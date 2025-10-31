Svetlana Pîslaru: „Cuvintele pot clădi caractere și pot deschide minți”

11:10

Două tentative de mituire au fost dejucate săptămâna aceasta la frontiera moldo-română, în punctele de trecere Cahul și Sculeni. Polițiștii de frontieră au refuzat banii și au raportat imediat cazurile. Primul incident s-a întâmplat la Cahul, unde un bărbat de 38 de ani din Ucraina a ascuns bani în pașaport. El le-a spus polițiștilor că […] Articolul A ascuns bani în pașaport și a spus că sunt „pentru ceai și cafea”. Polițiștii de frontieră au refuzat mita apare prima dată în Realitatea.md.