BANI.MD Reforma lui Emil Ceban: Ministerul Sănătății va avea secretar de stat responsabil de medicina de familie
Realitatea.md, 31 octombrie 2025 18:50
Ministrul desemnat al Sănătății, Emil Ceban, a declarat în plenul Parlamentului că medicina de familie trebuie reformată, subliniind că aceasta reprezintă „cartea de vizită a sistemului de sănătate” din Republica Moldova. „Toți noi începem în sistemul de sănătate de la medicul de familie. Avem un sistem bine pus la punct și unul dintre cele mai […] Articolul BANI.MD Reforma lui Emil Ceban: Ministerul Sănătății va avea secretar de stat responsabil de medicina de familie apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
19:10
Guvernul Munteanu va depune jurământul sâmbătă dimineața. Ceremonia va avea loc la Președinția Republicii Moldova. La eveniment va participa și președintele Parlamentului, Igor Grosu, precizează administrația prezidențială. Guvernul format de Alexandru Munteanu a primit vot de încredere vineri, 31 octombrie 2025. Cabinetul de miniștri a fost sprijinit de 55 de deputați. Pentru cele mai importante […] Articolul Președinția: Guvernul Munteanu va depune sâmbătă dimineața jurământul apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
18:50
ULTIMA ORĂ! Guvernul Munteanu a primit vot de încredere din partea majorității parlamentare # Realitatea.md
Guvernul în frunte cu Alexandru Munteanu a primit vot de încredere din partea majorității parlamentare vineri seara, 31 octombrie curent, după patru ore de întrebări-răspunsuri în plenul Legislativului. Fracțiunile PSRM, PCRM, Alternativa, „Partidul Nostru” și „Democrația Acasă” nu au votat pentru. Proiectul a fost susținut de 55 de deputați. Echipa guvernamentală Eugen Osmochescu – expert […] Articolul ULTIMA ORĂ! Guvernul Munteanu a primit vot de încredere din partea majorității parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
BANI.MD Reforma lui Emil Ceban: Ministerul Sănătății va avea secretar de stat responsabil de medicina de familie # Realitatea.md
Ministrul desemnat al Sănătății, Emil Ceban, a declarat în plenul Parlamentului că medicina de familie trebuie reformată, subliniind că aceasta reprezintă „cartea de vizită a sistemului de sănătate” din Republica Moldova. „Toți noi începem în sistemul de sănătate de la medicul de familie. Avem un sistem bine pus la punct și unul dintre cele mai […] Articolul BANI.MD Reforma lui Emil Ceban: Ministerul Sănătății va avea secretar de stat responsabil de medicina de familie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
18:30
PN nu va vota Guvernul. Grițco: Dacă se alegea separat premierul, Munteanu era să fie susținut # Realitatea.md
Nici „Partidul Nostru” nu va sprijini cabinetul de miniștri format de Alexandru Munteanu. Deputata Elena Grițco a declarat de la tribună dă dacă se acorda separat vot de încredere premierului, Munteanu îl obținea. “Dacă era o procedură prin care să votăm separat pentru dumneavoastră, era să o facem și dumneavoastră asta știți”, a declarat Grițco. […] Articolul PN nu va vota Guvernul. Grițco: Dacă se alegea separat premierul, Munteanu era să fie susținut apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
18:00
Cel puțin 19 persoane și-au pierdut viața în Jamaica din cauza uraganului Melissa, a declarat ministrul Informațiilor, Dana Morris Dixon, în timp ce echipele de salvare continuă căutările și autoritățile încearcă să acorde ajutor în zonele grav afectate. Uraganul, unul dintre cele mai puternice care au lovit regiunea Caraibelor, a provocat moartea a cel puțin […] Articolul Uraganul Melissa face ravagii în Caraibe: 19 morți în Jamaica, 30 în Haiti apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Doina Gherman: Guvernul nu promite minuni peste noapte. Și înțelege exact situația în care ne aflăm # Realitatea.md
„Guvernul nu promite minuni peste noapte. Și înțelege exact situația în care ne aflăm”, a declarat lidera PAS, Doina Gherman, după ce cabinetul format de Alexandru Munteanu a cerut deputaților vot de încredere. Vicepreședinta Parlamentului a făcut referire la procesul de aderarea a Moldovei la Uniunea Europeană. Politiciana a menționat că Executivul condus de Dorin Recean […] Articolul Doina Gherman: Guvernul nu promite minuni peste noapte. Și înțelege exact situația în care ne aflăm apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Kylian Mbappé a primit Gheata de Aur a Europei, după ce a marcat 44 de goluri în primul sezon la Real Madrid # Realitatea.md
Kylian Mbappé a câștigat trofeul „Gheata de Aur” a Europei, după ce a marcat 44 de goluri în sezonul trecut, primul petrecut la Real Madrid. Atacantul francez a primit premiul în cadrul unei ceremonii organizate pe stadionul Santiago Bernabeu. „Este un moment important pentru mine. Vreau să le mulțumesc colegilor și fanilor. A fost visul […] Articolul Kylian Mbappé a primit Gheata de Aur a Europei, după ce a marcat 44 de goluri în primul sezon la Real Madrid apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Un studiu amplu realizat în Massachusetts arată că bebelușii născuți de mame infectate cu virusul SARS-CoV-2 în timpul sarcinii pot avea un risc ușor crescut de tulburări de dezvoltare neurologică, inclusiv autism, potrivit revistei Obstetrics and Gynecology și The Washington Post. Cercetarea a analizat peste 18.000 de cazuri de copii născuți între 2020 și 2021, […] Articolul Studiu: Mai mulți copii născuți în pandemie, diagnosticați cu autism apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Un studiu amplu realizat în Massachusetts arată că bebelușii născuți de mame infectate cu virusul SARS-CoV-2 în timpul sarcinii pot avea un risc ușor crescut de tulburări de dezvoltare neurologică, inclusiv autism, potrivit revistei Obstetrics and Gynecology și The Washington Post. Cercetarea a analizat peste 18.000 de cazuri de copii născuți între 2020 și 2021, […] Articolul Sudiu: Mai mulți copii născuți în pandemie, diagnosticați cu autism apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
17:10
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut pentru traversarea ilegală a frontierei și corupere, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Anunțul a fost făcut de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). „Urmare a recursului depus de procurorii PCCOCS, arestul unui fost deputat a fost prelungit cu încă 30 de zile […] Articolul Încă 30 de zile de arest preventiv pentru fostul deputat Constantin Țuțu apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Potîrniche se plânge de la tribuna Parlamentului că părinții nu îi sunt digitalizați: M-am săturat să fiu exploatat # Realitatea.md
Deputatul PAS Maxim Potîrniche, s-a plâns de la tribuna Parlamentului că părinții în exploatează. Mai exact, parlamentarul a spus că este nevoie de educație digitală pentru vârstnici. Sportivul ajuns în Legislativ a menționat că părinții îi cer ajutor „pentru fiecare fleac făcut în telefon”. Așadar, alesul poporului a cerut crearea unui program de formare a […] Articolul Potîrniche se plânge de la tribuna Parlamentului că părinții nu îi sunt digitalizați: M-am săturat să fiu exploatat apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Directorul liceului „Gheorghe Asachi”, reținut pentru corupție, a fost plasat în arest preventiv # Realitatea.md
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți pentru corupere pasivă, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Sentința a fost pronunțată astăzi, 31 octombrie, de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, transmite ProTV. Joi, 30 octombrie, Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat că i-a reținut […] Articolul Directorul liceului „Gheorghe Asachi”, reținut pentru corupție, a fost plasat în arest preventiv apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Deputatul PAS Nicolae Botgros respinge acuzațiile la adresa nepotului și spune că îi va apăra reputația # Realitatea.md
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Nicolae Botgros, a reacționat vineri la acuzațiile lansate în ultimele zile în spațiul public, calificându-le drept „grave și complet neadevărate”. Parlamentarul afirmă că informațiile apărute în unele platforme media și pe rețelele de socializare nu au nicio bază factuală sau juridică. „Exprim întreaga mea compasiune pentru familia Cuciuc, care […] Articolul Deputatul PAS Nicolae Botgros respinge acuzațiile la adresa nepotului și spune că îi va apăra reputația apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
La Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova au fost inaugurate trei săli de conferințe modernizate, grație sprijinului oferit de Guvernul României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). Sălile se află în blocul administrativ situat pe strada Academiei 1, din sectorul Telecentru al capitalei și au fost dotate cu echipamente tehnice […] Articolul Trei săli de conferințe de la Institutul de Zoologie al USM au fost modernizate apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
„Operațiune reușită”. SBU susține că a distrus o rachetă rusească Oreshnik, înainte ca lumea să știe despre ea # Realitatea.md
Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Vasile Maliuc, afirmă că forțele armate ucrainene au distrus o rachetă rusească Oreshnik, înainte ca Moscova să anunțe oficial despre această muniție. Potrivit oficialului, obuzul se afla la poligonul de testare Kapustin Yar din regiunea rusească Astrahan. Maliuc afirmă că misiunea a avut loc în 2023 fost reușită, transmite […] Articolul „Operațiune reușită”. SBU susține că a distrus o rachetă rusească Oreshnik, înainte ca lumea să știe despre ea apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
VIDEO Escrocherie uriașă în domeniul imobiliar: Trei persoane, inclusiv un cetățean rus, reținute # Realitatea.md
Un cetățean rus de 49 de ani și un moldovean de 29 de ani au fost reținuți de oamenii legii, iar o femeie de 33 de ani din Chișinău este cercetată în libertate, în cadrul a două dosare penale pentru escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari. „Potrivit materialelor cauzei, cetățeanul rus, angajat în […] Articolul VIDEO Escrocherie uriașă în domeniul imobiliar: Trei persoane, inclusiv un cetățean rus, reținute apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Svetlana Pîslaru este profesoară de limba și literatura română și crede că educația are puterea de a forma generații care privesc cu încredere spre viitor. Pentru ea, rolul unui profesor nu se limitează la predarea materiei, ci la transmiterea valorilor, a culturii și a identității. „A fi profesoară nu înseamnă doar să predau o materie. […] Articolul Svetlana Pîslaru: „Cuvintele pot clădi caractere și pot deschide minți” apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Radu Gabura: „Europa pentru mine înseamnă drumuri sigure și oportunități pentru toți” # Realitatea.md
Radu Gabura este șofer de rută internațională, cu o experiență de peste 15 ani pe drumurile din Europa. În fiecare zi, el transportă mărfuri esențiale și contribuie la legătura economică dintre Republica Moldova și statele europene. „Ca șofer de rută internațională, trăiesc zilnic ce înseamnă să faci parte dintr-o comunitate europeană: infrastructură modernă, reguli clare […] Articolul Radu Gabura: „Europa pentru mine înseamnă drumuri sigure și oportunități pentru toți” apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Alexandru Munteanu promite dialog cu autonomia găgăuză. Când își programează o vizită? # Realitatea.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a fost audiat în Parlament, unde a cerut votul de încredere pentru noul său Cabinet. Pe durata ședinței, el a răspuns la o serie de întrebări din partea deputaților din toate fracțiunile parlamentare. Deputatul Partidului Socialiștilor, Grigorii Uzun, a întrebat când își programează o vizită în regiunea autonomă găgăuză și a ridicat […] Articolul Alexandru Munteanu promite dialog cu autonomia găgăuză. Când își programează o vizită? apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Indian Oil Corp, principala rafinărie a Indiei, a reluat importurile de petrol din Rusia, cumpărând cinci încărcături pentru luna decembrie de la entități nesancționate. Informația a fost oferită agenției Reuters de către surse din industrie. Achizițiile vin în contextul în care Statele Unite exercită presiuni asupra partenerilor internaționali pentru a opri importurile de țiței rusesc. […] Articolul În ciuda sancțiunilor, India cumpără din nou petrol din Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
15:10
Șeful Serviciului Vamal, convins că din 1 noiembrie nu vor mai fi cozi de camioane cu marfă: Vor trece printr-un click # Realitatea.md
Începând cu 1 noiembrie, transportatorii din Republica Moldova vor beneficia de o trecere mult mai rapidă a controlului vamal și nu vor mai fi nevoiți să aștepte ore, zile sau chiar săptămâni, cum se întâmpla anterior. Schimbarea vine ca urmare a aderării țării noastre la Convenția privind regimul de tranzit comun și aplicării Noului Sistem […] Articolul Șeful Serviciului Vamal, convins că din 1 noiembrie nu vor mai fi cozi de camioane cu marfă: Vor trece printr-un click apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
FOTO Zeci de sticle de vin și divin, ridicate de vameșii români la hotar. Călătorii „au uitat” să le declare # Realitatea.md
Zeci de sticle cu vin și cu băutură tare au fost depistate de vameșii români la frontieră, pe 30 octombrie. Valoarea băuturii alcoolice și țigărilor depășește 11.000 de lei românești, iar produsele ar fi urmat să ajungă pe piața neagră de desfacere. Joi, în jurul orei 15:30, la vama Oancea s-a prezentat un bărbat de […] Articolul FOTO Zeci de sticle de vin și divin, ridicate de vameșii români la hotar. Călătorii „au uitat” să le declare apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Un grav accident feroviar a avut loc în localitatea Meteren, Țările de Jos, unde un tren de mare viteză a lovit în plin un camion aflat pe o trecere la nivel. Din imaginile video, camionul se pare că transporta mere. Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere arată cum camionul s-a mișcat de câteva […] Articolul Momentul în care un tren de mare viteză spulberă un camion în Olanda apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Constantin Negură: „Viitorul european al Moldovei înseamnă respect pentru profesioniști și servicii mai bune” # Realitatea.md
Constantin Negură este medic în cadrul Substației de Asistență Medicală Urgentă Orhei, parte a Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. În fiecare zi, el se află în prima linie a sistemului medical, acolo unde contează cel mai mult – lângă oameni. „În fiecare zi văd cât de mult contează să ajungi la om cu […] Articolul Constantin Negură: „Viitorul european al Moldovei înseamnă respect pentru profesioniști și servicii mai bune” apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Cristian Botgros reacționează după acuzațiile din spațiul public: „Voi merge până la capăt pentru a-mi apăra numele” # Realitatea.md
Cristian Botgros a reacționat public în urma acuzațiilor apărute recent în spațiul public, legate indirect de moartea Andreei Cuciuc, adolescenta de 17 ani care a decedat anul trecut, după participarea la Balul Bobocilor organizat într-un local din Chișinău. Într-un mesaj difuzat pe rețelele de socializare, Botgros afirmă că a fost vizat în mod nedrept de […] Articolul Cristian Botgros reacționează după acuzațiile din spațiul public: „Voi merge până la capăt pentru a-mi apăra numele” apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Expoziția „Casa Mare. Îngrijiri paliative”, semnată de Ioan Vasile Postică, va fi vernisată la Chișinău # Realitatea.md
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală invită publicul joi, 7 noiembrie 2025, la ora 15:00, la vernisarea expoziției de pictură și lansarea de carte „Casa Mare. Îngrijiri paliative”, semnată de artistul Ioan Vasile Postică. Originar din Chișinău și stabilit la Cluj-Napoca, România, artistul s-a remarcat printr-o activitate artistică amplă, participând la numeroase expoziții personale […] Articolul Expoziția „Casa Mare. Îngrijiri paliative”, semnată de Ioan Vasile Postică, va fi vernisată la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Sugestiile Promo-LEX pentru deputați: Deciziile din Legislativ trebuie luate în baza interesului public # Realitatea.md
Deciziile din Legislativ trebuie luate în baza interesului public, sugerează asociația Promo-LEX deputaților. Conform organizației non-guvernamentale, noua legislatură are responsabilitatea de a consolida democrația, statul de drept și încrederea în instituțiile publice, Manifestând transparență și respect față de interesul public. Alinierea la bunele practici și standardele europene trebuie realizată prin proiecte promovate deschis, cu respectarea […] Articolul Sugestiile Promo-LEX pentru deputați: Deciziile din Legislativ trebuie luate în baza interesului public apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Revista TIMPUL, ediția din Republica Moldova continuă să promoveze cultura românească și tinerii autori # Realitatea.md
Revista TIMPUL, ediția din Republica Moldova și-a putut continua activitatea editorială în perioada mai-octombrie 2025, datorită sprijinului oferit de Guvernul României. Publicația a contribuit la promovarea culturii românești și a tinerilor autori de pe ambele maluri ale Prutului, asigurând editarea, tipărirea și distribuirea revistei către biblioteci și instituții de învățământ din întreaga țară. Proiectul a […] Articolul Revista TIMPUL, ediția din Republica Moldova continuă să promoveze cultura românească și tinerii autori apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Eugen Osmochescu: Dacă implementăm tot ce ne-am propus în 100 de zile, putem crește economia cu 1–2% # Realitatea.md
Ministrul desemnat al Economiei și Digitalizării, Eugen Osmochescu, susține că Republica Moldova ar putea înregistra o creștere economică de până la 2% în următoarele luni, dacă planul de acțiuni al noului Guvern va fi implementat integral și cu rigoare, scrie bani.md. „Avem un plan de acțiuni bine determinat, care va fi aplicat cu maximă responsabilitate, […] Articolul Eugen Osmochescu: Dacă implementăm tot ce ne-am propus în 100 de zile, putem crește economia cu 1–2% apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Carolina Bogatiuc, cofondatoare a Inițiativei Europene, spune că rezultatele votului au demonstrat maturitatea și încrederea cetățenilor în viitorul european al țării. Ea crede că Moldova are tot ce-i trebuie pentru a reuși – oameni muncitori, tineri implicați și parteneri care îi susțin drumul spre dezvoltare. „Cred în Moldova care merge înainte, cu încredere și demnitate. […] Articolul Carolina Bogatiuc: „Cred în Moldova care merge înainte, cu încredere și demnitate” apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Captură de 6 milioane de lei: 9 kg de mefedronă, ascunse în conserve, introduse ilegal în țară # Realitatea.md
Trei bărbați cu vârste de 21, 23 și 31 de ani au fost reținuți de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu Inspectoratul de Poliție Ciocana, fiind bănuiți că făceau parte dintr-o rețea specializată în introducerea drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova. Timp de trei luni, suspecții au fost monitorizați în cadrul […] Articolul Captură de 6 milioane de lei: 9 kg de mefedronă, ascunse în conserve, introduse ilegal în țară apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Munteanu va demisiona, dacă Moldova nu aderă la UE până în 2028: Vă veți bucura, domnule Voronin. Va fi rău pentru toți # Realitatea.md
Alexandru Munteanu afirmă că va demisiona, dacă nu Moldova nu aderă la Uniunea Europeană până în 2030. Declarația a fost făcută de în plenul Parlamentului, după ce deputatul comunist Adrian Domentiuc l-a întrebat despre subiect. Drept replică, Munteanu a spus că membrii Partidului Comuniștilor se vor bucura dacă Moldova nu ajunge să se integreze în […] Articolul Munteanu va demisiona, dacă Moldova nu aderă la UE până în 2028: Vă veți bucura, domnule Voronin. Va fi rău pentru toți apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
„Nu e act de milă, ci educație pentru societate” – viitorul Guvern va fi angajat în incluziune socială # Realitatea.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a vorbit cu pasiune despre educația incluzivă, în timpul audierilor din Parlament, răspunzând unei întrebări formulate de deputata PAS Ludmila Adamciuc, mamă a unei fetițe cu Sindromul Down. Subiectul a fost descris de Munteanu drept „o temă care îl pasionează personal”, menționând implicarea sa și a familiei în proiecte dedicate copiilor […] Articolul „Nu e act de milă, ci educație pentru societate” – viitorul Guvern va fi angajat în incluziune socială apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Liderii Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni, condamnați la închisoare. Decizia va fi contestată # Realitatea.md
Președinții Oficiilor Teritoriale din Criuleni și Ialoveni ai fostului Partid Politic „Șor” au fost condamnați la patru ani de închisoare, cu suspendare condiționată pe un termen de probă de trei ani. Instanța li s-a interzis timp de cinci ani să ocupe funcții de conducere în partide politice sau organizații ale acestora și să desfășoare activități […] Articolul Liderii Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni, condamnați la închisoare. Decizia va fi contestată apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Prețul la motorină continuă să crească și se apropie de pragul de 20 de lei pe litru. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat pentru perioada 1–3 noiembrie o majorare de 14 bani. Astfel, în următoarele trei zile, un litru de motorină va putea fi vândut cu cel mult 19,92 lei. Și benzina cu […] Articolul Motorina se apropie de 20 de lei litrul. ANRE anunță noi scumpiri apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Fațada CCA „Ginta Latină” va fi restaurată printr-un proiect cultural comun România–Moldova # Realitatea.md
Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină” din Chișinău urmează să beneficieze de lucrări de restaurare a fațadei, în cadrul unui nou proiect cultural transfrontalier derulat între Republica Moldova și România. Proiectul, intitulat „CINEMA – Reintegrarea cinematografelor publice în viața culturală a Iașilor și Chișinăului” (ROMD0550), este implementat prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova și […] Articolul Fațada CCA „Ginta Latină” va fi restaurată printr-un proiect cultural comun România–Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
13:10
Sergiu Bejan, înlocuit de Ștefan Popa la conducerea Administrației Naționale a Drumurilor # Realitatea.md
Ștefan Popa este noul director general interimar al Administrației Naționale a Drumurilor (AND). Acesta a fost prezentat oficial în cadrul unui eveniment la care au participat viceprim-ministrul Vladimir Bolea, oficiali ai Ministerului Infrastructurii, ai Agenției Proprietății Publice și ai Consiliului Societății. Fostul director, Sergiu Bejan, a mulțumit echipei pentru sprijin și a subliniat progresele înregistrate […] Articolul Sergiu Bejan, înlocuit de Ștefan Popa la conducerea Administrației Naționale a Drumurilor apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Temu va fi impozitat sau nu? Munteanu și Darovannaia s-au contrazis în Parlament pe subiectul sărăciei în Moldova # Realitatea.md
Deputata PSRM Alla Darovannaia și premierul desemnat Alexandru Munteanu au avut un schimb de replici în plenul Parlamentului, în cadrul ședinței în care candidatul la funcția de prim-ministru a venit să ceară vot de încredere. Autoritățile analizează reglementarea coletelor de pe Temu, Joom sau alte platforme pentru a proteja economia locală Alla Darovannaia a criticat […] Articolul Temu va fi impozitat sau nu? Munteanu și Darovannaia s-au contrazis în Parlament pe subiectul sărăciei în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
STOP CADRU Caraman nu va vorbi în română, până moldoveneasca nu devine limbă de stat: Așa m-a învățat străbunica # Realitatea.md
Diana Caraman nu va vorbi în parlament româna, până când pretinsa limbă moldovenească nu va deveni limbă de stat. Declarația a fost făcută de către deputata comunistă înainte de ședința Legislativului. Parlamentara a lansat mai multe acuzații la adresa guvernării, invocând faptul că în 1994 în Constituție a fost indicat că limba vorbită pe teritoriul […] Articolul STOP CADRU Caraman nu va vorbi în română, până moldoveneasca nu devine limbă de stat: Așa m-a învățat străbunica apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Oana Țoiu crede că, redobândind cetățenia română, moldovenii devin mai europeni. Ce spune despre domiciliile fictive # Realitatea.md
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a comentat, la cererea Europei Libere, reținerile de buletine de identitate românești de la moldoveni, la graniță, sub bănuiala că ar fi declarat domicilii fictive în țara vecină. Presa de pe ambele maluri ale Prutului a relatat săptămâna aceasta că de la începutul anului curent polițiștii de frontieră români le-au reținut […] Articolul Oana Țoiu crede că, redobândind cetățenia română, moldovenii devin mai europeni. Ce spune despre domiciliile fictive apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Premierul desemnat: „Vârsta de pensionare crește în toată lumea – e o tendință inevitabilă” # Realitatea.md
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat că majorarea vârstei de pensionare este o tendință globală, determinată de creșterea speranței de viață și de schimbările demografice. În opinia sa, și Republica Moldova va trebui să discute deschis această temă, în contextul normelor și practicilor europene. „Eu am 61 de ani și până la 70 de ani […] Articolul Premierul desemnat: „Vârsta de pensionare crește în toată lumea – e o tendință inevitabilă” apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Pentru un trafic mai sigur! De mâine, șoferii sunt obligați să aprindă luminile de întâlnire pe timp de zi # Realitatea.md
Începând cu 1 noiembrie și până pe 31 martie inclusiv, șoferii sunt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire aprinsă. Scopul acestei măsuri este sporirea vizibilității vehiculelor în trafic și reducerea riscului de accidente, mai ales în condițiile meteo specifice sezonului rece – ceață, ploaie, zăpadă sau vizibilitate redusă. Poliția recomandă […] Articolul Pentru un trafic mai sigur! De mâine, șoferii sunt obligați să aprindă luminile de întâlnire pe timp de zi apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO Munteanu le promite moldovenilor că ”pentru prima dată vor intra într-o iarnă fără panică energetică” # Realitatea.md
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat de la tribuna Parlamentului că Republica Moldova intră pentru prima dată într-o iarnă pregătită din punct de vedere energetic, fără riscul unor crize sau perturbări majore în alimentarea cu energie. „Independența noastră energetică ține de securitatea națională și deja multe lucruri s-au făcut. Mă bucur că, pentru prima oară, […] Articolul VIDEO Munteanu le promite moldovenilor că ”pentru prima dată vor intra într-o iarnă fără panică energetică” apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO Moldova va adera la UE cu sau fără Transnistria? Viziunea prim-ministrului desemnat, Alexandru Munteanu # Realitatea.md
Este un scenariu ca Republica Moldova să adere la UE fără Transnistria, însă Alexandru Munteanu afirmă că țara trebuie să se integreze în Uniunea Europeană cu stânga Nistrului. Precizările au fost făcute în Parlament, după ce premierul desemnat a fost întrebat de către deputatul Alternativa, Mark Tkaciuk, despre viziunea sa cu referire la subiect. Munteanu […] Articolul VIDEO Moldova va adera la UE cu sau fără Transnistria? Viziunea prim-ministrului desemnat, Alexandru Munteanu apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Maia Sandu s-a întâlnit la Chișinău cu comisara europeană pentru Servicii Financiare # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut vineri, 31 octombrie, o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor. Discuțiile s-au axat pe aprofundarea cooperării economice și financiare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, în contextul avansării procesului de integrare europeană. Părțile au apreciat aderarea Republicii Moldova la […] Articolul Maia Sandu s-a întâlnit la Chișinău cu comisara europeană pentru Servicii Financiare apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Doi tineri de 19 ani, prinși în flagrant în timp ce ascundeau droguri într-o zonă forestieră din Ciocana # Realitatea.md
Doi tineri de 19 ani din raionul Fălești au fost surprinși în flagrant de polițiștii și procurorii din sectorul Ciocana, în timp ce încercau să ascundă droguri într-o zonă forestieră din Capitală. Potrivit oamenilor legii, suspecții activau ca „curieri” ai unui magazin online de droguri, fiind implicați în distribuirea substanțelor narcotice de tip PVP, cunoscute […] Articolul Doi tineri de 19 ani, prinși în flagrant în timp ce ascundeau droguri într-o zonă forestieră din Ciocana apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Scandalul Vitanta revine în Parlament! Munteanu neagă orice implicare în privatizare # Realitatea.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a fost întrebat în Parlament despre implicarea sa în procesul de privatizare a Întreprinderii de Stat „Fabrica de Bere din Chișinău” (Vitanta-Intravest), în contextul unui raport al Curții de Conturi din anul 2000, care constata nereguli majore și pierderi semnificative pentru stat, scrie BANI.MD. Întrebarea a fost formulată de deputatul Ion […] Articolul Scandalul Vitanta revine în Parlament! Munteanu neagă orice implicare în privatizare apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Alexandru Munteanu: Independența energetică este o chestiune de securitate națională pentru Republica Moldova # Realitatea.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat, în plenul Parlamentului, că independența energetică a Republicii Moldova este strâns legată de securitatea națională și că guvernul său va continua proiectele menite să asigure stabilitatea în acest domeniu. Afirmația a venit ca răspuns la întrebarea adresată de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Lilian Carp, care a subliniat că […] Articolul Alexandru Munteanu: Independența energetică este o chestiune de securitate națională pentru Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
VIDEO Fum negru și dens pe teritoriul fabricii Dräxlmaier. Pompierii sunt la fața locului # Realitatea.md
Un TIR a fost cuprins de flăcări astăzi, 31 octombrie, pe teritoriul fabricii Dräxlmaier din municipiul Bălți. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri. Potrivit reprezentanților IGSU, victime nu au fost înregistrate. Toate circumstanțele urmează a fi stabilite de organele de resort. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul VIDEO Fum negru și dens pe teritoriul fabricii Dräxlmaier. Pompierii sunt la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
VIDEO Premierul desemnat: Vettingul avocaților nu se regăsește în programul de guvernare elaborat # Realitatea.md
Evaluarea integrității avocaților nu se regăsește în programul de guvernare elaborat de către echipa guvernamentală formată de Alexandru Munteanu. Premierul desemnat a făcut precizarea în cadrul ședinței Legislativului la care solicită deputaților vot de încredere. Munteanu a menționat că autoritățile se vor concentra ca să finalizeze vettingul judecătorilor și procurorilor. Conform candidatului pentru funcția de […] Articolul VIDEO Premierul desemnat: Vettingul avocaților nu se regăsește în programul de guvernare elaborat apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.