răspunderea penală. Instanța a decis încetarea procesului după ce inculpatul și proprietarul vehiculului s-au împăcat. Judecătoria Soroca a pronunțat la 23 octombrie 2025 o sentință de încetare a procesului
Astăzi, în incinta Primăriei satului Chetrosu, raionul Drochia, a avut loc trainingul cu genericul „Drepturile Omului și importanța lor în societate". Evenimentul a avut drept scop informarea și sensibilizarea comunității privind respectarea și promovarea drepturilor fundamentale ale fiecărui individ. Activitatea a fost facilitată de Sîrbu Elena, reprezentanta Platformei Femeilor Rome „ROMNI" din Moldova, formator cu
Un tată a fost amendat cu 450 lei după ce feciorul său l-a bătut pe alt elev la o școală din Soroca # Observatorul de Nord
O altercație între doi elevi de 12 ani, produsă pe terenul sportiv al unei școli din raionul Soroca, s-a soldat cu rănirea unuia dintre ei și cu sancționarea părintelui copilului agresor. Judecătoria Soroca a decis aplicarea unei amenzi contravenționale pentru neîndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor de educație și instruire. Potrivit hotărârii instanței, incidentul a avut loc
În șapte localități din raionul Soroca avansează lucrările de construcție-montaj a rețelelor de alimentare cu apă potabilă din Nistru # Observatorul de Nord
În raionul Soroca avansează lucrările de construcție-montaj a rețelelor interne de distribuție a apei potabile din râul Nistru, cu o lungime totală de circa 90 km, în satele Alexandru cel Bun, Vasilcău, Racovăț, Slobozia-Cremene, Slobozia-Vărăncău, Inundeni și Ruslanovca, unde locuiesc peste 10 mii de cetățeni. Recent, specialiști ADR Nord au monitorizat mai multe șantiere în
Tentativă de scoatere nedeclarată din țară a peste 45 de mii de dolari, contracarată la vamă # Observatorul de Nord
Funcționarii postului vamal Aeroport, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au contracarat tentativa unei nerezidente de a scoate din Republica Moldova mijloace bănești nedeclarate, în sumă de 45 400 dolari SUA. Femeia, în vârstă de 38 de ani, pasageră pe ruta Chișinău – Paris, a selectat culoarul verde „Nimic de declarat" și a comunicat suplimentar
Într-o săptămână, din 13.785 de solicitări ale ambulanței, 440 au fost inutile # Observatorul de Nord
În perioada 3-9 noiembrie curent, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a înregistrat 13785 solicitări, inclusiv 1610 la copii. Din numărul total de solicitări 440 au fost inutile, care nu corespund criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital 5748 pacienți, dintre care 996 copii au fost transportați la
Întâlnire online cu scriitoarea Lorina Bălteanu la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca # Observatorul de Nord
Astăzi, în incinta Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu" din Soroca, a avut loc o întâlnire online deosebită cu scriitoarea Lorina Bălteanu, autoarea cărții „Legată cu funia de pământ". Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Programului Național „Să citim împreună", inițiat de
Tatiana Chiriac: „Contabilitatea nu este doar despre cifre, ci despre oameni și decizii…” # Observatorul de Nord
Astăzi, 10 noiembrie, este sărbătorită Ziua Internațională a Contabililor, o meserie esențială pentru buna funcționare a firmelor și organizațiilor. Cu această ocazie, am stat de vorbă cu Tatiana Chiriac, contabilă cu experiență de peste șapte ani. Tatiana activează la S.R.L. INTAGI PRIM din satul Volovița, raionul Soroca, companie care livrează produse alimentare către școli și […] Post-ul Tatiana Chiriac: „Contabilitatea nu este doar despre cifre, ci despre oameni și decizii…” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ai făcut o fotografie spectaculoasă sau ai surprins o problemă care trebuie să ajungă la urechile autorităților? Rubrica FOTOGRAFIA ZILEI de la Observatorul de Nord este locul perfect pentru imaginea ta! Trimite-ne fotografia pe Facebook.com/observatorul.mdSpune-ne când, unde și în ce context a fost realizatăNoi o vom promova pentru ca mesajul tău să ajungă la cât mai […] Post-ul Fotografia zilei: Dolki Kabana apare prima dată în Observatorul de Nord.
Lecție deschisă la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” pentru viitorii specialiști în turism # Observatorul de Nord
Elevii grupei 48, specialitatea Turism, de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca, împreună cu profesoara Victoria Nosov, au participat astăzi la o lecție deschisă la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat”. Tema lecției a fost „Țăranii și orășenii din Imperiul Bizantin”. Tinerii au avut ocazia să descopere viața cotidiană a oamenilor din Imperiul Bizantin […] Post-ul Lecție deschisă la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” pentru viitorii specialiști în turism apare prima dată în Observatorul de Nord.
Premierul Alexandru Munteanu pleacă joi, 13 noiembrie, la București, în prima sa vizită oficială de la învestirea sa în funcție. Acesta va avea o întrevedere cu președintele Nicușor Dan și va fi primit la Palatul Victoria de omologul său, Ilie Bolojan, transmite deschide.md. Potrivit unui comunicat, premierii vor discuta subiecte de pe agenda bilaterală, cu […] Post-ul Premierul Alexandru Munteanu, pleacă, joi, la București. Agenda vizitei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Percheziții în cazul licitațiilor aranjate în educație și sechestre de milioane # Observatorul de Nord
Oamenii legii au efectuat 18 percheziții în cauza care vizează trucarea unor licitații în sistemul educațional din capitală, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA), fiind cercetați reprezentanți ai instituțiilor de diferit nivel și agenți economici. Potrivit materialelor cauzei, contractele de achiziții ar fi fost divizate în unele de valoare mică pentru a evita procedurile legale, iar […] Post-ul Percheziții în cazul licitațiilor aranjate în educație și sechestre de milioane apare prima dată în Observatorul de Nord.
Sindicatele cer salariu minim de 8050 de lei în sectorul real. Propunerea a fost înaintată de către reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și discutată cu membrii Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova (CNPM). Funcționarii din cadrul celor două organizații au desfășurat consultări referitoare la reexaminarea salariului minim în unitățile din sectorul […] Post-ul Sindicatele cer salariu minim de 8050 de lei în sectorul real apare prima dată în Observatorul de Nord.
Fostul hoț în lege, lider al unei grupări criminale, Makena, condamnat la 25 de ani de închisoare # Observatorul de Nord
Fostul hoț în lege și lider al unei rețele criminale, Vladimir Moscalciuc, alias Makena, despre care portalul Anticoruptie.md a scris de mai multe ori, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, după ce procurorii PCCOCS au contestat sentința considerată prea blândă pronunțată anterior de prima instanță. Hotărârea a fost pronun țată de judecătorii Curții […] Post-ul Fostul hoț în lege, lider al unei grupări criminale, Makena, condamnat la 25 de ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
Primăria Soroca își redeschide miercuri ușile pentru cetățeni: sunteți așteptați de la ora 14:00 # Observatorul de Nord
Primăria municipiului Soroca invită cetățenii la consultările publice privind proiectele de decizie ce se vor regăsi ulterior pe masa consilierilor locali. Sorocenii sunt așteptați miercuri, 12 noiembrie 2025, în sala de ședințe de la etajul 1 al Consiliului raional Soroca. Unul dintre proiectele de bază supus consultărilor este cel privind elaborarea „Strategiei de Dezvoltare Comunitară […] Post-ul Primăria Soroca își redeschide miercuri ușile pentru cetățeni: sunteți așteptați de la ora 14:00 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Atenție, șoferi de taxi! Serciciul fiscal de Stat este cu ochii pe voi. Deja au fost împărțite amenzi de peste 20.000 de lei # Observatorul de Nord
Serviciul Fiscal de Stat continuă să întreprindă măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane în regim taxi. În perioada 4-7 noiembrie 2025, de comun cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, inspectorii fiscali au efectuat mai multe controale în municipiul Chișinău, fiind vizați contribuabilii care prestează servicii în domeniul […] Post-ul Atenție, șoferi de taxi! Serciciul fiscal de Stat este cu ochii pe voi. Deja au fost împărțite amenzi de peste 20.000 de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Masca nu l-a salvat: 8 ani de închisoare pentru bărbatul care a jefuit o instituție de microfinanțare # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de tâlhărie. Instanța l-a condamnat la 8 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Potrivit probelor administrate de procurori, în seara zilei de 23 […] Post-ul Masca nu l-a salvat: 8 ani de închisoare pentru bărbatul care a jefuit o instituție de microfinanțare apare prima dată în Observatorul de Nord.
Berbec Devine tot mai important să găsești un echilibru între a face ceea ce îți place și a avea grijă de sănătatea ta. În zilele aceste săptămâni, ai posibilitatea să aduci o mare schimbare în modul de gândire al colegilor. Vei pune toată pasiunea pe care o resimți în slujba comunicării pertinente a ideilor pe care le ai. […] Post-ul Horoscop săptămânal: 10-16 noiembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acuzații de violență fizică, psihologică și sexuală la Soroca: „Strigam ajutor…” # Observatorul de Nord
Judecătoria Soroca a dispus reluarea examinării unui dosar privind acuzații de violență fizică, psihologică și sexuală, după ce poliția a refuzat să redeschidă cauza, deși au fost prezentate noi probe și înregistrări video. Hotărârea instanței, pronunțată la 31 octombrie 2025, reprezintă o corecție importantă a inacțiunilor organelor de urmărire. Judecătoria Soroca a examinat contestația unei […] Post-ul Acuzații de violență fizică, psihologică și sexuală la Soroca: „Strigam ajutor…” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Sunt o tânără cu vise mari, cu o dragoste sinceră pentru oameni și pentru tot ce este frumos. Călătoriile au fost mereu pentru mine o sursă de inspirație, iar vizita la Paris mi-a deschis o lume complet nouă. Acolo am descoperit farmecul parizian, eleganța străzilor, atmosfera plină de viață și rafinamentul cultural, care m-a […] Post-ul O călătorie de vis la Paris – o lume de frumusețe și descoperire apare prima dată în Observatorul de Nord.
Rusia folosește gazele pentru a deturna alegerile din Moldova. Dacă ar fi lăsată să reușească, ar destabiliza regiunea și ar fi recompensată pentru șantaj, avertizează Modern Diplomacy. O criză majoră se derulează în Moldova, unde Rusia folosește energia ca armă politică pentru a influența rezultatul alegerilor parlamentare din toamnă. Prima salvă s-a tras pe 1 […] Post-ul Moscova vrea Republica Moldova. Europa trebuie să o oprească apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscop 10 noiembrie 2025. Săgetătorii este firesc să vrea să fie prevăzători și să vrei să-i protejeze pe cei apropiați de eventuale probleme. # Observatorul de Nord
Horoscop Berbec – 10 noiembrie 2025: Contextul este destul de dificil, mai ales în chestiunile legate de administrarea unor resurse comune, de dialogurile necesare cu partenerii de orice fel sau de problemele din familie pe care le consideri ușor de rezolvat, deși nu sunt. Horoscop Taur – 10 noiembrie 2025: Există riscul să exagerezi cu […] Post-ul Horoscop 10 noiembrie 2025. Săgetătorii este firesc să vrea să fie prevăzători și să vrei să-i protejeze pe cei apropiați de eventuale probleme. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 10 noiembrie 2025: În prima zi a săptămânii dolarul se devalorizează cu opt bani, iar euro este mai ieftin cu doi bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 10 noiembrie 2025 euro scade cu doi bani și valorează 19,69 lei, iar dolarul american pierde opt bani și costă 17.03 lei. Leul românesc poate fi cumpărat cu 3,87lei; Hrivna ucraineană – cu 0,40 lei și eubla rusească – cu […] Post-ul Curs valutar, 10 noiembrie 2025: În prima zi a săptămânii dolarul se devalorizează cu opt bani, iar euro este mai ieftin cu doi bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, în prima zi a săptămânii, vom avea vreme posomorâtă, cu temperaturi ale aerului adecvate perioadei. Valorile termice se vor încadra între +9 și +14 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 82 la sută, iar vântul […] Post-ul Meteo, 10 noiembrie 2025: vreme posomorâtă, dar fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Bărbatul cu cel mai lung nume din lume: peste 2.200 de cuvinte și necesită 20 de minute pentru a fi rostit # Observatorul de Nord
Pentru majoritatea oamenilor, prezentările sunt o formalitate trecătoare, un schimb de nume care durează câteva secunde. Însă pentru Laurence Watkins, această sarcină simplă devine un efort extraordinar. Rostirea numelui său complet, format din 2.253 de cuvinte, necesită 20 de minute, relatează edition.cnn.com Acest lucru a fost demonstrat la prima sa nuntă În anul 1991 s-a […] Post-ul Bărbatul cu cel mai lung nume din lume: peste 2.200 de cuvinte și necesită 20 de minute pentru a fi rostit apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cărțile de recorduri mondiale sunt pline de realizări incredibile, unele dintre ele fiind neobișnuite, amuzante sau chiar excentrice. În spatele fiecărui record se află povești fascinante despre creativitate, determinare sau dorința de a ieși din comun. 1. Cel mai lung timp petrecut fără clipit Recordul pentru cel mai lung timp petrecut fără să clipim îi […] Post-ul Cele mai neobișnuite recorduri mondiale și poveștile din spatele lor apare prima dată în Observatorul de Nord.
Comportamentul nostru este influențat de instincte. Ele apar atunci când simțim foame, teamă sau nevoie de apropiere. În astfel de momente, reacționăm fără să stăm mult pe gânduri. Un test vizual de personalitate poate arăta cu ce animal semeni cel mai mult în felul în care reacționezi. Trebuie doar să privești imaginea reprezentativă și să […] Post-ul Cu ce animal semeni instinctiv: un test de personalitate neobișnuit apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cartea Guinness este plină de tot felul de recorduri: de la realizări inspiraționale ale unor oameni care au depășit toate limitele până la performanțe ușor ciudate sau de-a dreptul ciudate. Să vă arătăm câteva dintre cele mai interesante: Cum s-a născut ideea pentru Cartea Recordurilor – Guinness – într-o fabrică de bere? Ce înregistrări au […] Post-ul Vezi cele mai incredibile recorduri mondiale Guinness apare prima dată în Observatorul de Nord.
Pericolul din carnea de pui. De ce trebuie să o arunci imediat dacă vezi acest detaliu # Observatorul de Nord
Cum verifici dacă puiul s-a stricat în frigider? Carnea de pui este una dintre cele mai consumate cărnuri, dar și una dintre cele mai periculoase, dacă ținem cont de faptul că orice neglijență o poate face să meargă rău și să ne îmbolnăvească dacă o mâncăm. Cum îți dai seama dacă produsul trebuie aruncat. Carnea […] Post-ul Pericolul din carnea de pui. De ce trebuie să o arunci imediat dacă vezi acest detaliu apare prima dată în Observatorul de Nord.
Dicționarul Collins a desemnat sintagma „Vibe coding” drept cuvântul anului 2025. Acesta se referă la un domeniu emergent în dezvoltarea software care transformă limbajul natural în cod de calculator folosind inteligența artificială, transmite adevarul.ro. Lexicografii de la Collins monitorizează Collins Corpus, un repertoriu de 24 de miliarde de cuvinte care provine dintr-o varietate de surse media, […] Post-ul Cuvântul anului 2025 este inspirat din Inteligența Artificială apare prima dată în Observatorul de Nord.
Guinness World Records dezvăluie recorduri neobișnuite care nu au fost încă stabilite. Pe lista au fost incluse recorduri precum: Cea mai rapidă cursă de alergare în saci pe distanța de 400 de metri Cea mai lungă distanță parcursă de o sticlă aruncată Cele mai multe perne de tip ‘whoopee’ (perne cu sunet) pe care te […] Post-ul Care sunt recordurile care nu au fost încă stabilite apare prima dată în Observatorul de Nord.
Iubirea de sine nu înseamnă egoism. Ea este baza unei relații sănătoase. Mulți oameni cred că a avea grijă de tine înseamnă să pui propria persoană pe primul loc în exces. Din această cauză, renunță la nevoile lor și așteaptă recunoștință din partea celuilalt. Rezultatul este oboseală, supărare și tensiune în cuplu. Psihologii explică faptul […] Post-ul Cum te ajută iubirea de sine să construiești o relație echilibrată apare prima dată în Observatorul de Nord.
