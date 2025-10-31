ULTIMA ORĂ! Guvernul Munteanu a primit vot de încredere din partea majorității parlamentare

12:10

Un TIR a fost cuprins de flăcări astăzi, 31 octombrie, pe teritoriul fabricii Dräxlmaier din municipiul Bălți. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri. Potrivit reprezentanților IGSU, victime nu au fost înregistrate. Toate circumstanțele urmează a fi stabilite de organele de resort. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul VIDEO Fum negru și dens pe teritoriul fabricii Dräxlmaier. Pompierii sunt la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.