Pentru un trafic mai sigur! De mâine, șoferii sunt obligați să aprindă luminile de întâlnire pe timp de zi
Realitatea.md, 31 octombrie 2025 12:40
Începând cu 1 noiembrie și până pe 31 martie inclusiv, șoferii sunt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire aprinsă. Scopul acestei măsuri este sporirea vizibilității vehiculelor în trafic și reducerea riscului de accidente, mai ales în condițiile meteo specifice sezonului rece – ceață, ploaie, zăpadă sau vizibilitate redusă. Poliția recomandă […]
• • •
Acum 10 minute
12:50
Oana Țoiu crede că, redobândind cetățenia română, moldovenii devin mai europeni. Ce spune despre domiciliile fictive # Realitatea.md
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a comentat, la cererea Europei Libere, reținerile de buletine de identitate românești de la moldoveni, la graniță, sub bănuiala că ar fi declarat domicilii fictive în țara vecină. Presa de pe ambele maluri ale Prutului a relatat săptămâna aceasta că de la începutul anului curent polițiștii de frontieră români le-au reținut […]
12:50
Premierul desemnat: „Vârsta de pensionare crește în toată lumea – e o tendință inevitabilă” # Realitatea.md
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat că majorarea vârstei de pensionare este o tendință globală, determinată de creșterea speranței de viață și de schimbările demografice. În opinia sa, și Republica Moldova va trebui să discute deschis această temă, în contextul normelor și practicilor europene. „Eu am 61 de ani și până la 70 de ani […]
Acum 30 minute
12:40
Pentru un trafic mai sigur! De mâine, șoferii sunt obligați să aprindă luminile de întâlnire pe timp de zi # Realitatea.md
Începând cu 1 noiembrie și până pe 31 martie inclusiv, șoferii sunt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire aprinsă. Scopul acestei măsuri este sporirea vizibilității vehiculelor în trafic și reducerea riscului de accidente, mai ales în condițiile meteo specifice sezonului rece – ceață, ploaie, zăpadă sau vizibilitate redusă. Poliția recomandă […] Articolul Pentru un trafic mai sigur! De mâine, șoferii sunt obligați să aprindă luminile de întâlnire pe timp de zi apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO Munteanu le promite moldovenilor că ”pentru prima dată vor intra într-o iarnă fără panică energetică” # Realitatea.md
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat de la tribuna Parlamentului că Republica Moldova intră pentru prima dată într-o iarnă pregătită din punct de vedere energetic, fără riscul unor crize sau perturbări majore în alimentarea cu energie. „Independența noastră energetică ține de securitatea națională și deja multe lucruri s-au făcut. Mă bucur că, pentru prima oară, […]
12:30
VIDEO Moldova va adera la UE cu sau fără Transnistria? Viziunea prim-ministrului desemnat, Alexandru Munteanu # Realitatea.md
Este un scenariu ca Republica Moldova să adere la UE fără Transnistria, însă Alexandru Munteanu afirmă că țara trebuie să se integreze în Uniunea Europeană cu stânga Nistrului. Precizările au fost făcute în Parlament, după ce premierul desemnat a fost întrebat de către deputatul Alternativa, Mark Tkaciuk, despre viziunea sa cu referire la subiect. Munteanu […]
12:30
Maia Sandu s-a întâlnit la Chișinău cu comisara europeană pentru Servicii Financiare # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut vineri, 31 octombrie, o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor. Discuțiile s-au axat pe aprofundarea cooperării economice și financiare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, în contextul avansării procesului de integrare europeană. Părțile au apreciat aderarea Republicii Moldova la […]
Acum o oră
12:20
Doi tineri de 19 ani, prinși în flagrant în timp ce ascundeau droguri într-o zonă forestieră din Ciocana # Realitatea.md
Doi tineri de 19 ani din raionul Fălești au fost surprinși în flagrant de polițiștii și procurorii din sectorul Ciocana, în timp ce încercau să ascundă droguri într-o zonă forestieră din Capitală. Potrivit oamenilor legii, suspecții activau ca „curieri" ai unui magazin online de droguri, fiind implicați în distribuirea substanțelor narcotice de tip PVP, cunoscute […]
12:20
Scandalul Vitanta revine în Parlament! Munteanu neagă orice implicare în privatizare # Realitatea.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a fost întrebat în Parlament despre implicarea sa în procesul de privatizare a Întreprinderii de Stat „Fabrica de Bere din Chișinău" (Vitanta-Intravest), în contextul unui raport al Curții de Conturi din anul 2000, care constata nereguli majore și pierderi semnificative pentru stat, scrie BANI.MD. Întrebarea a fost formulată de deputatul Ion […]
12:10
Alexandru Munteanu: Independența energetică este o chestiune de securitate națională pentru Republica Moldova # Realitatea.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat, în plenul Parlamentului, că independența energetică a Republicii Moldova este strâns legată de securitatea națională și că guvernul său va continua proiectele menite să asigure stabilitatea în acest domeniu. Afirmația a venit ca răspuns la întrebarea adresată de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Lilian Carp, care a subliniat că […]
12:10
VIDEO Fum negru și dens pe teritoriul fabricii Dräxlmaier. Pompierii sunt la fața locului # Realitatea.md
Un TIR a fost cuprins de flăcări astăzi, 31 octombrie, pe teritoriul fabricii Dräxlmaier din municipiul Bălți. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri. Potrivit reprezentanților IGSU, victime nu au fost înregistrate. Toate circumstanțele urmează a fi stabilite de organele de resort. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
12:00
VIDEO Premierul desemnat: Vettingul avocaților nu se regăsește în programul de guvernare elaborat # Realitatea.md
Evaluarea integrității avocaților nu se regăsește în programul de guvernare elaborat de către echipa guvernamentală formată de Alexandru Munteanu. Premierul desemnat a făcut precizarea în cadrul ședinței Legislativului la care solicită deputaților vot de încredere. Munteanu a menționat că autoritățile se vor concentra ca să finalizeze vettingul judecătorilor și procurorilor. Conform candidatului pentru funcția de […]
Acum 2 ore
11:50
Poliția Republicii Moldova a primit echipamente performante de securitate cibernetică de la Germania # Realitatea.md
Poliția Republicii Moldova a primit echipamente moderne de securitate cibernetică destinate modernizării și protejării comunicațiilor interne și operaționale ale poliției. Donația, oferită de Germania, are o valoare de 1,355 milioane de euro. Aceasta include echipamente hardware performante, soluții software avansate, licențe, suport tehnic, precum și instruirea specializată necesară pentru implementarea integrală a sistemelor. Noile tehnologii […]
11:50
Ministrul desemnat al Sănătății, Emil Ceban, vrea legea malpraxisului votată în Parlament # Realitatea.md
Ministrul desemnat al Sănătății, Emil Ceban, a declarat că se va implica activ în soluționarea cazurilor de malpraxis și că instituția pe care o conduce va colabora strâns cu Parlamentul Republicii Moldova pentru adoptarea unei legi dedicate acestui subiect. „Vom avea o conlucrare deosebită cu Parlamentul Republicii Moldova. Vom vota legea malpraxis", a precizat Emil […]
11:50
Pericol pe șosea. Vitezoman cu Porsche, surprins cu 165 km/h pe traseul Chișinău–Dubăsari # Realitatea.md
Un bărbat de 33 de ani a fost surprins de polițiști conducând un Porsche cu 165 km/h pe traseul Chișinău–Dubăsari. Ofițerii Secției escortă și misiuni speciale l-au tras pe dreapta, iar acum șoferul riscă o amendă de 2.500 de lei și suspendarea permisului de conducere pentru până la 45 de zile. Poliția reamintește că viteza […]
11:50
Alexandru Munteanu admite schimbări de miniștri în Guvern, dacă apar probleme de performanță sau integritate # Realitatea.md
Premierul desemnat al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat vineri, 31 octombrie curent, în plenul Parlamentului că are încredere deplină în echipa sa guvernamentală, dar nu va ezita să facă schimbări în cazul în care vor apărea probleme legate de performanță, integritate sau motive personale. Declarația a venit ca răspuns la întrebarea adresată de liderul Partidului […]
11:30
Adrian Băluțel eliberat din funcția de șef al Cabinetului Președintelui, prin decret semnat de Maia Sandu # Realitatea.md
Adrian Băluțel a fost eliberat din funcția de șef al Cabinetului Președintelui Republicii Moldova, începând cu data de 31 octombrie 2025. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu și publicat oficial în aceeași zi. Potrivit documentului, eliberarea din funcție are loc în baza cererii de demisie înaintate de Adrian Băluțel. Decizia este emisă în […]
11:30
Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat pentru a prelua funcția de emisar special # Realitatea.md
Nicu Popescu anunță că renunță la mandatul de deputat pentru a prelua funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. „În acest rol mă voi concentra pe dialogul politic și pe parteneriatele necesare cu instituțiile UE, cu statele membre, cu parlamentari, cu media și mediul cultural, precum și cu partenerii strategici ai Moldovei. […]
11:20
Usatîi, despre Guvernul Munteanu: Parcă suntem la ”Поле чудес”, CV-urile miniștrilor au apărut abia ieri seara # Realitatea.md
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a făcut glume pe seama cabinetului de miniștri în frunte cu premierul desemnat, Alexandru Munteanu. Înainte de ședința Parlamentului, la care Munteanu a venit să ceară vot de încredere, Usatîi i-a reproșat faptul că cetățenii au văzut dosarele candidaților abia joi seara. „Am văzut CV-urile abia ieri, la o mare […]
11:20
Digitalizarea nu mai este o opțiune, ci o necesitate strategică pentru antreprenorii din Republica Moldova. Într-un mediu economic tot mai dinamic și competitiv, adoptarea soluțiilor digitale devine esențială pentru optimizarea proceselor, creșterea transparenței și consolidarea relației cu autoritățile. BizRadar răspunde acestor nevoi printr-o platformă modernă, dedicată accesului rapid la informații legislative și economice relevante care […]
11:10
Alexandru Munteanu din plenul Parlamentului: „Vă promit că voi fi un prim-ministru care lucrează – nu unul populist” # Realitatea.md
Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, a venit vineri, 31 octombrie curent, în Parlament pentru a cere votul de încredere asupra programului de guvernare „UE, pace, dezvoltare" și asupra echipei propuse. În discursul său, a subliniat că scopul principal al noului executiv este pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană și transformarea concretă a reformelor în […]
11:10
A ascuns bani în pașaport și a spus că sunt „pentru ceai și cafea”. Polițiștii de frontieră au refuzat mita # Realitatea.md
Două tentative de mituire au fost dejucate săptămâna aceasta la frontiera moldo-română, în punctele de trecere Cahul și Sculeni. Polițiștii de frontieră au refuzat banii și au raportat imediat cazurile. Primul incident s-a întâmplat la Cahul, unde un bărbat de 38 de ani din Ucraina a ascuns bani în pașaport. El le-a spus polițiștilor că […]
Acum 4 ore
10:50
Consiliul Europei critică funcționarea administrației locale din Moldova. Ce măsuri propune Ion Ceban # Realitatea.md
Consiliul Europei a lansat o critică dură la adresa Republicii Moldova în ceea ce privește funcționarea administrației publice locale. Într-un raport recent, instituția europeană constată că autoritățile locale din țară continuă să dispună de competențe limitate, o autonomie financiară redusă și se confruntă cu o povară administrativă excesivă. În contextul acestor concluzii, primarul municipiului Chișinău, […]
10:30
Obiectul misterios care traversează rapid Sistemul Solar. Ce știm despre 3I/ATLAS, cometa care zboară cu 61 km pe secundă # Realitatea.md
Astronomii au confirmat oficial existența unui nou obiect interstelar care străbate în prezent Sistemul Solar. Descoperirea, denumită 3I/ATLAS (C/2025 N1), reprezintă al treilea corp interstelar confirmat vreodată, după ʻOumuamua (2017) și 2I/Borisov (2019), scrie Euronews.com. Descoperirea a fost făcută la începutul lunii iulie cu ajutorul telescopului ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) din Rio Hurtado, […]
10:20
DOC Nicu Popescu – numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Realitatea.md
Nicu Popescu a fost numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu. „Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice are mandatul de a consolida sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, de a avansa dimensiunea politică a procesului de aderare și […]
10:10
Manifestații comemorative în Serbia: Moldovenii și românii sunt sfătuiți să fie vigilenți # Realitatea.md
Cetățenii Republicii Moldova și ai României care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească spre ori dinspre Serbia sunt sfătuiți să evite zonele aglomerate și locurile unde au loc proteste, întrucât în această perioadă se desfășoară manifestări comemorative la Novi Sad, în Belgrad, precum și alte orașe. Totodată, cetățenii sunt rugați să respecte instrucțiunile autorităților […]
10:10
LIVE Echipa premierului desemnat, Alexandru Munteanu, în plenul Parlamentului, cere votul de încredere # Realitatea.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a venit în Parlament, împreună cu echipa sa guvernamentală, pentru a prezenta programul de activitate și a cere votul de încredere al deputaților. În plen, Munteanuprezintă programul intitulat „UE, pace, dezvoltare", care stabilește principalele direcții de acțiune ale viitorului executiv. Ședința Parlamentului este transmisă în direct pe RLIVE TV și pe […]
10:00
Bașcanul Găgăuziei, omis din Cabinet. Premierul desemnat Munteanu: „Nu am nicio candidatură” # Realitatea.md
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat în cadrul audierilor din Comisia juridică a Parlamentului că bașcanul Găgăuziei nu figurează în componența propusă a Guvernului, motivând că „nu are nicio candidatură" pentru această poziție. „Deocamdată nu am nicio candidatură la această poziție", a spus Munteanu. Potrivit Constituției Republicii Moldova și Legii cu privire la Guvern, bașcanul […]
09:40
Legislativul proaspăt ales și-a început activitatea. Din cei 101 deputați, 55 fac parte din Partidul Acțiune și Solidaritate, iar 46 reprezintă o opoziție pestriță, formată din cinci fracțiuni parlamentare. Primele ședințe nu au întârziat să aducă discuții aprinse între guvernare și opoziție, semn că noua legislatură va fi una dinamică, dar și plină de provocări. […]
09:40
Parteneriat pentru securitate și progres tehnologic – despre activitatea Centrului NATO din Republica Moldova # Realitatea.md
În Republica Moldova funcționează Centrul de Informare și Documentare privind NATO, care joac
09:30
A urcat la volan fără permis și a provocat o tragedie: Un tânăr a fost condamnat la patru ani de închisoare # Realitatea.md
Un tânăr a fost condamnat la patru ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de circulație în timp ce conducea fără permis, faptă care, din imprudență, a provocat moartea unei persoane. „La sfârșitul lunii mai 2025, inculpatul, fără permis de conducere, a urcat la volanul unui automobil de model […] Articolul A urcat la volan fără permis și a provocat o tragedie: Un tânăr a fost condamnat la patru ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
VIDEO „M-aș fi dus ministru al Agriculturii”. Slusari, despre condițiile în care ar fi acceptat, deși nu i s-a propus # Realitatea.md
Fostul deputat și ex-director al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, susține că nu i s-a propus să facă parte din următorul cabinet de miniștri, însă ar fi acceptat să devină ministru al Agriculturii doar dacă s-ar fi creat anumite condiții în acest sens. „Trebuie să fie un guvern pro-european, care înțelege, în același timp, interesul […] Articolul VIDEO „M-aș fi dus ministru al Agriculturii”. Slusari, despre condițiile în care ar fi acceptat, deși nu i s-a propus apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
STOP CADRU Carp se consideră scuipat în suflet și nu l-a susținut pe Batrîncea pentru conducerea Parlamentului # Realitatea.md
Deputatul PAS Lilian Carp nu l-a susținut cu votul pe deputatul PSRM Vlad Batrîncea la funcția de vicepreședinte al Parlamentului. El s-a declarat „unionist convins” și se consideră scuipat în suflet, după ce socialistul a rupt demonstrativ harta României Mari în plen. Incidentul a avut loc în anul 2015, când ceruse audierea ministrului Educației, invocând […] Articolul STOP CADRU Carp se consideră scuipat în suflet și nu l-a susținut pe Batrîncea pentru conducerea Parlamentului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:50
VIDEO Renato Usatîi susține că a depus cerere pentru a se dezice de cetățenia Federației Ruse # Realitatea.md
Deputatul Renato Usatîi recunoaște că a fost ales în funcția de vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, în condițiile în care încă deține cetățenia Federației Ruse. Parlamentarul a declarat că a depus actele pentru renunțarea la cetățenia rusă, însă dosarul său nu a fost încă examinat de către autoritățile competente […] Articolul VIDEO Renato Usatîi susține că a depus cerere pentru a se dezice de cetățenia Federației Ruse apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Cursuri de somelier, abilități de tapare sau premieri în Rusia. Curiozități din CV-urile unor miniștri desemnați # Realitatea.md
Parlamentul a publicat joi seara CV-urile miniștrilor desemnați. Unii au fost laconici și au trecut doar experiențe personală în lista succeselor, pe când alții s-au lăudat cu hobby-urile pe care le au, dar și cu diplomele de olimpici la universitate. Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, s-a lăudat în CV că a finalizat școala medie nr. 23 […] Articolul Cursuri de somelier, abilități de tapare sau premieri în Rusia. Curiozități din CV-urile unor miniștri desemnați apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Vasile Sîrbu: „Viitorul Moldovei se construiește aici, prin încredere și oportunități reale” # Realitatea.md
Pentru Vasile Sîrbu, dezvoltarea Republicii Moldova înseamnă mai mult decât proiecte și investiții – înseamnă oameni care cred, muncesc și construiesc împreună. „Viitorul Moldovei se construiește prin încredere, stabilitate și oportunități reale pentru oameni. Este o realitate pe care o trăim în fiecare zi și pe care o clădim împreună. Sprijinul ODA ne-a oferit curajul […] Articolul Vasile Sîrbu: „Viitorul Moldovei se construiește aici, prin încredere și oportunități reale” apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Ucraina plănuiește să reia, în noiembrie, importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică, ca răspuns la intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din țară. Potrivit estimărilor, 55% din producţia internă de gaze a Ucrainei a fost afectată de bombardamentele din luna octombrie, determinând autorităţile de la Kiev să caute surse externe suplimentare de […] Articolul Ucraina redeschide importurile de gaze din Grecia prin Transbalcanică în noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
SUA continuă retragerile de trupe din Europa de Est: țările din care pleacă încă 3.000 de soldați, după România # Realitatea.md
Oficiali ai administrației Trump au transmis aliaților că reducerile de efective americane din România reprezintă doar prima etapă a unei ajustări mai largi, care va continua în Bulgaria, Ungaria și Slovacia chiar de la jumătatea lunii decembrie, notează Kyiv Post. Stars and Stripes relatează că, în total, aproximativ 3.000 de militari americani urmează să fie retrași din aceste patru […] Articolul SUA continuă retragerile de trupe din Europa de Est: țările din care pleacă încă 3.000 de soldați, după România apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Guvernul Munteanu solicită astăzi votul de încredere în Parlament. Urmărește în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu merge astăzi în Parlament, împreună cu echipa sa guvernamentală, pentru a prezenta programul de activitate și a cere votul de încredere al deputaților. Ședința legislativului este programată pentru ora 10:00. În plen, Munteanu va prezenta programul intitulat „UE, pace, dezvoltare”, care stabilește principalele direcții de acțiune ale viitorului executiv. Programul de […] Articolul Guvernul Munteanu solicită astăzi votul de încredere în Parlament. Urmărește în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
VIDEO Rudele îi considerau morți. Doi frați din Glodeni, dispăruți pe frontul din Ucraina: Ce spun apropiații # Realitatea.md
Frații Ruslan și Serghei Secrieru, originari din satul Dușmani, Glodeni au plecat de ani buni la muncă în Rusia și au dispărut fără urmă după ce au fost forțați să semneze un contract militar și să fie trimiși pe frontul din Ucraina. Apropiații susțin că cei doi lucrau în orașul Reazan, unde au fost reținuți […] Articolul VIDEO Rudele îi considerau morți. Doi frați din Glodeni, dispăruți pe frontul din Ucraina: Ce spun apropiații apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Tranzacție de lux pentru vocea Kremlinului: Maria Zaharova a primit „cadou” un apartament de peste 1 milion de dolari în Moscova # Realitatea.md
Reprezentanta oficială a Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a achiziționat în decembrie 2022 un apartament de 151 de metri pătrați într-un imobil istoric din centrul Moscovei. Potrivit documentelor oficiale, tranzacția a fost înregistrată la suma de 100,45 milioane de ruble (aproximativ 1,1 milioane de dolari), scrie publicația Explainer, care citează extrase din […] Articolul Tranzacție de lux pentru vocea Kremlinului: Maria Zaharova a primit „cadou” un apartament de peste 1 milion de dolari în Moscova apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Dumitru Țepilovan: „Moldova este Europa – tradiție, inovație și grijă pentru natură” # Realitatea.md
Dumitru Țepilovan este unul dintre antreprenorii care au transformat pasiunea pentru piscicultură într-o afacere modernă și sustenabilă. Pornind de la o tradiție veche de familie, el a reușit să dezvolte o fermă piscicolă în care se îmbină respectul pentru natură cu tehnologiile moderne, oferind produse sănătoase și de calitate. „Am crescut lângă lacuri și am […] Articolul Dumitru Țepilovan: „Moldova este Europa – tradiție, inovație și grijă pentru natură” apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Robotaxi-urile, tot mai aproape de pasagerii europeni: lista țărilor care dau startul # Realitatea.md
Elveția și alte țări europene ar putea avea flote de taxiuri fără șofer pe străzile lor „mai devreme decât mai târziu”, a declarat CEO-ul Uber, Dara Khosrowshahi, potrivit Politico. Khosrowshahi, care conduce serviciul de transport cu mașini la cerere din 2017, a declarat că Europa „a început să se deschidă către conducerea autonomă”, referindu-se la […] Articolul Robotaxi-urile, tot mai aproape de pasagerii europeni: lista țărilor care dau startul apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Ziua de vineri, 31 octombrie 2025, aduce o energie blândă, dar hotărâtă. Unele zodii redescoperă forța cooperării și sprijinul celor apropiați, în timp ce altele simt nevoia de liniște și claritate. Nativii se bucură de o stare de spirit mai echilibrată și de o vitalitate interioară sporită, dar trebuie să rămână atenți la detalii și […] Articolul Horoscop 31 octombrie 2025: Zi intensă pentru unii nativi apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Ultima zi a lunii octombrie vine cu vreme frumoasă și temperaturi plăcute pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozelor meteorologilor, cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor lipsi în toate regiunile țării. Valorile termice se vor încadra între +6 și +16 grade Celsius, astfel că ziua se anunță una calmă și potrivită pentru activități în […] Articolul Vreme frumoasă în ultima zi de octombrie: fără ploi și cu temperaturi plăcute apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
06:50
Pasagerii unui zbor al companiei JetBlue au fost transportaţi la spital după ce o scădere bruscă a altitudinii în timpul unui zbor din Mexic a forţat, joi, o aterizare de urgenţă în Florida, potrivit oficialilor. Zborul din Cancun se îndrepta spre Newark, New Jersey, când altitudinea a scăzut brusc. Avionul, un Airbus 320, a fost […] Articolul Incident aviatic în Florida: aterizare de urgență și pasageri spitalizați apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Euro scade, dolarul crește: BNM a publicat noile cotații valutare pentru perioada 31 octombrie – 2 noiembrie # Realitatea.md
Banca Națională a Moldovei a anunțat cotațiile oficiale ale principalelor valute pentru perioada 31 octombrie – 2 noiembrie. Euro se depreciază cu trei bani și va fi cotat la 19 lei și 75 de bani. Dolarul american se apreciază cu doi bani, ajungând la 17 lei și 02 bani. Leul românesc scade cu un ban, […] Articolul Euro scade, dolarul crește: BNM a publicat noile cotații valutare pentru perioada 31 octombrie – 2 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Medvedev amenință Belgia cu „arma apocalipsei”. Ministrul belgian i-a răspuns ironic cu o melodie a Selenei Gomez # Realitatea.md
Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, se ceartă oficial cu fostul preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, pe tema războiului nuclear, iar într-o postare pe Instagram recurge la melodia „Calm Down” (Calmează-te) a Selenei Gomez, relatează știrileprotv.ro. Într-un interviu acordat site-ului de ştiri belgian HUMO, Theo Francken, şeful apărării belgiene, a promis la începutul acestei săptămâni […] Articolul Medvedev amenință Belgia cu „arma apocalipsei”. Ministrul belgian i-a răspuns ironic cu o melodie a Selenei Gomez apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Accident aviatic în Marea Britanie: Un elicopter s-a prăbușit la scurt timp după decolare # Realitatea.md
Un elicopter s-a prăbușit joi, 30 octombrie, în nordul Angliei, la scurt timp după decolare, provocând moartea unui bărbat și rănirea altor trei persoane, printre care un copil de 10 ani și o femeie de 58 de ani. Pilotul, în vârstă de 41 de ani, a supraviețuit și el după impactul violent. Poliția a deschis […] Articolul Accident aviatic în Marea Britanie: Un elicopter s-a prăbușit la scurt timp după decolare apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Proiect moldo-român: Acțiuni, instruiri și echipamente moderne pentru prevenirea inundațiilor # Realitatea.md
Comunitățile din Botoșani, România, și Bălți, Republica Moldova, vor beneficia de măsuri sporite de protecție împotriva inundațiilor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne informează despre lansarea unui proiect menit să sporească capacitatea de prevenție și reacție în fața riscului de inundații în zona transfrontalieră. Activitățile principale includ realizarea materialelor informative și […] Articolul Proiect moldo-român: Acțiuni, instruiri și echipamente moderne pentru prevenirea inundațiilor apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Sistemul de încălzire al Centrului de Sănătate din Ceadîr-Lunga, complet renovat după 50 de ani # Realitatea.md
Pacienții și cadrele medicale din Ceadîr-Lunga vor avea parte de condiții mai confortabile, odată cu finalizarea lucrărilor de modernizare a sistemului de încălzire al Centrului de Sănătate din localitate. Proiectul, în valoare de 1,2 milioane de lei, a fost implementat cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) și al Direcției Principale Sănătate și […] Articolul Sistemul de încălzire al Centrului de Sănătate din Ceadîr-Lunga, complet renovat după 50 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
