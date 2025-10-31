FOTO Zeci de sticle de vin și divin, ridicate de vameșii români la hotar. Călătorii „au uitat” să le declare

09:30

Un tânăr a fost condamnat la patru ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de circulație în timp ce conducea fără permis, faptă care, din imprudență, a provocat moartea unei persoane. „La sfârșitul lunii mai 2025, inculpatul, fără permis de conducere, a urcat la volanul unui automobil de model […]