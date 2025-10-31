FOTO Zeci de sticle de vin și divin, ridicate de vameșii români la hotar. Călătorii „au uitat” să le declare
Realitatea.md, 31 octombrie 2025 15:10
Zeci de sticle cu vin și cu băutură tare au fost depistate de vameșii români la frontieră, pe 30 octombrie. Valoarea băuturii alcoolice și țigărilor depășește 11.000 de lei românești, iar produsele ar fi urmat să ajungă pe piața neagră de desfacere. Joi, în jurul orei 15:30, la vama Oancea s-a prezentat un bărbat de […]
• • •
Acum 30 minute
15:10
Șeful Serviciului Vamal, convins că din 1 noiembrie nu vor mai fi cozi de camioane cu marfă: Vor trece printr-un click # Realitatea.md
Începând cu 1 noiembrie, transportatorii din Republica Moldova vor beneficia de o trecere mult mai rapidă a controlului vamal și nu vor mai fi nevoiți să aștepte ore, zile sau chiar săptămâni, cum se întâmpla anterior. Schimbarea vine ca urmare a aderării țării noastre la Convenția privind regimul de tranzit comun și aplicării Noului Sistem […]
15:10
FOTO Zeci de sticle de vin și divin, ridicate de vameșii români la hotar. Călătorii „au uitat” să le declare # Realitatea.md
Acum o oră
15:00
Un grav accident feroviar a avut loc în localitatea Meteren, Țările de Jos, unde un tren de mare viteză a lovit în plin un camion aflat pe o trecere la nivel. Din imaginile video, camionul se pare că transporta mere. Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere arată cum camionul s-a mișcat de câteva […]
14:50
Constantin Negură: „Viitorul european al Moldovei înseamnă respect pentru profesioniști și servicii mai bune” # Realitatea.md
Constantin Negură este medic în cadrul Substației de Asistență Medicală Urgentă Orhei, parte a Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. În fiecare zi, el se află în prima linie a sistemului medical, acolo unde contează cel mai mult – lângă oameni. „În fiecare zi văd cât de mult contează să ajungi la om cu […]
14:50
Cristian Botgros reacționează după acuzațiile din spațiul public: „Voi merge până la capăt pentru a-mi apăra numele” # Realitatea.md
Cristian Botgros a reacționat public în urma acuzațiilor apărute recent în spațiul public, legate indirect de moartea Andreei Cuciuc, adolescenta de 17 ani care a decedat anul trecut, după participarea la Balul Bobocilor organizat într-un local din Chișinău. Într-un mesaj difuzat pe rețelele de socializare, Botgros afirmă că a fost vizat în mod nedrept de […]
Acum 2 ore
14:30
Expoziția „Casa Mare. Îngrijiri paliative”, semnată de Ioan Vasile Postică, va fi vernisată la Chișinău # Realitatea.md
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală invită publicul joi, 7 noiembrie 2025, la ora 15:00, la vernisarea expoziției de pictură și lansarea de carte „Casa Mare. Îngrijiri paliative", semnată de artistul Ioan Vasile Postică. Originar din Chișinău și stabilit la Cluj-Napoca, România, artistul s-a remarcat printr-o activitate artistică amplă, participând la numeroase expoziții personale […]
14:30
Sugestiile Promo-LEX pentru deputați: Deciziile din Legislativ trebuie luate în baza interesului public # Realitatea.md
Deciziile din Legislativ trebuie luate în baza interesului public, sugerează asociația Promo-LEX deputaților. Conform organizației non-guvernamentale, noua legislatură are responsabilitatea de a consolida democrația, statul de drept și încrederea în instituțiile publice, Manifestând transparență și respect față de interesul public. Alinierea la bunele practici și standardele europene trebuie realizată prin proiecte promovate deschis, cu respectarea […]
14:30
Revista TIMPUL, ediția din Republica Moldova continuă să promoveze cultura românească și tinerii autori # Realitatea.md
Revista TIMPUL, ediția din Republica Moldova și-a putut continua activitatea editorială în perioada mai-octombrie 2025, datorită sprijinului oferit de Guvernul României. Publicația a contribuit la promovarea culturii românești și a tinerilor autori de pe ambele maluri ale Prutului, asigurând editarea, tipărirea și distribuirea revistei către biblioteci și instituții de învățământ din întreaga țară. Proiectul a […]
14:00
Eugen Osmochescu: Dacă implementăm tot ce ne-am propus în 100 de zile, putem crește economia cu 1–2% # Realitatea.md
Ministrul desemnat al Economiei și Digitalizării, Eugen Osmochescu, susține că Republica Moldova ar putea înregistra o creștere economică de până la 2% în următoarele luni, dacă planul de acțiuni al noului Guvern va fi implementat integral și cu rigoare, scrie bani.md. „Avem un plan de acțiuni bine determinat, care va fi aplicat cu maximă responsabilitate, […]
13:40
Carolina Bogatiuc, cofondatoare a Inițiativei Europene, spune că rezultatele votului au demonstrat maturitatea și încrederea cetățenilor în viitorul european al țării. Ea crede că Moldova are tot ce-i trebuie pentru a reuși – oameni muncitori, tineri implicați și parteneri care îi susțin drumul spre dezvoltare. „Cred în Moldova care merge înainte, cu încredere și demnitate. […]
13:40
Captură de 6 milioane de lei: 9 kg de mefedronă, ascunse în conserve, introduse ilegal în țară # Realitatea.md
Trei bărbați cu vârste de 21, 23 și 31 de ani au fost reținuți de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu Inspectoratul de Poliție Ciocana, fiind bănuiți că făceau parte dintr-o rețea specializată în introducerea drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova. Timp de trei luni, suspecții au fost monitorizați în cadrul […]
13:40
Munteanu va demisiona, dacă Moldova nu aderă la UE până în 2028: Vă veți bucura, domnule Voronin. Va fi rău pentru toți # Realitatea.md
Alexandru Munteanu afirmă că va demisiona, dacă nu Moldova nu aderă la Uniunea Europeană până în 2030. Declarația a fost făcută de în plenul Parlamentului, după ce deputatul comunist Adrian Domentiuc l-a întrebat despre subiect. Drept replică, Munteanu a spus că membrii Partidului Comuniștilor se vor bucura dacă Moldova nu ajunge să se integreze în […]
13:40
„Nu e act de milă, ci educație pentru societate” – viitorul Guvern va fi angajat în incluziune socială # Realitatea.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a vorbit cu pasiune despre educația incluzivă, în timpul audierilor din Parlament, răspunzând unei întrebări formulate de deputata PAS Ludmila Adamciuc, mamă a unei fetițe cu Sindromul Down. Subiectul a fost descris de Munteanu drept „o temă care îl pasionează personal", menționând implicarea sa și a familiei în proiecte dedicate copiilor […]
Acum 4 ore
13:30
Liderii Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni, condamnați la închisoare. Decizia va fi contestată # Realitatea.md
Președinții Oficiilor Teritoriale din Criuleni și Ialoveni ai fostului Partid Politic „Șor" au fost condamnați la patru ani de închisoare, cu suspendare condiționată pe un termen de probă de trei ani. Instanța li s-a interzis timp de cinci ani să ocupe funcții de conducere în partide politice sau organizații ale acestora și să desfășoare activități […]
13:20
Prețul la motorină continuă să crească și se apropie de pragul de 20 de lei pe litru. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat pentru perioada 1–3 noiembrie o majorare de 14 bani. Astfel, în următoarele trei zile, un litru de motorină va putea fi vândut cu cel mult 19,92 lei. Și benzina cu […]
13:20
Fațada CCA „Ginta Latină” va fi restaurată printr-un proiect cultural comun România–Moldova # Realitatea.md
Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină" din Chișinău urmează să beneficieze de lucrări de restaurare a fațadei, în cadrul unui nou proiect cultural transfrontalier derulat între Republica Moldova și România. Proiectul, intitulat „CINEMA – Reintegrarea cinematografelor publice în viața culturală a Iașilor și Chișinăului" (ROMD0550), este implementat prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova și […]
13:10
Sergiu Bejan, înlocuit de Ștefan Popa la conducerea Administrației Naționale a Drumurilor # Realitatea.md
Ștefan Popa este noul director general interimar al Administrației Naționale a Drumurilor (AND). Acesta a fost prezentat oficial în cadrul unui eveniment la care au participat viceprim-ministrul Vladimir Bolea, oficiali ai Ministerului Infrastructurii, ai Agenției Proprietății Publice și ai Consiliului Societății. Fostul director, Sergiu Bejan, a mulțumit echipei pentru sprijin și a subliniat progresele înregistrate […]
13:10
Temu va fi impozitat sau nu? Munteanu și Darovannaia s-au contrazis în Parlament pe subiectul sărăciei în Moldova # Realitatea.md
Deputata PSRM Alla Darovannaia și premierul desemnat Alexandru Munteanu au avut un schimb de replici în plenul Parlamentului, în cadrul ședinței în care candidatul la funcția de prim-ministru a venit să ceară vot de încredere. Autoritățile analizează reglementarea coletelor de pe Temu, Joom sau alte platforme pentru a proteja economia locală Alla Darovannaia a criticat […]
13:00
STOP CADRU Caraman nu va vorbi în română, până moldoveneasca nu devine limbă de stat: Așa m-a învățat străbunica # Realitatea.md
Diana Caraman nu va vorbi în parlament româna, până când pretinsa limbă moldovenească nu va deveni limbă de stat. Declarația a fost făcută de către deputata comunistă înainte de ședința Legislativului. Parlamentara a lansat mai multe acuzații la adresa guvernării, invocând faptul că în 1994 în Constituție a fost indicat că limba vorbită pe teritoriul […]
12:50
Oana Țoiu crede că, redobândind cetățenia română, moldovenii devin mai europeni. Ce spune despre domiciliile fictive # Realitatea.md
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a comentat, la cererea Europei Libere, reținerile de buletine de identitate românești de la moldoveni, la graniță, sub bănuiala că ar fi declarat domicilii fictive în țara vecină. Presa de pe ambele maluri ale Prutului a relatat săptămâna aceasta că de la începutul anului curent polițiștii de frontieră români le-au reținut […]
12:50
Premierul desemnat: „Vârsta de pensionare crește în toată lumea – e o tendință inevitabilă” # Realitatea.md
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat că majorarea vârstei de pensionare este o tendință globală, determinată de creșterea speranței de viață și de schimbările demografice. În opinia sa, și Republica Moldova va trebui să discute deschis această temă, în contextul normelor și practicilor europene. „Eu am 61 de ani și până la 70 de ani […]
12:40
Pentru un trafic mai sigur! De mâine, șoferii sunt obligați să aprindă luminile de întâlnire pe timp de zi # Realitatea.md
Începând cu 1 noiembrie și până pe 31 martie inclusiv, șoferii sunt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire aprinsă. Scopul acestei măsuri este sporirea vizibilității vehiculelor în trafic și reducerea riscului de accidente, mai ales în condițiile meteo specifice sezonului rece – ceață, ploaie, zăpadă sau vizibilitate redusă. Poliția recomandă […]
12:30
VIDEO Munteanu le promite moldovenilor că ”pentru prima dată vor intra într-o iarnă fără panică energetică” # Realitatea.md
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat de la tribuna Parlamentului că Republica Moldova intră pentru prima dată într-o iarnă pregătită din punct de vedere energetic, fără riscul unor crize sau perturbări majore în alimentarea cu energie. „Independența noastră energetică ține de securitatea națională și deja multe lucruri s-au făcut. Mă bucur că, pentru prima oară, […]
12:30
VIDEO Moldova va adera la UE cu sau fără Transnistria? Viziunea prim-ministrului desemnat, Alexandru Munteanu # Realitatea.md
Este un scenariu ca Republica Moldova să adere la UE fără Transnistria, însă Alexandru Munteanu afirmă că țara trebuie să se integreze în Uniunea Europeană cu stânga Nistrului. Precizările au fost făcute în Parlament, după ce premierul desemnat a fost întrebat de către deputatul Alternativa, Mark Tkaciuk, despre viziunea sa cu referire la subiect. Munteanu […]
12:30
Maia Sandu s-a întâlnit la Chișinău cu comisara europeană pentru Servicii Financiare # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut vineri, 31 octombrie, o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor. Discuțiile s-au axat pe aprofundarea cooperării economice și financiare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, în contextul avansării procesului de integrare europeană. Părțile au apreciat aderarea Republicii Moldova la […]
12:20
Doi tineri de 19 ani, prinși în flagrant în timp ce ascundeau droguri într-o zonă forestieră din Ciocana # Realitatea.md
Doi tineri de 19 ani din raionul Fălești au fost surprinși în flagrant de polițiștii și procurorii din sectorul Ciocana, în timp ce încercau să ascundă droguri într-o zonă forestieră din Capitală. Potrivit oamenilor legii, suspecții activau ca „curieri" ai unui magazin online de droguri, fiind implicați în distribuirea substanțelor narcotice de tip PVP, cunoscute […]
12:20
Scandalul Vitanta revine în Parlament! Munteanu neagă orice implicare în privatizare # Realitatea.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a fost întrebat în Parlament despre implicarea sa în procesul de privatizare a Întreprinderii de Stat „Fabrica de Bere din Chișinău" (Vitanta-Intravest), în contextul unui raport al Curții de Conturi din anul 2000, care constata nereguli majore și pierderi semnificative pentru stat, scrie BANI.MD. Întrebarea a fost formulată de deputatul Ion […]
12:10
Alexandru Munteanu: Independența energetică este o chestiune de securitate națională pentru Republica Moldova # Realitatea.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat, în plenul Parlamentului, că independența energetică a Republicii Moldova este strâns legată de securitatea națională și că guvernul său va continua proiectele menite să asigure stabilitatea în acest domeniu. Afirmația a venit ca răspuns la întrebarea adresată de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Lilian Carp, care a subliniat că […]
12:10
VIDEO Fum negru și dens pe teritoriul fabricii Dräxlmaier. Pompierii sunt la fața locului # Realitatea.md
Un TIR a fost cuprins de flăcări astăzi, 31 octombrie, pe teritoriul fabricii Dräxlmaier din municipiul Bălți. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri. Potrivit reprezentanților IGSU, victime nu au fost în
12:00
VIDEO Premierul desemnat: Vettingul avocaților nu se regăsește în programul de guvernare elaborat # Realitatea.md
Evaluarea integrității avocaților nu se regăsește în programul de guvernare elaborat de către echipa guvernamentală formată de Alexandru Munteanu. Premierul desemnat a făcut precizarea în cadrul ședinței Legislativului la care solicită deputaților vot de încredere. Munteanu a menționat că autoritățile se vor concentra ca să finalizeze vettingul judecătorilor și procurorilor. Conform candidatului pentru funcția de […] Articolul VIDEO Premierul desemnat: Vettingul avocaților nu se regăsește în programul de guvernare elaborat apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Poliția Republicii Moldova a primit echipamente performante de securitate cibernetică de la Germania # Realitatea.md
Poliția Republicii Moldova a primit echipamente moderne de securitate cibernetică destinate modernizării și protejării comunicațiilor interne și operaționale ale poliției. Donația, oferită de Germania, are o valoare de 1,355 milioane de euro. Aceasta include echipamente hardware performante, soluții software avansate, licențe, suport tehnic, precum și instruirea specializată necesară pentru implementarea integrală a sistemelor. Noile tehnologii […] Articolul Poliția Republicii Moldova a primit echipamente performante de securitate cibernetică de la Germania apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Ministrul desemnat al Sănătății, Emil Ceban, vrea legea malpraxisului votată în Parlament # Realitatea.md
Ministrul desemnat al Sănătății, Emil Ceban, a declarat că se va implica activ în soluționarea cazurilor de malpraxis și că instituția pe care o conduce va colabora strâns cu Parlamentul Republicii Moldova pentru adoptarea unei legi dedicate acestui subiect. „Vom avea o conlucrare deosebită cu Parlamentul Republicii Moldova. Vom vota legea malpraxis”, a precizat Emil […] Articolul Ministrul desemnat al Sănătății, Emil Ceban, vrea legea malpraxisului votată în Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Pericol pe șosea. Vitezoman cu Porsche, surprins cu 165 km/h pe traseul Chișinău–Dubăsari # Realitatea.md
Un bărbat de 33 de ani a fost surprins de polițiști conducând un Porsche cu 165 km/h pe traseul Chișinău–Dubăsari. Ofițerii Secției escortă și misiuni speciale l-au tras pe dreapta, iar acum șoferul riscă o amendă de 2.500 de lei și suspendarea permisului de conducere pentru până la 45 de zile. Poliția reamintește că viteza […] Articolul Pericol pe șosea. Vitezoman cu Porsche, surprins cu 165 km/h pe traseul Chișinău–Dubăsari apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Alexandru Munteanu admite schimbări de miniștri în Guvern, dacă apar probleme de performanță sau integritate # Realitatea.md
Premierul desemnat al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat vineri, 31 octombrie curent, în plenul Parlamentului că are încredere deplină în echipa sa guvernamentală, dar nu va ezita să facă schimbări în cazul în care vor apărea probleme legate de performanță, integritate sau motive personale. Declarația a venit ca răspuns la întrebarea adresată de liderul Partidului […] Articolul Alexandru Munteanu admite schimbări de miniștri în Guvern, dacă apar probleme de performanță sau integritate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
11:30
Adrian Băluțel eliberat din funcția de șef al Cabinetului Președintelui, prin decret semnat de Maia Sandu # Realitatea.md
Adrian Băluțel a fost eliberat din funcția de șef al Cabinetului Președintelui Republicii Moldova, începând cu data de 31 octombrie 2025. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu și publicat oficial în aceeași zi. Potrivit documentului, eliberarea din funcție are loc în baza cererii de demisie înaintate de Adrian Băluțel. Decizia este emisă în […] Articolul Adrian Băluțel eliberat din funcția de șef al Cabinetului Președintelui, prin decret semnat de Maia Sandu apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat pentru a prelua funcția de emisar special # Realitatea.md
Nicu Popescu anunță că renunță la mandatul de deputat pentru a prelua funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. „În acest rol mă voi concentra pe dialogul politic și pe parteneriatele necesare cu instituțiile UE, cu statele membre, cu parlamentari, cu media și mediul cultural, precum și cu partenerii strategici ai Moldovei. […] Articolul Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat pentru a prelua funcția de emisar special apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Usatîi, despre Guvernul Munteanu: Parcă suntem la ”Поле чудес”, CV-urile miniștrilor au apărut abia ieri seara # Realitatea.md
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a făcut glume pe seama cabinetului de miniștri în frunte cu premierul desemnat, Alexandru Munteanu. Înainte de ședința Parlamentului, la care Munteanu a venit să ceară vot de încredere, Usatîi i-a reproșat faptul că cetățenii au văzut dosarele candidaților abia joi seara. „Am văzut CV-urile abia ieri, la o mare […] Articolul Usatîi, despre Guvernul Munteanu: Parcă suntem la ”Поле чудес”, CV-urile miniștrilor au apărut abia ieri seara apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Digitalizarea nu mai este o opțiune, ci o necesitate strategică pentru antreprenorii din Republica Moldova. Într-un mediu economic tot mai dinamic și competitiv, adoptarea soluțiilor digitale devine esențială pentru optimizarea proceselor, creșterea transparenței și consolidarea relației cu autoritățile. BizRadar răspunde acestor nevoi printr-o platformă modernă, dedicată accesului rapid la informații legislative și economice relevante care […] Articolul BizRadar – comunitatea virtuală a oamenilor de afaceri apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Alexandru Munteanu din plenul Parlamentului: „Vă promit că voi fi un prim-ministru care lucrează – nu unul populist” # Realitatea.md
Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, a venit vineri, 31 octombrie curent, în Parlament pentru a cere votul de încredere asupra programului de guvernare „UE, pace, dezvoltare” și asupra echipei propuse. În discursul său, a subliniat că scopul principal al noului executiv este pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană și transformarea concretă a reformelor în […] Articolul Alexandru Munteanu din plenul Parlamentului: „Vă promit că voi fi un prim-ministru care lucrează – nu unul populist” apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
A ascuns bani în pașaport și a spus că sunt „pentru ceai și cafea”. Polițiștii de frontieră au refuzat mita # Realitatea.md
Două tentative de mituire au fost dejucate săptămâna aceasta la frontiera moldo-română, în punctele de trecere Cahul și Sculeni. Polițiștii de frontieră au refuzat banii și au raportat imediat cazurile. Primul incident s-a întâmplat la Cahul, unde un bărbat de 38 de ani din Ucraina a ascuns bani în pașaport. El le-a spus polițiștilor că […] Articolul A ascuns bani în pașaport și a spus că sunt „pentru ceai și cafea”. Polițiștii de frontieră au refuzat mita apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Consiliul Europei critică funcționarea administrației locale din Moldova. Ce măsuri propune Ion Ceban # Realitatea.md
Consiliul Europei a lansat o critică dură la adresa Republicii Moldova în ceea ce privește funcționarea administrației publice locale. Într-un raport recent, instituția europeană constată că autoritățile locale din țară continuă să dispună de competențe limitate, o autonomie financiară redusă și se confruntă cu o povară administrativă excesivă. În contextul acestor concluzii, primarul municipiului Chișinău, […] Articolul Consiliul Europei critică funcționarea administrației locale din Moldova. Ce măsuri propune Ion Ceban apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Obiectul misterios care traversează rapid Sistemul Solar. Ce știm despre 3I/ATLAS, cometa care zboară cu 61 km pe secundă # Realitatea.md
Astronomii au confirmat oficial existența unui nou obiect interstelar care străbate în prezent Sistemul Solar. Descoperirea, denumită 3I/ATLAS (C/2025 N1), reprezintă al treilea corp interstelar confirmat vreodată, după ʻOumuamua (2017) și 2I/Borisov (2019), scrie Euronews.com. Descoperirea a fost făcută la începutul lunii iulie cu ajutorul telescopului ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) din Rio Hurtado, […] Articolul Obiectul misterios care traversează rapid Sistemul Solar. Ce știm despre 3I/ATLAS, cometa care zboară cu 61 km pe secundă apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
DOC Nicu Popescu – numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Realitatea.md
Nicu Popescu a fost numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu. „Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice are mandatul de a consolida sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, de a avansa dimensiunea politică a procesului de aderare și […] Articolul DOC Nicu Popescu – numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Manifestații comemorative în Serbia: Moldovenii și românii sunt sfătuiți să fie vigilenți # Realitatea.md
Cetățenii Republicii Moldova și ai României care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească spre ori dinspre Serbia sunt sfătuiți să evite zonele aglomerate și locurile unde au loc proteste, întrucât în această perioadă se desfășoară manifestări comemorative la Novi Sad, în Belgrad, precum și alte orașe. Totodată, cetățenii sunt rugați să respecte instrucțiunile autorităților […] Articolul Manifestații comemorative în Serbia: Moldovenii și românii sunt sfătuiți să fie vigilenți apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
LIVE Echipa premierului desemnat, Alexandru Munteanu, în plenul Parlamentului, cere votul de încredere # Realitatea.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a venit în Parlament, împreună cu echipa sa guvernamentală, pentru a prezenta programul de activitate și a cere votul de încredere al deputaților. În plen, Munteanuprezintă programul intitulat „UE, pace, dezvoltare”, care stabilește principalele direcții de acțiune ale viitorului executiv. Ședința Parlamentului este transmisă în direct pe RLIVE TV și pe […] Articolul LIVE Echipa premierului desemnat, Alexandru Munteanu, în plenul Parlamentului, cere votul de încredere apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Bașcanul Găgăuziei, omis din Cabinet. Premierul desemnat Munteanu: „Nu am nicio candidatură” # Realitatea.md
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat în cadrul audierilor din Comisia juridică a Parlamentului că bașcanul Găgăuziei nu figurează în componența propusă a Guvernului, motivând că „nu are nicio candidatură” pentru această poziție. „Deocamdată nu am nicio candidatură la această poziție”, a spus Munteanu. Potrivit Constituției Republicii Moldova și Legii cu privire la Guvern, bașcanul […] Articolul Bașcanul Găgăuziei, omis din Cabinet. Premierul desemnat Munteanu: „Nu am nicio candidatură” apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Legislativul proaspăt ales și-a început activitatea. Din cei 101 deputați, 55 fac parte din Partidul Acțiune și Solidaritate, iar 46 reprezintă o opoziție pestriță, formată din cinci fracțiuni parlamentare. Primele ședințe nu au întârziat să aducă discuții aprinse între guvernare și opoziție, semn că noua legislatură va fi una dinamică, dar și plină de provocări. […] Articolul Alecu Reniță și Iurie Țap, invitați la ”Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Parteneriat pentru securitate și progres tehnologic – despre activitatea Centrului NATO din Republica Moldova # Realitatea.md
În Republica Moldova funcționează Centrul de Informare și Documentare privind NATO, care joacă un rol esențial în dezvoltarea cooperării în domeniul securității și în promovarea schimbului de experiență. În cadrul emisiunii „Территория свободы” cu Lilia Burakovski, difuzată la RLIVE TV, directorul Centrului a vorbit pe larg despre activitățile desfășurate. Potrivit lui Ion Tăbîrță, Centrul NATO […] Articolul Parteneriat pentru securitate și progres tehnologic – despre activitatea Centrului NATO din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
09:30
A urcat la volan fără permis și a provocat o tragedie: Un tânăr a fost condamnat la patru ani de închisoare # Realitatea.md
Un tânăr a fost condamnat la patru ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de circulație în timp ce conducea fără permis, faptă care, din imprudență, a provocat moartea unei persoane. „La sfârșitul lunii mai 2025, inculpatul, fără permis de conducere, a urcat la volanul unui automobil de model […] Articolul A urcat la volan fără permis și a provocat o tragedie: Un tânăr a fost condamnat la patru ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
VIDEO „M-aș fi dus ministru al Agriculturii”. Slusari, despre condițiile în care ar fi acceptat, deși nu i s-a propus # Realitatea.md
Fostul deputat și ex-director al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, susține că nu i s-a propus să facă parte din următorul cabinet de miniștri, însă ar fi acceptat să devină ministru al Agriculturii doar dacă s-ar fi creat anumite condiții în acest sens. „Trebuie să fie un guvern pro-european, care înțelege, în același timp, interesul […] Articolul VIDEO „M-aș fi dus ministru al Agriculturii”. Slusari, despre condițiile în care ar fi acceptat, deși nu i s-a propus apare prima dată în Realitatea.md.
