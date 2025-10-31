„Nu e act de milă, ci educație pentru societate” – viitorul Guvern va fi angajat în incluziune socială

08:30

Oficiali ai administrației Trump au transmis aliaților că reducerile de efective americane din România reprezintă doar prima etapă a unei ajustări mai largi, care va continua în Bulgaria, Ungaria și Slovacia chiar de la jumătatea lunii decembrie, notează Kyiv Post. Stars and Stripes relatează că, în total, aproximativ 3.000 de militari americani urmează să fie retrași din aceste patru